Primele imagini cu Viorel Stegaru în spital. Fostul soț al Vulpiței se confruntă cu probleme de sănătate
SpyNews, 30 ianuarie 2026 18:20
Viorel Stegaru a fost surprins recent în spital, semn că se confruntă cu unele probleme de sănătate. Fostul soț al Vulpiței este internat.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 5 minute
18:40
Dublă tragedie în familia lui Tal Berkovich! La câteva ore după ce fosta concurentă de la Chefi la Cuțite s-a stins din viață într-un tragic accident de circulație, a murit și fratele său! Amândoi mergeau la ziua de naștere a mamei lor.
Acum 30 minute
18:20
Primele imagini cu Viorel Stegaru în spital. Fostul soț al Vulpiței se confruntă cu probleme de sănătate # SpyNews
Viorel Stegaru a fost surprins recent în spital, semn că se confruntă cu unele probleme de sănătate. Fostul soț al Vulpiței este internat.
Acum o oră
17:50
O mamă și copiii ei au ucis un bărbat în fața casei. Au spus apoi polițiștilor că l-au găsit grav rănit # SpyNews
O mamă și cei doi copii ai săi au fost găsiți vinovați pentru după ce ar fi ucis un bărbat în fața casei lor. Inițial, familia a declarat polițiștilor că l-a găsit pe bărbat grav rănit, însă anchetatorii au descoperit că acesta fusese, de fapt, ucis.
Acum 2 ore
17:40
(P) Lady Gaga a ales creațiile designerului român Diana Caramaci pentru concertele sale din Japonia # SpyNews
Lady Gaga a urcat pe scenă purtând două ținute semnate de designerul român Diana Caramaci, în cadrul concertelor susținute recent în Japonia, pe scenele din Osaka și Tokyo.
17:20
Mira și Levi Elekes își negociază despărțirea! Ce i-a cerut artista fostului iubit: "Ar fi bine să îmi promiți" # SpyNews
Mira și Levi Elekes au anunțat, de curând, că nu mai formează un cuplu. Chiar dacă relația lor s-a încheiat, cei doi continuă să rămână în relații serioase și mai în glumă, mai în serios, vorbesc și despre perioada de după despărțire. Ce i-a cerut artista fostului iubit.
Acum 4 ore
16:40
Adrian Minune și soția sa, Cati, audiați la poliție! Au obținut ordin de protecție, după ce au spus că sunt amenințați # SpyNews
Adrian Minune și soția sa, Cati, au fost audiați la poliție, după ce zilele trecute au spus că sunt amenințați. Cei doi au mers la audieri pentru a da declarații în fața oamenilor legii. Potrivit unor surse, pe numele persoanei care i-ar fi amenințat a fost emis un ordin de protecție.
16:20
Trapperul MGK și prietenii lui, reținuți după o bătaie la sală! Polițiștii au găsit săbii, pistoale și cuțite asupra lor # SpyNews
Trapperul MGK și alți șase băieți din anturajul său au fost reținuți de poliție, vineri, după o bătaie la o sală fitness. Aceștia ar fi atacat un tânăr de 28 de ani, cu care s-ar fi certat. Polițiștii ar fi găsit asupra lor cuțite, pistoale și săbii.
15:50
Mesajul emoționant al echipei Chefi la cuțite, după ce a murit Tal Berkovich. Tragica veste a zguduit Internetul: "Era o învingătoare" # SpyNews
Vestea că Tal Berkovich a murit a șocat pe toată lumea. Ștefan Popescul, cel care i-a oferit cuțitul de aur fostei concurente de la Chefi la cuțite, și-a găsit cu greu cuvintele în urma celor întâmplate. La fel s-a întâmplat și în cazul echipei emisiunii, care a scris un mesaj emoționant despre regretata concurentă.
15:20
Pedeapsă record pentru femeia din Galați care și-a torturat și ucis fiica de 9 ani. Câți ani va sta în închisoare # SpyNews
Femeia din Galați, care și-a torturat și și-a ucis fetița de 9 ani, a primit o pedeapsă record mai bine de 1 an de la tragedie. Judecătorii au condamnat-o la o pedeapsă de aproape trei decenii în spatele gratiilor.
