Frustrare la cote maxime. S-au apucat la bătaie, pe culoar, la pauza meciului FCSB-Fenerbahce. Elias Charalambous, în prim plan
Adevarul.ro, 30 ianuarie 2026 09:30
Tensiunile acumulate în prima repriză au dus la un conflict la pauza meciului dintre FCSB și Fenerbahce.
Acum 5 minute
09:45
Scandal uriaș: Trump dă în judecată Fiscul și Trezoreria SUA și cere despăgubiri de 10 miliarde de dolari. Cele două agenții sunt sub autoritatea sa # Adevarul.ro
Donald Trump a dat în judecată Departamentul Trezoreriei SUA și Serviciul de Venituri Interne (IRS) pentru 10 miliarde de dolari, din cauza dezvăluirii declarațiilor sale fiscale către presă în 2019 și 2020.
09:45
Franța, prioritate în politica externă a României. Nicușor Dan: „Am închis o perioadă de ezitări și de promisiuni neîmplinite” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan afirmă că una dintre prioritățile politicii externe din primele luni de mandat a fost clarificarea și consolidarea relației cu Franța.
09:45
Ursii polari din Svalbard, din Norvegia au devenit mai grași în ciuda scăderii gheții marine, consumând prăzi terestre și foci concentrate în zone mici de gheață. Studiul arată că situația lor e surprinzător de bună, dar încălzirea globală le poate afecta negativ supraviețuirea în viitor.
Acum 30 minute
09:30
09:30
Trump amenință cu taxe vamale țările care vând petrol Cubei. Havana denunță un „act brutal de agresiune” # Adevarul.ro
Donald Trump a semnat, joi, un decret care permite Statelor Unite să impună taxe vamale, într-un cuantum nespecificat, țărilor care vând petrol Cubei.
Acum o oră
09:15
O crimă șocantă din Marea Britanie amintește de cazul Cenei. Un copil de 12 ani, ucis de un adolescent de 15 ani. Poliția, acuzată că l-a lăsat în libertate pe criminal deși era periculos # Adevarul.ro
Poliția britanică este criticată dur după ce un adolescent de 15 ani, cunoscut pentru comportamentul său violent, a fost lăsat liber luni la rând, înainte de a ucide un băiat de 12 ani.
09:15
Bunicile gangster care conduc imperii criminale de milioane de euro: de la iubitoare de pisici și regine ale cocainei, la temute șefe mafiote # Adevarul.ro
Departe de stereotipul gangsterului dur, tot mai multe bunici din Europa preiau conducerea unor adevărate imperii criminale. Ele coordonează traficul de droguri, spălarea de bani sau alte activități ilegale, folosindu-se de autoritatea familială și control psihologic.
09:00
Februarie aduce temperaturi peste cele normal și episoade frecvente de precipitații în toată țara # Adevarul.ro
Vremea va fi mai caldă decât normalul climatologic în următoarea lună, iar precipitațiile vor apărea frecvent la nivelul întregii țări, potrivit prognozei meteorologice pentru intervalul 2 februarie – 2 martie 2026.
Acum 2 ore
08:45
Clipe de groază pentru o tânără de 20 de ani: agresată sexual și aruncată din mașină de un șofer care se oferise să o ducă acasă # Adevarul.ro
Momente de groază pentru o tânără de 20 de ani, din Comănești, județul Bacău, care a fost victima unei tentative de viol. Incidentul șocant a avut loc în timp ce femeia se îndrepta spre domiciliu.
08:45
Primarul din Minneapolis avertizează: „Următorul oraș ar putea fi oricare”. Trump ajunge la un acord cu democrații pentru evitarea blocajului guvernamental # Adevarul.ro
Minneapolis se află în centrul unei crize politice și sociale generate de ofensiva administrației Trump împotriva imigrației ilegale. Primarul orașului Jacob Frey, a avertizat că Minneapolis a fost supus unei „invazii” de agenți federali și a transmis un mesaj dur către alte orașe.
