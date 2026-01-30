Turcii de la Nurol Inşaat construiesc lotul 3 al drumului expres Arad-Oradea (47 km) pentru 2,85 mld. lei

Ziarul Financiar, 31 ianuarie 2026 00:15

Constructorul turc Nurol Inşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi a semnat cu CNAIR (Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) contractul pentru execuţia lotului 3 al drumului expres Arad-Oradea, având o lungime de 47,07 km, în valoare de 2,85 mld. lei (aproximativ 570 mil. euro), fără TVA, potrivit unui anunţ al CNAIR.

Constructorul turc Nurol Inşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi a semnat cu CNAIR (Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) contractul pentru execuţia lotului 3 al drumului expres Arad-Oradea, având o lungime de 47,07 km, în valoare de 2,85 mld. lei (aproximativ 570 mil. euro), fără TVA, potrivit unui anunţ al CNAIR.
Aeroportul din Timişoara a accesat un proiect european de 68,5 mil. lei pentru realizarea unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 7 MW Ziarul Financiar
Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Timişoara „Traian Vuia“ S.A. a accesat un proiect european de 68,5 mil. lei (13,7 mil. euro), TVA inclus, din care 39,4 mil. lei (aproximativ 7,9 mil. euro) reprezintă finanţarea asigurată din Fondul de Modernizare, pentru realizarea unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 7 MW.
Vremea până în martie: ANM anunţă patru săptămâni cu temperaturi neobişnuite Ziarul Financiar
Apple a cumpărat start-up-ul israelian Q.ai, specializat în tehnologii audio. Aceasta este a doua companie vândută de fondatorul Aviad Maizels către gigantul american Ziarul Financiar
Apple a confirmat joi achiziţia start-up-ului israelian de inteligenţă artificială Q.ai, o companie care a operat până acum discret, concentrându-se pe dezvoltarea unor tehnologii audio avansate, scrie presa internaţională. Preţul tranzacţiei nu a fost divulgat.
Scăderi istorice pentru aur şi argint, după creşterea excepţională din ultima perioadă. Aurul scade cu 10%, sub pragul de 5.000 de dolari pe uncie, în timp ce argintul a pierdut peste 26% Ziarul Financiar
Vrancea: Poliţiştii au descoperit încă 15 kilograme de canabis într-o anchetă de trafic de droguri Ziarul Financiar
Procurorii DIICOT, alături de poliţişti din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate au descoperit alte 15 kilograme de canabis, introduse în România printr-o firmă de curierat, la câteva zile după ce patru persoane au fost reţinute pentru trafic de droguri.
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o convorbire telefonică cu Nicuşor Dan. Cei doi şefi de stat au discutat despre proiecte comune în domeniul energiei, iar Zelenski a mulţumit pentru sprijinul acordat Ucrainei Ziarul Financiar
O nouă „taxă” apasă pe bugetele companiilor. Care este costul ascuns care nu apare în bilanţ la final de an Ziarul Financiar
Naţionalism, dar cu cafea de specialitate, ceai cu matcha, eclere, Zara, NEW Balance, Netflix, LinkedIn şi WhatsApp Ziarul Financiar
Ministerul Transporturilor vrea urgentarea lucrărilor de pe A0, întârziate din cauza condiţiilor meteorologice. „I-am solicitat constructorului creşterea mobilizării în teren, în aşa fel încât în această vară să putem circula intre A3 şi A2 la nivel de autostradă” Ziarul Financiar
Ce spune Rompetrol după protestul angajaţilor de la Petromidia: salariile, care sunt în medie de 10.900 de lei pe lună, nu pot fi crescute în 2026 din cauza impozitului minim pe cifra de afaceri. „Ar pune în pericol stabilitatea financiară, lichiditatea, siguranţa operaţională şi locurile de muncă” Ziarul Financiar
Operatorul Rafinăriei Petromidia spune că nu poate să se angajeze, în mod responsabil, la o majorare salarială generală în 2026, invocând presiunea fiscală ridicată, nivelul datoriilor şi pierderile financiare acumulate în ultimii ani.