14:50
Bărbat din Buzău, împușcat la o partidă de vânătoare. Primele imagini de la locul incidentului # SpyNews
Incident foarte grav în Buzău. Un bărbat a fost împușcat accidental, vineri, în timpul unei partide de vânătoare. Echipajele de salvare l-au extras dintr-un loc foarte greu accesibil și l-au transportat la spital.
Acum 6 ore
14:40
Chef Ștefan Popescu, șocat după moartea lui Tal Berkovich! Juratul de la Chefi la cuțite și-a găsit cu greu cuvintele | VIDEO # SpyNews
Chef Ștefan Popescu a pierdut persoana căreia i-a înmânat cuțitul de aur în cadrul emisiunii Chefi la cuțite. Tal Berkovich a murit după un accident rutier cumplit. Juratul a rămas șocat în urma celor întâmplate.
14:20
Povestea Stelei Cepoi, una dintre cele mai cunoscute românce din America, sâmbătă, la „Visul românesc-Succes american” # SpyNews
Sâmbătă, de la ora 16:00, „Visul românesc-Succes american”, cu Mădălina Bălan, aduce în fața telespectatorilor povestea impresionantă a Stelei Cepoi, una dintre cele mai respectate și apreciate românce din America.
14:00
Concurenții Chefi la cuțite, val de mesaje dureroase după moartea lui Tal Berkovich. Cum au omagiat-o # SpyNews
Tal Berkovich s-a stins din viață în urmă cu câteva ore, într-un accident rutier grav. Tragedia a zguduit comunitatea Chefi la cuțite. Concurenții care au cunoscut-o pe Tal Berkovich au transmis mesaje dureroase.
13:50
Duminică, de la ora 13:00, “Spynews TV”, emisiunea prezentată de Mara Bănică și Marius Niță, aduce o ediție densă, încărcată de povești tulburătoare, dezvăluiri în exclusivitate și subiecte care au ținut prima pagină a presei.
13:50
Cutremurător! Unul dintre suporterii care au murit în accidentul din Timiș și-a pierdut tatăl pe același drum # SpyNews
S-a aflat un detaliu șocant, în urma carnagiului din Timiș. Tatăl unuia dintre suporterii morți și-a pierdut viața pe același drum, acum 15 ani. Și tatăl victimei a decedat tot după un accident rutier!
13:50
Sâmbăta aceasta, de la ora 15:00, “Vacanță de vedetă”, emisiunea prezentată de Laura Cosoi, aduce în prim-plan două invitate pasionate de călătorii și experiențe autentice: Ani Crețu și Yasmin Awad. O ediție plină de culoare, emoție și destinații exotice, privite prin ochii celor care le-au trăit cu adevărat.
13:20
Patricia Ghiță, singura elevă din Europa de Est admisă la Bolshoi Ballet Academy în 2025. Balerina, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # SpyNews
Admiterea la Bolshoi Ballet Academy este considerată, în lumea dansului, una dintre cele mai dificile și mai rare reușite posibile. În septembrie 2025, această performanță a fost atinsă de o adolescentă din România. Patricia Alexandra Ghiță, în vârstă de 16 ani, a fost admisă la celebra academie din Moscova, într-o clasă internațională formată din doar șapte eleve, fiind singura reprezentantă din Europa de Est.
13:20
Trei copii au încercat să omoare un taximetrist, în Târgu Mureș! Minorul de 13 ani l-a înjunghiat. Care a fost motivul # SpyNews
Trei minori au pus la cale un plan diabolic, în vederea uciderii unui taximetrist. Scena parcă desprinsă dintr-un film de groază a avut loc în Târgu Mureș, acolo unde bărbatul a fost înjunghiat de adolescentul de 13 ani. Haideți să aflăm de ce au vrut să recurgă la o asemenea faptă!
13:20
Duminică, de la ora 13:00, “Spynews TV”, emisiunea prezentată de Mara Bănică și Marius Niță, aduce o ediție densă, încărcată de povești tulburătoare, dezvăluiri în exclusivitate și subiecte care au ținut prima pagină a presei.
13:00
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități # SpyNews
Informații de ultimă oră în cazul crimei din Cenei! Autoritățile i-au decăzut temporar din drepturi pe părinții adolescentului de 13 ani, suspectat că l-a ucis și îngropat pe Mario Berinde. De asemenea, băiatul a fost preluat de reprezentanții DGASPC.
