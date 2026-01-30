Extensii Chrome periculoase care pot fura datele tale personale

20:10

Danemarca va deporta migranții condamnați la un an sau mai mult de închisoare pentru infracțiuni grave, cum ar fi violența și violul. Prim-ministrul Mette Frederiksen susține că măsurile sunt necesare pentru a proteja societatea, dar recunoaște că acestea pot intra în conflict cu drepturile omului. Danemarca va deporta migranții condamnați la pedepse de un an … Articolul Țara care deporta migranții cu condamnări de peste un an: „Să ne protejăm” apare prima dată în Main News.