Sha'Carri Richardson, arestată! Campioana olimpică a ajuns pe mâna Poliției după ce a creat pericol în trafic. Cu ce viteză a condus
Golazo.ro, 30 ianuarie 2026 15:20
Sha'Carri Richardson (25 de ani), atleta din SUA care a cucerit două medalii la Jocurile Olimpice din 2024, a fost arestată, joi, în Florida.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
15:20
Sha'Carri Richardson, arestată! Campioana olimpică a ajuns pe mâna Poliției după ce a creat pericol în trafic. Cu ce viteză a condus # Golazo.ro
Sha'Carri Richardson (25 de ani), atleta din SUA care a cucerit două medalii la Jocurile Olimpice din 2024, a fost arestată, joi, în Florida.
15:20
„E sfâșietor” FOTO: Robin van Persie și-a consolat fiul după accidentarea suferită în Europa League: „Primele semne nu sunt bune” # Golazo.ro
Real Betis - Feyenoord 2-1. Shaqueel van Persie (19 ani), jucătorul oaspeților, s-a accidentat în partida din etapa #8 din Europa League.
15:20
Politic, raport șocant! Concluziile unei firme care a monitorizat FCSB - Fenerbahce sunt neverosimile pentru fotbalistul campioanei # Golazo.ro
Sports Base a întocmit raportul ultimului meci disputat de FCSB în actualul sezon european, 1-1 cu Fenerbahce. Detalii, în rândurile de mai jos
15:10
„Escrocherie inimaginabilă” N-au lucrat nicio secundă la echipa din Iași, dar vor primi despăgubiri de 450.000 de euro din bani publici! # Golazo.ro
Comisia Centrală de Apel a Federației Române de Handbal a anunțat că CSM Iași 2020, club finanțat de Primăria Iași, este obligată să achite despăgubiri de 450.000 de euro către antrenorul Iulian Stamate și alte patru jucătoare.
Acum o oră
15:00
Continuă problemele la FCSB După Ionuț Cercel, Joyskim Dawa va suferi o nouă intervenție chirurgicală. Cât va lipsi fundașul central # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a venit cu detalii despre situația lotului de la FCSB, în privința accidentărilor.
14:50
Guardiola, mesaj pro-Palestina Antrenorul lui Manchester City a vorbit despre copiii din Gaza, cu un keffiyeh la gât: „I-am lăsat singuri, abandonați. Cei puternici sunt lași” # Golazo.ro
Pep Guardiola (55 de ani) a susținut un discurs pro-Palestina, în urma suferințelor celor din Gaza, după doi ani de război cu Israel.
Acum 2 ore
14:20
Steaua, mesaj pentru FRF Clubul din Ghencea cere FRF să transmită UEFA decizia ÎCCJ care confirmă identitatea și palmaresul clubului # Golazo.ro
După motivarea deciziei definitive a ÎCCJ, Steaua București cere Federației Române de Fotbal să informeze UEFA cu privire la identitatea juridică a clubului și la palmaresul obținut până în 1998.
14:10
România rămâne la munca de jos Suntem out din Europa și ne așteaptă vremuri grele în UCL + Ce echipă, bătută de FCSB anul trecut, uimește acum continentul # Golazo.ro
FCSB a ratat calificarea în faza eliminatorie din Europa League, așa cum se întâmplase și cu Universitatea Craiova în Conference, în decembrie
Acum 4 ore
13:00
„Scandalos!” Două cluburi din Ungaria vor să plătească amenda primită de Csikszereda: „Nu vom permite FRF să pună distrugă acest club!” # Golazo.ro
Comisia de Disciplină a FRF a sancționat-o pe Csikszereda după incidentele din meciul cu FC Botoșani din etapa #22 din Liga 1, câștigat de „ciucani” cu 1-0.
12:30
Panduru îl critică pe Târnovanu Fostul jucător al Stelei nu e de acord cu declarațiile portarului de la FCSB: „Nu rezolvi niciun fel de problemă așa” # Golazo.ro
FCSB - Fenerbahce 1-1. Basarab Panduru a reacționat după declarațiile făcute de Ștefan Târnovanu la finalul partidei.
12:30
Să ai 2-0 la seturi, 5-4 în al treilea, și să te înșface crampe care nici să mergi nu-ți mai dau voie, dincolo de durerea ascuțită, înseamnă o lovitură de baros în psihic. Frustrarea, ciuda de ghinion, pot să te scoată din minți.
