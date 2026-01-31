e-Factura pentru persoanele fizice devine obligatorie din 1 iunie 2026

19:40

Un bărbat din Bocșa, jud. Caraș-Severin, este judecat pentru ultraj după ce a mușcat trei polițiști în timpul unei intervenții. Incidentul a avut loc pe 8 ianuarie 2026, când poliția a intervenit la sesizări de scandal și distrugeri. Bărbatul a fost reținut și se află în arest preventiv. Bărbat din Bocșa trimis în judecată pentru … Articolul Bărbat din Bocșa judecat pentru ultraj după ce a mușcat trei polițiști apare prima dată în Main News.