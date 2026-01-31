Dolarul slăbește și aurul explodează la nivel mondial — cum se pot proteja românii de volatilitatea valutară
Adevarul.ro, 31 ianuarie 2026 02:15
Scăderea semnificativă a dolarului în raport cu alte monede, salutată cu entuziasm de Donald Trump, poate crea mari probleme companiilor care au activități de import-export, inclusiv celor românești.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
02:15
Dolarul slăbește și aurul explodează la nivel mondial — cum se pot proteja românii de volatilitatea valutară # Adevarul.ro
Scăderea semnificativă a dolarului în raport cu alte monede, salutată cu entuziasm de Donald Trump, poate crea mari probleme companiilor care au activități de import-export, inclusiv celor românești.
Acum 2 ore
01:30
Pentru tot mai multe femei trecute de 30 de ani, căderea părului începe să pară aproape firească. Discuțiile despre minoxidil, apă de rozmarin sau leacuri băbești cu ceapă și ulei de măsline au ajuns pe ordinea zilei. În paralel, sănătatea scalpului a intrat oficial pe radarul industriei de beauty,.
01:15
Misterele războinicilor de bronz, temuții vânători de capete care au semănat teroare. Originea lor este încă o enigmă # Adevarul.ro
La granițele Chinei, în Extremul Orient, s-a ridicat una dintre cele mai enigmatice civilizații ale istoriei. Această populație de vânători de capete, renumită pentru armurile lor sofisticate din bronz, a lăsat în urmă un val de teroare și o origine etnică ce rămâne, până astăzi, un mister.
00:45
Viktor Orban anunță că a ajuns la un acord cu Donald Trump, Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdogan pentru a continua să primească „gaz ieftin”pentru Ungaria. # Adevarul.ro
Viktor Orban a anunțat că a reușit să ajungă la un acord cu Donald Trump, Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdogan pentru a continua să primească gaz rusesc ieftin pentru Ungaria. Premierul maghiar a vorbit și despre alegerile ce urmează.
Acum 4 ore
00:30
Locuri unicat din Dacia Felix: cele mai atractive așezări antice din vremea romanilor, de vizitat în 2026 # Adevarul.ro
Adesea trecute în plan secund în perioada comunistă, când regimul era mai interesat de mitologia dacică, monumentele unicat ale Daciei romane au revenit în prim-plan în ultimii ani. Restaurările și includerea unora dintre ele în patrimoniul UNESCO le-au readus în circuitul turistic internațional.
00:15
În ziua de 31 ianuarie, anul 1961, Ham devine primul primat lansat în spațiu. Văzând pozele de după călătoria în orbită, celebrul primatolog Jane Goodall a declarat: „Nu am mai văzut niciodată o asemenea teroare pe chipul unei maimuțe.”
00:15
Trei noi consilieri onorifici pentru vicepremierul Oana Gheorghiu. Deciziile, publicate în Monitorul Oficial # Adevarul.ro
Doina Popescu, Cristian Tudor Băcanu şi Vasile Ţiple deţin de vineri calitatea de consilieri onorifici ai vicepremierului Oana Gheorghiu.
00:00
Lolita Cercel, prima cântăreață creată cu inteligență artificială în România, face furori în online. Ce le transmite creatorul ei artiștilor reali # Adevarul.ro
Fenomenul inteligenței artificiale pătrunde tot mai puternic în industria muzicală din România. Lolita Cercel, un personaj digital creat integral cu AI, a devenit virală în doar câteva săptămâni, adunând milioane de vizualizări
00:00
Tendințe de vacanță 2026: de la all-inclusive la sejururi personalizate. Ce preferințe au românii de Valentine’s Day # Adevarul.ro
Experții în turism au analizat o serie de rapoarte și prognoze pentru a identifica principalele tendințe de călătorie pentru 2026, bazându-se pe surse de referință precum Amadeus Travel Trends 2026, Skyscanner Trend Insights și EHL Hospitality Outlook 2026.
30 ianuarie 2026
23:15
Într-o comună cu 166 de locuitori, fără apă, edilul face naveta cu un elicopter de 800.000 de dolari. Populația se dublează în anii electorali # Adevarul.ro
În comuna Brebu Nou din Caraș-Severin, una dintre cele mai mici localități din România, realitatea administrativă pare desprinsă dintr-un scenariu absurd: în timp ce oamenii trăiesc fără apă potabilă și fără canalizare funcțională, primarul își face naveta cu elicopterul.
23:00
Scutul de la Deveselu, în pericol? Ce s-ar întâmpla dacă SUA intră în conflict cu China: „Războaiele între cei mari se poartă prin cei mici” # Adevarul.ro
Experții contactați de „Adevărul” vorbesc despre posibilitatea ca SUA să aibă nevoie să relocheze scutul de la Deveselu, în cazul unui război cu China.