12:00
Semifinală incredibilă la Melbourne Carlos Alcaraz s-a calificat în finala Australian Open! S-a doborât un record vechi de 17 ani # Golazo.ro
Carlos Alcaraz s-a calificat în finala Australian Open după ce l-a învins pe Alexander Zverev cu scorul de 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5.
Acum 6 ore
11:20
„Vechea Steaua nu mai există!” Presa din Turcia, ironică în privința identității FCSB » Ce scrie despre Becali: „A luat-o razna” # Golazo.ro
FCSB - Fenerbahce 1-1. După duelul din etapa #8 din Europa League, presa din Turcia a vorbit despre identitatea echipei patronate de Gigi Becali (67 de ani).
11:10
„Noua probă poate justifica modificarea” OFICIAL. Tribunalul Federal Elvețian a explicat de ce a cerut rejudecarea cazului Bărbosu-Chiles # Golazo.ro
Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a motivat de ce a decis rejudecarea cazului Bărbosu-Chiles.
11:10
„Nu-mi place că dăm vina pe un jucător” Charalambous a expus cauzele căderii de formă a lui Ngezana: „Nu s-a odihnit, nu a avut vacanță” # Golazo.ro
Elias Charalambous a comentat situația lui Ngezana. „Nu e în forma cu care eram obișnuiți să-l vedem”, a spus antrenorul după FCSB - Fenerbahce 1-1
11:10
Liga 1, etapa #24 CFR Cluj - Metaloglobus, live de la 17:00. Dinamo înfruntă Petrolul, de la 20:00 » Programul și clasamentul # Golazo.ro
CFR Cluj și Metaloglobus se duelează astăzi, de la 17:00, în primul meci al etapei #24 din Liga 1.
10:30
Europa League Astăzi are loc tragerea la sorți pentru play-off, LIVE de la 14:00 » Trei români își află adversarii # Golazo.ro
Astăzi are loc tragerea la sorți pentru play-off-ul Europa League, cu începere de la ora 14:00, la sediul UEFA de la Nyon.
10:30
Conflict în tabăra turcilor VIDEO: Doi jucători de la Fenerbahce s-au îmbrâncit la finalul partidei cu FCSB » Care a fost motivul + Ce făcea Charalambous # Golazo.ro
FCSB - Fenerbahce 1-1. Partida de pe Arena Națională s-a încheiat cu un conflict între Ismail Yuksek (27 de ani), marcatorul golului, și coechipierul Mert Muldur
10:20
Liga Campionilor Astăzi are loc tragerea la sorți pentru play-off, live de la 13:00. Interul lui Cristi Chivu își află adversarul » Toate detaliile # Golazo.ro
Echipele care au prins locurile 9-24 în faza principală a Ligii Campionilor își vor afla astăzi adversarele din play-off.
10:20
Răzvan Lucescu, eliminat FOTO: Antrenorul lui PAOK a văzut direct cartonașul roșu în meciul cu Lyon: „Un arbitraj ostil” # Golazo.ro
Olympique Lyon - PAOK 4-2. Răzvan Lucescu, antrenorul grecilor, a fost eliminat pe finalul partidei din etapa #8 din faza principală din Europa League.
09:40
„Am auzit că eu mă băteam” Charalambous a fost ironic la conferință. Ce a spus despre conflictul de la pauză, „the papagals” și protestul fanilor # Golazo.ro
Elias Charalambous a certat jurnaliștii după FCSB - Fenerbahce 1-1, spunând că se caută prea multe subiecte în afara fotbalului: „Știu că voi vreți să aveți titluri, e bine pentru media”
Acum 8 ore
09:30
Egalul de joi seară, FCSB - Fenerbahce 1-1, nu a adus calificarea, dar a adus încrederea pentru ceea ce urmează, a spus Mihai Stoica. „Nu mai au voie să fie blocați mental”.
09:00
„Uitați-vă la Qarabag” Radunovic, concluzii după ce FCSB a ieșit din Europa: „Sunt mai multe regrete” # Golazo.ro
FCSB - Fenerbahce 1-1. Risto Radunovic (33 de ani), fundașul „roș-albaștrilor” este optimist după evoluția campioanei în ultimul meci jucat în actualul sezon de Europa League.
Acum 24 ore
01:20
„Nu mai au voie să fie blocați mental” MM Stoica și-a lăudat jucătorii după egalul cu Fenerbahce, apoi i-a avertizat: „Altă soluție nu există!” # Golazo.ro
FCSB - FENERBAHCE 1-1. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit la finalul partidei de pe Arena Națională.
