Green Deal – glonțul tras de Europa în propriul picior
Contributors.ro, 30 ianuarie 2026 07:50
Uniunea Europeană și-a vândut „Marele Salt Verde" ca pe un basm tehnologic și moral: locuri de muncă „verzi", energie solară și eoliană ieftină și abundentă, emisii de CO2 în cădere liberă și prosperitate pentru toți. După două decenii, bilanțul arată însă altceva: o notă de plată uriașă pentru gospodării și industrie, competitivitate erodată și un […]
Acum 30 minute
07:50
Uniunea Europeană și-a vândut „Marele Salt Verde" ca pe un basm tehnologic și moral: locuri de muncă „verzi", energie solară și eoliană ieftină și abundentă, emisii de CO2 în cădere liberă și prosperitate pentru toți. După două decenii, bilanțul arată însă altceva: o notă de plată uriașă pentru gospodării și industrie, competitivitate erodată și un […]
Acum o oră
07:40
Povestea pe care ne-o spune în ceva mai puțin de 2 ore filmul Mercy s-a petrecut, sau, mă rog, se va petrece câțiva zeci de ani mai încolo de zilele noastre. Atunci când azi mult discutata, apreciata, demonizată inteligență artificială (AI) va fi omniprezentă și ne va cunoaște și controla întreaga existență. Chris Raven (mulțumitor […]
07:20
Discursul public din România este marcat de discuții aprinse cu privire la măsurile fiscal-bugetare, luate sau preconizate de guvern pentru stabilizarea situației financiare a țării pe termen lung. Deși datele arată un rezultat ușor mai bun decât s-a estimat în noiembrie anul trecut, aceste măsuri sunt prezentate de opoziție și de o parte a mass-media […]
Acum 24 ore
12:50
O recenzie a cărții Russia and Modern Fascism: New Perspectives on the Kremlin's War Against Ukraine. Editată de Ian Garner și Taras Kuzio. Cu o prefață de David Satter (=Soviet and Post-Soviet Politics and Society, Vol. 292). Stuttgart: ibidem-Verlag, 2025. Distribuită și de Columbia University Press. ISBN: 9783838220154. 350 pagini. Eticheta „fascism" a devenit un […]
10:30
Trăim vremuri tulburi. Indiferent în ce bulă socială ne-am afla, ce credințe și convingeri am avea, există un element comun care apare constant: frica. Chiar și în bulele extremiste, unde la suprafață domină furia și ura, în spate se află tot frica: de schimbare, de pierdere, de necunoscut, de viitor. Această frică este alimentată de […]
Ieri
16:30
În acest an, 24 ianuarie a adus la Iași o schimbare: manifestările oficiale pentru celebrarea Unirii Principatelor Române au început abia la 15:00, oră la care, tradițional, totul se încheia. Această decizie a fost determinată de alegerea președintelui Nicușor Dan de a fi prezent în prima parte a zilei la Focșani. Locul scenei pentru oficiali […]
Mai mult de 2 zile în urmă
07:40
Câteva aspecte despre contextul internațional actual și Forumul Economic de la Davos # Contributors.ro
Dacă ne uităm la contextul global actual și la unele poziții exprimate la Davos[i] anul acesta, cred că este important să fie înțelese mai bine 3 aspecte principale. În primul rând, numeroase evoluții pe plan internațional în ultimul timp, precum și multe poziții exprimate la Forumul Economic de la Davos, reflectă faptul că SUA este […]
07:20
Portofelul digital european este definitoriu pentru următorul deceniu dar România pare a-l trata nu ca o oportunitate ci doar o obligație. La finalul acestui an portofelul digital european EUID Wallet trebuie să fie disponibil cetățenilor români. La finalul anului viitor companiile din domenii reglementate (serviciile bancare și financiare, telecom, șamd.) au obligația să accepte portofelul […]
06:10
După alte câteva lucrări cum nu se poate mai interesante, centrate asupra unor aspecte din istoria României secolului al XX lea, ca, de pildă, relația dintre Ceaușescu și Securitate, dictatura antonesciană și raporturile ei cu Hitler, sau fascinantul ca și născătorul de controverse interbelic românesc, profesorul britanic Dennis Deletant publică în colecția de specialitate a […]