Blocaj total la proiectul Alro-Complexul Energetic Oltenia pentru o centrală nouă pe gaze de 850 MW la Işalniţa: Nimeni nu a depus o ofertă pentru a construi unitatea Ziarul Financiar
Bursa de Valori de la Bucureşti începe 2026 cu cea mai bună lună din ultimii 14 ani: Indicele BET a urcat cu 11,3% în ianuarie, iar tranzacţiile au fost de 2,3 mld. lei. Acţiunile Nuclearelectrica au avansat cu 31%, ale MedLife cu 28%, Fondul Proprietatea 27%, peste bursele din regiune şi marile pieţe europene Ziarul Financiar
Energia care stă la uşile sistemului de zeci de ani. Care este situaţia hidrocentralelor blocate? Valoarea lor este de 1 miliard de euro, din care restul de executat este de 351 milioane de euro Ziarul Financiar
„Prelungirea procedu­rilor de mediu şi litigiile asociate nu au doar un impact punctual asupra unor proiecte individuale, ci produc efecte sistemice, afectând realizarea obiec­tiv­­elor de interes public major privind securitatea energetică, tranziţia energetică şi valorificarea durabilă a resurselor hidroenergetice“, spun reprezentanţii Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România.
Guvernul prelungeşte la 30 de luni termenul până la care fermele de porci şi de păsări îşi pot derula investiţiile prin programele Ministerului Agriculturii Ziarul Financiar
Guvernul măreşte plafonul pentru împrumuturile pe termen mediu pe pieţele internaţionale, de la 90 la 99 de miliarde de euro. Se pregăteşte o ieşire pe pieţele externe? Ziarul Financiar
Record legislativ: Guvernul modifică, după o lună, prin ordonanţă o lege abia aprobată prin care multinaţionalele erau limitate la deductibilitatea cheltuielilor de management, de consultanţă şi pentru proprietate intelectuală Ziarul Financiar
În ciuda presiunilor americane, economia zonei euro prosperă: Creştere de 0,3% în ultimul trimestru al anului trecut şi de 1,3% în 2025 Ziarul Financiar
Surpriză: Sacha Dragic, acţionarul principal al Superbet, a vândut Investimental, casa de brokeraj de pe bursă, iar cumpărătorul a fost Vista Bank, bancă din România, deţinută de celebra familie grecească Vardinogiannis Ziarul Financiar
Decizie cu impact: Guvernul amână aplicarea RO e-Factura pentru persoanele fizice impozabile până la 1 iunie 2026 Ziarul Financiar
Grupul francez Lactalis îl numeşte pe Erekle Gamkrelidze la conducerea companiei din România Ziarul Financiar
Piaţa industrială şi logistică din România se pregăteşte pentru un salt major: de la 8 milioane de metri pătraţi în prezent, stocul va depăşi 10 milioane mp în următorii doi ani, pe fondul livrărilor anuale de circa 1 milion mp Ziarul Financiar
Sectorul industrial şi logistic a înregistrat un an record în 2025, cu 1 milion de metri pătraţi de spaţii de depozitare închiriaţi la nivelul României, iar 2026 ar putea aduce un volum similar sau chiar su­perior dacă economia rămâne în parametri normali. România a depăşit deja 8 milioane de metri pătraţi de spaţii industriale moderne, iar ritmul actual de dezvoltare indică o depăşire a pragului de 10 milioane mp în maximum doi ani.
Ce poţi face în Bucureşti weekendul acesta: Proiecţii de filme, seri de jocuri, târguri vintage sau chiar concerte cu muzică de film Ziarul Financiar
Ce efect are creşterea preţurilor? Studiu ASE: Consumul de băuturi răcoritoare a scăzut, deşi per total cifra de afaceri în sector a crescut. Un litru de suc s-a scumpit cu 25%-50% Ziarul Financiar
Revoltător. Cum am ajuns să importăm roşii din Albania şi Macedonia de Nord, ţări cu o suprafaţă de teren arabil de 15 ori mai mică decât a României? Ziarul Financiar
În Albania, agricultura este unul dintre principalele sectoare ale economiei, care generează peste 20% din PIB. Şi în Macedonia de Nord povestea seamănă cu cea din Albania. Ţara cu ieşire la mare are 1,2 milioane de hectare de terenuri agricole, un nivel comparabil cu Albania, care are 1,1 milioane de hectare.