Acum 8 ore
12:40
Incredibil ce cerință a primit un șofer de taxi de la un potențial client! A rămas fără cuvinte când a aflat ce vrea să transporte # SpyNews
Un șofer de ride-sharing a avut parte de o întâmplare pe care nu o va uita prea curând. Un potențial client a comandat o cursă și urma să fie preluat. Însă, mesajul pe care șoferul l-a primit din partea lui l-a lăsat fără cuvinte.
12:40
Sâmbătă, la “Lumea nevăzută”, previziunile lunii februarie alături de astrologul Andreea Dincă # SpyNews
Februarie vine cu energii intense, revelații puternice și decizii care pot schimba direcții de viață. Nimic nu mai rămâne ascuns sub influența astrelor, iar adevărul iese la suprafață exact acolo unde am evitat să privim. În această lună a testelor și oportunităților, fiecare zodie este pusă în fața unei probe de foc, iar destinul ne provoacă să alegem conștient: continuăm pe vechi sau îndrăznim să ne rescriem drumul?
12:40
Cum l-a răsfățat Alina Marymar pe Tzancă Uraganu, când a ajuns acasă din vacanța cu Lambada! Dovada că îl iartă orice ar face # SpyNews
Alina Marymar l-a așteptat pe Tzancă Uraganu acasă așa cum se cuvine! Manelistul a fost în vacanță cu Lambada și copiii, iar bruneta i-a gătit un alt preparat care a ajuns rapid viral pe Internet. Rețeta cu care Marymar a cucerit Instagramul!
12:40
Sâmbătă, de la ora 19.00, „Petrecem în familie”, emisiunea Mirelei Vaida, promite o ediție plină de energie, muzică și bună dispoziție, în care dansul și distracția nu se opresc nicio clipă.
12:30
Weekendul acesta, „Infiltrați în culise” aduce telespectatorilor două ediții pline de povești autentice, confesiuni și momente emoționante. Emisiunea este difuzată sâmbătă și duminică, de la ora 17:00, și propune întâlniri speciale cu personalități din lumi diferite, surprinse dincolo de lumina reflectoarelor
11:50
Prima imagine de la accidentul în care a murit Tal Berkovich de la Chefi la cuțite! Unde mergea și cine o însoțea în mașină # SpyNews
A apărut prima imagine de la accidentul în care a fost implicată Tal Berkovich. Fosta concurentă de la Chefi la cuțite era însoțită de fratele ei, care a fost transportat la spital și primește îngrijiri medicale.
11:50
Chef Richard Abou Zaki își sărbătorește fiica! Ce mesaj emoționant a scris juratul de la Chefi la cuțite pentru Carlotta # SpyNews
Zi importantă pentru Chef Richard Abou Zaki! Fiica juratului de la Chefi la cuțite, Carlotta, își sărbătorește ziua de naștere. Bucătarul i-a dedicat un mesaj emoționant fiicei sale.
11:40
Alertă în România! A fost confirmat primul caz de infectare cu virusul Chikungunya! Pacientul s-a întors din Africa # SpyNews
România se află în alertă după ce autoritățile au confirmat primul caz de infectare cu virusul Chikungunya. Pacientul, un bărbat care s-a întors recent dintr-o călătorie în Africa, a fost diagnosticat cu acest virus transmis prin înțepătura țânțarilor.
11:20
Bogdan de la Ploiești își vinde apartamentul! Val de critici din partea fanilor: ”Zici că e buncăr” # SpyNews
Au apărut imagini cu apartamentul deținut de Bogdan de la Ploiești. Locuința manelistului a fost pusă spre vânzare, iar cârcotașii nu s-au lăsat deloc așteptați în secțiunea de comentarii. Detaliul peste care nimeni nu a putut trece.
11:20
”O nouă săptămână, un nou început pentru triburi”, în această seară la Survivor, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY! # SpyNews
Seara de vineri marchează startul weekend-ului, iar cel mai bun început este doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, de la 20:30, cu o nouă ediție din cel mai dur format de televiziune și singurul în care limitele umane sunt depășite – Survivor! Cele două triburi vin după o etapă marcată de discuții aprinse, misiuni secrete și două eliminări surprinzătoare. Acțiunea merge mai departe cu alte provocări de neratat!
