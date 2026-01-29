Marian Drăgulescu vorbeşte de o gafă uriaşă din partea României în cazul Ana Bărbosu: “Ne-a costat o medalie”

09:00

Anatoliy Trubin a fost eroul Benficăi după golul calificării în play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor, în al şaptelea minut al prelungirilor partidei cu Real Madrid, încheiată 4-2. Ucraineanul a explicat ce s-a întâmplat în ultimele clipe ale partidei. Portarul Trubin habar n-avea că Benfica mai avea nevoie de un gol pentru calificare „Înainte, nu înţelegeam […] The post Eroul Trubin a recunoscut că habar n-avea că Benfica mai avea nevoie de un gol. “A fost un moment de nebunie” appeared first on Antena Sport.