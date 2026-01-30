Clean Recycle ajunge la peste 1.000 de clienți
Ziua Cargo, 30 ianuarie 2026 11:00
Clean Recycle a ajuns la un număr de peste 1.000 de clienți, anul trecut, în creștere cu 10%, față de 2024, potrivit unui comunicat. Compania, care este unul dintre liderii pieței locale de transfer de responsabilitate în domeniul ambalajelor (OIREP), și-a consolidat operațiunile la nivel național, odată cu extinderea portofoliului de clienți.
Acum 30 minute
11:00
Acum 4 ore
08:40
California investește 202 milioane de dolari în 143 de proiecte de transport electric pentru a acorda prioritate transportului public și mobilității electrice în comunitățile cele mai afectate de poluare. Mai multe proiecte finanțate se concentrează direct pe facilitarea operațiunilor de autobuze cu emisii zero la scară largă. San Mateo va primi 2,58 milioane de dolari
Acum 24 ore
18:40
Drumul Expres Arad-Oradea (120,47 km) are contractele semnate pentru toate loturile, ultimul fiind cel pentru finalizarea Lotului 3, de 47 km, aflat în stadiu de execuție FIDIC Roșu. La aceștia se adaugă drumul de legătură cu zona industrială Arad Vest, în lungime de 2,9 km. Contractul a fost semnat pe 29 ianuarie, de directorul
15:50
Piața auto din România este dominată de mașinile rulate, relevă o analiză realizată de markeplace-ul Plus-Auto.ro, potrivit unui comunicat. Orientarea românilor este către mașini accesibile atât la achiziție, cât și pentru întreținere. Cea mai înmatriculată marcă de mașină în țară este Volkswagen, iar modelul SUV e preferat în București. Românii își aleg mașinile în funcție
13:20
ElectroPutere Mall Craiova s-a extins cu 10.500 mp, la 62.000 de mp, în urma unei investiții de 22 de milioane de euro, potrivit unui comunicat al grupului francez de real estate Catinvest. Astfel, ElectroPutere Mall devine al treilea cel mai mare centru comercial din afara Bucureștiului. Noua extindere aduce în premieră pentru Craiova și județul
13:20
DAF Trucks lansează DAF XG⁺ Emerald Edition, limitată la 100 de unități ,cu design premium, tehnologii de ultimă generație și confort suprem pentru șofer. Emerald Edition face parte din colecția exclusivă Gemstone. Fiecare model este asociat cu o piatră prețioasă, reflectând drumul DAF către centenarul din 2028. Astefl, după ediția unică Sapphire Edition, prezentată în
11:50
Piața terenurilor din România intră într-o nouă fază de prudență activă, cu revenire puternică a tranzactiilor spre final de an și perspective moderate de creștere, în 2026, potrivit consultanților Colliers. Potrivit unui comunicat, anul 2025 s-a încheiat cu un volum estimat similar cu nivelul din 2024, când tranzacțiile au totalizat aproape 450 de milioane de
Ieri
10:20
Înmatriculări de vehicule comerciale în UE, în 2025: scădere la camioane, creștere la autobuze # Ziua Cargo
Piața de vehicule comerciale din UE a avut un an 2025 provocator, cu înmatriculări în scădere în mai multe piețe cheie. Segmentul de autobuze a fost singura excepție. În ce privește camioanele, înmatriculările de vehicule noi din UE au scăzut, în 2025, cu 6,2%, totalizând 307.460 unități. Segmentul de tonaj greu a scăzut cu 5,4%,
08:40
Producătorul auto chinez BYD a depus o nouă serie de brevete în China pentru un motor sincron cu magnet permanent cu flux variabil (VF PMSM). Acesta vizează reducerea semnificativă a consumului de energie la viteze mari ale vehiculului, în special în conducerea pe autostradă. Tehnologia este prezentată ca o evoluție a motorului sincron convențional cu
28 ianuarie 2026
19:50
Compania DKV Mobility a primit din nou certificarea prestigioasă de „Top Employer", acordată de Top Employers Institute, potrivit unui comunicat. Este al patrulea an consecutiv în care primește această distincție în România. În 2026, DKV Mobility România a obținut un scor de peste 90%, reflectând îmbunătățirea continuă și angajamentul companiei de a oferi o experiență
15:40
Rezervarea locului la tren poate fi făcută direct din aplicația „CFR Călători bilete online", descărcată pe telefon de pasagerii care au abonamente. Astfel, compania feroviară națională a introdus o nouă funcționalitate în această aplicație, menită să îmbunătățească experiența de călătorie a pasagerilor. „Noua actualizare permite călătorilor care dețin abonamente (adulți, elevi și studenți), atunci când
15:30
14:50