11:20
Cum arăta Karina Jianu, actrița principală din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, cu părul lung. O recunoșteai dacă o vedeai așa? # SpyNews
Karina Jianu, actrița care a cucerit inimile telespectatorilor cu rolul din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, a trecut printr-o transformare spectaculoasă de-a lungul anilor. Cum arăta când avea părul lung. Întrebarea e: o mai recunoșteai pe actriță dacă o vedeai așa?
11:10
Criminalii lui Mario se tem pentru viața lor! Ce gest halucinant au făcut în instanță, din cauza furiei oamenilor # SpyNews
Criminalul de 15 ani și complicele acestuia au făcut un gest absolut halucinant. Vineri dimineață, cei doi au ajuns în fața instanței pentru judecarea cererii de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu. De frica oamenilor, băieții au luat o decizie la care nici judecătorii nu se așteptau.
Acum 12 ore
10:40
Cum le-a răspuns Maria Constantin celor care i-au criticat bronzul. Cântăreața a oferit o replică pe măsură # SpyNews
Maria Constantin a fost aspru criticată, după ce s-a afișat cu chipul roșu, din cauza soarelui puternic. Ei bine, artista a venit acum și cu un răspuns pentru cârcotași. Iată ce le-a transmis!
10:40
Prima reacție a lui Ștefan Popescu, după moartea lui Tal Berkovich. Concurenta a fost cuțitul său de aur # SpyNews
Moartea lui Tal Berkovich a întristat întreaga comunitate de la Chefi la cuțite. Jurații au primit cu durere în suflet vestea tragică. Ștefan Popescu, cel care i-a oferit cuțitul de aur lui Tal Berkovich, a transmis un mesaj dureros în memoria ei.
10:30
Incredibil cât costă 3 foi de salată, câteva păstăi și 4 roșii cherry la un restaurant de fițe # SpyNews
Într-un restaurant de fițe, chiar și cele mai simple ingrediente pot ajunge să aibă prețuri uriașe. Cât costă trei foi de verdeață, câteva păstăi și 4 roșii cherry, într-un local exclusivist.
10:10
Adela Popescu s-a pus serios pe treabă! Soția lui Radu Vâlcan își dorește să slăbească. Ce a motivat-o # SpyNews
Adela Popescu și Radu Vălcan au împreună trei copii. Cu toate acestea, soția prezentatorului de la Insula Iubirii are o siluetă de invidiat. Ei bine, Adela Popescu își dorește să mai dea jos câteva kilograme pentru a ajunge la fizicul "de odinioară". Iată ce motivație a avut!
10:00
Un tânăr mort în Tenerife a fost repatriat fără inimă. Mama lui este revoltată: ”Nu am avut liniște” # SpyNews
Caz șocant în Anglia! Un tânăr care a murit în Tenerife a fost repatriat fără inimă, chiar dacă familia nu și-a dat acordul ca aceasta să fie prelevată. Mama lui a făcut declarații dureroase despre modul în care a aflat ce s-a întâmplat.
09:30
Ultima postare a lui Tal Berkovich, înainte să moară. Nimic nu putea să anticipeze ce a urmat # SpyNews
Tal Berkovich a murit după ce a fost implicată într-un accident rutier. Inainte de tragedie, fosta concurentă de la Chefi la cuțite a postat o imagine care nici nu putea să anticipeze ceea ce a urmat apoi.
09:30
De ce boală suferea Tal Berkovich de la Chefi la cuțite! A povestit atunci când a apărut pentru ultima dată pe micile ecrane # SpyNews
Tal Berkovich și-a pierdut viața mult prea devreme, la doar 41 de ani, în urma unui accident devastator. Tragica veste a fost transmisă de Alina Pușcău, alături de care Tal Berkovich s-a prezentat la Chefi la cuțite. Regretata concurentă a vorbit despre ce boală suferea, în ultima ei apariție la televizor.
09:00
Detaliul care poate răsturna situația în urma carnagiului din Timiș! Avocatul firmei de închirieri auto a contrazis mărturia unui suporter # SpyNews
Avocatul firmei de închirieri auto a făcut mărturisiri explozive, în urma accidentului din Timiș, în care au murit șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic. Acesta a contrazis total spusele unui susținător al echipei. Detaliul care ar putea adânci misterul!