27 ianuarie 2026
18:10
Într-un articol din decembrie 2025 arătam că progresul economiei românești a fost impresionant (în 2024 am ajuns la 77,9% din PIB mediu pe locuitor al țărilor din UE, la paritatea puterii de cumpărare, față de doar 34,6% în 2006, înainte de intrarea în UE), dar că riscăm să intrăm în capcana venitului mijlociu – dacă […]
09:40
Investiție în sens, nu vânătoare de boți: biografia națională în contextul războiului hibrid # Contributors.ro
Introducere Sezonul electoral 2024-2025, marcat de o puternică interferență hibridă a Federației Ruse, a expus vulnerabilitățile României față de acest tip de conflict. Însă, pe plan extern, România a devenit și mai vulnerabilă în 2025, în contextul turbulențelor din relația transatlantică amplificate de doctrina administrației Trump, care pare să își fi făcut o țintă din […]
09:20
„În practică, să trebuiască să convingi două treimi dintre membrii BoP[1] să se opună direct lui Trump în diverse chestiuni înseamnă o ștachetă de blocare mult prea ridicată. Acei membri care vor ieși din rând riscă umilința diplomatică de a fi concediați de Trump ca și cum ar fi concurenți la emisiunea «Ucenicul». Acesta a […]
26 ianuarie 2026
11:40
Cum să schimbăm motorul mașinii în mers? Despre trecutul și prezentul școlii nostre # Contributors.ro
Una din modalitățile cele mai simple de a destabiliza și, finalmente, de a distruge pe cineva constă, mai întâi, în a-i cere să facă – în același timp – mai multe lucruri diferite, care se pot multiplica nesfârșit. Iar apoi, al doilea pas constă în a te declara nemulțumit de orice face. Exact acesta […]
10:40
Economia cu cea mai rapidă expansiune din Uniunea Europeană în ultimele două decenii riscă să stagneze dacă nu își va crește substanțial investițiile în cercetare și educație, aflate în prezent la un nivel extrem de scăzut. Ȋn ultimul deceniu, datorită creșterii economice robuste, România și-a câștigat pe bună dreptate porecla de „tigru economic." Puțini sunt […]
10:10
Instinctul punitiv al statului. Despre legislația de scandal și inutilitatea ei previzibilă # Contributors.ro
De fiecare dată când o faptă penală deosebit de gravă captează atenția publicului, statul român reacționează reflex, aproape pavlovian: înăsprește pedepsele, elimină individualizarea pedepselor, reduce vârsta răspunderii penale etc.. Nu este o reacție rațională, ci una emoțională. Un instinct primar, de apărare simbolică, prin care statul își afirmă autoritatea nu atât în fața infractorului, cât […]
10:00
Oana Țoiu, trebuie să reconstruim cultura industrială și patriotismul economic dacă vrem să reparăm deficitul de balanță comercială al României # Contributors.ro
În ultimul an politicieni, profesori, economiști, analiști, consultanți, lobbiști, gazetari și o grămadă de chibiți, toți spun că importăm mult și exportăm puțin, pentru că nu mai avem fabrici, uzine și combinate. Este bine că subiectul este în centrul atenției, dar este cam tardiv. Ultima apariție, Ministrul de Externe Oana Țoiu, a spus la Davos: […]
07:30
1.Jocuri de iubire și putere Voi urma exemplul Sânzianei Stoican, semnatara adaptării și regiei spectacolului cu piesa Leonce și Lena de la Teatrul Bacovia din Bacău, și voi începe și eu cu o scurtă notă bio-bibliografică referitoare la Georg Büchner. Dramaturg mort tânăr, la doar 24 de ani, Büchner a fost autorul a numai trei […]
25 ianuarie 2026
09:50
Interviu cu Bogdan-George Rădulescu (ISPRI) EK: Domnule Rădulescu, în curând se împlinesc patru ani de la începutul agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei. Există tot felul de explicații pentru acest război. De exemplu, se susține că de fapt nu este un război între Rusia și Ucraina, ci un război proxy între Rusia și Occident (EU sau […]