Vola lansează „Upgrade", un abonament anual de beneficii pentru toți călătorii: reduceri la rezervările curente și viitoare. Potrivit unui comunicat, membrii „Upgrade" vor economisi sute de euro pe an, în funcție de numărul de călătorii. Programul oferă soluții de protecție și flexibilitate, precum bilete gratuite în caz de anulare și posibilitatea de a bloca prețul
14:30
Schneider Electric devine partenerul oficial de Tehnologie Energetică al McLaren Racing, potrivit unui comunicat de presă. Colaborarea include echipa McLaren Mastercard Formula 1, echipa Arrow McLaren IndyCar, McLaren F1 Academy, precum și a echipei McLaren United Autosports WEC Hypercar. Împreună, Schneider Electric și McLaren Racing vor dezvolta și implementa tehnologii energetice care permit atingerea unor
12:20
DAF își extinde oferta de camioane electrice cu autotractoare și autoșasiuri 6×2, 6×4 și 8×4, pentru aplicații specializate și construcții. Noile modele sunt disponibile atât cu cabinele XD și XF, cât și cu spațioasele XG și XG+. Printre noile versiuni se numără: FTG și FTN Electric: autotractoare 6×2, cu axă suplimentară în fața (direcțională sau
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
Odată cu integrarea QUANTRON și achiziționarea pepper, Grupul Haller își extinde portofoliul cu două domenii-cheie. Oferta de noi vehicule comerciale pe bază de hidrogen și electrice cu baterii și conversia flotelor existente. Acest portofoliu este completat de infrastructură energetică, soluții digitale și servicii financiare și post-vânzare complete. Grupul Haller se realiniază strategic. Scopul este de
27 ianuarie 2026
19:20
Mihai Savin a fost numit în funcția de președinte al Autorității Vamale Române, printr-o decizie a premierului Ilie Bolojan, care l-a demis pe șeful Alexandru Bogdan Bălan. Noul președinte al AVR, cu rang de secretar de stat, a fost vicepreședinte al Autorității, dar și director adjunct al companiei Apa Nova, iar din 2019 – director general
16:30
Gebrüder Weiss anunță o tranziție de leadership în Bulgaria: Marieta Grigorova îi predă ștafeta lui Lyudmil Elshishki. Potrivit unui comunicat, după 32 de ani la conducerea Gebrüder Weiss Bulgaria, Marieta Grigorova (63 de ani) se retrage. Succesorul său, Lyudmil Elshishki (37 de ani), a preluat funcția de director general (managing director), la 1 ianuarie. El
16:10
GARBE Industrial și Fortress Real Estate Investments au semnat primul lor joint venture pentru dezvoltarea unui centru logistic cu o suprafață închiriabilă (GLA) de 61.000 mp în București. În cadrul acestui joint venture, a fost semnată în decembrie 2025 prima achiziție, a unui teren cu o suprafață de 11 hectare, situat în partea de nord-vest
16:00
Consultanții Colliers arată, în raportul „Top 10 previziuni pentru piața imobiliară din România, în 2026", că urmează o ajustare, repoziționare și decizii strategice, într-un context economic și politic volatil, potrivit unui comunicat. După câțiva ani de creștere rapidă și ajustări succesive, piața imobiliară din România intră într-o nouă fază, marcată de un ritm mai lent
15:40
MRS Transport a ajuns, de la o singură dubă, la un operator internațional. Cum ajută tehnologia Eurowag un business românesc să rămână competitiv aflăm în comunicatul transmis redacției. Marius Răducanu pornea la drum în afaceri cu o singură dubă și un vis: să construiască „ceva mai mult". Nu avea încă imaginea clară a companiei pe
15:20
„Stabilitatea" pieței RCA, clamată de vicepreședintele ASF, Sorin Mititelu, este o minciună. Ea ascunde profituri uriașe și o povară insuportabilă pentru români, acuză confederațiile patronale. Comunicatul comun transmis de Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), Federatia EUROPA, APULUM, APTE2000, FNCOTR, FNSSR, CNTR, și Confederaţia Naţională Patronală „Uniunea Generală a Industriașilor din România –
10:10
Pentru al doilea an consecutiv, Volvo Trucks a fost liderul pieței europene de camioane grele: în 2025, cota de piață a fost de 19%, în creștere de la 17,9% în anul precedent. Țările EU30 (UE plus Marea Britanie, Norvegia și Elveția) cu cele mai mari vânzări de camioane Volvo de peste 16 tone au fost
08:40
Catedra de inginerie de producție a componentelor de e-mobilitate (PEM) de la Universitatea RWTH Aachen a finalizat proiectul de cercetare SeLv după mai bine de cinci ani. Scopul a fost de a dezvolta un kit tehnologic modular pentru camioane electrice cu prelungitoare de autonomie a celulelor de combustibil care pot fi transferate rapid în industrie.