22:45
O intervenție contracronometru a polițiștilor din Hunedoara a făcut diferența dintre viață și moarte pentru un bărbat de 45 de ani din comuna Ghelarim care a încercat să se sinucidă.
22:45
Macaulay Culkin, mesaj emoționant după moartea mamei din Singur acasă. Legătura specială pe care a avut-o cu Catherine O’Hara # Adevarul.ro
Actorul Macaulay Culkin a transmis un mesaj emoționant pe Instagram după moartea actriței Catherine O’Hara, mama sa din filmele Home Alone.
Acum 6 ore
22:15
Acuzații explozive din arhiva Epstein la adresa lui Bill Gates: „Mă implorați să șterg emailurile despre boala cu transmitere sexuală” # Adevarul.ro
Documente recent publicate de Departamentul de Justiție al SUA scot la lumină o serie de afirmații controversate atribuite infractorului sexual Jeffrey Epstein, referitoare la Bill Gates.
22:15
Atracție turistică spectaculoasă în Emirate. Dubaiul va avea o stradă din aur, parte a noului Gold District # Adevarul.ro
Dubai se pregătește să deschidă o veritabilă stradă din aur, amplasată în apropierea celebrului Gold Souk, zonă cunoscută pentru comerțul cu aur și bijuterii.
22:00
Momentele care au pus-o în încurcătură pe Andra când mergea la socri: „E greu să spui cuiva că e bun, dar nu suficient” # Adevarul.ro
Andra a revenit pe platoul „Românii au talent” odată cu startul celui de‑al 16‑lea sezon, iar statutul ei continuă să o transforme într-un reper pentru oricine visează la o carieră muzicală. De-a lungul anilor, nu doar concurenții au căutat sfaturi de la ea, ci și apropiații familiei.
22:00
Un medic şi trei asistente de la privat, sub control judiciar: eliberau documente false, folosite pentru a evita munca în folosul comunității # Adevarul.ro
Un medic și trei asistente din sistemul privat de sănătate din Gorj au fost puși sub control judiciar, în urma unor cercetări care au scos la iveală emiterea unor documente medicale false folosite pentru a evita executarea obligațiilor de muncă în folosul comunității.
21:45
Reforma pensiilor militare nu mai poate fi amânată. Bolojan: „Nu mai avem cu cine să înlocuim acești oameni” # Adevarul.ro
Ilie Bolojan declară că reforma pensiilor militarilor nu poate fi amânată și că decizia este dictată de realitățile pieței muncii.
21:45
Vucic a promulgat reforma judiciară criticată de Comisia Europeană. Bruxellesul avertizează asupra subminării independenței justiției # Adevarul.ro
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a semnat vineri reforma judiciară controversată despre care Comisia Europeană avertizează că subminează independența justiției și îndepărtează Serbia de parcursul său de aderare la Uniunea Europeană.
21:45
Ce mașini aleg românii. Dieselul, regele șoselelor. Marca dominantă și modelele favorite, în funcție de oraș # Adevarul.ro
Piața auto din România continuă să fie orientată către modele accesibile, cu costuri reduse de întreținere și eficiență pe termen lung. Datele oficiale arată că, în ciuda creșterii interesului pentru mașini noi, majoritatea șoferilor preferă în continuare autoturismele rulate,
21:30
Cum a trimis AI-ul zeci de turiști într-un loc care nu există: „Le-am zis că le dau bere toată noaptea dacă-l găsesc” # Adevarul.ro
Un articol generat de inteligență artificială pe site‑ul unei companii de turism din Australia a trimis turiștii în nord‑estul Tasmaniei, în căutarea unor izvoare termale inexistente.
21:15
Îndrăgita actriță era cunoscută pentru rolurile sale din filme și comedii, printre care Singur Acasă și Schitt's Creek. Revista People a confirmat informația.
21:15
Plecare surpriză de la Euronews România. Motivul pentru care Vitalie Cojocari părăsește postul după 4 ani # Adevarul.ro
Vitalie Cojocari părăsește Euronews România după patru ani de emisiuni de analiză şi spune că este pregătit pentru o nouă etapă profesională.
21:00
Raluca Turcan îl critică pe Nicușor Dan că întârzie să prezinte raportul privind anularea alegerilor # Adevarul.ro
Un nou episod de tensiune se conturează pe scena politică, după ce deputatul PNL Raluca Turcan a criticat public întârzierea raportului privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, document promis de președintele Nicușor Dan.
