RO e-Factura s-a amanat pana la 1 iunie 2026
TeleM Iași , 31 ianuarie 2026 09:20
Guvernul a decis introducerea unui termen de tranziție pentru RO e-Factura, respectiv până la 1 iunie 2026. RO e-Factura s-a amanat pana la 1 iunie 2026 Astfel, persoanele fizice impozabile care desfășoară activități economice și sunt identificate fiscal prin CNP (nu prin CIF) nu vor fi obligate să utilizeze sistemul RO e-Factura până la 1 […]
• • •
Acum 5 minute
10:00
Procurorii DIICOT Iași au dispus reținerea unui inculpat, în vârstă de 24 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc. Tanar prins de procurorii DIICOT Iasi cu un 1 kg de canabis Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în luna ianuarie […]
Acum 30 minute
09:40
Zelenski respinge oferta lui Putin de a negocia la Moscova si vorbeste despre o posibila amanare a discutiilor despre pace # TeleM Iași
Președintele Volodimir Zelenski a respins propunerea Kremlinului de a purta discuții cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova, dar a semnalat că este pregătit pentru o întâlnire într-un format mai potrivit. Zelenski respinge oferta lui Putin de a negocia la Moscova si vorbeste despre o posibila amanare a discutiilor despre pace „Pot la fel de […]
Acum o oră
09:20
Acum 24 ore
18:00
Presiune financiară majoră la Rompetrol: datorii record, pierderi acumulate și blocaj în negocierile salariale # TeleM Iași
Grupul KMG International (Rompetrol) traversează una dintre cele mai dificile perioade financiare din ultimii ani, în pofida unei performanțe operaționale solide înregistrate în 2025. Problemele structurale generate de suprataxare, îndatorare accelerată și pierderi financiare masive au ajuns să afecteze direct relația cu angajații și capacitatea companiei de a susține creșteri salariale în 2026, potrivit unui […]
17:30
12 oferte au fost depuse pentru construcția primelor două loturi din drumul expres Suceava – Siret # TeleM Iași
Au fost depuse ofertele pentru construirea tronsonului Suceava – Siret al Autostrăzii Moldovei A7, ultimul sector la nivel de DX – Drum Expres, loturile 1 și 2. 12 oferte au fost depuse pentru construcția primelor două loturi din drumul expres Suceava – Siret Asocieri puternice de constructori din România, Bulgaria și Ucraina au depus oferte, […]
17:20
DNA pune sub acuzare funcționari și oameni de afaceri într-un dosar de fraudă cu fonduri europene la Bacău # TeleM Iași
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat astazi trimiterea în judecată a mai multor persoane, printre care funcționari publici și reprezentanți ai unor firme private, într-un dosar penal legat de obținerea ilegală de fonduri europene în cadrul unui proiect public din municipiul Bacău. DNA pune sub acuzare funcționari și oameni de afaceri într-un dosar de fraudă […]
15:50
PNL Iași schimbă regulile jocului în Consiliul Local: Mihai Chirica, tot mai izolat politic # TeleM Iași
Întrunit în prima ședință din acest an, Biroul Politic Județean al PNL Iași a hotărât, cu unanimitate de voturi, în urma dezbaterilor, a solicitărilor conducerii organizațiilor județeană și municipală și a monitorizării situației politice de la nivel județean și local, adoptarea unei decizii care întărește coordonarea și responsabilitatea activității consilierilor județeni și locali din Municipiul […]
15:20
Proiectul noii Săli Polivalente din Iași rămâne unul dintre cele mai importante obiective de investiții ale municipalității, iar autoritățile locale analizează variantele prin care lucrările ar putea începe înainte de termenul-limită stabilit la nivel național. Potrivit primarului municipiului Iași, Mihai Chirica, deschiderea oficială a sălilor polivalente finanțate prin Compania Națională de Investiții (CNI) este prevăzută, […]
15:10
