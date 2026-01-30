Decizia lui Donald Trump care a provocat căderea prețurilor la aur și argint
MainNews.ro, 31 ianuarie 2026 00:20
Decizia lui Donald Trump de a-l nominaliza pe Kevin Warsh ca succesor al lui Jerome Powell a dus la scăderea bruscă a prețurilor aurului și argintului. Investitorii reevaluează politica monetară, iar aurul a scăzut cu 7%, iar argintul cu până la 15%. Impactul se resimte și pe burse, afectând acțiunile minerilor.
Acum 5 minute
00:50
Ministrul Dragoș Pîslaru publică cheltuielile cu deplasările externe, declarând o premieră pentru Guvern. Cheltuielile sunt cu 6 ori mai mici față de predecesori, cu apel la zboruri economy și companii low-cost. Pîslaru promite transparență continuă în gestionarea fondurilor publice.
Acum 15 minute
00:40
Donald Trump a afirmat că ura dintre Vladimir Putin și Volodimir Zelenski complică negocierile de pace în Ucraina, dar rămâne optimist cu privire la posibilitatea unui acord. O nouă rundă de discuții este programată pentru 1 februarie la Abu Dhabi, subliniind șansele unor soluții durabile.
00:40
Pompierii din București au salvat un tânăr de 24 de ani căzut într-un lac înghețat în timp ce încerca să salveze un câine. Intervenția a fost rapidă și s-a realizat cu ajutorul unei bărci. ISU București-Ilfov avertizează asupra pericolelor gheții fragile și recomandă apelarea echipelor de salvare în astfel de situații.
Acum o oră
00:20
00:20
Florin Prunea și Ilie Dumitrescu s-au contrat pe tema suspendării impresarului Cătălin Sărmășan, acuzându-se reciproc de influența FRF. Sărmășan, susținător al jucătorilor din Liga 1, a fost suspendat un an și amendat pentru pariuri. Discuțiile au avut loc în direct la Digi Sport, evidențiind tensiunile din fotbalul românesc.
00:10
Trei milioane de documente din dosarul Epstein au fost publicate de Departamentul Justiției din SUA, incluzând referințe la Donald Trump, Bill Clinton și Elon Musk. Documentele conțin înregistrări video și imagini, multe cu conținut explicit. O a doua rundă de un milion de documente este așteptată.
Acum 2 ore
23:40
Alexandru Musi, mijlocașul echipei Dinamo, s-a declarat dezamăgit după remiza 1-1 cu Petrolul, afirmând că echipa a meritat victoria. Musi a lăudat jocul solid al colegilor și a încurajat portarul Devis Epassy în urma erorii sale. Dinamo are planuri mari pentru meciurile viitoare cu Farul și Craiova.
23:40
Parlamentarii ruși, sub conducerea lui Viaceslav Volodin, solicită utilizarea „armelor răzbunării" în conflictul din Ucraina, în contextul avansării trupelor ruse. Aceasta se alătură presiunii pentru intensificarea războiului, chiar și în fața încercărilor de negociere pentru pace. Efectele asupra regiunii rămân incert.
23:40
Waymo, rivalul Tesla, va lansa un serviciu de robo-taxiuri în Marea Britanie înainte de 2026. Compania, parte a Alphabet, se extinde după o creștere constantă în SUA, susținută de reglementări favorabile. Sectorul va crea 38.000 de locuri de muncă și are o valoare estimată de 42 miliarde de lire în 2035.
23:40
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a depus un denunț penal privind moartea a 535 de copii la Căminul-spital Moreni–Țuicani, între 1970 și 1997. Ancheta documentează tratamente neomenoase și condiții inumane ce au dus la o rată de mortalitate extrem de ridicată, reflectând cruzimea regimului comunist.
23:40
Volodimir Zelenski a discutat cu Nicușor Dan despre proiecte energetice comune care pot întări securitatea energetică a Ucrainei și României. Liderul ucrainean a subliniat importanța realizării acestor proiecte, menționând atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice. Schimburile continue între echipele ministeriale sunt esențiale.
23:10
Raluca Turcan critică întârzierea raportului privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, subliniind impactul negativ asupra credibilității coaliției de guvernare. Ea solicită explicații clare pentru a restabili încrederea românilor în instituțiile statului, accentuând contextul fragil creat de măsurile de austeritate.
23:10
Dubai va deschide o stradă din aur în Gold District, aproape de celebrul Gold Souk, subliniind importanța aurului în cultura și comerțul local. Proiectul vizează transformarea zonei în atracție turistică emblematică, cu detalii privind construcția și data deschiderii încă neanunțate. Emiratele sunt a doua cea mai mare piață de aur globală.
