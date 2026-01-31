Administraţia Prezidenţială - Noul secretar al CSAT, Sorin Cîrstea, e militar de carieră. Timp de 27 de ani, a ocupat succesiv poziţii în MApN, culminând cu postul de comandant al Centrului de Operaţii Psihologice/ A fost consilier pentru compania Kearney
News.ro, 31 ianuarie 2026 11:30
Noul secretar al CSAT, Sorin Cîrstea, este militar de carieră, anunţă Administraţia Prezidenţială. Timp de 27 de ani, a ocupat succesiv poziţii în MApN, culminând cu postul de comandant al Centrului de Operaţii Psihologice/ De asemenea, a fost consilier pentru compania de consultanţă Kearney, în proiecte derulate pentru Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite, contribuind inclusiv la promovarea imaginii României în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord. De asemenea, a participat la şase misiuni internaţionale în teatrele de operaţii din Kosovo şi Afganistan.
ANPC anunţă amenzi de aproape 8 milioane de lei date în ultima săptămână, în urma unor controale care au vizat activităţi economice diverse # News.ro
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) anunţă că instituţia a aplicat amenzi în valoare totală de aproape 8 milioane în ultima săptămână, sancţiunile fiind date în urma unor controale care au vizat activităţi economice diverse, de la complexe comerciale mari până la magazine mici din mediul rural şi operatori economici ultraspecializaţi.
Argentinianul Joaquin Pereyra, jucător la Minnesota United, se declară, într-un interviu acordat „Pioneer Press”, „speriat” de represiunea în materie de imigraţie care are loc în Statele Unite.
Arad - Bărbat reţinut pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, dar şi pentru că a fost prins conducând un vehicul deşi avea permisul anulat şi consumase alcool # News.ro
Un bărbat de 64 de ani din Arad Bărbat reţinut pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, dar şi pentru că a fost prins conducând un vehicul deşi avea permisul anulat şi consumase alcool.
Guvernul federal al Statelor Unite a intrat într-un blocaj parţial sâmbătă, după ce Congresul nu a reuşit să aprobe la timp finanţarea pentru mai multe agenţii înainte de termenul-limită de la miezul nopţii, relatează CNN.
Meteorologii prognozează ger în mai multe regiuni, până în 4 februarie. De duminică seară, până luni dimineaţă, jumătatea de est a ţării intră sub atenţionare cod galben, între -16 şi -9 grade, mai coborâte în nordul Moldovei - HARTA # News.ro
Meteorologii prognozează ger în mai multe regiuni, până în 4 februarie. De duminică seară, până luni dimineaţă, jumătatea de est a ţării intră sub atenţionare cod galben, între -16 şi -9 grade, mai coborâte în nordul Moldovei până în jurul a -20 de grade
Mii de oameni au ieşit vineri în stradă în Minneapolis, iar elevi şi studenţi din întreaga SUA au organizat greve şi proteste pentru a cere retragerea agenţilor federali de imigraţie din Minnesota, după ce doi cetăţeni americani au fost împuşcaţi mortal de agenţi ICE, transmite Reuters.
Paris FC a găsit în sfârşit atacantul de care avea nevoie, întrucât Ciro Immobile, în vârstă de 35 de ani, ar trebui să se alăture echipei nou-promovate din Paris în următoarele ore, informează lequipe.fr.
„Suntem prinşi într-un ciclu kafkian”: şeful ONU avertizează asupra „prăbuşirii financiare iminente” a organizaţiei # News.ro
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a tras un semnal de alarmă, avertizând statele membre cu privire la un „colaps financiar iminent” al organizaţiei dacă unele dintre ele continuă să ezite să plătească.
INTERVIU - Sergiu Costache este Vio în comedia „În Pielea Mea”: „Bărbaţii puternici sunt cei care recunosc că sunt vulnerabili, sunt sinceri şi deschişi cu emoţiile lor”/ VIDEO # News.ro
Sergiu Costache, actor cu numeroase filme şi seriale la activ, surprinde din nou publicul cu prestaţia sa dintr-o comedie care va rula în cinematografe din 10 februarie: „În pielea mea”, filmul de debut al tânărului regizor Paul Decu (absolvent al masterului de regie MetFilm School, Londra). „Este o comedie foarte bună la care cu siguranţă oamenii vor râde şi se vor simţi bine, se vor relaxa”, asigură actorul, într-un interviu publicat în exclusivitate de News.ro. În plus, el vorbeşte despre stereotipuri şi despre cele mai importante lucruri pentru o relaţie de cuplu armonioasă.
