Mihai Tîrnoveanu: Operațiunea maghiară
ActiveNews.ro, 30 ianuarie 2026 22:50
Varianta "frumoasă" a protestelor ungurilor din Covasna- Harghita împotriva taxelor si primarilor UDMR este că maghiarii "s-au trezit".
• • •
Acum 30 minute
22:50
Acum o oră
22:40
Deputata AUR Laura Gherasim, președintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, cercetarea corupției și pentru petiții din Camera Deputaților, face bilanțul celor cinci zile de audieri publice din Parlamentul României pe tema Anulării Alegerilor Prezidențiale din 2024:
Acum 2 ore
21:40
Pr. Bogdan Florin Vlaicu în dialog cu Monahul Filotheu Bălan de la Petru Vodă despre APOCALIPSĂ: Îngerul, pogorându-se din cer - VIDEO ÎN DIRECT # ActiveNews.ro
Vom continua să vorbim despre semnele vremurilor și interpretarea Apocalipsei în lumina scrierilor Sfinților Părinți, despre îngerul, pogorându-se din cer, având cheia adâncului și un lanț mare în mâna lui, care l-a prins pe balaur și l-a legat pe mii de ani, din capitolul 20, cheia interpretării corecte a Apocalipsei.
Acum 4 ore
21:10
Din păcate, mai toate administrațiile americane în afară de cea a președintelui Trump, nu au făcut nimic pentru noi. Pentru neomarxiștii globaliști de peste Ocean a fost mai importantă frăția cu cei din UE.
20:10
O nouă tragedie în sport. O cunoscută canotoare a fost răpusă de o boală necruțătoare la doar 32 de ani. David Popovici și alți români cu suflet mare au încercat să o ajute, dar totul a fost în zadar.
20:10
Fostul judecător Ovidiu Galea (foto) de la Tribunalul Bihor – în prezent pensionar – a dezvăluit pentru Lumea Justiției miercuri, 28 ianuarie 2026, că mascarada judiciară căreia i-a căzut victimă împreună cu judecătoarele
20:10
Un înalt oficial de laTeheran a respins solicitarea ultimativă a Washingtonului de a renunța laprogramele sale nucleare și balistice.
19:50
DAN PURIC ÎN DIRECT DE LA SUCEAVA - SUNTEM ÎMPREUNĂ PENTRU CĂ SUNTEM ÎN ACELAȘI DUH! PENTRU MINE PETRE ȚUȚEA ESTE UN SFÂNT MARTIR - VIDEO # ActiveNews.ro
CONFERINȚĂ DAN PURIC LA SUCEAVA - LIVE. Ipocrizia useristă: ”politică” în biserică doar când ”trebuie”. Dan Puric deranjează, Bolojan nu
19:50
Un nou set de documente publicat de Departamentul de Justiție al SUA scoate la iveală e-mailurile infractorului sexual Jeffrey Epstein. Acestea îl descriu pe Bill Gates ca făcând „sex cu fete din Rusia”, contractând o „boală cu transmitere sexuală”
19:50
Fostul judecător Ovidiu Galea (foto) de la Tribunalul Bihor – în prezent pensionar – a dezvăluit pentru Lumea Justiției miercuri, 28 ianuarie 2026, că mascarada judiciară căreia i-a căzut victimă împreună cu judecătoarele
19:30
CONFERINȚĂ DAN PURIC LA SUCEAVA - LIVE:
19:20
Georgescu, lucrat ca Trump? Tulsi Gabbard, șefa serviciilor de informații din SUA, publică documentele care dovedesc că Obama a fost cel care a orchestrat farsa Russiagate împotriva lui Trump # ActiveNews.ro
Șefa Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, a publicat miercuri un raport șocant cu informații noi și compromițătoare. De asemenea, Gabbard a împărtășit informații reporterilor
19:20
Un nou set de documente publicat de Departamentul de Justiție al SUA scoate la iveală e-mailurile infractorului sexual Jeffrey Epstein. Acestea îl descriu pe Bill Gates ca făcând „sex cu fete din Rusia”, contractând o „boală cu transmitere sexuală”
Acum 6 ore
18:50
O nouă tragedie în sport. O cunoscută canotoare a fost răpusă de o boală necruțătoare la doar 32 de ani. David Popovici și alți români cu suflet mare au încercat să o ajute, dar totul a fost în zadar.
18:50
George Simion anunță pentru sâmbătă un protest uriaș la Curtea de Argeș în sprijinul românilor care nu au apă potabilă de patru luni # ActiveNews.ro
Liderul AUR, George Simion, va merge, sâmbătă, în mijlocul românilor din Curtea de Argeș, care nu au de 4 luni apă potabilă. George Simion transmis și un mesaj de ultim moment pe pagina sa de Facebook.
18:10
Șefa Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, a publicat miercuri un raport șocant cu informații noi și compromițătoare. De asemenea, Gabbard a împărtășit informații reporterilor
18:00
Jocuri de putere și mutări făcute la nivel înalt. Asta reiese din stenogramele explozive din dosarul avocatei PNL prinsă în flagrant când lua mită. Din interceptări, potrivit șpăgarei, Nicușor Dan ar fi vrut să o pună pe fosta șefă
Acum 8 ore
17:00
Jocuri de putere și mutări făcute la nivel înalt. Asta reiese din stenogramele explozive din dosarul avocatei PNL prinsă în flagrant când lua mită. Din interceptări, potrivit șpăgarei, Nicușor Dan ar fi vrut să o pună pe fosta șefă
16:50
Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, și-a lansat la Washington documentarul său, în cadrul unui eveniment la care au participat președintele Donald Trump și mai mulți oficiali de rang înalt din administrație.
16:30
Bogdan Tiberiu Iacob: Dosarul ”Eu sunt conectată la președinte și premier” – tot ce trebuie să știm, pe scurt # ActiveNews.ro
Scandalul arestării ”influenceriței” liberale Adriana Georgescu se extinde de la o oră la alta, îmbrăcînd atît aspecte de o gravitate maximă – o caracatiță a corupției potențial girate de la cel mai înalt nivel în stat
16:00
Două state din America, Minnesota și Arizona, desemnează vaccinurile modificate cu ARNmesager ca agenți biologici și arme de distrugere # ActiveNews.ro
În ultimii ani, numeroase documentare au atras atenția asupra pericolului reprezentat de vaccinurile cu ARN mesager, oferind voce medicilor și oamenilor de știință ale căror avertismente au fost ignorate ani la rând.
Acum 12 ore
15:10
O nouă tragedie în sport. O cunoscută canotoare a fost răpusă de o boală necruțătoare la doar 32 de ani. David Popovici și alți români cu suflet mare au încercat să o ajute, dar totul a fost în zadar.
14:40
Nicolae Voiculeț nu cedează presiunilor regimului Bolojan: În ciuda amenințărilor și a cenzurii și după punerea mea pe lista neagră de toate instituțiile de cultură subordonate guvernului ilegitim, reafirm susținerea necondiționată față de Călin Georgescu # ActiveNews.ro
Maestrul Nicolae Voiculeț a scris, recent, pe Facebook că a fost pus pe liste negre și exclus de la concerte plătite din bani publici pentru că îl susține pe Călin Georgescu.
14:00
Sondaj INSCOP: Biserica, în continuare instituția în care românii au cea mai mare încredere. Pe ultimile locuri: Președinția, Justiția, Guvernul și Parlamentul dominat de Coaliția PUPU # ActiveNews.ro
Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VII-a, realizat în perioada 12-14 ianuarie în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking...
14:00
Big Brother ajunge și în Rusia. Kremlinul pregătește un sistem de supraveghere biometrică pentru străini, care vor avea ”profil digital” cu ”nivel de încredere” # ActiveNews.ro
Rusia accelerează implementarea unuia dintre cele mai ambițioase și controversate sisteme de monitorizare a străinilor care intră pe teritoriul său.
14:00
Protestul de la Ministerul Culturii continuă. Oamenii stau de două săptămâni în frig, fără a fi băgați în seamă. Aproape 3000 de persoane au semnat petiția pentru demisia ministrului Culturii, UDMR-istul András Demeter # ActiveNews.ro
Sindicaliștii din Cultură protestează de două săptămâni în fața Ministerului Culturii, condus de UDMR-istul András Demeter, fără ca cineva să țină seama de ei. Oamenii reclamă subfinanțarea cronică și alarmantă a muzeelor, bibliotecilor, teatrelor și centrelor culturale
13:50
Vizită iraniană de urgență în Rusia. Un avion guvernamental de la Teheran a aterizat la Moscova # ActiveNews.ro
Președintele Iranului ar fi fugit în Rusia. Avionul oficial înregistrat ca aparținând guvernului iranian și folosit frecvent pentru transportul de înalți oficiali în misiuni sensibile, a devenit rapid cea mai urmărită aeronavă din lume pe FlightRadar24.
13:10
Președintele Iranului ar fi fugit în Rusia. Avionul oficial înregistrat ca aparținând guvernului iranian și folosit frecvent pentru transportul de înalți oficiali în misiuni sensibile, a devenit rapid cea mai urmărită aeronavă din lume pe FlightRadar24.
12:30
Tarifele lui Trump dau roade: SUA a depășit Japonia la producția de oțel pentru prima dată în ultimii 26 de ani # ActiveNews.ro
Producția de oțel din Statele Unite a depășit producția de oțel a Japoniei pentru prima dată în ultimii 26 de ani, ca urmare a tarifelor impuse de președintele Donald Trump.
12:20
Curtea Supremă de Justițiedin Panama a dat o decizie definitivă de anulare a reînnoirii contractului deconcesiune pentru filiala companiei CK Hutchinson din Hong Kong de operare adouă porturi ale Canalului Panama.
12:00
Rusia accelerează implementarea unuia dintre cele mai ambițioase și controversate sisteme de monitorizare a străinilor care intră pe teritoriul său.
12:00
Germania datorează României mult mai mulți bani decât prețul uriaș al facilităților militare inutile în războiul modern, pe care Germania urmează să le livreze României, conform înțelegerii semnate și parafate de Ilie Bolojan fără acordul guvernului și al parlamentului.
11:50
Jurnalul meu video | 29 ianuarie 2026: Ne-am împrumutat de 17 miliarde de euro ca să cumpărăm rable de la Franța și Germania. D-ale lui Nicușor Dan: Reducem taxele pentru companiile străine ca să trăim mai bine peste ani de zile.
11:40
După venirea lui George Simion din America, Nicușor Dan a anunțat că își amână vizita în SUA. AUR își consolidează prezența la Washington # ActiveNews.ro
Vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite se amână. Dacă anul trecut șeful statului spunea că va merge la Washington la începutul acestui an, acum avansează luna iunie ca posibil termen de deplasare.
11:30
Vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite se amână. Dacă anul trecut șeful statului spunea că va merge la Washington la începutul acestui an, acum avansează luna iunie ca posibil termen de deplasare.
11:30
Ipocrizia useristă: ”politică” în biserică doar când ”trebuie”. Dan Puric deranjează, Bolojan nu # ActiveNews.ro
Goarnele useriste sunt tare deranjate că la avizierul unei biserici ortodoxe din Suceava există un afiș în care se face cunoscută o conferință a lui Dan Puric despre românism. Se va ține la un hotel, nu în vreo biserică.
11:30
La Academia de Științe Morale și Politice din Paris, într-o sală îmbrăcată în lemn de nuc, cu vibrații conservatoare, Peter Thiel a pus recent în scenă un tablou apocaliptic. Miliardarul fondator al PayPal și Palantir spune că Anticristul...
11:10
Goarnele useriste sunt tare deranjate că la avizierul unei biserici ortodoxe din Suceava există un afiș în care se face cunoscută o conferință a lui Dan Puric despre românism. Se va ține la un hotel, nu în vreo biserică.
11:00
Capitala României are, începând de astăzi, un nou spațiu public care poartă numele eroului Ilie Ilașcu, anunță Dragoș Galbur.
10:50
Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, și-a lansat la Washington documentarul său, în cadrul unui eveniment la care au participat președintele Donald Trump și mai mulți oficiali de rang înalt din administrație.
