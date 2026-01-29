Euro pentru ţările din regiune: Polonia nu-l vrea pentru că îi este bine fără el, în Ungaria adoptarea monedei e o armă politică în războiul pentru putere dintre guvern şi opoziţie în contextul alegerilor, cehii ţin cu dinţii de coroană

Ziarul Financiar, 29 ianuarie 2026 22:30

Bulgaria a devenit cea de-a 21-a membră a zonei euro la începutul acestui an în pofida opoziţiei venite din partea a jumătate din electoratul său, rămânând acum doar câteva ţări din UE care nu au făcut încă trecerea la euro. În regiune însă şansele adop­tării euro sunt reduse.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 5 minute
23:00
O nouă tranzacţie pe piaţa producătorilor de vin. Purcari, compania evaluată la Bursă la 815 mil. lei, vrea să cumpere producătorul român de vin SERVE Ceptura din Dealu Mare Ziarul Financiar
23:00
Preşedintele Nicuşor Dan: E important că împreună, partidele din coaliţie reuşesc să atingă nişte obiective de etapă, cum ar fi OCDE-ul, cum ar fi negocierea PNRR-ului. (..) Există o stare de tesiune în societate, există multe nemulţumiri care s-au acumulat şi atunci, pe anumite aspecte, cum este funcţionarea coaliţiei, cred că imaginea nu este perfectă Ziarul Financiar
Acum 30 minute
22:30
Euro pentru ţările din regiune: Polonia nu-l vrea pentru că îi este bine fără el, în Ungaria adoptarea monedei e o armă politică în războiul pentru putere dintre guvern şi opoziţie în contextul alegerilor, cehii ţin cu dinţii de coroană Ziarul Financiar
Bulgaria a devenit cea de-a 21-a membră a zonei euro la începutul acestui an în pofida opoziţiei venite din partea a jumătate din electoratul său, rămânând acum doar câteva ţări din UE care nu au făcut încă trecerea la euro. În regiune însă şansele adop­tării euro sunt reduse.
22:30
Germania rămâne bolnavul Europei, în pofida cheltuielilor istorice, şi are nevoie mai mult ca oricând de UE, inclusiv de Europa de Est, pentru a trăi. Guvernul german şi-a redus proiecţia de creştere economică din 2026 de la 1,3% la 1%, după ce anul trecut PIB-ul a avansat cu doar 0,2% Ziarul Financiar
Acum o oră
22:15
Ediţia 30 ianuarie 2026 epaper Ziarul Financiar
Acum 2 ore
21:15
România aprobă majorarea cu 115 milioane de euro a capitalului la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre, plata urmând să fie eşalonată în opt tranşe anuale Ziarul Financiar
Acum 4 ore
20:30
MEDIAFAX: În ce condiţii pot cumpăra americanii de la Carlyle activele ruşilor de la Lukoil din România? „La momentul la care vom primi solicitarea vom începe analiza. Momentan nu există, am văzut în presa internaţională” Ziarul Financiar
Mihai Jurca, şeful Cancelariei Prim-Ministrului, şi Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, au detaliat pentru MEDIAFAX, care sunt paşii procedurali pentru ca tranzacţia de preluare a activelor din România ale Lukoil de către grupul Carlyle să fie avizată de statul român.
20:15
Tinerii şi starea de bine. Ce amprentă lasă noile generaţii in industria de wellbeing? Ziarul Financiar
20:00
Volker Raffel, AHK România: „Ne trebuie o piaţă financiară comună puternică a Uniunii Europene. Trebuie să ne reducem dependenţa strategică de Statele Unite” Ziarul Financiar
Acum 6 ore
19:00
Banii care stau pe loc se topesc pentru că inflaţia nu iartă. De ce banii “la saltea” sunt mai periculoşi decât un credit sau planurile de investiţii? Ziarul Financiar
19:00
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie vineri, 30 ianuarie 2026, ora 09.30 cu Mihai Constantinescu, investitor pe pieţele de capital Ziarul Financiar
18:45
Cum a închis Bursa: Corecţie de 1,4% pentru BET, tranzacţii de peste 320 mil. lei şi volume neobişnuit de mari pe Romgaz şi OMV Petrom, unde ordinele instituţionale au concentrat grosul lichidităţii din piaţă Ziarul Financiar
18:30
Purcari, compania evaluată la Bursă la 815 mil. lei, vrea să cumpere producătorul român de vin SERVE Ceptura din Dealu Mare Ziarul Financiar
18:30
Cum merge piaţa de creditare ipotecară şi imobiliară? Care sunt dobânzile şi ofertele băncilor? Urmăriţi ZF Live vineri, 30 ianuarie, de la ora 12.00, o discuţie cu Dan Niculae, CEO al brokerului de credite imobiliare.ro Finance Ziarul Financiar
18:30