09:30
„It ain't what you know that gets you into trouble. It's what you know for sure that just ain't so."[1] – Mark Twain Am văzut și revăzut filmul „The Big Short" (2015) – „Brokerii apocalipsei" (titlul cu care a rulat la noi). Un film excelent în opinia mea, ce are la bază un scenariu smart, […]
24 ianuarie 2026
08:50
Nimic nu este mai devastator pentru o naţiune decât festivismul kitsch ce se revarsă asupra sa, sufocându-i demnitatea şi spiritul critic. În clipa în care demagogia domneşte nimic nu se mai poate ridica pe acest teren al rătăcirii colective. Patriotismul, ca sentiment al comunităţii şi al solidarităţii cu cei de dinaintea noastră, devine imposibil de […]
07:50
„Niciun inch prietenului sau dușmanului" spunea istoricul și scriitorul rus Nikolai Karamzin (1766-1826)[1] și „Unde a fost ridicat steagul rusesc, nu ar mai trebui coborât niciodată", continua țarul Nicolae I (1796-1855).[2] Acestea sunt doar două dintre maximele geopolitice de anvergură ale perioadei țariste de după Petru I cel Mare. Acestuia i-a fost atribuit celebrul testament, […]
07:30
1.Cadru terminologic; 2.România comunistă – psihiatria ca represiune; 3. Post-2000 – psihiatria ca depozit instituțional al vulnerabilității. O speță CEDO; 4. Cooperarea judiciară în materie penală – psihiatria selectivă. O speță CJUE; 5. Spețe derivate în care s-a invocat argumentul psihiatric; 6.Concluzii Abstract: Psihiatria ocupă o poziție particulară la intersecția dintre politică, medicină și drept: […]
23 ianuarie 2026
08:10
Sentimental Value, film lansat pe piață în august 2025, ajunge în cinematografele din România după ce, în urmă cu foarte puține zile, a devenit marele câștigător al celei de-a 36 a ediții a Galei a Academiei Europene de Film. Producția regizată de norvegiano-suedezul Joachim Trier, care a scris scenariul filmului în colaborare cu Eskil Vogt, […]
06:40
În două articole recente (vezi aici, respectiv aici), analizând operațiunea militară specială a SUA în Venezuela, am introdus un termen – imperialism energetic american, menit, în accepția mea, să ofere o mai bună caracterizare a evenimentelor. Deși articolul de față nu analizează în detaliu intervenția americană în Venezuela din ianuarie 2026 – subiect tratat extensiv […]
22 ianuarie 2026
09:20
Acest text nu este despre Donald Trump ca personaj politic, ci despre o mutație mai profundă a ordinii politice contemporane: trecerea de la o lume organizată prin instituții impersonale la o lume structurată în jurul persoanelor și relațiilor private. Cazul Consiliului pentru Pace este folosit aici nu ca episod diplomatic, ci ca simptom al unei […]
09:10
Premierul Canadei, domnul Mark Carney, spunea marți, 20.01.2026, la Forumul Economic Mondial de la Davos, într-un remarcabil discurs, că acum "puterile medii trebuie să acționeze împreună, pentru că, dacă nu suntem la masă, suntem în meniu." Am convingerea fermă că, în analizarea noii organizații înființate la inițiativa președintelui Donald Trump, trebuie să pornim cu […]
21 ianuarie 2026
10:30
Introducere Ceea ce oameni dintr-un anumit spațiu consideră ca fiind important pentru propria lor viață și organizare poate constitui agenda lor publică. Spațiile regionale rezultate din gruparea unor țări vecine, similare, pot constitui medii pentru astfel de opțiuni colective în gruparea unor moduri de a gândi sau discuta astfel de probleme de agendă publică. Discuțiile […]
10:20
„În ceea ce privește Groenlanda, europenii au găsit o linie roșie pe care vor să o respecte cu adevărat. Tot restul a fost supus negocierilor, dar situația Groenlandei este diferită, deoarece se pune problema suveranității și se pune problema dacă Europa este capabilă să se apere în ceea ce privește propriul teritoriu, propriile drepturi."[1]Kristine Berzina, […]