08:15
CCR sub presiune: Curtea de Apel București decide asupra cererii de suspendare a judecătorilor constituționali Mihai Busuioc și Cosmin Dragoș # Adevarul.ro
Curtea de Apel București urmează să se pronunțe vineri asupra suspendării judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș, după ce o avocată AUR a contestat numirile acestora pe motiv că nu ar îndeplini vechimea minimă prevăzută de lege.
08:00
Trump consideră „foarte periculoasă” apropierea Regatului Unit de China. Ce avertisment are cu privire la alianțele economice cu Beijingul # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a calificat drept „foarte periculoasă” dorința Regatului Unit de a-și consolida relațiile economice și politice cu China, în contextul vizitei premierului britanic Keir Starmer la Beijing, prima a unui lider britanic din 2018.
Acum 4 ore
07:45
Guvernul se reunește în ședință: decizii-cheie pentru telemedicină, examenele medicilor, accizele pentru tutun și protecția patrimoniului cultural # Adevarul.ro
Guvernul se va reuni vineri, 30 ianuarie, într-o ședință în care vor fi abordate mai multe proiecte de lege și ordonanțe, vizând domenii esențiale precum sănătatea, fiscalitatea, transporturile, patrimoniul cultural și fondurile europene.
07:30
Statele Unite amenință Canada cu interzicerea tuturor avioanelor fabricate în această țară și cu aplicarea unei taxe vamale de 50% # Adevarul.ro
Statele Unite amenință Canada cu interzicerea tuturor aeronavelor fabricate în această țară și cu aplicarea unei taxe vamale de 50%, într-un nou episod al disputelor comerciale dintre cele două țări.
07:15
Al optulea antrenor pe care îl concediază Emma Răducanu. Sportiva, complet destabilizată înainte de Transylvania Open # Adevarul.ro
Emma Răducanu continuă perioada de tranziție din carieră, marcată de schimbări în echipa tehnică.
07:15
În materialul de astăzi „China la zi”, vă prezentăm traducerea din limba chineză a unor articole publicate de presa chineză despre vizita prim-ministrului canadian Mark Carney în China, în perioada 14-17 ianuarie.
07:00
Zelenski reacționează după anunțul lui Trump privind armistițiul energetic: „Situația din orașe va arăta dacă Rusia își respectă promisiunea” # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat inițiativa liderului american Donald Trump, care a anunțat că omologul său rus, Vladimir Putin, ar fi acceptat să oprească atacurile asupra rețelei energetice ucrainene timp de o săptămână.
06:45
Administrația Trump a purtat discuții confidențiale cu separatiști din Alberta, potrivit Financial Times # Adevarul.ro
Administrația președintelui american Donald Trump a avut întâlniri confidențiale cu reprezentanți ai unui grup separatist radical din provincia canadiană Alberta, bogată în petrol, pe fondul deteriorării relațiilor dintre Washington și Ottawa, relatează Financial Times.
06:45
Scandal la Bruxelles: un funcţionar de rang înalt din Comisia Europeană, concediat după ce ar fi primit cadouri de la Qatar # Adevarul.ro
Bruxelles-ul este zguduit de un nou scandal. Un funcţionar de rang înalt din Comisia Europeană a fost concediat în urma unei proceduri disciplinare, după ce ar fi primit cadouri şi beneficii din partea Qatarului, în timp ce negocia un acord strategic pentru Uniunea Europeană cu statul din Golf.
06:15
Viktor Orbán joacă ultima carte: Ucraina și frica de război, în centrul campaniei, din moment ce economia Ungariei scârțâie # Adevarul.ro
Pe măsură ce alegerile parlamentare din Ungaria se apropie, premierul Viktor Orbán a transformat Ucraina într-un element central al campaniei sale electorale, prezentând scrutinul ca o alegere fundamentală între „război și pace”.
06:15
Lovitura decisivă împotriva „flotei din umbră” a lui Putin. Uniunea Europeană pregătește interzicerea totală a serviciilor maritime pentru Rusia # Adevarul.ro
Uniunea Europeană se pregătește să treacă la un nou nivel în confruntarea economică cu Moscova. Cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni, aflat în lucru la Bruxelles, ar putea include o măsură fără precedent: interzicerea totală a furnizării de servicii maritime către Rusia.