08:40
Larisa Drăgan de la Mireasa spune ce nu ar accepta niciodată într-o relație: “Infidelitatea!” # SpyNews
Emoții, sentimente puternice, povești de iubiri ca în basme și dezvăluiri surprinzătoare –acestea se împletesc la Mireasa în fiecare ediție. Un nou sezon a debutat în forță, iar Mireasa: Meciul Iubirii a adus tineri dornici să își întâlnească jumătatea, iar telespectatorii îi urmăresc pe aceștia cu sufletul la gură pentru a vedea cine o să ajungă în marea finală, de mână cu sufletul pereche.
08:30
Informație de ultimă oră! A murit Tal Berkovich, concurenta de la Chefi la cuțite din ultimul sezon # SpyNews
Informație de ultimă oră! Tal Berkovich, fosta concurentă de la Chefi la cuțite 2025, a murit într-un accident rutier. Vestea a fost dată de Alina Pușcău, prietena ei, cu care a venit și în competiția de la Antena 1.
08:30
Imagini pline de durere! Trupurile neînsuflețite ale celor șapte suporteri morți în accidentul din Timiș au ajuns în Salonic # SpyNews
Sicriele cu trupurile neînsuflețite ale celor șapte suporteri care au murit în cumplitul accident din Timiș au ajuns la Stadionul Toumba. Numeroase persoane s-au prezentat la fața locului pentru a-și striga durerea în urma tragediei. Imaginile vorbesc de la sine!
Acum 24 ore
23:30
O roată din spatele unui avion Airbus A350-1000 al British Airways s-a desprins luni, în timpul decolării de pe Aeroportul Internațional Harry Reid din Las Vegas. Nu se știe care este cauza incidentului, însă avionul a ajuns în siguranță la destinație.
23:20
Puțini sunt oamenii care ajung să facă un gest cu adevărat remarcabil, dar Zaharia Cristian Bogdan este unul dintre aceștia. Tânărul a impresionat pe toată lumea prin acțiunile sale.
22:50
Imagini dureroase pe aeroportul din Timișoara. Trupurile suporterilor morți în accidentul de pe DN6 au fost repatriate, în Grecia # SpyNews
Momente emoționante pe aeroportul din Timișoara. Trupurile neînsuflețite ale suporterilor morți în accidentul din Lugojel au fost repatriate, în Grecia. Pe aeroport a avut loc un scurt momente de reculegere și o slujbă.
22:40
Alina Pușcaș a scăpat, ca prin minune, de un accident grav! Ce a pățit prezentatoarea TV: "Groaznic. Îmi tremură mâna efectiv" # SpyNews
Alina Pușcaș a scăpat ca prin minune de un accident grav! Prezentatoarea TV a povestit momentele de panică prin care a trecut cu puțin timp în urmă, când o piesă importantă de la mașina ei s-a rupt.
22:10
Impresarul care a târât-o pe Antonia într-un scandal penal lovește din nou | Ce le-a făcut victimelor! # SpyNews
Proaspăt eliberat din pușcărie, după ce a fost condamnat la nouă ani, pentru răpire și viol, Radu Mușetescu lovește din nou: impresarul care a târât-o pe artista Antonia într-un scandal penal le-a dat în judecată pe fetele violate!
22:10
Nuntă mare în showbiz! Haziran și Luis Gabriel se căsătoresc religios anul acesta! Detalii exclusive despre eveniment # SpyNews
Luis Gabriel și Haziran se pregătesc pentru unul dintre cele mai frumoase momente din viața lor. Cântărețul și soția sa vor spune „DA” în fața lui Dumnezeu în această vară, iar Haziran ne-a oferit detalii despre cununie și despre botezul celui de-al doilea copil al lor. Partenera de viață a artistului a început deja pregătirile și s-a apucat de dietă, pentru a arăta, după cum spune ea, cât mai bine în rochia de mireasă.
22:10
Jador, declaraţii exclusive despre bucuria de a fi tată! De ce nu se consideră un părinte implicat: ”O ajut pe Oana dacă îmi zice” # SpyNews
Jador a devenit tată pentru prima dată în urmă cu nouă luni, iar viața lui s-a schimbat complet. Deși este plecat adesea la concerte, atunci când se întoarce acasă, artistul petrece timp alături de soția și fiul său, micuțul Avraam. Cu toate acestea, Jador mărturisește că nu se consideră un tată implicat și explică motivele pentru care a ajuns la această concluzie.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.