Acum 4 ore
22:40
Uniunea Europeană nu poate fi un garant al păcii în Ucraina, afirmă viceministrul rus Alexandr Grușko, subliniind că UE este parte a conflictului. Declarațiile sale vin în contextul solicitărilor președintelui ucrainean Zelenski pentru garanții de securitate, în timp ce Rusia respinge desfășurarea trupelor occidentale.
22:40
Premierul Ilie Bolojan l-a numit pe fostul europarlamentar Vlad Gheorghe consilier onorific, începând cu 2 februarie 2026. Gheorghe, care a demisionat din USR și a candidat ca independent la europarlamentare, a susținut candidatul PNL la Primăria Capitalei, invocând riscurile extremismului politic.
22:20
Gicu Grozav a adus Petrolul în egalitate cu Dinamo, marcând în urma unei gafe a portarului Epassy. Meciul s-a încheiat 1-1, un rezultat important pentru ambele echipe. Dinamo rămâne pe locul 3, în timp ce Petrolul se află pe 12. Detalii despre partida din Liga 1 și momentele cheie.
22:10
Reforma pensiilor militare, conform premierului Ilie Bolojan, nu mai poate fi amânată. Aceasta este dictată de necesitățile pieței muncii și de demografia actuală. Modificările sunt esențiale pentru asigurarea continuității personalului din apărare și ordinea publică și pentru stabilitatea sistemului de pensii.
22:10
Gardienii Revoluției din Iran, o forță paramilitară subordonată liderului suprem, au devenit esențiali în regimul teocratic. Cu un rol crucial în reprimarea protestelor sângeroase și în operațiuni externe, aceste trupe, desemnate organizație teroristă de UE, controlează diverse întreprinderi și sprijină miliții regionale.
21:40
NASA a anunțat amânarea lansării misiunii Artemis 2, care va aduce astronauți americani în jurul Lunii pentru prima dată după 50 de ani. Din cauza vremii nefavorabile, testul rachetei SLS a fost reprogramat, iar prima fereastră de lansare va fi pe 8 februarie. Detalii importante despre misiune și viitoarele lansări.
21:20
Novak Djokovic, la 38 de ani, devine cel mai vârstnic finalist la Australian Open, învingându-l pe Jannik Sinner într-un meci intens de cinci seturi. Într-un discurs emoționant, Djokovic își reafirmă încrederea în abilitățile sale, motivându-se să demonstreze că experții care se îndoiesc de el greșesc.
21:10
Premierul Ilie Bolojan va anunța în curând o propunere pentru Ministerul Educației, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului. Decizia va trebui validată în cadrul Partidului Național Liberal, deoarece portofoliul aparține acestui partid. Profilul viitorului ministru va include credibilitate și experiență în educație.
21:10
Viktor Orbán a anunțat un acord cu Donald Trump și Vladimir Putin pentru aprovizionarea cu gaz ieftin, esențial pentru reducerea costurilor utilităților în Ungaria. În contextul reducerii importurilor de gaz din Rusia, Orbán afirmă că Ucraina nu întărește Europa și că lupta politică se concentrează asupra ajutoarelor pentru acest stat.
21:10
Angajați ai rafinăriei Petromidia protestează pentru majorări salariale, condiționate de eliminarea unei taxe pe cifra de afaceri. Rompetrol afirmă că situația financiară a companiei a fost afectată, iar salariile vor crește abia anul viitor. Venitul mediu lunar este de peste 10.900 lei, plus beneficii atractive.
Acum 6 ore
20:40
20:40
20:20
Fondul suveran al Norvegiei, cel mai mare din lume, a vândut aproape toate investițiile din România, păstrând doar o companie în portofoliu. De asemenea, a redus drastic expunerea pe datoria guvernamentală a României. Detalii despre această mișcare majoră găsiți în articolul nostru.
20:20
Frustrare maximă pe Arena Națională! La pauza meciului FCSB-Fenerbahce, tensiunea a explodat între membrii staff-urilor celor două echipe, provocând o altercație. Antrenorul Elias Charalambous s-a aflat în centrul conflictului. Detalii despre scandal și reacții după meci, inclusiv gesturi de fair-play.
20:10
România abrogă temporar un articol controversat din Codul fiscal pentru a se alinia standardelor OCDE, permițând companiilor mari să își exporte profiturile. Decizia este crucială în cadrul procesului de aderare la OCDE, având ca scop evitarea interpretărilor contrare recomandărilor organizației.
20:10
Danemarca va deporta migranții condamnați la un an sau mai mult de închisoare pentru infracțiuni grave, cum ar fi violența și violul. Prim-ministrul Mette Frederiksen susține că măsurile sunt necesare pentru a proteja societatea, dar recunoaște că acestea pot intra în conflict cu drepturile omului.