Începând cu anul școlar 2026-2027, liceele din județul Botoșani vor avea cu peste 25 de clase de a IX-a mai puțin, ca urmare a scăderii accentuate a numărului de elevi. Inspectoratul Școlar Județean Botoșani estimează o reducere cu aproximativ 500 a elevilor de clasa a IX-a, de la circa 3.900 în acest an la aproximativ […]
15:00
Noi reguli sunt pregătite pentru piața imobiliară din România. Scopul acestora este de a oferi mai multă transparență cumpărătorilor de locuințe. Un proiect de Hotărâre de Guvern, publicat de Ministerul Economiei, propune obligații clare pentru dezvoltatorii imobiliari înainte de semnarea oricărui contract. Potrivit documentului, românii ar urma să primească informații detaliate despre locuințele pe care […]
15:00
Un nou val de fraude online îi vizează în special pe vârstnici și pe cei care caută să-și suplimenteze veniturile. Infractorii creează site-uri false care imită instituții media cunoscute și promovează platforme de investiții care nu există. Aceste reclame apar inclusiv pe site-uri reale de știri, ceea ce le face să pară credibile și periculoase. […]
14:50
Datele oficiale ale ANRSC arată că regiunea Moldovei are cele mai mari tarife la apă și canalizare din România, cu prețuri aproape duble față de cele practicate în București și în sudul țării. Moldova are cele mai mari tarife la apă din România Disparitățile nu mai pot fi explicate doar prin diferențe tehnice sau geografice, […]
14:50
Începutul de an aduce proiecte noi la Direcția Silvică Iași. Instituția se pregătește să dezvolte o serie de investiții menite să îmbunătățească atât activitatea de producție, cât și administrarea fondului forestier din județ. Printre planurile aflate pe listă se numără regenerarea suprafețelor forestiere și reabilitarea drumurilor din pădure. Direcția Silvică Iași demarează proiecte noi și […]
14:00
Amenzi de peste 260.000 de lei au fost aplicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în urma unor controale desfășurate la case de amanet și comercianți de metale prețioase din întreaga țară. Verificările au avut loc la finalul lunii ianuarie, la peste 80 de operatori economici din acest domeniu. Inspectorii au descoperit numeroase nereguli care […]
14:00
Profesorii ar putea intra în grevă în luna martie, chiar în perioada simulărilor examenelor naționale. Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret" anunță o grevă de avertisment de două ore, care va avea loc în zilele în care se desfășoară simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat. CITEȘTE ȘI USLIP Iași: "Tăierile din Educație vor declanșa un […]
13:50
O bandă unică pentru autobuze este cerută până la blocuri Ciurea dar este contestată de realitatea din teren # TeleM Iași
Deși proiectul de supralărgire a tronsonului Capăt CUG – Șoseaua de Centură nu a fost încă pus în aplicare, deja sunt formulate solicitări care riscă să transforme investiția într-un demers lipsit de eficiență. Asociația de Transport Metropolitan Iași cere introducerea unei benzi unice pentru transportul public, însă această propunere este contrazisă de situația reală din […]
13:30
Transportul public din Zona Metropolitană Iași, sub presiune: lipsa autobuzelor duce la suspendarea unor trasee # TeleM Iași
Directorul Asociatiei de Transport Metropolitan Iasi, Eduard Boz atrage atenția asupra problemelor tot mai acute din transportul public metropolitan, generate de lipsa mijloacelor de transport de rezervă și de creșterea cererii în zonele aflate în plină dezvoltare imobiliară. În acest context, achiziția de autobuze noi și tranziția către transportul electric sunt considerate priorități pentru bugetul […]
12:10
În jurul orei 10:00, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs în comuna Girov, unde au fost implicate două autoturisme în care se aflau trei persoane. Neamț | O persoană a fost rănită într-un accident produs în Girov La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la […]
12:10