26 ianuarie 2026
19:20
Compania britanică Cornelius Electronics va investi aproximativ 5 milioane de euro pentru a extinde producția în Parcul Industrial Edineț, situat în regiunea de nord-vest a Republicii Moldova. Proiectul include construirea a trei hale de producție cu o suprafață totală de peste 3.000 m², destinate fabricării cablurilor și sistemelor de conexiune utilizate în 14 industrii, inclusiv sănătate,
15:00
În ultimii ani, sectorul transporturilor a fost afectat de „transportatori falși", al căror singur scop este să intercepteze mărfuri valoroase și apoi să dispară fără urmă, relatează Transport Media. Acești transportatori fictivi, fraudulosi, se prezintă drept companii legitime, folosind adesea documente convingătoare, dar falsificate, identități corporative furate sau adrese de e-mail ușor modificate. Platformele digitale
13:10
Uzina de la Mioveni a produs vehiculul Dacia Bigster cu numărul 100.000, la numai un an de la lansarea în fabricația de serie a acestuia. Echipat cu motorizarea Hybrid 155, exemplarul aniversar, de culoare Indigo Blue, cu plafon negru, este destinat unui client din România. De la debutul său comercial, Dacia Bigster a fost distins
11:50
Daimler Truck a prezentat Mercedes-Benz NextGenH2 Truck, camion electric cu hidrogen a cărui producție în serie mică va începe la sfârșitul lui 2026. Camionul cu pilă de combustie alimentată cu hidrogen reprezintă următoarea fază de dezvoltare a Daimler Truck pe drumul către un transport fără emisii. Începând de la finalul acestui an, 100 de unități
10:30
AQUILA a investit peste 5 milioane de euro
25 ianuarie 2026
16:00
Numărul insolvențelor a crescut anul trecut cu 3,84%, la 7.553, față de 7.274, în 2024, potrivit statisticii ONRC. Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvențe s-a înregistrat în comerț, repararea autovehiculelor și motocicletelor (1.587, -16,56%), construcții (1.374, -8,34%), transport și depozitare (797, +5,98%) și în industria prelucrătoare (746, -12,44%). Cele mai multe […] The post ONRC: Peste 7.550 de insolvențe, în 2025 appeared first on ZIUA CARGO.
12:50
Aproape 157.000 de persoane au fost integrate pe piața muncii, în anul 2025, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Din totalul noilor angajați, 77.186 au peste 45 de ani, 29.828 au vârsta între 35 și 45 de ani și 12.544, între 30 și 35 de ani. De asemenea, 12.690 au între 25 […] The post ANOFM: Aproape 157.000 de noi angajați, în 2025 appeared first on ZIUA CARGO.
23 ianuarie 2026
16:50
Tranziția către transportul cu emisii „zero” intră în faza concretă: MTI implementează 3 instrumente majore care acoperă întregul lanț al electromobilității. Este vorba despre achiziționarea de vehicule electrice, infrastructura de încărcare pentru flote și comunități și stațiile de încărcare pe marile coridoare rutiere. Finanțarea se acordă din Fondul pentru Modernizare, Comunicatul UNTRR: Pe de o […] The post Trei scheme de finanțare pentru transportul „verde” appeared first on ZIUA CARGO.