19:40
Un bărbat din Bocșa, jud. Caraș-Severin, este judecat pentru ultraj după ce a mușcat trei polițiști în timpul unei intervenții. Incidentul a avut loc pe 8 ianuarie 2026, când poliția a intervenit la sesizări de scandal și distrugeri. Bărbatul a fost reținut și se află în arest preventiv.
19:30
Don Lemon, fost prezentator CNN, a fost arestat la Los Angeles la ordinul procurorului general al SUA, Pam Bondi. Arestenarea are legătură cu un protest din Minnesota, unde protestatarii au criticat activitatea agenților ICE. Avocatul lui Lemon contestă acuzațiile, susținând că sunt o atac asupra libertății de exprimare.
19:30
ANAF trebuie să elimine percepția că legea se aplică doar celor slabi, spune expertul Luisiana Dobrinescu. Eliminarea deductibilității limitate a cheltuielilor pentru multinaționale este un pas lăudabil, dar implementarea riguroasă a regulilor fiscale este esențială pentru a asigura corectitudinea și echitatea fiscală.
19:30
Ana Bărbosu își păstrează medalia de bronz la sol, în urma deciziei Tribunalului Federal Elvețian de a trimite cazul spre rejudecare. Avocatul său, Sabin Gherdan, afirmă că situația este incertă, dar șansele de a o păstra sunt ridicate. Decizia finală de la TAS ar putea veni în acest an.
19:30
Fostul primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile, acuzat de tortură și agresiune fizică asupra unui consătean. Incidentul a avut loc în perioada în care ocupa funcția de primar, iar faptele sunt în curs de cercetare de către PCCOCS. Ciochină neagă acuzațiile.
Acum 8 ore
18:20
CSA Steaua a obținut o decizie definitivă de la Înalta Curte de Casație și Justiție, confirmând că palmaresul echipei din perioada 1947–1998 îi aparține. Clubul va notifica FRF pentru actualizarea informațiilor legate de identitatea Stelei, considerând că este cea mai titrată echipă din fotbalul românesc.
18:10
Ministerul Finanțelor explică importanța emiterii de facturi pentru veniturile din drepturi de autor (DDA) în contextul implementării sistemului RO e-Factura. Termenul de tranziție, stabilit până la 1 iunie 2026, vizează actualizarea normelor fiscale pentru a facilita conformarea. Află mai multe despre această inițiativă esențială.
18:00
Georgia acuză Uniunea Europeană de ingerință în politica națională prin finanțarea fraud
17:40
Detectivul de artă Arthur Brand continuă căutarea Coifului de aur de la Coțofenești și a brățărilor dacice furate de la Muzeul Drents în urma unei explozii. Valoarea istorică a artefactelor depășește cu mult cea financiară, iar Brand rămâne optimist în recuperarea acestora, în ciuda zvonurilor legate de lumea interlopă. Coiful de aur de la Coțofenești … Articolul Detectiv de artă: Coiful de aur dacic dispărut va fi recuperat apare prima dată în Main News.
17:40
Nicușor Dan nu știe când va merge în vizită în SUA la Donald Trump, deși vizita a fost anunțată pentru începutul anului. A declarat că este „foarte probabil” ca întâlnirea să aibă loc în acest an, dar nu a specificat luna. Discuțiile vizează colaborări economice, dar vizele pentru români rămân o problemă nerezolvată. Nicușor Dan … Articolul Nicușor Dan nu știe când va vizita SUA pe Donald Trump, deși anunțul e vechi apare prima dată în Main News.
17:30
Ilie Bolojan, premierul României, a declarat că nu are nicio legătură cu avocata Adriana Georgescu, aflată într-o anchetă pentru corupție. Ea a fost surprinsă în fotografii cu el, dar purtătorul de cuvânt al Guvernului a subliniat că întâlnirile la evenimente publice nu reprezintă o relație personală. Georgeta este acuzată de trafic de influență. Premierul Ilie … Articolul Bolojan și avocata Georgescu, implicați în stenograme – explicații guvernamentale apare prima dată în Main News.
17:10
Guvernul României a abrogat plafonul de 1% pentru deductibilitatea cheltuielilor multinaționalelor, ca răspuns la solicitările OCDE. Măsura, introdusă pentru a reduce deficitul bugetar, viza limitarea deducerii cheltuielilor cu entități afiliate externe, generând controverse privind impozitarea profitului. Guvernul a abrogat plafonul de 1% pentru deductibilitatea cheltuielilor multinaționalelor, conform solicitării OCDE Măsura a fost introdusă ca parte … Articolul Guvernul renunță la taxa pe profitul multinaționalelor, după solicitarea OCDE apare prima dată în Main News.