În prezent, circulă online un nou val de tentative de fraudă: pagini false care imită identitatea unor entități media cu notorietate și promovează platforme fictive de investiții. Acestea sunt amplificate prin reclame online, care pot apărea în spațiile publicitare ale site-urilor cunoscute de știri, pentru a ajunge la un public cât mai larg. Nou val […]
11:20
WhatsApp lansează un nou mod de „blocare”: utilizatorii, protejați de atacurile cibernetice avansate # TeleM Iași
WhatsApp lansează un nou mod de „blocare", destinat utilizatorilor care ar putea fi vizați de atacuri cibernetice avansate. Meta, compania mamă a WhatsApp, afirmă că funcția va fi lansată treptat în următoarele săptămâni, notează Daily Mail. Odată activat, modul lockdown blochează atașamentele și fișierele media de la persoane necunoscute și dezactivează automat toate apelurile primite […]
11:00
Peste 8.000 de cetățeni străini și-au pierdut legal capacitatea de a folosi cartea de identitate în județul Botoșani # TeleM Iași
Într-o decizie cu impact social și administrativ, peste 8.000 de persoane cu domiciliu fictiv în județul Botoșani și-au văzut cărțile de identitate declarate ca nevalabile de autoritățile române. Această situație afectează persoane provenite din Ucraina, Republica Moldova și Federația Rusă, care figurau cu domiciliul înregistrat în localități din nord-estul României fără a avea prezența reală […]
10:40
Zahărul revine pe agenda strategică a Uniunii Europene, în contextul presiunilor tot mai mari generate de importurile la preț de dumping. Piața zahărului din Uniunea Europeană ar putea intra într-o fază de redresare, după ce Comisia Europeană a anunțat intenția de a suspenda importurile de zahăr brut fără taxe vamale. Măsura este văzută drept un […]
10:40
Ministerul Finanțelor a listat la Bursa de Valori București titlurile de stat Fidelis emise în ianuarie, în valoare de aproape 1.9 miliarde lei # TeleM Iași
Ministerul Finantelor a atras, in ianuarie, 697,2 milioane lei si, respectiv, aproape 230 milioane euro (valori insumand 1,864 miliarde de lei – 367,3 milioane euro), prin prima oferta primara de vanzare de titluri de stat pentru populatie (FIDELIS) derulata in acest an prin sistemele Bursei de Valori. Ministerul Finanțelor a listat la Bursa de Valori București […]
10:40
Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, sunt prăznuiți de Biserica Ortodoxă la data de 30 ianuarie. În Calendarul Ortodox, sărbătoarea este trecută cu cruce roșie și se sărbătoreşte lucrarea lor făcută în folosul Bisericii. 30 ianuarie: Sfinții Trei Ierarhi, sărbătoare cu cruce roșie în Calendarul Ortodox Fiecare dintre cei trei […]
10:30
Un apel la 112, primit joi seară, în jurul orei 22:30, a mobilizat salvatorii suceveni după ce un cățel a căzut în apa înghețată a lacului din Zona de Agrement Tătărași, municipiul Suceava. Ajunși la fața locului, pompierii au intervenit cu echipamente specifice pentru deplasarea pe gheață. Unul dintre salvatori, Tiberiu, a înaintat cu grijă […]
10:20
Donald Trump a emis joi un decret prin care autorizează Statele Unite să aplice taxe vamale, într-un cuantum nedefinit, ţărilor care furnizează petrol Cubei. Măsura are scopul de a intensifica presiunea asupra regimului comunist de la Havana și este justificată prin instituirea unei "stări de urgenţă", în contextul unei "ameninţări excepţionale" pe care Cuba ar reprezenta-o pentru securitatea […]
10:10
Premierul a mai spus că este optimist cu privirea la menținerea stabilității guvernamentale. Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm această înțelegere, a transmis premierul Ilie Bolojan în cadrul unei întâlniri pe care a avut-o cu o delegație de investitori coordonată de Bank of America, reprezentând […]
10:10
La sfârșitul lunii decembrie 2025, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași erau înregistrați 9.627 șomeri (din care 4.357 femei), rata șomajului fiind de 3,44%, cu 0,06 puncte procentuale mai mică față de luna noiembrie 2025. Rata șomajului, în ușoară scădere la Iași Din totalul de 9.627 persoane înregistrate în evidențele AJOFM […]
