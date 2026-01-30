„Deja e rău”. STB, în pragul insolvenței. Șoferii acuză politicienii: „Când au furat, ne-au întrebat pe noi?”
Adevarul.ro, 30 ianuarie 2026 15:45
Șoferii, vatmanii și personalul tehnic de la STB sunt tot mai nemulțumiți, pe fondul riscului de insolvență al companiei și al conflictelor politice din Consiliul General al Capitalei.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
15:45
Guvernul înăsprește controlul în gestionarea fondurilor PNRR și introduce sancţiuni de până la 15.000 de lei # Adevarul.ro
Guvernul a adoptat o ordonanță care modifică procedurile de management și control ale fondurilor europene din PNRR, introducând corecții financiare și reguli mai stricte de prevenire a neregulilor și fraudelor.
15:45
„Deja e rău”. STB, în pragul insolvenței. Șoferii acuză politicienii: „Când au furat, ne-au întrebat pe noi?” # Adevarul.ro
Șoferii, vatmanii și personalul tehnic de la STB sunt tot mai nemulțumiți, pe fondul riscului de insolvență al companiei și al conflictelor politice din Consiliul General al Capitalei.
Acum 30 minute
15:30
Play-off UCL: Urna i-a oferit un cadou lui Cristi Chivu. Adversar accesibil pentru Inter + Cele 8 confruntări stabilite # Adevarul.ro
Accederea în faza următoare va fi stabilită în urma a două partide, disputate tur-retur.
Acum o oră
15:15
Fondul de criză al UE, redirecționat spre apărare. De ce România nu ar putea accesa banii # Adevarul.ro
Un fond european de criză, cu rezerve de peste 430 de miliarde de euro, ar putea fi folosit pentru a sprijini cheltuielile de apărare ale statelor membre.
15:15
Germania insistă pentru o Europă „cu două viteze”. Unde va fi locul României: „Am ignorat cu nonșalanță acest efort” # Adevarul.ro
Germania adoptă o idee mai veche formulată anterior de președintele Franței, Emmanuel Macron: o Uniune Europeană „cu două viteze”. Politologul Corneliu Bjola, profesor la Universitatea Oxford, explică, într-un interviu pentru „Adevărul”, de ce România nu a fost nici măcar invitată la discuții.
15:15
Georgia acuză UE de ingerinţă în politica naţională, prin finanţarea „frauduloasă” a unor ONG-uri ale opoziţiei # Adevarul.ro
Autoritățile georgiene solicită Uniunii Europene clarificări privind presupuse mecanisme de finanțare a ONG-urilor și a presei de opoziție, acuzând ocolirea legislației naționale privind transparența fondurilor externe.
15:15
Două bombe de artilerie din Al Doilea Război Mondial, descoperite pe o stradă din Oradea # Adevarul.ro
Două bombe de artilerie neexplodate au fost descoperite vineri dimineață pe strada Calea Aradului din municipiul Oradea, în timpul unor lucrări de infrastructură. Informația a fost confirmată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bihor.
15:15
Executivul dezminte informațiile privind implicarea în organizarea Summitului Invest 2026: „Un fake news” # Adevarul.ro
Guvernul României a infirmat, vineri, informațiile apărute în mediul online potrivit cărora Executivul și premierul ar fi implicați în organizarea Summitului Invest, programat pentru perioada 18–19 noiembrie 2026.
15:00
„Să-i spuneți lui aia de mate că o iubesc”. Un copil de 12 ani, prins de polițiști conducând mașina furată de la părinți. Unde se îndrepta # Adevarul.ro
Un copil de 12 ani din județul Buzău a furat mașina părinților, dorind să plece în orașul Bușteni din Prahova. Acesta s-a filmat în timp ce era la volan și a trimis videoclipul colegilor de clasă.
