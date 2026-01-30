Cât de mult contează părerea elevilor și a studenților când se fac schimbări în Educație? „Foarte puțin ne uităm la elev și la ce e bine pentru ei"

Un raport al UNESCO arată că reprezentanții elevilor și studenților din România au fost consultați în privința legilor educației, dar că nu există nicio obligație legală clară prin care să se specifice că opinia lor trebuie luată în calcul de fiecare dată când vine vorba de măsuri care îi privesc.

