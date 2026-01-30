Clean Recycle ajunge la peste 1.000 de clienți

08:40

Proiectul eHaul, finanțat de guvernul german, a finalizat testul practic de doi ani al unei stații de schimb de baterii pentru camioane. Bazându-se pe aceasta, inițiatorii au lansat deja noi proiecte, inclusiv construcția unei stații de schimb îmbunătățite și înființarea unei societăți cu răspundere limitată. Din octombrie 2020, proiectul eHaul s-a concentrat pe dezvoltarea unui […] The post Proiectul german „eHaul” de schimbare a bateriilor camioanelor funcționează appeared first on ZIUA CARGO.