10:20
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi, 29 ianuarie, că i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin să nu atace capitala Ucrainei, Kiev, timp de o săptămână, în contextul în care regiunea se confruntă cu temperaturi extrem de scăzute.
Acum 24 ore
10:00
Trump și RFK Jr. iau măsuri majore: peste 100 de studii despre autism, combaterea fraudei medicale și dependențelor – ”Îl ador pe Bobby” # ActiveNews.ro
Robert F. Kennedy Jr. a anunțat că echipa sa a comandat peste 100 de studii despre autism și a promis că va acționa concret pentru Donald Trump.
09:20
Sondaj INSCOP: Biserica, în continuare instituția în care românii au cea mai mare încredere # ActiveNews.ro
Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VII-a, realizat în perioada 12-14 ianuarie în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group, Biserica și Armata sunt instituțiile în care românii au cea mai multă încredere.
09:10
Nicușor Dan își amână vizita în SUA, în timp ce Simion își consolidează prezența la Washington # ActiveNews.ro
Vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite se amână. Dacă anul trecut șeful statului spunea că va merge la Washington la începutul acestui an, acum avansează luna iunie ca posibil termen de deplasare.
08:00
30 ianuarie: Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. LA MULȚI ANI! Predica Părintelui Arsenie Boca: Tot Dumnezeu este la cârma lumii! # ActiveNews.ro
La 30 ianuarie, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Biserica a rânduit o zi de praznuire comună pentru a arăta însemnătatea deosebită pe care toți cei trei sfinți o au pentru ortodoxie.
01:20
Ion Cristoiu își dorește și canonizarea Maicii Mihaela Iordache de la Vladimirești - VIDEO MĂRTURISIRE și Calendarul Mărturisitoarelor și Sfintelor Românce 2026 # ActiveNews.ro
Maestrul Ion Cristoiu mărturisește că își dorește și canonizarea Maicii-mucenițe de la Vladimirești prezentând totodată și Calendarul Mărturisitoarelor și Sfintelor Românce - 2026, realizat de ActiveNews și Familia Ortodoxă, și disponibil la Librăria Sophia din București și la magazinul online al revistei de apologetică Familia Ortodoxă.
Ieri
23:10
AGENDA PREOTULUI 2026 este încă disponibilă! Ultimele exemplare, superbe, lucrate manual, în piele, cu crucea basileilor bizantini poleită # ActiveNews.ro
Vă invităm să dăruiți duhovnicului dvs. sau preotului de parohie un dar minunat și de un real folos, înaintea sfântului și marelui praznic al Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos.
23:00
PNL-ista Adriana Georgescu: ”Sunt conectată la Președinte! Trebuia să am protecție, în ... mea!” STENOGRAMELE și cea mai bună ANALIZĂ a momentului - Bogdan Tiberiu Iacob: Marius Voineag, marele câștigător # ActiveNews.ro
„Mă duc la Nicușor / Ilie”, „E în pixul lui”, „Tre’ să vorbească acolo”, „O să ți-o rezolve”, „Doi oameni cu bani, ăia trebuie să mi-i achitați”, „Am rapoarte scrise și depuse”.
22:10
29 ianuarie: S-a născut Anton Cehov. Vă oferim piesa TREI SURORI - Teatru Radiofonic (1956) # ActiveNews.ro
Pe 29 ianuarie 1860, la Taganrog, se năștea Anton Pavlovici Cehov, unul dintre cei mai mari scriitori și dramaturgi ai lumii. Cehov a început să scrie din motive financiare, fiind nevoit să-și ajute familia și să-și finanțeze studiile de medicină
21:50
Știu, știu... eu sunt „vectoriță putinistă” și „pleavă” și „mahala ineptă” și „conspiraționistă” și „antivaccinistă” și „analfabetă”. Sunt toate astea, n-am ce zice, recunosc! Sunt un element negativ, de! Dar voi? Voi ăștia care, după ce c-ați votat AȘA CEVA, continuați să vă închinați la aleșii voștri negând cu violență ceea ce nu trebuie pus sub lupă,