Guvernul amână aplicarea RO e-Factura pentru persoanele fizice impozabile până la 1 iunie 2026 Ziarul Financiar
A SPUS AZI LA ZF LIVE. A rămas doar senzaţia de criză? Românii încă vânează locuinţe, în ciuda inflaţiei şi a preţurilor mari. Dan Niculae, CEO, Imobiliare.ro Finance: Puterea de cumpărare în piaţa imobiliară rămâne ridicată Ziarul Financiar
Investitorii sunt euforici după nominalizarea lui Kevin Warsh de către Donald Trump pentru funcţia de preşedinte al Rezervei Federale a SUA: Dolaru se apreciază, iar metalele preţioase încep să scadă puternic. Aurul scade cu 5% imediat după anunţ, iar argintul cu 11% Ziarul Financiar
Preşedintele AHK România, la Recepţia de Anul Nou: „Europa va avea un loc la masă sau va fi în meniu" Ziarul Financiar
Bursă. Rezultate VEKTOR by ARIR 2025: Banca Transilvania, Romgaz, Hidroelectrica, Evergent şi One United Properties, printre companiile cu cea mai bună comunicare cu investitorii Ziarul Financiar
BREAKING. Donald Trump l-a nominalizat pe Kevin Warsh pentru a-l înlocui pe Jerome Powell în funcţia de preşedinte al Rezervei Federale. Cine este Wash, cel care a fost guvernator al Fed în timpul crizei financiare din 2008, şi care acum s-a aliniat dorinţei administraţiei Trump de a reforma FED Ziarul Financiar
Ce se mai întâmplă cu spitalele regionale? Doar la Craiova a început construcţia, cu progres de 6,7%, Iaşiul se află „în etapa de pregătire a execuţiei“ iar Clujul încă nu are un constructor, blocat sub valul de contestaţii Ziarul Financiar
Două din cele trei spitale regionale, care trebuiau să fie gata de fapt încă din 2022, sunt în continuare proiecte pe hârtie, în condiţiile în care la Cluj nu a fost desemnat nici măcar un câştigător, contractul de construcţie fiind în continuare blocat în contestaţii, iar la Iaşi proiectul se află în „etapa de pregătire a execuţiei“.
​Un nou hotel de brand internaţional. Mercure deschide un hotel nou în centrul Bucureştiului, cu o capacitate de 40 de camere Ziarul Financiar
Băncile vin cu dobânzi mai bune la depozitele noi constituite online. UniCredit Bank lansează o ofertă de dobândă de 6,3% pe an pentru populaţie, la depozitele cu fonduri noi, de minim 3.000 de lei, constituite pe un an, prin mobile banking Ziarul Financiar
Ionuţ Simion, PwC România: Harta antreprenoriatului. Companiile cu capital românesc sunt majoritare în topul celor mai mari 5.000 de companii din România, cea mai mare concentrare fiind în Moldova, Dobrogea şi Oltenia Ziarul Financiar
ZF Live. Mădălin Roşu, Asirom: Am văzut că există o tendinţă acum în piaţă să înlocuim partea umană cu AI sau cu alte tehnologii. Noi nu vrem să facem asta. Mergem în continuare pe ideea că o poliţă de asigurare este una care se vinde emoţional Ziarul Financiar
Trendul care s-a mutat de la digitalizare la inte­grarea inteligenţei artificiale (AI) în ma­joritatea proceselor şi care capătă tot mai multă tracţiune la nivel global rămâne în unele situaţii destul de ponderat, cel puţin în cazul Asirom. Mădălin Roşu, CEO al Asirom, prezent în cadrul emisiunii ZF Live a spus că firma de asigurări pe care o conduce va merge în continuare pe ideea de a asocia poliţa de asigurare cu emoţia.