Acum 6 ore
05:45
Tot mai mulți români cumpără locuințe în Emiratele Arabe Unite, atrași de impozitul zero pe proprietate # Adevarul.ro
Piața imobiliară din Emiratele Arabe Unite și în special din Dubai atrage un număr tot mai mare de români cu venituri medii și profesii obișnuite, care până recent nu se regăseau în profilul clasic al investitorului român, aceste achiziții fiind până de curând apanajul celor cu venituri substanțiale
05:15
Ce categorii de persoane fizice sunt obligate să emită e-Factura. Amenzile ajung la 2.500 lei # Adevarul.ro
Sistemul RO e-Factura a fost extins, de la începutul acestui an, și asupra persoanelor fizice care desfășoară activități economice cu caracter de continuitate, acestea fiind obligate să transmită toate facturile aferente activităților prestate către beneficiari prin intermediul sistemului.
04:45
Paradoxul moștenirii dacice: legendele inventate despre Decebal și Zamolxis, mai atractive decât cetățile autentice # Adevarul.ro
Munții Șureanu adăpostesc cele mai multe cetăți dacice din România, însă, în afara Sarmizegetusei Regia, vizitată anual de zeci de mii de oameni, majoritatea așezărilor atrag puțini turiști. Istoria dacilor continuă să îi fascineze pe români, dar așezările lor autentice rămân ocolite.
04:15
Banii ţinuţi cash, în conturi sau "la saltea", pierd valoare de la o lună la alta, în timp ce există o sumedenie de mecanisme prin care oamenii își pot salva economiile de inflație, poate și cu ceva randament, potrivit analiștilor.
Acum 8 ore
03:45
Cât de mult contează părerea elevilor și a studenților când se fac schimbări în Educație? „Foarte puțin ne uităm la elev și la ce e bine pentru ei" # Adevarul.ro
Un raport al UNESCO arată că reprezentanții elevilor și studenților din România au fost consultați în privința legilor educației, dar că nu există nicio obligație legală clară prin care să se specifice că opinia lor trebuie luată în calcul de fiecare dată când vine vorba de măsuri care îi privesc.
03:15
Remedii contra oboselii. Cum ne recâștigăm claritatea mintală prin mișcare, somn și alimentație # Adevarul.ro
În 2026, discuția despre echilibru s-a mutat din zona motivațională în cea de funcționare concretă. Nu mai vorbim despre „a fi zen”, ci despre felul în care mintea și corpul reușesc să țină pasul.
Acum 12 ore
01:45
E bine sau nu să îți transformi pasiunea în carieră? Psiholog: „Când pasiunea devine obligație, se schimbă relația emoțională cu ea" # Adevarul.ro
,,Fă ceea ce-ți place și nu vei munci o singură zi din viața ta". Este un citat celebru, atribuit lui Confucius. Dar cât adevăr se ascunde în spatele acestor vorbe? Ne salvează munca făcută din pasiune de oboseală? Și cât mai rămâne din hobby atunci când se transformă în mijloc de trai.
01:15
De ce nu e bine să ne conectăm la rețele de Wi-Fi publice. Ce pericole se ascund și cum ne putem proteja # Adevarul.ro
Când ieșim în oraș sau mai ales atunci când călătorim în străinătate suntem tentanți să uitilizăm rețelele de Wi-Fi publice, în locul datelor mobile, pentru a evita costurile suplimentare. Numai că această metodă nu este lipsită de riscuri.
00:45
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este 19.500 euro” # Adevarul.ro
Avram Iancu, românul care a străbătut înot Dunărea, de la izvoare la deltă, a devenit cunoscut în ultimii ani pentru performanțele sale acvatice, însă cea mai recentă provocare pe care a lansat-o a stârnit controverse. Sportivul a cerut donații pentru a-și cumpăra o mașină nouă.