10:10
Nouă cluburi din Superliga chineză şi alte
Ieri
10:00
Îngrijirea corectă a plăgilor este esențială pentru prevenirea infecțiilor, grăbirea vindecării și reducerea riscului de cicatrici inestetice. Indiferent dacă este vorba despre o tăietură minoră, o zgârietură, o arsură superficială sau o plagă postoperatorie, respectarea unor reguli de bază poate face diferența între o recuperare rapidă și apariția complicațiilor. Multe persoane subestimează importanța igienei locale, […] Articolul Recomandări pentru igiena și îngrijirea corectă a plăgilor (P) apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară că o guvernare printr-un Executiv minoritar este, în prezent, puțin probabilă, subliniind că afirmațiile recente ale premierului Ilie Bolojan privind această posibilitate au fost mai degrabă teoretice decât realiste. El a explicat că Bolojan a folosit un raționament de tip matematic pentru a răspunde unei întrebări despre scenarii […] Articolul Nicușor Dan nu crede în varianta unui guvern minoritar la Palatul Victoria apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Guvernul accelerează investițiile în construcții: reguli mai stricte pentru avizare și sancțiuni pentru blocajele administrative # TeleM Iași
Sectorul construcțiilor rămâne unul dintre pilonii esențiali ai economiei românești, cu impact direct asupra creșterii economice, ocupării forței de muncă și dezvoltării infrastructurii. În acest context, dar mai ales pe fondul presiunii respectării termenelor impuse de finanțările europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și din Politica de coeziune, Guvernul a decis să […] Articolul Guvernul accelerează investițiile în construcții: reguli mai stricte pentru avizare și sancțiuni pentru blocajele administrative apare prima dată în TeleM Regional.
29 ianuarie 2026
20:00
Hidroelectrica analizează un parteneriat cu ieșeanul Iulian Dascălu pentru dezvoltarea unui proiect energetic în zona lacului Izvorul Muntelui # TeleM Iași
Hidroelectrica, cea mai mare companie producătoare de energie electrică din România și una dintre cele mai valoroase societăți listate la Bursa de Valori București, cu o evaluare de aproximativ 62 de miliarde de lei, are în vedere intrarea într-un parteneriat cu un omul de afaceri iesean, Iulian Dascalu pentru dezvoltarea unui nou proiect energetic strategic. […] Articolul Hidroelectrica analizează un parteneriat cu ieșeanul Iulian Dascălu pentru dezvoltarea unui proiect energetic în zona lacului Izvorul Muntelui apare prima dată în TeleM Regional.
19:20
Trump vrea să creeze condiții pentru o „schimbare de regim” în Iran, conform surselor americane # TeleM Iași
Președintele american Donald Trump analizează opțiuni împotriva Iranului, care includ atacuri țintite asupra forțelor de securitate și a liderilor pentru a inspira protestatarii, au declarat mai multe surse pentru Reuters, chiar dacă oficiali israelieni și arabi au declarat că puterea aeriană singură nu va putea răsturna liderii clerici. Trump vrea să creeze condiții pentru o […] Articolul Trump vrea să creeze condiții pentru o „schimbare de regim” în Iran, conform surselor americane apare prima dată în TeleM Regional.
18:30
Bancher ucrainean, cu cetățenie română, mort în condiții suspecte în centrul orașului Milano # TeleM Iași
Oleksander Adarich, un cunoscut bancher ucrainean în vârstă de 54 de ani, a fost găsit mort după ce a căzut de la fereastra de la etajul patru al unei clădiri de pe via Nerino, în centrul orașului Milano. Bancher ucrainean, cu cetățenie română, mort în condiții suspecte în centrul orașului Milano Incidentul a avut loc […] Articolul Bancher ucrainean, cu cetățenie română, mort în condiții suspecte în centrul orașului Milano apare prima dată în TeleM Regional.