15:00
Zelenski confirmă că Rusia nu a vizat infrastructura energetică în ultimul atac asupra Ucrainei. Ce au lovit rușii # Adevarul.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat vineri că Rusia nu a vizat nicio infrastructură energetică ucraineană în atacul noaptea de joi spre vineri, lovind în schimb elemente de logistică, potrivit agențiilor internaționale de presă, citate de Agerpres.
Acum 2 ore
14:45
Suspectul furtului seifului din Mediaș a fost prins. Câți bani au dispărut cu adevărat, după ce proprietarul a susținut că avea un milion de euro # Adevarul.ro
Bărbatul care a pătruns într-o locuință din municipiul Mediaș și a furat un seif plin cu bani și bijuterii a fost identificat și reținut de polițiștii sibieni. Deși inițial a fost vehiculată suma de 1.000.000 de euro, ancheta a stabilit că prejudiciul real era mai mic.
14:45
SUA schimbă conducerea misiunii din Gaza, în plină criză umanitară și blocaje politice generate de înfiinţarea Consiliului pentru Pace al lui Trump # Adevarul.ro
Statele Unite înlocuiesc conducerea civilă și militară a misiunii lor din Fâșia Gaza, în timp ce partenerii europeni își reevaluează implicarea în inițiativa post-conflict, pe fondul incertitudinilor legate de viitorul plan american pentru enclava palestiniană.
14:45
Ministrul Sănătății: neplata primei zile de concediu medical, aplicată mai drastic în multe state europene. Măsura nu este perfectă, dar este tranzitorie # Adevarul.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că măsura privind neplata primei zile de concediu medical este una aplicată în numeroase state europene, în forme chiar mai drastice decât cea adoptată în România.
14:45
Doi ucraineni rătăciți în Munții Maramureșului, salvați după o intervenție de noapte în condiții extreme # Adevarul.ro
Doi cetățeni ucraineni au fost salvați în cursul nopții trecute din Munții Maramureșului, după o misiune dificilă desfășurată în condiții meteo extreme.
14:30
Bătaie cu obiecte contondente pe o stradă din Brăila. Cinci persoane, arestate preventiv # Adevarul.ro
Cinci persoane au fost arestate preventiv pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, după o altercație violentă petrecută pe o stradă din municipiul Brăila.
14:30
Budapesta, plină de gropi în carosabil. Aproape 4.000 de adevărate „cratere” afectează traficul. Despăgubirile pentru șoferi au crescut semnificativ # Adevarul.ro
Starea infrastructurii rutiere din Budapesta a ajuns într-un punct critic, după ce aproape 4.000 de gropi au fost identificate pe drumurile din capitala Ungariei, afectând serios traficul și siguranța rutieră.
14:15
Revenire în forță la Transylvania Open. Simona Halep, prezentă în cadrului turneului care i-a marcat cariera. „Voi fi aici mult timp de acum încolo” # Adevarul.ro
Transylvania Open 2026 aduce la Cluj jucătoare de top și tinere promițătoare, desfășurându-se între 31 ianuarie și 7 februarie.
14:15
Bolojan susține că nu o cunoaște pe avocata Adriana Georgescu, arestată pentru mită: „Nu a avut nicio întâlnire cu domnia sa și nu a primit-o în audiență” # Adevarul.ro
Guvernul a transmis că premierul Ilie Bolojan nu o cunoaște pe avocata Adriana Georgescu și că nu a avut nicio întâlnire cu aceasta. Reacția vine după ce numele șefului Executivului a apărut în dosarul în care fosta membră PNL este acuzată de DNA că ar fi cerut mită unui om de afaceri.
14:15
Tarom a înființat Tarom Tehnic, companie care va oferi servicii de mentenanță pentru avioane Boeing, Airbus și ATR # Adevarul.ro
Tarom a înființat Tarom Tehnic, companie aprobată european care oferă servicii de mentenanță de bază și de linie pentru toate companiile care operează aeronave Boeing, Airbus și ATR, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București, alături de pregătire autorizată pentru personalul tehnic.
