Curtea de Apel Bucureşti, aşteptată să decidă în cazul cererilor de suspendare a actelor prin care au fost numiţi judecătorii CCR Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a fost audiat joi în PE, în grupul care monitorizează situaţia democraţiei statului de drept din cadrul Comisiei LIBE, el arătând că s-a discutat despre evoluţiile cu privire la statul de drept, răspunderea magistraţilor, Inspecţia judiciară. Ministrul a mai spus că au reuşit să finalizeze proiectul pentru implementarea directivei care va proteja jurnaliştii, mass-media, împotriva proceselor abuzive îndreptate împotriva lor. El a precizat că s-a amintit că există o consultare făcută în privinţa magistraţilor de către CSM, care a generat o serie de răspunsuri din partea magistraţilor.