01:20
Nu se teme de demitere Charalambous, mesaj ferm după remiza cu Fenerbahce: „Sunt pregătit de orice. Va veni și ziua să plec” # Golazo.ro
FCSB - FENERBAHCE 1-1. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei, este de părere că formația sa merita să-și încheie aventura europeană cu o victorie.
01:10
„M-am convins, renunț la ei” Gigi Becali anunță că încă doi jucători vor pleca de la FCSB + ce a zis despre răbufnirea lui Charalambous # Golazo.ro
FCSB - Fenerbahce 1-1. Gigi Becali (67 de ani), patronul „roș-albaștrilor”, a fost dezamăgit complet de doi jucători.
01:00
Se apropie retragere VIDEO. LeBron James, în lacrimi la ceea ce ar putea fi ultimul meci la Cleveland! Momentul care la emoționat # Golazo.ro
Cleveland Cavliers - LA Lakers 129-99. LeBron James (41 de ani), vedeta oaspeților, a fost emoționat de videoclipul tribut afișat înaintea meciului.
01:00
Probleme pentru Olaru Ce a spus căpitanul FCSB despre schimbarea prematură de la meciul cu Fenerbahce: „Sper să nu fie nimic grav” # Golazo.ro
FCSB - FENERBAHCE 1-1. Darius Olaru (27 de ani), căpitanul roș-albaștrilor, a vorbit despre remiza campioanei din ultimul meci al fazei principale din Europa League.
00:50
„Aveam nevoie de acest meci” Ștefan Târnovanu confirmă anunțul lui Becali: „Îi voi ține pumnii” # Golazo.ro
FCSB - FENERBAHCE. Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul campioanei, a vorbit despre ultimul meci din acest sezon european al echipei.stefan
00:40
Un meci surprinzător de bun în fața unui Fenerbahce care a arătat și multă calitate, dar și multă lejeritate în tratarea meciului. Lejeritate care pe final a fost înlocuită de panică.
00:30
Constantin Popovici, premiat Românul a fost desemnat cel mai bun sportiv la sărituri în apă de la mare înălţime din Europa! # Golazo.ro
Constantin Popovici (37 de ani) a fost desemnat cel mai bun sportiv din 2025 la sărituri în apă de la mare înălțime din Europa.
00:30
„Meritam mai mult” Cisotti, nemulțumit după egalul cu Fenerbahce: „Ne lipsește finalizarea” # Golazo.ro
FCSB - FENERBAHCE 1-1. Juri Cisotti (32 de ani), mijlocașul italian al campioanei, a vorbit despre remiza din ultima etapă a Europa League.
00:10
A întrerupt meciul FOTO. Un suporter a intrat pe gazon în FCSB - Fenerbahce pentru selfie-uri # Golazo.ro
FCSB - FENERBAHCE. Un suporter a intrat pe teren pe finalul primei reprize și s-a fotografiat cu doi dintre jucătorii campioanei României.
00:10
6 ocazii ratate + Ngezana. FCSB, out! Așa se întâmplă când poți să o bați pe Fenerbahce și nu reușești. Sfârșit de drum roș-albastru # Golazo.ro
FCSB - FENERBAHCE 1-1. Campioana putea face mult mai mult decât acest egal cu Fener pe Arena Națională. Dacă irosești tot ce creezi, toate șansele de gol uriașe, nu ai cum să învingi.
00:10
Klopp, aproape de Real Madrid Florentino Perez insistă pentru tehnicianul german și pentru revenirea lui Toni Kroos! # Golazo.ro
Jurgen Klopp (58 de ani), fostul antrenor de la Liverpool, ar semna cu Real Madrid, în vara acestui an.
00:00
Record de fani În ciuda rezultatelor dezamăgitoare, FCSB a avut cu Fenerbahce cei mai mulți spectatori în faza principală din Europa League # Golazo.ro
FCSB - Fenerbahce. Duelul împotriva turcilor a depășit recordul de asistență de pe Arena Națională în faza grupei Europa League.
29 ianuarie 2026
23:40
Scandal la vestiare FOTO. FCSB și Fenerbahce, aproape de bătaie la pauză! Totul a plecat de la o replică rasistă # Golazo.ro
FCSB - FENERBAHCE. Un conflict în toată regula s-a iscat la pauza meciului de pe Arena Națională.
23:30
„Cea mai frumoasă amintire” Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat în Liga Campionilor: „Atunci am decis să trag” # Golazo.ro
Vlad Dragomir (26 de ani), mijlocașul echipei naționale a României, a vorbit despre golul superb pe care l-a marcat în etapa #8 a Ligii Campionilor.