14:20
SafePay, noua garanție de plată Trans.eu, susține dezvoltarea transporturilor pe rutele europene strategice # Ziua Cargo
SafePay a fost dezvoltat pentru a adresa volatilitatea pieței și deficitul de încredere asociate rutelor cu cerere ridicată din logistica europeană. Trans.eu Group, furnizor de top de soluții tehnologice și financiare pentru industria transportului rutier, anunță astăzi lansarea SafePay, un serviciu esențial de garantare a plăților. SafePay oferă transportatorilor siguranța plății garantate și, în același […] The post SafePay, noua garanție de plată Trans.eu, susține dezvoltarea transporturilor pe rutele europene strategice appeared first on ZIUA CARGO.
09:40
MAN Truck & Bus a livrat aproximativ 101.600 de vehicule noi în 2025, vânzările fiind mai mari cu 5,8% față de anul precedent. Rezultatul a fost obținut în condiții dificile, piața de camioane din unele țări europene cheie fiind comparată cu cea din timpul pandemiei de coronavirus. Unul dintre factorii de creștere a fost reprezentat […] The post MAN a vândut peste 100.000 de vehicule noi în 2025 appeared first on ZIUA CARGO.
22 ianuarie 2026
19:00
Șoferii profesioniști și managerii de flote din România au exprimat deja peste 2.000 de voturi pentru Premiile Haul of Fame, începând din 1 decembrie 2025. Potrivit unui comunicat al SNAP, primele rezultate oferă o imagine clară asupra a ceea ce contează cel mai mult pe drum, de la facilități de bunăstare și calitatea infrastructurii, până […] The post Premiile Haul of Fame iau avânt prin voturile șoferilor români appeared first on ZIUA CARGO.
17:30
KLM este una dintre primele companii aeriene europene care oferă internet gratuit pasagerilor care călătoresc în interiorul Europei, potrivit unui comunicat. Pe durata zborului, pasagerii pot trimite e-mailuri, naviga pe internet, asculta muzică, juca jocuri sau viziona filme și seriale TV. Prin această inițiativă, KLM răspunde uneia dintre cele mai frecvente solicitări ale clienților săi. […] The post KLM oferă WiFi gratuit pe zborurile europene appeared first on ZIUA CARGO.
16:50
Rhenus Group a achiziționat primul său terminal feroviar propriu în regiunea Almaty, Kazahstan, potrivit unui comunicat. În acest fel, compania își consolidează prezența de-a lungul Trans-Caspian International Transport Route (TITR). Această investiție reprezintă un pas strategic în dezvoltarea unei infrastructuri logistice integrate și fiabile în Asia Centrală, contribuind la extinderea ofertei globale a grupului. Terminalul […] The post Rhenus are terminal intermodal în Kazahstan appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Zürich Public Transport (VBZ) intenționează să lanseze o licitație pentru achiziționarea a până la 100 de autobuze electrice în această lună. Inițial, VBZ ar fi putut comanda o mare parte din autobuze fără o licitație de la Hess și MAN, deoarece opțiunile din achizițiile anterioare rămân deschise. Cu toate acestea, VBZ este nemulțumită de ambii furnizori. […] The post Licitație la Zürich pentru 100 de autobuze electrice appeared first on ZIUA CARGO.
21 ianuarie 2026
17:40
Scania România a inaugurat oficial noul service Scania Brașov, situat pe Strada Barcelona nr. 3, în Parcul Industrial Prejmer, potrivit unui comunicat. Noua locație este deja operațională și reprezintă un pas important în strategia companiei de a fi mai aproape de clienți și de principalele zone industriale din regiune. Relocarea service-ului a fost realizată pentru a […] The post Scania Brașov, service în Parcul Industrial Prejmer appeared first on ZIUA CARGO.
17:30
Începând cu 1 ianuarie, Gebrüder Weiss a transformat fostul său birou de reprezentanță din Tașkent într-o organizație națională, potrivit unui comunicat. Prin această extindere, Gebrüder Weiss răspunde cererii tot mai mari de soluții logistice eficiente în Uzbekistan. Clienții internaționali, precum și companiile locale, solicită din ce în ce mai mult servicii fiabile de transport și […] The post Gebrüder Weiss își consolidează prezența în Uzbekistan appeared first on ZIUA CARGO.
