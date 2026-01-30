Harta antreprenoriatului

16:40

Tineri din medii defavorizate pot obține finanțarea costurilor școlii de șoferi prin programul Permis pentru viitor, potrivit unui comunicat. Acesta se organizează pe bază de concurs de proiecte, iar solicitările de finanțare se depun online sau prin poștă până pe 27 ianuarie, ora 24:00. Formularul de înscriere și alte informații sunt disponibile pe website-ul Fundației […]