Cât costă să faci balet? Cum este piaţa de balet din România? Care este viitorul unei balerine, unui balerin? Cât costă să organizezi un spectacol internaţional de balet la Bucureşti? Urmăriţi ZF Live vineri, 30 ianuarie, de la ora 12.30, o discuţie cu Alice Minoiu, director artistic Balet Balanchine’s Legacy Ziarul Financiar
18:30
Tensiunile dintre SUA şi Iran au urcat preţul petrolului cu peste 2% într-o zi. Investitorii se tem că un conflict ar putea lovi direct aprovizionarea mondială cu ţiţei Ziarul Financiar
18:15
Începutul sezonului de raportări în SUA: Meta creşte cu 8%, în timp ce Microsoft scade cu 11%, după ce a dezamăgit investitorii cu rezultate slabe în divizia Azure Ziarul Financiar
18:00
În timp ce marile economii încetinesc, India apasă pedala de acceleraţie şi ţinteşte o creştere de peste 7% a economiei naţionale Ziarul Financiar
17:45
Americanii s-au împăcat cu danezii, iar relaţia dintre cele două ţări este „din nou pe drumul cel bun” Ziarul Financiar
17:45
Câţi bani a făcut anul trecut fondul suveran de investiţii al Norvegiei, cel mai mare fond suveran din lume? Peste 247 de miliarde de dolari, datorită acţiunilor din sectoarele tehnologie, financiar şi minerit Ziarul Financiar
17:45
BREAKING Oferta de listare a Electroalfa International începe pe 2 februarie şi se termină pe 11 februarie: Ofertă de până la 584 mil. lei, preţ între 8,35 şi 8,85 lei pe acţiune, discount de 5% pentru retail şi evaluare maximă de circa 1,6 mld. lei Ziarul Financiar
17:45
(P) Uşile de exterior din aluminiu câştigă teren în proiectele NZEB şi case pasive: ce contează la cost, eficienţă şi securitate Ziarul Financiar
17:30
Campioni la dezbateri. Cum arată un discurs argumentat între „guvern şi opoziţie” atunci când în sală sunt elevi de 15-19 ani care se antrenează 15 ore pe săptămână? Ziarul Financiar
17:30
Spania, cândva simbolul crizei din Europa, a reuşit ce părea imposibil: şomajul a ajuns sub 10% pentru prima dată din 2008. Sute de mii de locuri de muncă noi au fost adăugate anul trecut Ziarul Financiar
17:15
BYD extinde mai departe reţeaua de dealeri şi lansează Sealion 5 DM-i în România: plug-in hybrid de la 27.600 de euro cu TVA Ziarul Financiar
Acum 8 ore
17:00
Proiect european de 4,9 mil. lei pentru reducerea riscului de infecţii nosocomiale în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello din Cluj-Napoca Ziarul Financiar
17:00
Investiţie de 12,7 mil. lei pentru construirea unei creşe în oraşul Odobeşti, judeţul Vrancea Ziarul Financiar
16:45
Veste proastă de la BNR: Vom vedea stagnare a activităţii economice în România şi în T1/2026, ca şi în T4/2025, din cauza taxelor mari şi a inflaţiei ridicate Ziarul Financiar
16:45
UniCredit lansează un program de obligaţiuni de până la 400 milioane euro, aprobat de ASF Ziarul Financiar
16:30
Ciprian Ladunca, Managing Partner LCL Advisory: “Dincolo de discursuri, prezentări şi pitch-uri in curand vom cunoaste adevărata performanţă a companiilor în 2025” Ziarul Financiar
16:30
Un nou contract de 2,85 mld.lei pentru un drum expres: Turcii de la Nurol Inşaat construiesc lotul 3 al drumului expres Arad-Oradea, cu o lungime de 47 km, pentru 2,85 mld. lei Ziarul Financiar
16:15
Piaţa locală a fondurilor de investiţii are acum 1,1 milioane de participanţi, însă doar în ultimii trei ani industria a mai atras 560.000 de investitori Ziarul Financiar
16:15
Câte plăţi digitale fac zilnic românii de la o singură bancă? Peste 1 milion de plăţi cu telefonul, 400.000 de transferuri şi 300.000 de confirmări ale cumpărăturilor online pe zi prin BT Pay, prima aplicaţie de tip wallet bancar lansată în România acum 8 ani. Aplicaţia are 4,6 milioane de utilizatori Ziarul Financiar
16:00
Eurostat: Cele 12 ţări UE care deţin centrale nucleare au generat 649.524 GwH de energie, în 2024, în creştere cu 4,8%. România este pe locul 10, cu o producţie în uşoară scădere Ziarul Financiar
16:00
Cristiana Deca, cofondator Decalex: Cybersecurity, AI şi protecţia datelor în 2026: Leadershipul devine avantaj competitiv şi strategic Ziarul Financiar
15:45
România conduce clasamentul la obezitate: patru din zece români au această boală. Până în 2030, 11 milioane de români vor avea indicele de masă corporală peste limita normală Ziarul Financiar
Rata pacienţilor cu obezitate în România a tot crescut de la an la an, ajungând la 39% în 2025, din datele publicate în ra­portul anual al Atlasului Mondial al Obezităţii.
