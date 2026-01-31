Misterele războinicilor de bronz, temuții vânători de capete care au semănat teroare. Originea lor este încă o enigmă

La granițele Chinei, în Extremul Orient, s-a ridicat una dintre cele mai enigmatice civilizații ale istoriei. Această populație de vânători de capete, renumită pentru armurile lor sofisticate din bronz, a lăsat în urmă un val de teroare și o origine etnică ce rămâne, până astăzi, un mister.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul.ro