17:10
Carlos Alcaraz a câștigat o semifinală epică la Australian Open împotriva lui Alexander Zverev, în cea mai lungă partidă din istoria turneului, durând 5 ore și 27 de minute. Alcaraz, favoritul numărul 1, s-a impus cu 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5 și va juca în finală cu învingătorul dintre Jannik Sinner și Novak Djokovici. Carlos … Articolul Alcaraz și Zverev, semifinală epică la Australian Open, primul finalist! apare prima dată în Main News.
17:00
Doi îndrăgostiți din Turcia au devenit virali după ce au folosit o pisică drept suport pentru telefon, realizând o fotografie de vacanță! Imaginea stârnește hohote de râs și reacții mixte pe rețelele sociale, demonstrând creativitatea și umorul iubitorilor de animale. Descoperă această poveste amuzantă! Un cuplu din Turcia a devenit viral după ce a folosit … Articolul Îndrăgostiți în Turcia: Pisica, suport pentru telefon în poza de vacanță apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
16:40
Curtea de Apel București a amânat pentru 11 februarie verdictul în cazul judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, coincizând cu decizia CCR asupra pensiilor speciale ale magistraților. Aceasta este a treia amânare, iar miza este blocarea activității CCR și impactul asupra proiectelor guvernamentale. Curtea de Apel București a amânat verdictul în cazul judecătorilor Dacian Dragoș … Articolul Decizie importantă a Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR apare prima dată în Main News.
16:30
Google avertizează că noile reglementări privind inteligența artificială ar putea afecta funcționarea motorului său de căutare. Editorii cer control asupra utilizării conținutului lor în AI, subliniind impactul negativ asupra veniturilor. CMA propune măsuri, însă Google explorează opțiuni pentru a separa indexarea căutărilor tradiționale de AI. Google avertizează despre impactul noilor reglementări AI asupra motorului său … Articolul Google avertizează: Noile reglementări AI pot afecta motorul de căutare apare prima dată în Main News.
16:30
Adriana Georgescu, avocată PNL, a fost arestată pentru trafic de influență, fiind acuzată de legături cu “mafia”. În stenogramele DNA, aceasta susține că poate influența miniștri, iar Ion Ulici neagă implicațiile sale, numind-o “o nebună”. Detalii despre dosar, întâlniri și reacții în articol. Adriana Georgescu, avocată și membră PNL, a fost arestată preventiv pentru trafic … Articolul Fugea să se fotografieze cu toată lumea, o nebună a momentului apare prima dată în Main News.
16:30
Avocata Adriana Georgescu, arestată pentru trafic de influență, visa la postul de ambasador în SUA și discuta despre intervenții la nivel înalt pentru a-l scăpa pe afaceristul Jean Paul Tucan. Detalii despre scandalul care implică nume mari din PNL și legături cu Donald Trump, în articolul nostru. Avocata Adriana Georgescu este arestată preventiv pentru trafic … Articolul Avocata Adriana Georgescu și numele grele: de la Nicușor Dan la Donald Trump apare prima dată în Main News.
16:10
Donald Trump l-a numit pe Kevin Warsh, fost guvernator al Rezervei Federale, pentru a conduce cea mai puternică bancă din lume. Warsh, considerat un expert hawkish, va aborda inflația ca pe un eșec al politicii economice. Confirmarea sa de către Senatul american este așteptată, având în vedere controlul republicanilor. Donald Trump l-a nominalizat pe Kevin … Articolul Donald Trump a anunțat noul conducător al Rezervei Federale mondiale apare prima dată în Main News.
16:10
Cristi Chivu beneficiază de o tragere la sorți favorabilă pentru play-off-ul Ligii Campionilor 2025/26. Inter Milano va înfrunta echipa norvegiană Bodø/Glimt, evitând duelul cu Benfica. Calificarea se va decide în confruntări din 17 și 18 februarie, respectiv 24 și 25 februarie 2026. UEFA a organizat tragerea la sorți pentru play-off-ul Ligii Campionilor pe 30 ianuarie … Articolul Play-off UCL: Cristi Chivu primește un adversar accesibil pentru Inter apare prima dată în Main News.
16:00
Val de căldură extremă în Australia, cu temperaturi record de aproape 50°C, provoacă incendii devastatoare și evacuări în statul Victoria. Avertizări de la autorități privind pericolele căldurii și impactul crizei climatice asupra frecvenței acestor fenomene severe. Peste 100.000 de locuințe fără electricitate. Val de căldură extremă în sud-estul Australiei, temperaturi aproape de 50°C Incendiile de … Articolul Incendii devastatoare în Australia, cu temperaturi aproape de 50 de grade Celsius apare prima dată în Main News.