23:20
Imagini emoționante la Salonic VIDEO+FOTO. Ce s-a întâmplat după ce trupurile fanilor lui PAOK decedați în România au ajuns pe Toumba # Golazo.ro
Fanii lui PAOK s-au strâns la stadionul „Toumba” în memoria fanilor decedați în România.
23:10
MM, apelat imediat FOTO. Gafa de la golul lui Fenerbahce l-a făcut pe Becali să pună instant mâna pe telefon # Golazo.ro
FCSB - FENERBAHCE. Turcii au deschis rapid scorul pe Arena Națională, după o nouă gafă în apărarea campioanei României.
22:30
„Nu cred că e ok să te răzbuni așa” MM Stoica a reacționat după decizia suporterilor de a nu încuraja echipa cu Fenerbahce + Ce banner a apărut în peluză # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre protestul galeriei de la meciul cu Fenerbahce, din etapa #8 a Europa League.
22:20
„Jucați fotbal!” Asta au scandat ultrașii FCSB spre propriii jucători la startul meciului cu Fenerbahce. Ce diferență față de 2025 # Golazo.ro
FCSB - FENERBAHCE. În urmă cu un an, Arena Națională era plină la 0-2 cu Manchester United. Joi seară era la jumătate din capacitate. Iar ultrașii protestau împotriva jocului slab al roș-albaștrilor și trimiteau un mesaj de încurajare pentru PAOK.
22:20
„Nu ne temem de influențe americane” Mama Anei Bărbosu, reacție fermă, după ce cazul fiicei sale va fi rejudecat la TAS : „Am avut grijă să-i trimit un mesaj” # Golazo.ro
Mama Anei Bărbosu (19 ani), Pompilia, a vorbit despre decizia Tribunalului Federal Elvețian de a trimite cazul fiicei sale, de la Jocurile Olimpice din 2024, spre rejudecare la TAS.
22:00
La 18 ani pleacă în Golf Marele talent din Franța a fost dorit de Manchester United, dar a ales Arabia Saudită # Golazo.ro
Kader Meite (18 ani), atacantul celor de la Rennes, își va continua cariera în Arabia Saudită.
21:20
„Aici s-a greșit” Marian Drăgulescu, ipoteză inedită în cazul Bărbosu-Voinea-Chiles: „Nu înțeleg de ce au făcut asta” # Golazo.ro
Marian Drăgulescu (45 de ani), fost gimnast participant la 5 ediții ale Jocurilor Olimpice, a oferit o ipoteză inedită în cazul Bărbosu-Voinea-Chiles.
21:00
Gestul fanilor lui Poli i-a uimit pe greci FOTO. Ce au făcut după decesul suporterilor lui PAOK în accidentul rutier din Timiș # Golazo.ro
O parte dintre fanii lui Poli Timișoara au ridicat o cruce în memoria celor șapte suporteri decedați într-un accident rutier în România.
20:50
„Ne-au tratat ca pe niște găini” FOTO. A răbufnit înaintea semifinalei de la Campionatul European » Imagini uluitoare cu jucătorii: „Șocant și scandalos!&rdquo # Golazo.ro
Dagur Sigurdsson (52 de ani), antrenorul nationalei Croației de handbal masculin, a rabufnit din cauza condițiilor de la Campionatul European.
20:40
„Generează un șoc emoțional” Nadia Comăneci, reacție după ce cazul Anei Bărbosu va fi rejudecat: „Asta e principala mea preocupare acum” # Golazo.ro
Nadia Comăneci (64 de ani), prima sportivă care a obținut nota 10 la Jocurile Olimpice și legendă a gimnasticii, a vorbit despre decizia Tribunalului Federal Elvețian de a trimite cazul Anei Barbosu (19 ani) de la Jocurile Olimpice din 2024 spre rejudecare la TAS.
20:30
Bodo/Glimt, calificare fabuloasă Cu 0,2% șanse la primăvara Ligii, norvegienii au reușit imposibilul , după victorii cu City și Atletico Madrid! # Golazo.ro
Bodo/Glimt, vicecampioana Norvegiei, a obținut o calificare fabuloasă în play-off-ul Ligii Campionilor, după trei rezultate senzaționale obținute în ultimele trei partide din faza principală a competiției.
20:10
„Îl las gratis!” Alibec e liber să plece de la FCSB! Care e destinația: „Nu vrea bani, să vedem dacă se înțeleg” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB, a anunțat că este gata să îl cedeze pe Denis Alibec (35 de ani) la Farul Constanța, dacă atacantul se va înțelege cu gruparea de la malul Mării Negre.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.