Bruce Springsteen a interpretat pentru prima dată live piesa de protest la adresa ICE în Minneapolis - VIDEO # News.ro
Bruce Springsteen a urcat vineri pe scena clubului First Avenue din Minneapolis pentru a interpreta pentru prima dată live noua sa piesă de protest împotriva ICE, „Streets of Minneapolis”.
Raed Arafat: Nu ar fi acum momentul potrivit ca şi România să facă un pas curajos şi responsabil şi să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele de socializare? # News.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat în MAI Raed Arafat apreciază, în contextul recentelor evenimente în care au fost implicaţi minori, că a venit momentul potrivit ca şi România să facă un pas curajos şi responsabil şi să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele de socializare. ”Copilăria şi adolescenţa nu trebuie sacrificate pentru profitul platformelor digitale”, argumentează Arafat.
Grupul de suporteri Football Supporters Europe, „îngrijorat” de raidurile ICE înaintea Cupei Mondiale din SUA # News.ro
Grupul de suporteri Football Supporters Europe (FSE) se declară „extrem de îngrijorat de militarizarea continuă a forţelor de poliţie din SUA” înaintea Cupei Mondiale din această vară din America de Nord, informează BBC.
Chevron: Venezuela face paşi pozitivi pentru protejarea investiţiilor private în sectorul petrolier # News.ro
Chevron consideră că Venezuela a început să ia măsuri concrete pentru a proteja investiţiile companiilor petroliere private, după capturarea fostului preşedinte Nicolás Maduro de către administraţia Trump, transmite Reuters.
Americanul Christian Harrison şi britanicul Neal Skupski au câştigat proba de dublu masculin de la Australian Open / Elise Mertens şi Shuai Zhang s-au impus la feminin # News.ro
Perechea formată din americanul Christian Harrison şi britanicul Neal Skupski a câştigat proba de dublu masculin de la Australian Open, primul Grand Slam al anului.
Cluj: Un TIR încărcat cu lemne a luat foc, pe centura Vâlcele-Apahida. Şoferul nu a fost rănit, incendiul fiind stins de către pompieri # News.ro
Un autotren care transporta lemne a luat foc, sâmbătă dimineaţă, în judeţul Cluj, pe centura Vâlcele-Apahida. Şoferul a reuşit să iasă din cabina autovehiculului, nefiind rănit. Incendiul a fost stins de către pompieri
Startupul american de inteligenţă artificială Perplexity a încheiat un acord de 750 de milioane de dolari cu Microsoft pentru utilizarea platformei cloud Azure, a relatat Bloomberg, citând surse familiare discuţiilor.
Integrarea inteligenţei artificiale (AI) în programele de screening pentru cancerul de sân este asociată cu o depistare mai timpurie a bolii şi cu un număr mai mic de diagnostice în anii următori examinării, potrivit rezultatelor unui studiu de mari dimensiuni. Cercetătorii spun că acesta este cel mai amplu studiu realizat până în prezent privind utilizarea AI în screeningul oncologic.
Utilizarea aspirinei pentru prevenirea cancerului a fost intens discutată în ultimele decenii, pe baza unor date obţinute mai ales la adulţi de vârstă medie. Un studiu de amploare, cu urmărire pe termen lung, arată însă că aceste beneficii nu se regăsesc la persoanele în vârstă şi ridică semne de întrebare legate de siguranţa acestei strategii pentru această categorie de populaţie.
Ministerul Public al cantonului Valais aprobă cererea Italiei de ajutor juridic reciproc în incendiul de la Crans-Montana. Prima reuniune tehnică, la mijlocul lui februarie # News.ro
Ministerul Public al cantonului Valais, care anchetează incendiul de la Crans-Montana, în Elveţia, a acordat un ajutor juridic reciproc Italiei, care le va permite unor anchetatori italieni să aibă acces la probe, a anunţat vineri Oficiul Federal elveţian al Justiţiei (OFJ), relatează AFP.
Exxon: ”Avem tehnologia necesară pentru a produce ţiţeiul greu şi costisitor al Venezuelei” # News.ro
Exxon Mobil afirmă că dispune de tehnologia necesară pentru a produce petrolul greu şi cu costuri ridicate din Venezuela, a declarat vineri CEO-ul Darren Woods într-o discuţie cu analiştii, transmite Reuters.
