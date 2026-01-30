”Nu mai dați în Baurceanu, degeaba dați în el, ăsta e mai tare ca un câine, ăsta nu dă un scuipat pe viață!”. Fostul deținut politic Ion Baurceanu a plecat la Domnul pe 30 ianuarie 2021. ”Să nu mă uitați, băieți!”

„Să nu mă uitați, băieți!” - ne spunea de fiecare dată când plecam de la el. Acum pleacă el de la noi... Dumnezeu să-l numere cu drepții Săi!