15:45
Lucian Bondoc, managing partner Bondoc & Asociaţii: Câteva aspecte despre contextul internaţional actual şi Forumul Economic de la Davos Ziarul Financiar
15:30
Gigantul american International Paper, care deţine două fabrici de hârtie şi ambajale în Braşov, a decis să se divizeze în două companii, după ce a cumpărat rivalul britanic DS Smith pentru 7,22 mld. dolari Ziarul Financiar
15:30
Confederaţia Patronală Concordia a inaugurat joi, la Iaşi, centrul regional Concordia Hub Est, o platformă de dialog între mediul de afaceri, autorităţile publice şi mediul academic, care îşi propune creşterea investiţiilor în estul României Ziarul Financiar
15:30
Ministerul Finanţelor a împrumutat joi de la bănci aproape 2 miliarde lei, prin două licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 6,08% şi 6,34% pe an Ziarul Financiar
Acum 12 ore
14:45
Reset geopolitic la Beijing: Keir Starmer şi Xi Jinping stabilesc un parteneriat economic major, cu investiţii record AstraZeneca, beneficii reciproce pentru industrii-cheie şi consolidarea relaţiilor comerciale Ziarul Financiar
14:15
ZF Live. Ioana Cazacu, partener, Popovici Niţu Stoica & Asociaţii: Directiva privind transparenţa salariilor, hărţuirea la locul de muncă, inteligenţa artificială şi o directivă care reglementează condiţiile de muncă pe platforme digitale sunt principalele patru teme legate de muncă aflate pe agenda companiilor anul acesta Ziarul Financiar
Anul 2026 aduce pentru companii o serie de modificări legislative în zona relaţiilor de muncă, pe fondul transpunerii mai multor directive europene şi al accelerării adoptării inteligenţei artificiale. Transparenţa salarială, hărţuirea la locul de muncă, utilizarea inteligenţei artificiale şi reglementarea muncii pe platforme digitale se conturează ca patru teme-cheie care vor influenţa politicile de resurse umane, structurile de cost şi riscurile juridice ale angajatorilor anul acesta, spune Ioana Cazacu, partener în cadrul casei de avocatură Popovici Niţu Stoica & Asociaţii (PNSA).
14:00
Panica şi incertitudinea domină pieţele mondiale: Aurul se apropie de 5.600 de dolari pe uncie pe fondul tensiunilor geopolitice, al crizei din SUA şi al pierderii încrederii în Fed Ziarul Financiar
13:45
Investimental: Bursa de Valori Bucureşti se află în topul randamentelor din regiune în ultimele luni, însă cum modifică aprecierea acţiunilor strategiile investitorilor orientaţi spre dividende? Ziarul Financiar
13:30
O nouă lovitură pentru premierul Viktor Orban înainte de alegeri: Încrederea mediului de afaceri din Ungaria a scăzut dramatic la începutul anului. Nici indicele de încredere al consumatorilor nu stă mai bine, ambele fiind în teritoriu negativ. Mai multe sondaje dau un avans de două cifre ale partidului de opoziţie condus de Péter Magyar Ziarul Financiar
13:30
Dobânzi mai mici, câştiguri mai mari: Cum a reuşit ING să depăşească estimările analiştilor şi să-şi consolideze poziţia pe piaţa bancară europeană până în 2027 Ziarul Financiar
13:15
Ce proiecte cu fonduri nerambursabile mai pot accesa fermierii: şase măsuri cu un buget total de 350 mil. euro Ziarul Financiar
Fermierii pot aplica în perioada următoare la fonduri nerambursabile pe şase măsuri deschise prin Agenţia pentru Finanţarea Investi­ţiilor Rurale, bugetul total pentru sesiunile care urmează să fie deschise în perioada februarie-aprilie 2026 fiind de peste 350 mil. euro, conform calculelor făcute de ZF.
13:15
Eurostat: Cele 12 ţări UE care deţin centrale nucleare au generat în 2024 649.524 GwH de energie, în creştere cu 4,8%. România este pe locul 10, cu o producţie în uşoară scădere Ziarul Financiar
13:15
Laurenţiu Ţigăeru Roşca, fondator Quasar Comex (Maxxonline.ro): „Am fost printre primii selleri români pe marketplace-ul Trendyol. Cele mai bine vândute produse ale noastre pe platformă sunt trolerele şi articolele de călătorie” Ziarul Financiar
13:15
Furnizorul de soluţii şi servicii de resurse umane Smartree: Am încheiat 2025 cu o cifră de afaceri de 28 mil. lei, plus 7%, pe divizia de HR tech Ziarul Financiar
Smartree, unul dintre principalii jucători de pe piaţa locală de soluţii de salarizare, administrare de personal şi HR Tech, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de peste 28 de milioane de lei, în creştere cu 7% faţă de anul precedent. Potrivit reprezentanţilor companiei, valoarea raportată reprezintă cifra de afaceri consolidată a Smartree pe divizia de HR Tech, fiind compusă din veniturile generate prin platforma dezvoltată intern, care acoperă atât servicii de outsourcing, cât şi soluţii de tip SaaS (Software as a Service).
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.