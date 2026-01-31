Joaquin Pereyra, jucător la Minnesota United, „speriat” de acţiunile ICE în SUA

22:30

Expertul criminolog Vlad Zaha consideră că statul român ar trebui ca, din taxele şi impozitele plătite de cetăţeni, să construiască centre de tratament pentru consumatorii de droguri, dar şi centre post-ură. El atrage atenţia asupra faptului că orice tratament făcut unui consumator de droguri trebuie să fie voluntar, nu forţat, pentru că riscurile în cazul unui tratament impus pot fi unele cu consecinţe dramatice.