17:20
România și Italia, primele care aplică taxa logistică pe coletele sub 150 de euro din afara UE. Urmează taxa vamală. Material de opinie de Ana-Maria Săbiescu, director, Impozitare Indirectă, Deloitte România. Persoanele fizice din România care cumpără online bunuri cu o valoare cumulată mai mică de 150 de euro dintr-un stat din afara Uniunii Europene […] The post Taxa logistică la coletele sub 150 de euro din afara UE appeared first on ZIUA CARGO.
17:10
16:40
Tineri din medii defavorizate pot obține finanțarea costurilor școlii de șoferi prin programul Permis pentru viitor, potrivit unui comunicat. Acesta se organizează pe bază de concurs de proiecte, iar solicitările de finanțare se depun online sau prin poștă până pe 27 ianuarie, ora 24:00. Formularul de înscriere și alte informații sunt disponibile pe website-ul Fundației […] The post Permis pentru viitor – ultimele zile de înscrieri appeared first on ZIUA CARGO.
15:40
Mercedes‑Benz Trucks avansează implementarea standardului Megawatt Charging System (MCS) pentru camionul său electric pentru distanțe lungi, eActros 600. Două camioane eActros 600, compatibile cu încărcarea MCS, vor fi testate în mediul real, pentru a asigura compatibilitatea optimă dintre vehicule și stațiile Megawatt de la diverși producători, inclusiv în condiții de iarnă. Camioanele vor fi testate […] The post Mercedes‑Benz Trucks, test de anduranță cu încărcarea Megawatt appeared first on ZIUA CARGO.
11:30
Doi șoferi de camion, ce transportau dispozitive electronice Apple, au fost victimele unui jaf spectaculos în regiunea pariziană Val-d’Oise. Hoții au fugit cu marfă de cel puțin 4 milioane de euro. Scena s-a desfășurat marți, 13 ianuarie, puțin după ora 5:00. Doi șoferi s-au urcat la volanul camioanelor lor, relatează TF1. Urmau să transporte sute […] The post Două camioane încărcate cu produse Apple, jefuite în Franța appeared first on ZIUA CARGO.
09:40
08:40
Proiectul eHaul, finanțat de guvernul german, a finalizat testul practic de doi ani al unei stații de schimb de baterii pentru camioane. Bazându-se pe aceasta, inițiatorii au lansat deja noi proiecte, inclusiv construcția unei stații de schimb îmbunătățite și înființarea unei societăți cu răspundere limitată. Din octombrie 2020, proiectul eHaul s-a concentrat pe dezvoltarea unui […] The post Proiectul german „eHaul” de schimbare a bateriilor camioanelor funcționează appeared first on ZIUA CARGO.
20 ianuarie 2026
20:00
Bucureștiul se numără printre primele 10 cele mai stresante orașe europene pentru șoferi, relevă o cercetare realizată de SNAP. Potrivit unui comunicat, sunt arătate și implicațiile pentru șoferii de vehicule grele (HGV). Șoferii comerciali sunt expuși unui risc mai mare de stres și performanțe rutiere mai slabe, coform experților în mobilitate. O nouă cercetare realizată […] The post Bucureștiul, pe locul 8 în Europa la stresat șoferi appeared first on ZIUA CARGO.
19:30
La un an de la preluarea pachetului majoritar de părți sociale de către FAN Courier, compania de brokeraj vamal Marian’s Trading înregistrează o evoluție accelerată a activității și rezultate financiare peste așteptări, confirmând valoarea strategică a integrării în grup. Astfel, la finalul anului 2025, compania a raportat o cifră de afaceri de aproximativ 30 milioane […] The post Marian’s Trading, creștere cu 37% după intrarea în FAN Courier appeared first on ZIUA CARGO.
16:40
UTA Edenred și-a extins dispozitivul interoperabil pentru taxe de drum UTA One next pentru a include taxarea rutieră și în Republica Cehă. Potrivit unui comunicat al furnizorului de servicii de mobilitate lider în Europa, cu această ultimă actualizare, dispozitivul de bord (OBU) compatibil cu 4G pentru Serviciul european de taxare rutieră electronică (EETS) poate procesa […] The post UTA One next, și în Cehia appeared first on ZIUA CARGO.