00:15
30 ianuarie, ziua în care pandemia COVID-19 a fost recunoscută oficial drept urgență globală # Adevarul.ro
OMS a declarat pe 30 ianuarie 2020 COVID-19 drept urgență de sănătate publică de interes internațional, pe fondul răspândirii rapide a virusului SARS-CoV-2 și al riscurilor globale pentru sănătate.
00:15
Senatul SUA blochează proiectul de buget ca măsură de presiune pentru schimbări în Departamentul pentru Securitate Internă după asasinarea a doi civili # Adevarul.ro
Senatul SUA a respins joi, 29 ianuarie, un proiect de buget federal, într-o mișcare menită să pună presiune asupra administrației pentru a accepta modificări în cadrul Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), după incidentul în care doi civili au fost uciși.
00:00
Crin Antonescu: „România nu prea are președinte, e luată la pachet, e în bagajele UE. Nu avem politică externă” # Adevarul.ro
Fostul lider liberal Crin Antonescu a lansat un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză de absență atât în politica externă, cât și în cea internă.
29 ianuarie 2026
23:45
Satele de munte din România dispar ca în povești. „Viața la țară nu înseamnă doar o casă izolată pentru doi” # Adevarul.ro
Idealizate pentru peisajele pitorești, aerul curat și nostalgia unei vieți „autentice”, multe sate de munte din România se apropie astăzi de dispariție. Mulți români care au ales să se mute aici au descoperit că viața imaginată la țară diferă de realitatea de zi de zi.
23:30
România, la un pas de un nou blocaj al Austriei în politica externă. Nicușor Dan: „Putea să ne scoată din OCDE. Am rezolvat” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară, la Digi24, că România se află „în grafic” în procesul de aderare la OCDE și că, cel mai probabil, țara noastră va deveni membră în vara acestui an. Șeful statului a explicat că una dintre cele mai delicate probleme, opoziția Austriei, a fost depășită.
23:30
Propunerea SUA pentru Groenlanda: noi baze, un Dom de Aur și extinderea libertății operaționale a SUA # Adevarul.ro
Jeff Landry, emisarul special al Statelor Unite pentru Groenlanda, a prezentat elementele cheie ale unei propuneri a SUA către Danemarca privind Groenlanda, inclusiv posibile noi baze, extinderea libertății operaționale a SUA și un „Dom de Aur” deasupra insulei arctice, informează joi dpa
23:15
Universitățile de top din Moscova oferă bonusuri generoase studenților pentru a se înrola în armată # Adevarul.ro
Una dintre universitățile de top din Moscova încearcă să atragă studenți să semneze contracte cu armata rusă, promițând bonusuri generoase la înrolare și posturi non-combatante, a relatat Moscow Times.
23:15
Jocul periculos care poate declanșa un nou conflict major. Expert: „Șansele ca Iranul să treacă pragul nuclear sunt foarte mari” # Adevarul.ro
Situația din Orientul Mijlociu este extrem de tensionată după ultimatumul dat Iranului de Donald Trump. Un portavion american se află pe poziții, iar riscul unui nou conflict este real. Ioana Constantin-Bercean, expert în Orientul Mijlociu, explică la ce ar trebui să ne așteptăm.
23:00
Nicușor Dan exclude „scenariul unei rupturi” între SUA și UE și admite că Trump are dreptate într-o privință. Cu Franța, „am închis perioada de ezitări" # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a vorbit joi seară despre orientarea strategică a României, relația cu Statele Unite și Uniunea Europeană, dar și despre poziția țării noastre în contextul tensiunilor globale. Declarațiile sale au venit pe fondul dezbaterilor legate de echilibrul transatlantic.