08:10
Actrița, romanul Annei Enright, scriitoare irlandeză socotită de unele dintre cele mai autorizate voci ale criticiui și de mari publicații, de la Irish Time la atât de influentul Washington Post unul dintre cele mai bune romane scrise în anii din urmă, a ajuns în ultimele luni ale anului 2025 și pe rafturile librăriilor românești, grație […]
20 ianuarie 2026
08:30
La o primă vedere, gestul prin care laureata venezueleană a Premiului
08:10
Interviu cu profesorul Marian Zulean Contributors.ro: Titlul cărții dvs apărute la editura Humanitas de curând este: Securitatea României. Între reformă, control civil și impostură. E vorba deci de trei aspecte: reformă, control civil și impostură. Aș spune să le luăm pe rând. Mai întâi reforma. Amintiți într-unul dintre articole despre problemele sistemului de securitate așa […] Articolul Despre „controlabili” și lipsa de reformă a serviciilor secrete. Interviu apare prima dată în Contributors.
19 ianuarie 2026
18:40
Groenlanda, Gaza și lumea “à la carte”: din nou despre imperativul asertivității selective a României # Contributors.ro
Am publicat luna trecută un text pe platforma Contributors în care pledam pentru adoptarea unei strategii de politică externă și de securitate bazate pe „asertivitate selectivă”, o formulă practică de operaționalizare a independenței solidare care stă la baza noii noastre Strategii naționale de apărare pentru anul 2025-2030. Am definit „asertivitatea selectivă” astfel: „o poziție strategică […] Articolul Groenlanda, Gaza și lumea “à la carte”: din nou despre imperativul asertivității selective a României apare prima dată în Contributors.
10:10
Politicile sociale din România în fața declinului demografic: între adaptabilitate și progres # Contributors.ro
Conform ultimului comunicat de presă al Institututului Național de Statistică, la 1 ianuarie 2025, populația rezidentă a României a fost de 19043,2 mii persoane, în scădere cu 24,4 mii persoane față de 1 ianuarie 2024. Principala cauză a scăderii este reprezentată de sporul natural negativ, diferența dintre numărul născuților-vii și al decedaților fiind de -100,9 […] Articolul Politicile sociale din România în fața declinului demografic: între adaptabilitate și progres apare prima dată în Contributors.
09:40
România fără simțul tragediei. Politica externă a unei puteri mici într-o ordine internațională în schimbare # Contributors.ro
1. Introducere – România fără „simțul tragediei” În noul context internațional, marcat de incertitudine și cu o ordine internațională aflată în schimbare, România pare să intre în viitoarea configurație internațională fără a conștientiza amploarea momentului. Noua Strategie de Securitate Națională a SUA, lansată la finalul anului trecut, prin abordare și viziune cu privire la Europa, […] Articolul România fără simțul tragediei. Politica externă a unei puteri mici într-o ordine internațională în schimbare apare prima dată în Contributors.
09:20
विपन, जो आपने किया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Traducerea titlului este în hindi literar, cel procesat de copilotul AI via google translate, imaginați-vă însă că există peste 1.000 de dialecte și variante. Este foarte probabil ca Vipan să nu înțeleagă textul sau să dea alt sens celor de acolo. De altfel, pentru […] Articolul Vipan, iți mulțumim pentru ceea ce ai făcut apare prima dată în Contributors.
08:20
Ambiguitate Până mai deunăzi, Neguțătorul din Veneția, piesa pe care Shakespeare a scris-o în jurul anului 1597, jucată de abia în 1600, figura relativ rar pe afișele românești de teatru. Un spectacol montat de Tompa Gábor la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca și cel regizat de Alexander Morfov la TNB în care Ion Caramitru […] Articolul Clasicii pe scenă (I) apare prima dată în Contributors.