21:00
Adevărata problemă a Bucureștiului: orașul produce, statul încasează. Analiza falimentului nedeclarat al Primăriei Generale # Adevarul.ro
Lăsată în ultimii ani, prin decizii politice, fără sume importante din cotele defalcate din impozitul pe venit, Primăria Generală a ajuns la un pas de colaps financiar, în condițiile în care doar companiile municipale au acumulat datorii de 3 miliarde de lei către ANAF.
21:00
Ministrul Economiei, după vizita la mai multe fabrici din Brașov: „Exemple de colaborare funcțională între companii de stat și companii private” # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a mers vineri, 30 ianuarie, într-o vizită la IAR Braşov, Airbus Helicopters România şi Airbus Aerostructure.
20:45
Pentru a atinge țintele asumate de NATO, bugetul apărării va crește până la circa 19 miliarde de euro anual.
20:45
Djokovic, cel mai bătrân finalist la Australian Open. Discurs manifest după calificare. „Sunt mulți experți care se îndoiesc de mine. Eu știu de ce sunt capabil!” # Adevarul.ro
Djokovic a explicat cum a reușit să-și schimbe complet starea de joc și să aibă o evoluție mult mai solidă față de meciul anterior.
Acum 8 ore
20:30
Zelenski a discutat cu Nicușor Dan despre proiecte energetice comune: „Este crucial să le realizăm” # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a discutat cu Nicușor Dan despre proiecte comune în domeniul energiei, menite să consolideze semnificativ securitatea energetică a ambelor state.
20:15
Șeful Armatei Române dezvăluie ce facem dacă Țările Baltice sunt atacate: „Răspunsul NATO e stabilit deja” # Adevarul.ro
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a explicat, într-un interviu TVR, cum ar reacționa România în scenariul în care una dintre Țările Baltice ar fi atacată. Mesajul său a fost ferm: activarea articolului 5 al NATO ar fi automată și fără echivoc.
20:15
Ritmul de avans al Rusiei, cel mai lent din războiul modern, arată un studiu asupra ofensivelor majore rusești # Adevarul.ro
Ritmul de avans al Rusiei în ultimii doi ani, chiar și în cursul celor mai susținute campanii ofensive, a fost printre cele mai lente din războiul modern, se arată într-o nouă analiză a Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, citată de Business Insider.
20:15
Papa Leon a ales să locuiască într-o mansardă modestă a Palatului Apostolic, fără toaletă proprie, dar cu sală de fitness # Adevarul.ro
Papa Leon al XIV-lea a decis să nu locuiască nici în Casa Santa Marta din Cetatea Vaticanului, nici în apartamentele papale tradiționale ale Palatului Apostolic, preferând o mansardă izolată a acestei clădiri emblematice.
20:00
Droguri aduse din Spania, printr-o firmă de curierat, interceptate în Vrancea. Unul dintre dealeri, prins în flagrant # Adevarul.ro
Doi bărbați au fost prinși în flagrant la un punct de curierat din Vrancea, în timp ce încercau să intre în posesia unor colete cu canabis expediate din Spania.
19:45
Jandarmeria avertizează asupra unei imagini cu o amendă de 2.000 de lei dată la protestele din 24 ianuarie: Este generată cu AI # Adevarul.ro
Jandarmeria Română avertizează asupra unei imagini care circulă în mediul online și care prezintă un proces-verbal pretins a fi emis de instituție cu ocazia protestelor din 24 ianuarie. În realitate, documentul nu reflectă conținutul unui proces-verbal autentic.
19:45
În urmă cu foarte puțin timp, dacă ai fin evocat posibilitatea ca tensiunile din spațiul trans-atlantic vor putea afecta grav alianțele politico-militare strategice de importanță globală pentru echilibrul mondial, te loveai instantaneu de zidul unei reacții cel puțin de neîncredere.
19:45
Top mașini de pâine 2026 testate și recomandate. Secretul pâinii perfecte acasă: proaspătă, sănătoasă și fără efort # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune mașini de pâine 2026, testate și recomandate, pentru a obține pâine proaspătă, sănătoasă și fără efort acasă. Alege aparatul perfect și și savurează fiecare felie de pâine în fiecare zi!
19:30
Lavrov acuză SUA că au finanțat o lovitură de stat în Ucraina și refuză un armistițiu: Kievul e „pionul” Occidentului # Adevarul.ro
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, face declarații controversate în care acuză SUA de implicare directă în pregătirea Ucrainei pentru o lovitură de stat și transformarea acesteia într-un instrument anti-Rusia, într-un interviu acordat presei turce.
19:30
Autostrăzile din România, construite mai alert decât în țările vecine. De ce nu se pot bucura încă numeroși români # Adevarul.ro
România a depășit în ultimul deceniu țările vecine la ritmul construcției de autostrăzi, dar rețeaua șoselelor de mare viteză este încă fragmentată, iar milioane de români continuă să trăiască departe de ea.