Barometrul vizibilităţii miniştrilor - Ministrul Mediului Diana Buzoianu urcă de pe locul 7 pe locul 2, iar ministrul Justiţiei Radu Marinescu urcă de pe locul 10 pe 6 în decembrie/ Opt membri ai Guvernului au sub 1.000 de menţiuni în presa scrisă şi onli # News.ro
Ministrul Mediului Diana Buzoianu urcă de pe locul 7 pe locul 2 în topul vizibilităţii membrilor Guvernului pe luna decembrie, ministrul Justiţiei Radu Marinescu urcă de pe locul 10 pe 6 în decembrie, urmat de ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu, care vine de pe locul 13 ocupat în noiembrie, indică Barometrul vizibilităţii miniştrilor, analiză realizată de News.ro şi de Agenţia de monitorizare Klarmedia, pe baza monitorizării presei scrise şi online. Miniştrii Finanţelor şi Energiei, Alexandru Nazare şi Bogdan Ivan pierd mai multe poziţii. .Opt membri ai Guvernului au sub 1.000 de menţiuni în presa scrisă şi online.
Statele Unite şi Argentina poartă negocieri avansate în vederea încheierii unui acord care să permită Washingtonului să expulzeze către această ţară sud-americană imigranţi neamericani, dezvăluie cotidianul The New York Times (NYT), relatează Reuters.
Trump îi apără pe Noem şi pe Homan în contextul criticilor privind aplicarea legii imigraţiei în Minnesota: Noem e atacată pentru că e femeie / Tom Homan face o treabă fantastică. E unic # News.ro
Preşedintele SUA Donald Trump i-a apărat ferm pe secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, şi pe ţarul frontierei, Tom Homan, subliniind clar că îşi susţine principalii oficiali responsabili de imigraţie, în contextul în care aceştia se confruntă cu critici tot mai intense legate de campania administraţiei de aplicare strictă a legii imigraţiei, după împuşcăturile mortale din Minneapolis în care au murit Alex Pretti şi Renee Good.
China a acordat startupului său de top în domeniul inteligenţei artificiale, DeepSeek, o aprobare condiţionată pentru achiziţia cipurilor Nvidia H200, în timp ce detaliile finale ale reglementării sunt încă în lucru, au declarat pentru Reuters două surse familiare cu situaţia.
Dosarul Epstein - E-mailurile arată că Elon Musk a avut legături mai extinse cu Epstein decât se ştia anterior # News.ro
Elon Musk a avut comunicări mai ample - şi mai cordiale - cu finanţistul şi infractorul sexual Jeffrey Epstein decât se cunoştea public până acum, potrivit documentelor publicate vineri de Departamentul de Justiţie al SUA. E-mailurile incluse în dosare par să arate că cei doi au discutat amiabil, în două rânduri distincte, despre planuri ca Musk să viziteze insula lui Epstein, relatează The Guardian.
Dosarul Epstein - Epstein discuta cu Larry Summers, fost secretar al Trezoreriei, spunându-i că nu înţelege „cât de prost” este Trump # News.ro
Mai multe e-mailuri făcute publice vineri, schimbate între Jeffrey Epstein şi Larry Summers, fost secretar al Trezoreriei SUA şi fost preşedinte al Universităţii Harvard, arată că cei doi discutau şi bârfeau despre preşedintele Donald Trump în timpul primului său mandat, conform CNN.
Eli Lilly investeşte 3,5 miliarde de dolari într-o fabrică pentru medicamente anti-obezitate în Pennsylvania # News.ro
Eli Lilly a anunţat vineri că va investi peste 3,5 miliarde de dolari într-o nouă fabrică în Lehigh Valley, Pennsylvania, unde va produce viitoarea generaţie de tratamente împotriva obezităţii, inclusiv retatrutide, medicamentul experimental care a înregistrat până acum cea mai mare scădere în greutate într-un studiu clinic de fază avansată, relatează CNBC.
Preţurile producătorilor din SUA au urcat cel mai mult din ultimele cinci luni în decembrie, pe fondul efectelor tarifelor # News.ro
Preţurile producătorilor din SUA au înregistrat în decembrie cel mai mare avans din ultimele cinci luni, pe fondul transferului parţial al costurilor din tarifele la import, alimentând temeri că inflaţia ar putea accelera în lunile următoare şi permite Rezervei Federale să menţină dobânzile neschimbate pentru o perioadă mai lungă, transmite Reuters.