18 ianuarie 2026
08:40
Cel chemat prin funcția sa să țină ordine în ograda Justiției se plânge că nimeni nu i-a spus cât de murdară e ograda. „Solicită” (cui?) „să se ia măsuri ferme” (dar nu el trebuie să le ia?), să-i sancționăm cu toții pe magistrații corupți (dar cine suntem noi ăștia, care să-i sancționăm pe autorii „faptelor de corupție”?). Interjecția „haideți”, devenită verb în gura ministrului, m-a făcut să tresar Articolul Adevărul și numai adevărul apare prima dată în Contributors.
17 ianuarie 2026
09:50
De la Pampon la Trump: cum ajunge Groenlanda „Bulgaria” secolului XXI În celebra comedie D’ale carnavalului, personajul Pampon, într-un moment de confuzie și gelozie, rostește o replică devenită antologică pentru absurdul situațional: „Ce căuta neamțul în Bulgaria?”. Întrebarea viza o încurcătură amoroasă și un personaj, „neamțul”, care părea rătăcit într-o geografie străină. Astăzi, la începutul […] Articolul Ce caută „neamțul” în Groenlanda? apare prima dată în Contributors.
09:20
„Antipatiile cronice față de anumite națiuni și atașamentele înflăcărate față de altele sunt, în egală măsură, periculoase pentru libertatea reală.”George Washington, Farewell Address, 1796 Unul dintre cele mai persistente mituri ale perioadei post–Război Rece a fost acela că globalizarea, tehnologia și interdependența economică ar fi făcut geografia irelevantă. Frontierele ar fi devenit permeabile, distanțele neglijabile, […] Articolul Geografia ca destin structural . Statele Unite, Canada și „ușa” Groenlandei apare prima dată în Contributors.
16 ianuarie 2026
06:40
Song, Sung, Blue, plăcuta surpriză a începutului de an în cinematografe, nu este povestea nici romanțată, nici neromanțată a vieții azi octogenarului Neil Diamond. Ceea ce nu înseamnă că cei ce l-au adorat odată pe acest cântăreț emblematic nu doar pentru muzica, ci poate mai ales pentru starea de spirit a unei epoci, pentru ce […] Articolul Când viața merge mai departe… apare prima dată în Contributors.
15 ianuarie 2026
13:40
Ce relatează presa în ultima vreme sunt, desigur, incidente. Izolate? În câte-o școală, abia renovată (unele și prin PNRR), mai cade o bucată sau un tavan. Copiii sunt în clasă. Foarte rar, nu sunt. Dar sunt și alte…tavane care cad. Ele se numesc plagiate, mai ales în teze de doctorat. Când apar la lumină, prăbușirea […] Articolul Când cade un tavan în capul Școlii apare prima dată în Contributors.
08:00
Un om a murit liniștit, așezat pe un scaun de autobuz. Nu într-un război. Nu într-un spital supraaglomerat. Nu într-un colaps spectaculos al infrastructurii. Ci într-un spațiu banal, tranzitoriu, cotidian – un autobuz urban, cu zeci de oameni în jur. Aceasta este, poate, cea mai tulburătoare lecție a întâmplării: moartea nu a fost provocată de […] Articolul Moartea dintre stații: ce ne spune un autobuz despre societatea în care trăim apare prima dată în Contributors.
07:40
Ca răspuns la inflația ridicată, Banca Națională a României (BNR) a menținut, începând cu data de 8 august 2024, rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an. De atunci, inflația a crescut considerabil, mai ales în a doua jumătate a anului 2025, ajungând la 9,76% în octombrie și noiembrie a anului precedent. […] Articolul Inflația, salariile, profiturile și productivitatea apare prima dată în Contributors.
