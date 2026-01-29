Momente emoţionante înainte de Lyon – PAOK! Ce au pregătit fanii francezi după tragicul accident din judeţul Timiş

11:40

Doi dintre suporterii greci ai lui PAOK, răniţi în accidentul din judeţul Timiş, sunt transportaţi, joi, în ţara lor, cu o aeronavă militară care pleacă de la Aeroportul Timişoara. Cel de-al treilea rănâne încă internat în spital, după ce miercuri târziu a avut nevoie de operaţie. Şi trupurile celor şapte suporteri care au murit vor