22:30
Crima de la Cenei. Ce spune Nicușor Dan despre adolescentul de 13 ani care nu răspunde penal # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a comentat, la Digi24, cazul crimei de la Cenei, din Timiș, unde doi adolescenți de 15 ani și unul de 13 ani au ucis un alt băiat de 15 ani. Șeful statului a calificat crima „absolut regretabilă", subliniind că fenomenul este alimentat de două probleme generale care afecteaz
22:15
Horoscop 30 ianuarie. Vărsătorii profită de oportunități, iar Leii trebuie să fie precauți # Adevarul.ro
Sfârșitul săptămânii vine cu oportunități și provocări diferite pentru fiecare zodie, spune Lorina, astrologul Clic . Vărsătorii vor avea energie și inspirație pentru a-și atinge obiectivele, în timp ce Leii ar putea întâmpina obstacole și trebuie să fie prudenți în alegerile pe care le fac.
22:15
Nicușor Dan vrea șefi ai SRI și SIE din afara partidelor: „Pentru fiecare am avut o listă lungă, una scurtă și niște discuții” # Adevarul.ro
„Sper ca foarte curând să terminăm aceste discuții” despre numirea șefilor serviciilor secrete, a declarat președintele Nicușor Dan, joi seara, la Digi 24, unde a fost chestionat în legătură cu numele vehiculate în presă pentru șefia SRI și SIE.
21:45
Cel puțin zece români au fost ridicați de ICE în SUA. „Poți fi arestat doar pentru că ai accent”/ „O româncă a fost preluată de pe bicicletă” # Adevarul.ro
Cel puțin zece cetățeni români au fost reținuți în Statele Unite în cadrul unor acțiuni ale ICE. Avocata Dana Bucin spune că este vorba despre persoane fără cazier, vizate din cauza situației administrative privind șederea lor în SUA.
21:30
Undă verde pentru dărâmarea gardului din jurul Palatului Parlamentului. Ce prevede inițiativa deschiderii perimetrului Casei Poporului # Adevarul.ro
Consiliul General al Municipiului București a dat acordul pentru demararea procedurilor care ar putea duce la eliminarea gardului ce înconjoară Palatul Parlamentului. Proiectul a primit 51 de voturi favorabile, fiind unul dintre puținele adoptate în unanimitate.
21:30
Crin Antonescu: „Nu văd cine ar putea fi mulțumit de această guvernare. Cred că nici prim-ministrul” # Adevarul.ro
PSD și USR ne arată foarte clar că „ele pot fi greu împreună”, a declarat, joi seara, la Antena 3 CNN, fostul lider al PNL Crin Antonescu, fostul candidat la prezidențiale al liberalilor și social-democraților.
21:15
Nicușor Dan: Nemulțumirile românilor se acumulează, există o stare de tensiune în societate # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan acordă în această seară, primul său interviu din acest an, la Digi24, în cadrul emisiunii „Jurnalul de Seară" moderată de Cosmin Prelipceanu. Discuția vine într-un moment de tensiune în coaliția de guvernare.
21:00
Bolojan, discuții cu reprezentanţi ai 13 fonduri de investiții internaționale, în ziua în care Carlyle a anunțat preluarea activelor Lukoil # Adevarul.ro
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții a 13 fonduri internaționale de investiții, într-un context marcat de un anunț extrem de important pe piața energetică: preluarea activelor Lukoil de către compania americană Carlyle, inclusiv pe cele din România.
21:00
Bolojan dă asigurări că mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD, din primăvara lui 2027 # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, 29 ianuarie, că din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD. Acesta a primit la Palatul Victoria a primit o delegaţie de investitori, reprezentanţi ai 13 fonduri de investiţii internaţionale, coordonată de Bank of America.
Acum 24 ore
20:45
Nadia Comăneci reacționează în scandalul privind medalia Anei Maria Bărbosu: „Este regretabil” # Adevarul.ro
Decizia Tribunalului Federal din Elveția de a anula hotărârea TAS și de a retrimite spre reanalizare cazul medaliei de bronz câștigate de Ana Maria Bărbosu la JO de la Paris a stârnit reacții în lumea gimnasticii. Printre cei care au comentat se numără și Nadia Comăneci.
20:45
China a testat cu succes o turbină eoliană zburătoare, care generează electricitate în timp ce plutește la 2.000 de metri înălțime, în provincia Sichuan, sud-vestul țării.