15:30
Operatorul regional ApaVital va prelua în administrare Derivația Prut–Bârlad, un sistem hidrotehnic aflat pe raza comunelor Țuțora și Comarna. Infrastructura, construită în anii ’80 pentru alimentarea municipiului Vaslui, nu a mai fost folosită de aproximativ două decenii. Derivația Prut–Bârlad, preluată de ApaVital În prezent, obiectivul se află în administrarea Consiliului Județean Iași, după ce a […] Articolul Derivația Prut–Bârlad, preluată de ApaVital apare prima dată în TeleM Regional.
15:30
Programul Tomata 2026 se deschide din luna februarie, iar fermierii pot depune cererile de înscriere în perioada 2 februarie – 15 aprilie inclusiv, la direcțiile agricole județene unde este înscrisă exploatația. Din 2 februarie începe „Programul Tomata 2026” Programul Tomata 2026 se derulează pentru mai multe culturi de legume, cu condiția să fie cultivate pe […] Articolul Din 2 februarie începe „Programul Tomata 2026” apare prima dată în TeleM Regional.
15:30
Autostrada Unirii intră într-o etapă decisivă, potrivit autorităților județene, care anunță termene mai clare și finanțare europeană pentru proiectul de infrastructură rutieră din Moldova. După mai mulți ani marcați de întârzieri și blocaje, toate tronsoanele sunt în prezent fie scoase la licitație, fie în procedură de atribuire. Finanțarea este asigurată printr-un program european dedicat proiectelor […] Articolul Decizii la București, șantiere la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Conferința „Zilele Spitalului Clinic de Recuperare” va ajunge anul acesta la cea de-a 23-a ediție și se va desfășura la Iași, în perioada 23–28 martie 2026. Evenimentul este unul cu tradiție, inițiat în urmă cu peste două decenii, și a devenit între timp o manifestare medicală cu participare internațională. Interes crescut pentru conferința Zilele Spitalului […] Articolul Interes crescut pentru conferința Zilele Spitalului Clinic de Recuperare Iași apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Numărul cazurilor noi de cancer diagnosticate la Iași a înregistrat o scădere în ultima perioadă, potrivit conducerii Institutului Regional de Oncologie. Specialiștii leaga această evoluție de derularea programelor de prevenție și depistare precoce. Screeningul rămâne una dintre cele mai eficiente metode de luptă împotriva bolii. Programele de prevenție, cheia scăderii cazurilor noi de cancer Identificarea […] Articolul Programele de prevenție, cheia scăderii cazurilor noi de cancer apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Creșterea tarifelor la apă în județul Iași provoacă in continuare tensiuni între autoritățile locale și ApaVital. Costel Alexe a sarit ieri in apararea companiei aflate in subordinea Consiliului Judetean, precizand ca Primaria Iasi a votat si ea pentru ajustarea pretului de la 1 ianuarie 2026. Pe de alta parte, Mihai Chirica nu este de acord […] Articolul Război deschis în privința prețului apei de la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
14:00
IICMER a depus un denunț penal pentru decesul a 497 minori în perioada 1970 – 1997 la Căminul-spital Moreni – Țuicani # TeleM Iași
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus astazi, un nou denunț penal, într-un dosar care investighează decesul a 497 de minori, în perioada 1970 – 1997, la care se adaugă un număr de 38 de beneficiari care au depăşit vârsta de 18 ani (total 535 de decese), aflați în Căminul-spital pentru […] Articolul IICMER a depus un denunț penal pentru decesul a 497 minori în perioada 1970 – 1997 la Căminul-spital Moreni – Țuicani apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
Aseara, în jurul orei 23.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca–ITPF Iaşi s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control, un bărbat, cetățean ucrainean, în vârstă de 35 de ani, în calitate de conducător auto al unui microbuz cu platformă, pe care se afla un autoturism înmatriculat în Norvegia. Un ucrainean s-a prezentat în vama […] Articolul Un ucrainean s-a prezentat în vama Stânca Costești cu o mașină furată din Norvegia apare prima dată în TeleM Regional.
