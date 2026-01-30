Green Deal – glonțul tras de Europa în propriul picior

08:50

Cum ar fi arătat România Socialistă România dacă visul de represiune al lui Nicolae Ceauşescu ar fi fost îndeplinit? Imaginile de acum din Iran sunt întruchiparea, după jumătate de veac, a aceleaşi ambiţii demonice de a lichida , prin teroare, elanul de libertate şi de demnitate al unei naţiuni. Cadavrele de pe străzi şi din […] Articolul Iran: statul criminal în război cu propriul său popor apare prima dată în Contributors.