Armata israeliană neagă că a preluat bilanţul de 71.000 de morţi al Ministerului Sănătăţii al Hamas din Fâşia Gaza, aşa cum scrie presa israeliană # News.ro
Armata israeliană neagă vineri că a preluat bilanţul prezentat de către autorităţile din Fâşia Gaza, de peste 71.000 de palestinieni ucişi în război, începând de la 7 octombrie 2023, aşa cum a scris presa israeliană, relatează AFP.
Echipa spaniolă Alaves a învins vineri seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea Espanyol Barcelona, în etapa a 22-a din La Liga.
Echipa italiană Genoa, patronată de românul Dan Şucu, a pierdut vineri seara, în deplasare, scor 2-3, cu formaţia Lazio Roma, în etapa a 23-a din Serie A. Genoa a egalat după ce a fost condusă cu 2-0.
Stolojan: Îl ştiu bine pe Bolojan şi el va respecta înţelegerea. Ăsta e interesul fundamental al PSD, restul e jocul politic al PSD de a încerca în acest ocean de nemulţumire creat de aplicarea reformelor să nu fie ţinta directă a nemulţumirii populaţiei # News.ro
Fostul premier Theodor Stolojan este de părere că interesul PSD este acela de a rămâne în Guvern pentru că PSD va prelua funcţia de prim-ministru de anul viitor. Stolojan nu crede în speculaţia conform căreia rotativa guvernamentală ar urma să nu aibă loc. ”Îl ştiu bine pe Bolojan şi el va respecta înţelegerea şi ăsta este interesul fundamental al PSD-ului, restul este jocul politic al PSD-ului de a încerca (...) să nu fie ţinta directă a nemulţumirii populaţiei”, argumentează Theodor Stolojan.
Imaginile camerelor de supraveghere video ale comunei Crans-Montana din noaptea dramei de la Le Constellation nu au fost păstrate de poliţie, în pofida faptului că au fost cerute în mai multe rânduri de Ministerul Public din Valais, dezvăluie televiziunea # News.ro
Imaginile înregistrate de camere de supraveghere ale comunei Crans-Montana, în Elveţia, în noaptea incendiului de la barul Le Constellation, au fost şterse în mod automat, în pofida faptului că Ministerul Public din cantonul Valais, însărcinat cu ancheta, a cerut în mai multe rânduri poliţiei cantonale să i le predea, dezvăluie televiziunea publică elveţiană RTS.
Echipele Danemarcei şi Germaniei vor disputa, duminică, finala Campionatului European, după ce au eliminat, vineri, în semifinale, reprezentativele Islandei, respectiv Croaţiei. România nu a trecut de grupele preliminare, în care a obţinut trei înfrângeri, şi a încheiat pe locul 22.
Stolojan: Am o treime din pensia unui judecător şi am avut numai funcţii de conducere o lungă perioadă de timp, şi în socialism, şi după/ Fiecare avem o nemulţumire, dar asta nu mă împiedică să afirm că ceea ce face guvernul e ceea ce România are nevoie # News.ro
Fostul premier Theodor Stolojan, fost lider al PNL, afirmă că are o pensie care reprezintă o treime din cea a unui magistrat, după ce a contribuit în toată activitatea sa profesională, în care a avut, în mare parte, funcţii de conducere.
Stolojan: Partidele politice din această coaliţie de guvernare întârzie nejustificat şi nepermis de mult această reformă a administraţiei publice centrale/ Toate partidele spun că e necesară, dar, de fapt, niciunul nu o doreşte # News.ro
Theodor Stolojan, fost prim-ministru al României, afirmă că ”partidele politice din această coaliţie de guvernare întârzie nejustificat şi nepermis de mult reforma administraţiei publice”. El atrage atenţia, de asemenea, că sunt politicieni care nu doresc nici reorganizarea administrativă a României, pe motiv că ”asta înseamnă să renunţi la puzderia şi puzderia de instituţii în fiecare judeţ”.
Criminologul Vlad Zaha explică de ce vârsta de la care copiii ar trebui să răspundă penal nu trebuie scăzută/ Care sunt argumentele sale # News.ro
Vlad Zaha, expert criminolog, este de părere că vârsta de la care copiii ar trebui să răspundă penal nu trebuie scăzută, prezentând trei argumente pentru care consideră că scăderea vârstei în Codul Penal nu ar aduce beneficii, în plan social.
