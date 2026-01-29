Jurnal Antena Sport | Peste 3000 de fani Fenerbahce sunt la Bucureşti pentru meciul cu FCSB
Antena Sport, 29 ianuarie 2026 20:50
Acum 15 minute
21:00
21:00
Acum 30 minute
20:50
Sicriele fanilor decedaţi în accidentul din Timiş au ajuns pe stadionul lui PAOK! Imagini copleşitoare # Antena Sport
Sicriele fanilor decedaţi în accidentul teribil din Lugojel (judeţul Timiş) au ajuns la stadionul Toumba, al lui PAOK Salonic. Mii de oameni au mers la stadion pentru a-şi lua rămas-bun de la cei 7 suporteri decedaţi ai lui PAOK. Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a depus şapte trandafiri albi pe stadionul lui PAOK, în memoria suporterilor decedaţi.
20:50
Jurnal Antena Sport | Peste 3000 de fani Fenerbahce sunt la Bucureşti pentru meciul cu FCSB # Antena Sport
Acum o oră
20:40
Raphinha, declarație tranșantă despre Balonul de Aur: “Meritam să câștig”. Mesaj pentru Yamal și Dembele # Antena Sport
Raphinha, unul dintre cei mai buni jucători ai Barcelonei, a vorbit într-un interviu despre Balonul de Aur din 2025 pe care și l-a adjudecat Ousmane Dembele. După ce francezul a ridicat cea mai importantă distincție individuală pe care o poate primi un fotbalist, au apărut voci care au susținut că extrema catalanilor trebuia de fapt
20:40
Vlad Dragomir, despre golul fabulos din Champions League: “Am spus «de ce nu?». Ce a spus de comparaţia cu Hagi # Antena Sport
Vlad Dragomir a fost autorul unui gol fabulos în meciul dintre Pafos şi Slavia Praga, în ultima etapă din grupa principală Champions League. Internaţionalul român a înscris cu un şut de la aproximativ 30 de metri, direct sub transversală. Ciprioţii s-au impus cu 4-1 în cele din urmă, dar au ratat calificarea în play-off-ul Champions
Acum 2 ore
20:10
Tribunalul Federal Elvețian, reacție după ce cazul Anei Bărbosu a fost trimis la TAS: “Pe baza unei înregistrări” # Antena Sport
Tribunalul Federal Elveţian a venit cu un comunicat după ce a admis cererile de revizuire în cazul medaliei Anei Bărbosu de la Jocurile Olimpice de la Paris pe baza unei "înregistrări audiovizuale" descoperite după hotărârea TAS în acest caz. Tribunalul Federal a luat hotărârea prin care a trimis cazul spre rejudecare la TAS la data
19:50
Florin Prunea l-a făcut praf pe Elias Charalambous! Derapaj la adresa antrenorului de la FCSB: “El chiar are faţă de papagal” # Antena Sport
Florin Prunea a răbufnit după discursul dur al lui Elias Charalambous din timpul conferinţei de presă dinaintea meciului FCSB – Fenerbahce, din ultima etapă a grupei principale Europa League. Antrenorul cipriot nu a mai rezistat şi a ţinut să îi atace pe cei care îl critică, după rezultatele dezastruoase ale roş-albaştrilor din ultima perioadă. Charalambous
19:50
“Generează un șoc”. Apelul făcut de Nadia Comăneci după ce medalia olimpică a Anei Bărbosu a rămas “în aer” # Antena Sport
Nadia Comăneci, fosta mare gimnastă a României, a venit și ea cu o reacție după ce Tribunalul Federal Elvețian a admis apelul depus de americanca Jordan Chiles și a trimis spre rejudecare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv cazul medaliei adjudecate de Ana Bărbosu. "Zeița de la Montreal" și-a concentrat discursul asupra impactului pe care îl
19:50
Gigi Becali (67 de ani) a confirmat că este dispus să îl cedeze gratis pe Denis Alibec (35 de ani) la fosta echipă a acestuia, Farul. Becali a transmis că singurul lucru de care depinde transferul lui Alibec la Farul este ca atacantul să se înţeleagă în privinţa salariului cu echipa patronată de Gică Hagi
19:20
Marian Drăgulescu vorbeşte de o gafă uriaşă din partea României în cazul Ana Bărbosu: “Ne-a costat o medalie” # Antena Sport
Marian Drăgulescu (45 de ani) a susţinut, după vestea şoc că va fi rejudecat la TAS cazul medaliei de bronz de la sol de la Jocurile Olimpice, că România ar fi trebuit să depună contestaţie în cazul Sabrinei Voinea, care a fost depunctată pentru depăşirea spaţiului covorului. Drăgulescu a punctat că Voinea nu a depăşit
Acum 4 ore
19:10
Ultima etapă de Europa League (LIVE SCORE, 20:00). Ionuț Radu, în “infern” pe Marakana. PAOK, duel cu Lyon # Antena Sport
Ziua de joi marchează finalul fazei grupei XXL din Europa League, iar 18 meciuri, printre care și cel dintre FCSB și Fenerbahce, se vor disputa la aceeași oră, 22:00. Ochii fanilor roș-albaștri vor fi cu siguranță ațintiți asupra partidei de pe Arena Națională, însă sunt alte partide care vor conta enorm în economia clasamentului final.