14:15
Un cunoscut traper, implicat într-un scandal cu spray-uri iritante și cuțite într-o sală de fitness din București # Adevarul.ro
Șapte tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani, au fost reținuți de polițiștii din București după ce, într-o sală de fitness din Sectorul 6, au scos din bagaje arme albe și spray-uri iritant-lacrimogene în timpul unui conflict verbal care a degenerat.
14:15
„Pinguini” pe câmpul de luptă. Ucrainenii au publicat imagini cu soldați ruși în camuflaj de iarnă # Adevarul.ro
Soldați ruși au fost observați în câmp deschis purtând ceea ce par a fi costume experimentale de camuflaj pentru zăpadă în formă de pinguin. Forțele ucrainene de drone au detectat și eliminat mai mulți soldați în zone acoperite de zăpadă, unde se duc lupte, relatează Defence Blog.
14:00
Taxa pe coletele extracomunitare impusă de România de la 1 ianuarie produce efecte dezastruoase și nu pentru că i-ar împovăra pe români cu cei 25 de lei pe care ar trebui să îi plătească pentru fiecare colet, ci pentru că a diminuat bugetul statului.
Acum 4 ore
13:45
Torțe și scandări fața stadionului din Salonic. Cum au întâmpinat suporterii PAOK sicriele grecilor morți în accidentul din Timiș. „Fraților, trăiți, ne conduceți!” # Adevarul.ro
Sicriele cu trupurile celor șapte cetățeni greci care și-au pierdut viața în accidentul rutier din Timiș au fost aduse în fața stadionului Torumba, pentru un ultim rămas bun din partea fanilor PAOK.
13:45
Rămășițele unei rachete chinezești se apropie de Europa. Care sunt țările din zona de risc # Adevarul.ro
Resturi ale rachetei chinezești Zhuque-3 (ZQ-3), lansată pe 3 decembrie 2025 de la Centrul de Lansare Jiuquan, se apropie de reintrarea în atmosferă, iar autoritățile monitorizează îndeaproape situația.
13:45
Peste 28 de ani de închisoare pentru femeia care și-a omorât fetița de 9 ani după ce a supus-o unor violențe extreme # Adevarul.ro
Curtea de Apel Galaţi a respins, ca nefondate, apelurile formulate împotriva sentinţei pronunţate de Tribunal în dosarul femeii din Galaţi care şi-a supus fetiţa în vârstă de 9 ani unor acte repetate de violenţă extremă, aceasta fiind bătută, abuzată şi arsă cu un aprinzător de aragaz.
13:30
Problema regiunii Donețk rămâne nerezolvată. Zelenski avertizează că „cerințele dure nu sunt un compromis” # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că negocierile privind regiunea Donețk nu au dus încă la niciun compromis.
13:30
Primul centru de arși grav pentru copii din România ar putea fi finalizat la sfârșitul anului și deschis în 2027 # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat șantierul primului și singurului Centru de arși grav destinat copiilor din România, anunțând că lucrările se desfășoară într-un ritm accelerat și că estimările actuale indică finalizarea clădirii până la sfârșitul acestui an.
13:15
Kremlinul a confirmat că Trump i-a cerut lui Putin să oprească atacurile asupra Kievului până la 1 februarie # Adevarul.ro
Dmintri Peskov, purtătorul de cuvând al Kremlinului, a declarat vineri, 30 ianuarie, că preşedintele rus Vladimir Putin a primit o solicitare personală din partea omologului său american, Donald Trump, de a opri atacurile asupra Kievului până la 1 februarie.
13:15
Reacția Chinei după ce o publicație britanică a relatat că țara ajută Rusia să producă rachete Oreșnik # Adevarul.ro
Ministerul chinez de Externe a respins marți relatările din presa britanică potrivit cărora mașini-unelte importate din China au fost folosite pentru a produce rachetele balistice rusești cu capacitate nucleară Oreșnik, pe care Rusia le-a lansat în două rânduri asupra Ucrainei.