19:15
Avocata Adriana Georgescu se prezenta drept cheia puterii în România: promitea acces de la Cotroceni la Trump Jr. „E o nebună!” # Adevarul.ro
Arestarea Adrianei Georgescu, avocată și membră PNL, a scos la iveală o rețea de promisiuni politice și influențe la nivel înalt, care se întindea de la Palatul Victoria până la Washington.
19:15
De ce cafeaua provoacă, la scurt timp de la consum, somnolență la volan. Adevărul pe care șoferii nu-l știu # Adevarul.ro
Pentru mulți șoferi, cafeaua este primul „colac de salvare” atunci când oboseala începe să se instaleze la drum lung. La începutul călătoriei, atenția este ascuțită, reacțiile sunt rapide, iar drumul pare ușor de gestionat. Însă, pe măsură ce orele trec, privirea devine fixă, concentrarea scade.
19:15
Negociatorii ruși ar fi adresat scuze Ucrainei pentru atacul asupra unui tren din Harkov. Rusia, schimbare de tactică # Adevarul.ro
Atacurile rusești asupra Ucrainei au continuat în pofida unei pauze informale a ostilităților stabilite pe durata celor două zile de negocieri desfășurate la Abu Dhabi, la finalul săptămânii trecute, a declarat un consilier din Administrația Prezidențială de la Kiev.
19:15
ANAF va înființa o divizie pentru criptomonede, vizând frauda și spălarea de bani, anunță șeful instituției # Adevarul.ro
Președintele ANAF, Adrian Nica, a vorbit vineri, 30 ianuarie, despre noile controalele care vor fi realizate în cazul românilor cu averi nejustificate. Acesta a anunțat că Fiscul își va face pentru prima dată o divizie de criptomonede.
19:15
Doi soți români, arestați în Italia pentru coordonarea unei rețele de spărgători de depozite. Vindeau marfa furată pe piața neagră # Adevarul.ro
Doi soți români au fost arestați de autoritățile italiene, fiind acuzați că ar fi coordonat activitatea unei rețele specializate în spargeri de depozite și revânzarea mărfii furate. Cei doi, în vârstă de 47 și 50 de ani, au fost reținuți în urma unei anchete desfășurate de poliția italiană.
18:45
Aripa paramilitară Gardienii Revoluției din Iran a devenit o forță puternică în cadrul regimului teocratic al țării, răspunzând doar în fața liderului suprem. Aceasta supraveghează arsenalul de rachete balistice și lansează atacuri în străinătate, relatează AP.
18:45
FT: Zelenski acuză partenerii europeni de întârzieri care au lăsat Ucraina vulnerabilă în fața atacurilor rusești # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat partenerii europeni că au lăsat sistemul de apărare aeriană al țării neprotejat într-un moment critic, în contextul în care rachete balistice rusești au lovit infrastructura energetică.
Acum 12 ore
18:30
Fost prezentator CNN și o jurnalistă, arestați după ce au relatat despre un protest față de ICE la o biserică din Minnesota # Adevarul.ro
Un fost prezentator CNN și o jurnalistă independentă au fost arestați de agenți federali ai guvernului SUA, în legătură cu un protest împotriva operațiunilor ICE desfășurat într-o biserică din St. Paul, Minnesota.
18:30
Un gigant german, primul client al gazelor din Neptun Deep, vrea să se extindă în România # Adevarul.ro
Gigantul german Uniper - primul client extern al gazelor ce urmează să fie extrase din perimetrul Neptun Deep - își pregătește o prezență mai amplă pe piața românească. Compania analizează oportunități locale nu doar în sectorul gazelor naturale, ci și în zona energiilor verzi, inclusiv biometan.
18:30
Danemarca introduce expulzarea aproape automată a străinilor condamnați la cel puțin un an de închisoare # Adevarul.ro
Guvernul danez a anunțat vineri, 30 ianuarie, că va expulza automat persoanele de cetăţenie străină condamnate la pedepse cu închisoarea de un an sau mai mult pentru infracţiuni grave.
18:30
Schița noului curs militar al Germaniei scoate la iveală o cursă contracronometru pentru o armată federală din nou puternică. Pe lista de achiziții se află drone de atac, avioane invizibile și fregate.
18:15
Amenințările Iranului după ce UE a inclus Gardienii Revoluţiei pe lista organizaţiilor teroriste # Adevarul.ro
Iranul amenință statele europene după ce Uniunea Europeană a inclus Corpul Gardienilor Revoluției pe lista organizațiilor teroriste, catalogând decizia drept „fără sens” și avertizând asupra consecințelor ce vor urma.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.