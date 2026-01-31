RO e-Factura s-a amanat pana la 1 iunie 2026

13:00

Pacienții din România vor putea face începând cu 2026 analize medicale decontate de stat pe tot parcursul lunii, fără ca fondurile să fie epuizate în primele zile de la începutul lunii, a anunțat Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). CNAS schimbă regulile și anunță că fondurile pentru analize medicale gratuite nu se vor mai […] Articolul CNAS schimbă regulile și anunță că fondurile pentru analize medicale gratuite nu se vor mai termina în primele zile ale lunii apare prima dată în TeleM Regional.