18:50
Karim Benzema se simte jignit! Propunerea incredibilă primită pentru a rămâne la Al-Ittihad # Antena Sport
Aventura cu Al-Ittihad ar putea lua sfârşit mai devreme decât se preconiza pentru atacantul Karim Benzema. Potrivit L'Equipe şi Foot Mercato, atacantul francez (38 de ani) a făcut un pas în spate din cauza unei propuneri de prelungire a contractului considerată jignitoare. Contractul câştigătorului Balonului de Aur 2022 în Arabia Saudită expiră pe 30 iunie.
18:30
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate # Antena Sport
Americanul Taylor Fritz (28 de ani) a încheiat primul Grand Slam al anului în faza optimilor de finală. Fritz a fost învins în optimile de la Australian Open în trei seturi de italianul Lorenzo Musetti (23 de ani): 2-6, 5-7, 4-6. Musetti avea să abandoneze în optimi, în meciul cu Novak Djokovic, atunci când îl
18:30
Denis Alibec semnează și pleacă de la FCSB! Echipa care îl transferă pe atacantul renegat de Gigi Becali # Antena Sport
Denis Alibec va pleca de la FCSB în această perioadă de mercato și va ajunge la Farul, echipa care s-a interesat arătată de serviciile sale în ultimele săptămâni. Vârful de 35 de ani va reveni astfel la echipa de la care a plecat în vara lui 2025 la formația roș-albastră. Denis Alibec și-a găsit echipă
18:30
“Medalia este la Ana Bărbosu!” Avocatul româncei face lumină, după decizia TAS: “Nu putem spune că i-a fost retrasă” # Antena Sport
Sabin Gherdan, avocatul Anei Bărbosu, a făcut lumină în cazul medaliei de bronz de la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 obţinută de româncă la sol. Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a acceptat contestaţia americanilor, dar nu i-a retras medalia sportivei din România. În acest moment, situaţia este incertă, iar şansele ca
18:10
Noul atacant de la CFR Cluj a fost dorit în trecut și de Gigi Becali. Atunci era golgheterul echipei sale # Antena Sport
CFR Cluj l-a prezentat oficial joi pe Luka Zahovic, atacant sloven venit din Polonia, de la Gornik Zabrze. Fotbalistul de 30 de ani vine în România la opt ani distanță după ce a fost asociat cu un transfer la FCSB, fiind atunci urmărit și lăudat de Gigi Becali și de Mihai Stoica. Daniel Pancu anunța
17:40
17:30
Prima reacție a lui Mihai Covaliu, după ce Ana Bărbosu și-a pierdut provizoriu medalia olimpică # Antena Sport
Tribunalul Federal Elvețian a decis trimiterea dosarului privind medalia de bronz cucerită de gimnasta Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris spre rejudecare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), În urmă cu puțin timp, Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a venit cu o primă reacție pentru agerpres.ro. El a precizat
17:20
“Aproape imposibil venind din România” Reacţia Gabrielei Ruse după un parcurs excelent la Australian Open! # Antena Sport
Gabriela Ruse (28 de ani) s-a întors în ţară după un parcurs excelent la Australian Open. Românca a ajuns până în turul 3 la primul Grand Slam al anului. Ruse le-a învins în două seturi pe Yastremska şi pe Ajla Tomljanovic în primele două tururi. În turul trei, românca a fost învinsă cu 6-3, 6-4
Acum 6 ore
17:10
Nicolae Stanciu, prezentat oficial. Românul va încasa maximul de bani pe care îi putea primi. Salariul uriaș # Antena Sport
Nicolae Stanciu a fost prezentat oficial la noua sa echipă, Dalian Yingbo, după ce în această iarnă s-a despărțit de Genoa. La formația din China, cel care a purtat mult timp banderola de căpitan al României va încasa un salariu de trei milioane de euro brut, suma maximă pe care o poate primi un fotbalist
17:10
“Cea mai scumpă medalie!” Nicolae Forminte, prima reacţie după decizia TAS în cazul Anei Bărbosu: “America e ţara avocaţilor” # Antena Sport
Nicolae Forminte, coordonatorul lotului naţional de gimnastică, a vorbit despre decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, care a acceptat contestaţia deupusă de americani şi a retras provizoriu medalia de bronz obţinută de Ana Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris. Iniţial, TAS i-a dat câştig de cauză româncei, iar Ana Bărbosu a primit
16:50
Dennis Politic (25 de ani) va fi titular în ultimul meci al FCSB-ului din grupa Europa League, cu Fenerbahce. FCSB – Fenerbahce se va disputa de la ora 22:00, pe Arena Naţională, partida putând fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. FCSB a vândut 23.000 de bilete pentru meciul cu
16:10
Anunţul avocatului Anei Bărbosu, după ce medalia de la Jocurile Olimpice 2024 a fost retrasă provizoriu # Antena Sport
Tribunalul Federal Elvețian a retras provoriu medalia de bronz câştigată de Ana Bărbosu la Jocurile Olimpice 2024, la sol, iar avocatul gimnastei de 19 ani a venit cu o primă reacţie. Tribunalul Federal Elveţian a aprobat contestaţia depusă de americani, fiind anulată decizia iniţială luată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care îi dăduse bronzul gimnastei
15:50
Detalii teribile despre accidentul cu 7 morţi din Timiş. Ce s-a putut afla despre şoferul microbuzului # Antena Sport
Analizele făcute de anchetatori au arătat că şoferul grec al microbuzului implicat în accidentul rutier din Timiş, în care şapte oameni au murit şi alţi trei au fost răniţi, consumase cannabis şi cocaină, dar şi alcool. Expertiza tehnică cu privire la o eventuală blocare a volanului în timpul depăşirii nu s-a finalizat. Detalii teribile despre
15:40
Anunţ teribil pentru sportul românesc: Ana Bărbosu, fără medalia de bronz de la Jocurile Olimpice 2024 # Antena Sport
Ana Maria Bărbosu (19 ani) a rămas, momentan, fără medalia de bronz câştigată la Jocurile Olimpice 2024. Americanii au depus contestaţie la Tribunalul Federal Elveţian pentru ca Jordan Chiles să recupereze locul 3 de la proba de sol. Conform golazo.ro, Tribunalul Federal Elveţian ar fi aprobat contestaţia depusă de americani, fiind anulată decizia iniţială luată
Acum 8 ore
14:50
„Viața e mai frumoasă decât visele!” Bodø/Glimt a scris istorie în Champions League, deși a venit din vacanță # Antena Sport
FK Bodø/Glimt este marea surpriză din acest sezon de UEFA Champions League. Norvegienii au învins-o miercuri seară pe Atlético, chiar la Madrid, și au terminat grupa pe locul 23, cu nouă puncte, echivalentul calificării în faza eliminatorie. Echipa lui Diego Simeone a deschis scorul în minutul 15, prin Alexander Sørloth, dar Bodø/Glimt a întors spectaculos
14:50
14:40
Real Madrid se află în căutarea unui nou antrenor pentru sezonul viitor, iar soluția actuală de pe banca tehnică este una temporară. După demiterea lui Xabi Alonso, conducerea clubului l-a numit pe Alvaro Arbeloa la cârma primei echipe, însă acesta este considerat doar o variantă de avarie. Președintele Florentino Perez își dorește un tehnician cu
14:20
“S-a minunat şi el când a aflat”. Impresarul lui Radu Drăguşin, noi detalii despre viitorul românului la Tottenham # Antena Sport
Florin Manea a oferit declaraţii despre situaţia lui Radu Drăguşin, după ce s-a zvonit că românul ar fi dorit de AS Roma, AC Milan sau Leipzig. Impresarul fundaşului lui Tottenham a transmis că pentru moment, nu discută cu nicio echipă din Serie A. Florin Manea a transmis că au existat multe speculaţii privind viitorul lui
14:10
De pe locul 11 în clasament, Gigi Becali amenință Dinamo, Rapid și Craiova: “Le vor sări fulgii” # Antena Sport
Gigi Becali a făcut o serie de declaraţii halucinante. După ce zilele la rând a anunţat că nu mai crede în câştigarea campionatului, latifundiarul a revenit asupra celor spuse, afirmând că încă mai speră "până la capăt" să devină din nou campion cu FCSB. Mai mult, el a făcut câteva declarații războinice la adresa rivalilor.