14 ianuarie 2026
13:50
„Lichidarea Moldovei” sau un plan de aderare la UE? De ce Maia Sandu a început să vorbească despre unirea cu România # Contributors.ro
Luni, în Moldova a avut loc un mic cutremur politic. Acesta a fost provocat de interviul Maiei Sandu acordat popularului podcast britanic de pe YouTube „The Rest Is Politics”. În discuția cu jurnaliștii, președinta Republicii Moldova a vorbit pe neașteptate deschis în favoarea aderării statului său la România, a declarat că, în cazul unui referendum, […] Articolul „Lichidarea Moldovei” sau un plan de aderare la UE? De ce Maia Sandu a început să vorbească despre unirea cu România apare prima dată în Contributors.
12:20
Interviul Maiei Sandu pentru podcastul „The Rest is Politics”, printre cele mai reputate inițiative de profil în plan global, coordonat de către Rory Stewart și Alastair Campbell, foști demnitari britanici, a lansat o dezbatere politică importantă în spațiul românofon. O declarație a președintei Republicii Moldova a provocat, în mod deosebit, această dezbatere: aceea că, în […] Articolul Ce putem citi printre rânduri din declarația unionistă a președintei Maia Sandu? apare prima dată în Contributors.
07:30
Bineînțeles că îmi este cunoscut avertismentul Comparaison n’est pas raison! formulat cu mulți ani în urmă de René Etiemble. Și cu toate acestea, parcurgând cu mare atenție exemplara carte Un cameleon și “virtuțiile” oportunismului. Mihai Ralea. O biografie politică (editura Humanitas, București, 2025) datorată lui Cristian Vasile, descoperind felul în care protagonistul cărții a reușit […] Articolul O excelentă biografie politică apare prima dată în Contributors.
13 ianuarie 2026
09:10
Eu, unul, m-am săturat ca de mere pădurețe de toate Cassandrele care prevăd prăbușirea economiei și a întregii țări sub povara programului criminal al guvernului Bolojan. Pe unde mă duc, pe unde mă întorc, oriunde, pe multe posturi de tv și pe social media, nu aflu decât de tragedia care ne lovește, pas cu pas, […] Articolul Apocalipsa? Era să fie… apare prima dată în Contributors.
08:50
Cum ar fi arătat România Socialistă România dacă visul de represiune al lui Nicolae Ceauşescu ar fi fost îndeplinit? Imaginile de acum din Iran sunt întruchiparea, după jumătate de veac, a aceleaşi ambiţii demonice de a lichida , prin teroare, elanul de libertate şi de demnitate al unei naţiuni. Cadavrele de pe străzi şi din […] Articolul Iran: statul criminal în război cu propriul său popor apare prima dată în Contributors.
12 ianuarie 2026
10:00
Și de unde ar trebui să știe? O discuție despre formarea inițială a profesorilor STEM # Contributors.ro
În ultimii ani, discursul despre predarea științelor revine adesea la aceleași constatări: nu mai sunt profesori de fizică, de chimie, de matematică. Studenții care aleg aceste specializări sunt deseori descriși drept „slab pregătiți”, „dezinteresați de cariera didactică” sau orientați spre alte domenii. Astfel de observații apar frecvent și, în anumite cazuri, nu sunt lipsite de […] Articolul Și de unde ar trebui să știe? O discuție despre formarea inițială a profesorilor STEM apare prima dată în Contributors.
09:50
Imperialismul energetic american și gambitul venezuelean: De la retorică naționalistă la practică neocolonială # Contributors.ro
Adevărul este prima victimă a războiului. – Howard Zinn, Terrorism and War, 2002 Intervenția militară americană în Venezuela din ianuarie 2026 și capturarea președintelui Nicolás Maduro marchează o tranziție fundamentală în politica energetică americană: de la retorica naționalistă a „independenței energetice” la practica imperialismului energetic deschis. Acest moment reprezintă nu doar o aplicare brutală a […] Articolul Imperialismul energetic american și gambitul venezuelean: De la retorică naționalistă la practică neocolonială apare prima dată în Contributors.
