CFR Cluj a ajuns cu nocturna la tribunal Clubul contestă calitatea instalației care a costat peste 1 milion de € și solicită reducerea prețului

Golazo.ro, 30 ianuarie 2026 15:40

Din motive tehnice, CFR Cluj nu se poate bucura pe deplin de moderna instalație de nocturnă montată în 2021 pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”.