13:00
Începând de astăzi circulația pe podul de pe DN 2E, Vicovu de Sus a fost închisă temporar pentru toate categoriile de vehicule, traficul urmând a fi deviat pe rute ocolitoare, conform avizului IGPR. Suceava | S-a închis circulația pe podul de pe DN 2E din Vicovu de Sus Sens de deplasare Vicovu de Jos – […] Articolul Suceava | S-a închis circulația pe podul de pe DN 2E din Vicovu de Sus apare prima dată în TeleM Regional.
13:00
CNAS schimbă regulile și anunță că fondurile pentru analize medicale gratuite nu se vor mai termina în primele zile ale lunii # TeleM Iași
Pacienții din România vor putea face începând cu 2026 analize medicale decontate de stat pe tot parcursul lunii, fără ca fondurile să fie epuizate în primele zile de la începutul lunii, a anunțat Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). CNAS schimbă regulile și anunță că fondurile pentru analize medicale gratuite nu se vor mai […] Articolul CNAS schimbă regulile și anunță că fondurile pentru analize medicale gratuite nu se vor mai termina în primele zile ale lunii apare prima dată în TeleM Regional.
11:50
Liberty Galați, cel mai mare combinat siderurgic din România, intră oficial în procedura de vânzare prin licitație internațională # TeleM Iași
Liberty Galați, cel mai mare combinat siderurgic din România, a intrat în linie dreaptă spre vânzarea prin licitație internațională, după ce Tribunalul Galați a aprobat modificarea planului de restructurare în cadrul procedurii de concordat preventiv, a anunțat joi administratorii judiciari. Liberty Galați, cel mai mare combinat siderurgic din România, intră oficial în procedura de vânzare […] Articolul Liberty Galați, cel mai mare combinat siderurgic din România, intră oficial în procedura de vânzare prin licitație internațională apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași a solicitat arestarea preventivă a inculpatului B.G. acesta fiind cercetat sub aspectul săvârșirea infracţiunilor de violenţă în familie, sub forma infracțiunii de omor calificat şi profanare de cadavre sau morminte. Detalii șocante după crima de la Butea În sarcina inculpatului B.G. s-a reţinut că, în noaptea din 26.01.2026, în jurul orei 23:30, inculpatul B.G. a lovit-o puternic, […] Articolul Detalii șocante după crima de la Butea apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Adunarea Națională a Franței a adoptat, după dezbateri de anvergură, interdicția privind accesul la rețele sociale al adolescenților care nu au împlinit vârsta de 15 ani. Procedura rapidă a fost susținută de însuși președintele Emmanuel Macron, pe fondul îngrijorărilor legate de violența tinerilor, de hărțuirea online și de riscurile pentru sănătatea mintală a copiilor și […] Articolul Franța interzice accesul copiilor sub 15 ani pe rețelele sociale apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Amazon anunță 16.000 de concedieri pentru a accelera dezvoltarea AI și a infrastructurii tehnologice # TeleM Iași
Amazon a anunțat miercuri că va renunța la circa 16.000 de locuri de muncă din segmentul corporativ, aceasta fiind a doua rundă majoră de concedieri, după cele 14.000 de posturi desființate în octombrie anul trecut, potrivit CNBC, informează News.ro. Decizia face parte dintr-un efort continuu de “a consolida organizaţia prin reducerea nivelurilor ierarhice, creşterea responsabilităţii şi […] Articolul Amazon anunță 16.000 de concedieri pentru a accelera dezvoltarea AI și a infrastructurii tehnologice apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Fostul președinte Traian Băsescu are de recuperat de la statul român peste 750.000 de lei # TeleM Iași
Suma reprezintă indemnizația care nu i-a mai fost plătită timp de 3 trei ani, în urma verdictului de colaborare cu fosta Securitate. Curtea de Apel București a decis miercuri ca Administrația Prezidențială să-i achite fostului președinte Traian Băsescu peste 754.000 de lei, reprezentând indemnizația lunară care nu i-a mai fost plătită pe o perioadă de […] Articolul Fostul președinte Traian Băsescu are de recuperat de la statul român peste 750.000 de lei apare prima dată în TeleM Regional.