13:00
Un cuplu din Indonezia, biciuit de 140 de ori pentru relații sexuale extraconjugale și consum de alcool. Femeia a leșinat în timpul pedepsei # Adevarul.ro
Un cuplu din provincia Aceh, Indonezia, a fost biciuit public de 140 de ori pentru că a întreținut relații sexuale în afara căsătoriei și a consumat alcool.
13:00
Ofițer de imigrație din Marea Britanie, acuzat că era el însuși migrant ilegal și că a furat bani de la solicitanți de azil # Adevarul.ro
Un ofițer angajat al serviciului de imigrație din Regatul Unit este judecat după ce autoritățile britanice au descoperit că acesta ar fi intrat ilegal în țară și ar fi fost implicat într-o rețea de furturi comise asupra migranților care ajungeau în Marea Britanie pe rute ilegale.
12:45
Premierul Ilie Bolojan poate promova pachetul trei de măsuri fiscale prin Ordonanţă de Urgenţă # Adevarul.ro
Adoptarea prin Ordonanţă de Urgenţă, dacă este posibilă, face că legislaţia să apară într-un timp foarte scurt, sigur, existând riscul modificării ulterioare în Parlament, a explicat premierul Ilie Bolojan.
12:45
Simona Halep a primit decizia de impozitare pentru vila de 600.000 de euro. Cât plătește după majorările de taxe # Adevarul.ro
Fosta jucătoare de tenis și-a luat casă la 50 km de București.
12:45
Un protest spontan a izbucnit vineri la Petromidia, cea mai mare rafinărie din România, în Năvodari, unde câteva zeci de angajați s-au adunat în zona clădirii de birouri, pentru a-și manifesta nemulțumirea legată de evoluția negocierilor salariale.
12:45
Băiatul de 13 ani, acuzat de crima din Cenei, a fost preluat de stat. Părinții au fost decăzuți din drepturi # Adevarul.ro
Răsturnare de situație în cazul crimei din județul Timiș: autoritățile statului l-au luat pe adolescentul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario Berinde. Părinții ai fi fost decăzuți din drepturi.
12:45
Tatăl unuia dintre suporterii greci morți în accidentul teribil din Timiș a avut aceeași soartă, pe același drum, cu 15 ani în urmă # Adevarul.ro
Un incident rutier mortal care a avut loc marți, 27 ianuarie 2026, în județul Timiș, a dezvăluit o coincidență cutremurătoare: unul dintre cei șapte suporteri greci ai echipei PAOK Salonic decedați în accident, Dimitris Maronitis și-ar fi pierdut tatăl pe același sector de drum cu 15 ani în urmă.
12:45
Criminalul evadat Abdullah Atas îl colinda pe Patriarhul Daniel, alături de directorul ANP: „Au trecut 4 zile de la fuga criminalului”. Reacția Bisericii Ortodoxe # Adevarul.ro
Sindicatul Europol a transmis că Atas Abdullah, cetățeanul turc dat în urmărire națională după ce nu a revenit dintr-o permisie acordată în perioada 23–26 ianuarie 2026, a beneficiat de zeci de permisii și că, până în prezent, nu există o explicație publică privind acordarea acestora.
12:30
Bacterie periculoasă descoperită în apa curentă în Curtea de Argeș. Alina Gorghiu: „Oamenii nu pot fi lăsați să plătească, la propriu, pentru bacterii” # Adevarul.ro
O bacterie periculoasă a fost descoperită în apa curentă din Curtea de Argeș, afectând aproximativ 50.000 de oameni. „Oamenii nu pot fi lăsați să plătească, la propriu, pentru bacterii”, a transmis deputatul PNL Alina Gorghiu.
12:30
Sora bărbatului din Arizona implicat într-o confruntare cu agenții ICE la granița cu Mexicul spune că acesta este „un traficant violent” # Adevarul.ro
Sora bărbatului din Arizona împușcat de un agent al serviciului de frontieră al SUA în apropierea graniței cu Mexicul, zilele trecute, a spus că acesta este un traficant violent de persoane și are ordin de protecție împotriva lui, relatează Daily Mail.