13:50
13:40
“Vine tsunami!” Marius Șumudică spune că Gigi Becali a luat o decizie cu “risc mare de tot” la FCSB # Antena Sport
Gigi Becali a luat decizia ca în cele 7 meciuri rămase în sezonul regulat să-l folosească portarul Matei Popa, drept jucătorul U21 și să renunțe la Mihai Toma, fotbalistul care îndeplinea această regulă. Decizia luată de Gigi Becali l-a șocat pe Marius Șumudică. Antrenorul spune că trimiterea lui Matei între buturi ar îngropa echipa. "Deci
13:40
LeBron James, în lacrimi după meciul cu Cleveland Cavaliers. Anunţ despre retragere al starului de la Lakers # Antena Sport
Superstarul LeBron James a izbucnit în lacrimi la meciul de la Cleveland, cu Cavaliers, care ar putea fi ultimul din cariera sa în oraşul lui de suflet, pierdut însă de Los Angeles Lakers cu 99-129, joi seară, în NBA. Deşi "King James", în vârstă de 41 de ani, nu a evocat momentul retragerii, niciodată până
13:20
Ştefan Baiaram a părăsit terenul după o oră de joc în Universitatea Craiova – FC Botoşani, în etapa cu numărul 22 a Ligii 1. Vedeta oltenilor a călcat strâmb în minutul 61, atunci când a aterizat după o lovitură de cap. Baiaram a dezvăluit că a făcut o entorsă în urma acelui moment. Cel mai
Acum 12 ore
12:50
Andrei Nicolescu a oferit declaraţii despre şansele la titlu ale lui Dinamo, din acest sezon. Preşedintele "câinilor" a transmis că primele pentru titlu sunt pregătite, încă de la începutul sezon
12:40
“Te întorci în competiţii?” Răspunsul misterios dat de Serena Williams, la trei ani de la retragere # Antena Sport
Serena Williams a refuzat să excludă revenirea la tenisul profesionist după ce a depus recent documentele necesare în acest sens. Serena Williams, care a câştigat 23 de titluri de Grand Slam la simplu, s-a retras după US Open 2022. Serena Williams nu exclude o revenire în tenis În decembrie, Agenţia Internaţională pentru Integritatea în Tenis […] The post “Te întorci în competiţii?” Răspunsul misterios dat de Serena Williams, la trei ani de la retragere appeared first on Antena Sport.
12:40
Dan Șucu face un transfer important la Genoa. Mutarea a fost anunțată pe site-ul oficial al clubului. Italienii l-au achiziționat pe Alexandro Amorim, pentru care patronul român a plătit nu mai puțin de 8.000.000 de euro. “Genoa CFC anunță că a finalizat cu FC Alverca achiziția definitivă a drepturilor de performanță sportivă ale mijlocașului Alexsandro […] The post Primul transfer important făcut de Dan Șucu! Mutare de 8 milioane de euro appeared first on Antena Sport.
12:30
Aryna Sabalenka s-a calificat în finală la Australian Open. Victorie fără emoţii cu Elina Svitolina # Antena Sport
Aryna Sabalenka a învins-o pe sportiva ucraineană Elina Svitolina în două seturi şi s-a calificat în finală la Australian Open. Numărul 1 mondial s-a impus în faţa ucrainencei de pe locul 12 WTA fără emoţii, scor 6-2, 6-3. Aryna Sabalenka s-a calificat în finală la Australian Open 2026 Meciul dintre Aryna Sabalenka şi Elina Svitolina […] The post Aryna Sabalenka s-a calificat în finală la Australian Open. Victorie fără emoţii cu Elina Svitolina appeared first on Antena Sport.
12:30
Angelique Kerber, mesaj superb pentru Simona Halep, la 8 ani de la semifinala uriaşă de la Australian Open # Antena Sport
Angelique Kerber a postat pe reţelele de socializare un clip cu un punct câştigat într-unul dintre cele mai grele meciuri ale carierei, semifinala cu Simona Halep, de la Australian Open 2018. Au trecut astfel 8 ani de la o partidă în care cele două au dat totul, iar Simo a fost cea care s-a impus, […] The post Angelique Kerber, mesaj superb pentru Simona Halep, la 8 ani de la semifinala uriaşă de la Australian Open appeared first on Antena Sport.
12:10
Câţi bani au încasat echipele după grupa de Champions League. Arsenal, sumă uriaşă după parcursul fără greşeală # Antena Sport
S-a aflat câţi bani au câştigat echipele care au participat în grupa de Champions League, în acest sezon. Arsenal, care a încheiat grupa pe primul loc, cu victorii pe linie, a încasat o sumă uriaşă din partea UEFA. Concret, Arsenal a încasat deja suma de 58,74 milioane de euro din partea UEFA, după parcursul din […] The post Câţi bani au încasat echipele după grupa de Champions League. Arsenal, sumă uriaşă după parcursul fără greşeală appeared first on Antena Sport.
12:00
Prezent aseară în Champions League, astăzi semnează în România. Transfer de top pentru o echipă din Liga 1 # Antena Sport
A fost rezervă în duelul dintre Arsenal și Kairat, 3-2, din Champions League, iar astăzi vine în România să semneze cu Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi reușește o mutare importantă la Universitatea Cluj. Cine este jucătorul? Este vorba de Jug Stanojev, care urmează să vină la Cluj în cursul zilei de joi, 29 ianuarie, pentru a […] The post Prezent aseară în Champions League, astăzi semnează în România. Transfer de top pentru o echipă din Liga 1 appeared first on Antena Sport.
11:50
FCSB – Fenerbahce LIVE TEXT (22:00). Şanse infime la calificarea în play-off-ul pentru optimile Europa League # Antena Sport
FCSB o va întâlni pe Fenerbahce în ultimul meci din grupa de Europa League. Partida de pe Arena Naţională se va disputa joi, de la ora 22:00, iar roş-albaştrii speră la o calificare miraculoasă în play-off-ul pentru optimile competiţiei. Înainte de duelul cu turcii de Domenico Tedesco, FCSB e pe locul 29 în grupă şi […] The post FCSB – Fenerbahce LIVE TEXT (22:00). Şanse infime la calificarea în play-off-ul pentru optimile Europa League appeared first on Antena Sport.
11:40
Doi supravieţuitori ai accidentului din Timiş, transportaţi în Grecia. Ce se întâmplă cu cei decedaţi # Antena Sport
Doi dintre suporterii greci ai lui PAOK, răniţi în accidentul din judeţul Timiş, sunt transportaţi, joi, în ţara lor, cu o aeronavă militară care pleacă de la Aeroportul Timişoara. Cel de-al treilea rănâne încă internat în spital, după ce miercuri târziu a avut nevoie de operaţie. Şi trupurile celor şapte suporteri care au murit vor […] The post Doi supravieţuitori ai accidentului din Timiş, transportaţi în Grecia. Ce se întâmplă cu cei decedaţi appeared first on Antena Sport.