Devis Epassy, portarul echipei Dinamo, a greşit flagrant la faza anterioară golului ploieştenilor, ca şi la faza golului propriu zis, la meciul cu Petrolul. El speră că nu va mai greşi în meciurile viitoare.
Dragoş Pîslaru: Începând de astăzi, toate cheltuielile cu deplasările externe ale ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene sunt publice pe site/ E uşor să fii transparent atunci când n-ai absolut nimic de ascuns # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă că toate cheltuielile cu deplasările externe sunt disponibile pe site-ul instituţiei, inclusiv ale miniştrilor din ultimii cinci ani. El arată că, în mandatul său, costurile cu deplasările ministrului sunt de şase ori mai mici decât înainte, întrucât a ales aproape întotdeauna zboruri economy şi companii low-cost, a redus delegaţiile, iar unele zboruri şi le-a plătit singur.
Criminologul Vlad Zaha: Puritatea substanţelor este foarte scăzută în România/ Ele de obicei pot fi contaminate inclusiv cu substanţe de uz casnic, cum ar fi făină sau cretă, sau pot fi contaminate şi cu substanţe mult mai periculoase, otrăvuri # News.ro
Criminologul Vlad Zaha atrage atenţia asupra faptului că numeroase substanţe psihoactive care se vând în România nu sunt pure, iar unele droguri pot fi contaminate chiar cu otrăvuri. Specialistul spune că şi testarea periodică a copiilor implică riscuri, explicând în ce constau acestea.
Un pasager rănit în catastrofa feroviară de la 18 ianuarie în sudul Spaniei a murit vineri, iar bilanţul a dramei a crescut la 46 de morţi, anunţă autorităţile sanitare regionale, relatează AFP.
Campaniile antidrog derulate în şcolile din România, desfiinţate de criminologul Vlad Zaha/ El spune că, în cel mai bun caz, acestea nu au niciun efect, arătând că ele pot chiar suscita interesul copiilor pentru droguri # News.ro
Expertul criminolog Vlad Zaha critică în termeni duri campaniile antidrog derulate în şcolile din România, el considerând că, în cel mai bun caz, acestea nu au niciun efect. Zaha spune că astfel de campanii pot chiar suscita interesul pentru droguri al copiilor, care văd foşti consumatori transformaţi în ”vedete” cărora li se acordă atenţie sau experimentează cu ochelari de realitate virtuală pentru a vedea cum e să fii drogat.
Un ”Batman” cere autorităţilor din Santa Clara, într-o şedinţă a Consiliului Municipal, să se asigure ca ICE să nu aibă acces la resursele locale şi datele rezidenţilor înainte de Super Bowl, prevăzut la 8 februarie în oraş # News.ro
Un locuitor din Santa Clara, în California, care purta costumul celebrului supererou Batman, le-a cerut autorităţilor oraşului să se asigure ca poliţia imigraţiei (ICE) să nu aibă acces la resursele locale înainte de Super Bowl, prevăzut la 8 februarie, relatează AFP.
Criminologul Vlad Zaha afirmă că statul ar trebui să aloce fonduri, din taxele şi impozitele plătite de cetăţeni, pentru a construi centre de tratament şi post-cură pentru consumatorii de droguri # News.ro
Expertul criminolog Vlad Zaha consideră că statul român ar trebui ca, din taxele şi impozitele plătite de cetăţeni, să construiască centre de tratament pentru consumatorii de droguri, dar şi centre post-ură. El atrage atenţia asupra faptului că orice tratament făcut unui consumator de droguri trebuie să fie voluntar, nu forţat, pentru că riscurile în cazul unui tratament impus pot fi unele cu consecinţe dramatice.
Germania a început negocieri privind o împărtăşire a apărării nucleare cu europeni, anunţă Merz. Berlinul nu renunţă la scutul nuclear american, ci vrea să-l consolideze cu o umbrelă nucleară comună europeană. Poate contribui la dezvoltarea unei arme nucl # News.ro
Berlinul a început negocieri cu privire la o umbrelă nucleară comună europeană - fără să renunţe la scutul nuclear american - a anunţat cancelarul german Friedrich Merz, după ce administraţia Trump i-a îndemnat în mai multe rânduri pe europeni la mai multă autonomie în securitatea europeană, iar apoi a bruscat NATO prin politica sa de predator vizând Groenlanda, scrie Le Figaro.
Echipa ploieşteană Petrolul a încheiat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu gruparea bucureşteană Dinamo, în etapa a 24-a din Superligă.