12:30
O nouă relație, rapid după despărțire: Soluție sau capcană? Explică Ioana Dăncescu, psiholog specializat în terapia de cuplu # Adevarul.ro
În noua ediție din Interviurile Adevărul, Ioana Dăncescu, psiholog, psihoterapeut specializat în terapia de cuplu detaliază despre relație rebound
12:30
Jaf spectaculos în centrul orașului Tokyo. Hoții au pus mâna pe valize cu peste două milioane de euro furate cu ajutorul sprayurilor lacrimogene # Adevarul.ro
Un jaf rar și spectaculos a avut loc joi seara în centrul Tokyo, unde trei persoane au furat valize ce conțineau echivalentul a peste două milioane de euro în numerar.
12:15
Își mai găsește Nicolae Stanciu locul la națională, sau nu? Mircea Lucescu, anunț după mutarea tricolorului în China. „Am vorbit cu el” # Adevarul.ro
Stanciu și-a construit un parcurs solid la naționala României, cu 84 de meciuri și 15 goluri.
12:15
Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri, într-un interviu pentru postul public de radio, că Bruxelles-ul cooperează în secret cu Kievul pentru a asigura la Budapesta un guvern care să nu le opună rezistență, transmite MTI.
12:15
Zelenski promite aderarea Ucrainei la UE în 2027, în ciuda opoziției europene: „Din punct de vedere tehnic, vom fi pregătiți” # Adevarul.ro
Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina va fi „din punct de vedere tehnic” pregătită să adere la Uniunea Europeană în 2027.
12:15
Doi italieni închiriau maşini de lux din Arad pentru a le vinde în Italia. Au fost reținuți de poliție # Adevarul.ro
Doi cetățeni italieni au fost reținuți de polițiști în Arad, suspectați că ar fi închiriat mașini de lux pentru a le duce în Italia și a le vinde, potrivit surselor judiciare citate de Agerpres. Cercetările continuă pentru identificarea mai multor complici români.
12:00
Un bărbat îmbrăcat în Batman le cere oficialilor din California să blocheze operațiunile ICE la Super Bowl # Adevarul.ro
Un bărbat îmbrăcat în costumul personajului Batman a provocat rumoare la o ședință a Consiliului Local din Santa Clara, California, unde le-a cerut aleșilor să împiedice orice sprijin local pentru operațiunile agenției federale pentru imigrație (ICE) în timpul Super Bowl-ului.
12:00
Alcaraz - Zverev, meci epic la Australian Open. Primul finalist a fost desemnat după cea mai lungă semifinală din istoria turneului # Adevarul.ro
Al doilea finalist se stabilește tot astăzi, după duelul Sinner - Djokovici.
Acum 6 ore
11:45
Decizie definitivă! CSA Steaua: „ÎCCJ confirmă că palmaresul din 1947–1998 aparţine clubului nostru. Steaua e în Ghencea!”. # Adevarul.ro
CSA Steaua va notifica FRF după ce Înalta Curte a confirmat oficial că palmaresul din 1947–1998 le aparține.
11:45
Bărbat împușcat în timpul unei partide de vânătoare în Buzău, transportat de urgență la spital # Adevarul.ro
Un bărbat de 51 de ani din localitatea Merei, județul Buzău, a fost rănit vineri în timpul unei partide de vânătoare desfășurate în zona Pietroasele, suferind o plagă la nivelul abdomenului.
11:45
Dan Negru, mesaj către părinții care urmează trendurile „cool”: „Doar peștii morți sunt duși de val. Mergeți întotdeauna contra curentului” # Adevarul.ro
Dan Negru a transmis un mesaj ferm părinților care își cresc copiii departe de religie, cu ocazia sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi. Omul de televiziune îi îndeamnă să nu urmeze „spiritul de turmă” și să le ofere celor mici șansa de a cunoaște valorile culturale și spirituale.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.