11:30
Gigi Becali s-a luat de Bîrligea și Târnovanu în vestiar. Adevărul despre ofertele pentru ei: “Miștocăreală” # Antena Sport
Gigi Becali a povestit cum a decurs discuția dintre el și fotbaliști, atunci când a mers în vestiar, să stea de vorbă cu ei, după meciul cu CFR Cluj. Patronul spune că nu există ofertă pentru Bîrligea, iar acest lucru i l-a spus în față fotbalistului. „N-au spus nimic, eu le-am spus adevărul. (n.r. Bîrligea […] The post Gigi Becali s-a luat de Bîrligea și Târnovanu în vestiar. Adevărul despre ofertele pentru ei: “Miștocăreală” appeared first on Antena Sport.
11:20
Pep Guardiola, surprins când a văzut ce a făcut Jose Mourinho în Benfica – Real Madrid 4-2. Mesaj direct pentru rival # Antena Sport
Pep Guardiola i-a mulţumit vechiului său rival, Jose Mourinho, după ce Manchester City a obţinut biletul în optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, graţie victoriei Benficăi Lisabona contra lui Real Madrid (4-2). City a învins-o pe Galatasaray (2-0) destul de confortabil pe stadionul Etihad, în ultimul său meci din faza ligii, miercuri, dar […] The post Pep Guardiola, surprins când a văzut ce a făcut Jose Mourinho în Benfica – Real Madrid 4-2. Mesaj direct pentru rival appeared first on Antena Sport.
10:50
Italienii, reacţie categorică după ce Istvan Kovacs l-a arbitrat pe Cristi Chivu: “Ar fi putut fi un meci aprins, dar…” # Antena Sport
Italienii au reacţionat după ce Istvan Kovacs l-a arbitrat pe Cristi Chivu în Champions League. Arbitrul român a fost la centru în duelul dintre Borussia Dortmund şi Inter, încheiat cu scorul de 0-2. Italienii l-au lăudat pe Istvan Kovacs pentru modul în care a arbitrat duelul lui Inter cu Borussia Dortmund. Ei au subliniat că […] The post Italienii, reacţie categorică după ce Istvan Kovacs l-a arbitrat pe Cristi Chivu: “Ar fi putut fi un meci aprins, dar…” appeared first on Antena Sport.
10:50
Ștefan Baiaram, transfer în Germania. Mutarea carierei pentru jucătorul Universității Craiova # Antena Sport
“Perla” de 22 de ani a Băniei a revenit în centru atenţiei mai multor echipe, iar un club din Germania e gata să-l transfere pe fotbalist, chiar în această iarnă, susţine gsp.ro. Ștefan Baiaram a fost aproape de plecarea de la Universitatea Craiova şi în vara acestui an, dar Mihai Rotaru a preferat să îl […] The post Ștefan Baiaram, transfer în Germania. Mutarea carierei pentru jucătorul Universității Craiova appeared first on Antena Sport.
10:30
“Gigi Becali ar plăti oricât”. Mihai Stoica, detalii despre noul transfer pregătit la FCSB # Antena Sport
Mihai Stoica a oferit detalii despre transferul pregătit la FCSB. Oficialul campioanei a dezvăluit că Gigi Becali ar plăti oricât pentru un jucător care ar putea să intre imediat în primul 11 al campioanei. MM a mai declarat că patronul campioanei este în continuare convins de faptul că echipa sa va câştiga al treilea titlu […] The post “Gigi Becali ar plăti oricât”. Mihai Stoica, detalii despre noul transfer pregătit la FCSB appeared first on Antena Sport.
10:30
“Dezamăgire uriașă!” Reacția lui Peter Bosz despre meciul cu Bayern, în care Man a jucat doar 45 de minute # Antena Sport
În mintul 46 al partidei cu Bayern, de pe propriul teren, din Liga Campionilor, Dennis Man a fost schimbat cu Noah Fernandez. A fost al doilea meci consecutiv când românul nu a reuşit să bifeze mai mult de o repriză şi este schimbat, semn că antrenorul este nemulţumit de evoluţia lui. Totuşi, la scurt timp, […] The post “Dezamăgire uriașă!” Reacția lui Peter Bosz despre meciul cu Bayern, în care Man a jucat doar 45 de minute appeared first on Antena Sport.