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie luni, 2 februarie 2026, ora 09.30 cu Dan Armeanu, Vicepreşedinte Autoritatea de Supraveghere Financiară, responsabil Sectorul Pensii Private Ziarul Financiar
Desant de investitori străini la Guvernul României, în frunte cu Bank of America. Ministerul Finanţelor s-a împrumutat anul trecut de la Bank of America. Ce planuri au în România în acest an investitorii străini şi ce vor să ştie? Ziarul Financiar
Ce carte îţi recomandă Iulian Cîrciumaru, managing partner al vehiculului de investiţii Vertical Seven Capital Ziarul Financiar
Producătorul de sisteme de răcire RAAL Bistriţa, cu clienţi precum John Deere, Class sau AGCO, disponibilizează 250 de angajaţi Ziarul Financiar
Cum se resimt provocările economice în rândul micilor antreprenori? Florin Jianu, IMM România: Din a doua jumătate a anului trecut, există o întârziere a plăţii facturilor. Firmele nu mai au bani să plătească. Statul trebuie să recâştige încrederea antreprenorilor Ziarul Financiar
Odată cu primul pachet fiscal, cu­mulat cu toate provocările anului trecut, micii antre­pre­nori au început să resimtă asupra businessurilor schim­bările. Florin Jianu, preşedin­tele IMM România, spune că încă din a doua parte a anului trecut a con­statat o problemă în rândul antrepre­norilor, anume întârzierea plăţii facturilor.
Dezvoltatorul imbiliar One United Properties a anunţat la Bursă că Oferta Publică de Cumpărare de acţiuni va avea o primă tranşă în prima decadă a lunii martie. Perioada închisă de tranzacţionare se va încheia pe 27 februarie Ziarul Financiar
Care sunt primii paşi ca să devii acţionar la OMV Petrom, Hidroelectrica sau Banca Transilvania şi de câţi bani ai nevoie Ziarul Financiar
Reguli noi pentru angajatori de la 1 februarie: vor mai plăti voluntar companiile prima zi de concediu medical? Ce consecinţe are scoaterea de la plată a primei zile de medical. Ce calcul a făcut ZF Ziarul Financiar
Angajatorii care vor să acopere prima zi de concediu medical pentru angajaţii lor ca un beneficiu salarial se vor găsi în faţa unui labirint birocratic din februarie 2026, de când prima zi de medical nu va mai fi plătită. Dacă vor să acopere voluntar această primă zi, trebuie să fie atenţi la cum încadrează juridic această plată, astfel încât să nu existe probleme în cazul unui control.
Cât mai poate rezista Viktor Orban? Economia Ungariei e la un pas de stagnare, industria în declin, iar opoziţia câştigă teren cu doar câteva luni înainte de una dintre cele mai importante curse electorale din istoria recentă a Ungariei Ziarul Financiar
Bursă. Fondul Suveran al Norvegiei, cel mai mare investitor în acţiuni din lume, a vândut în 2025 acţiunile pe care le deţinea la Banca Transilvania, OMV Petrom şi One United Properties. Expunerea pe titluri de stat româneşti, redusă cu peste 200 mil. dolari Ziarul Financiar
iPhone 16 a fost cel mai vândut smartphone din lume în 2025. Apple ocupă şapte locuri în top 10, Samsung – trei Ziarul Financiar
iPhone 16 a fost cel mai vândut smart­phone la nivel global în 2025, conform datelor publicate miercuri de firma de cercetare Counterpoint Research. Apple şi Samsung au dominat clasamentul celor mai vândute 10 modele pentru al patrulea an consecutiv. Cele 10 smartphone-uri din top au contribuit cu 19% la vânzările glo­bale de telefoane mobile în 2025. Apple ocupă şapte poziţii în clasament, în timp ce Samsung deţine trei locuri.
