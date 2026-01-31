Evitați aceste 11 orașe europene în vacanța din anul 2026

21:30

Doi poliţişti au reuşit să salveze, la limită, viaţa unui bărbat de 45 de ani, din comuna Ghelari, după ce acesta a sunat la numărul de urgenţă 112 fără să mai poată comunica apoi cu operatorul, din primele aspecte constatate existând suspiciunea unei tentative de suicid, a informat vineri Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara.