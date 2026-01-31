Republica Moldova, lovită de o pană de curent din cauza unor probleme la rețeaua Ucrainei: Chișinăul și alte zone sunt afectate

09:30

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) cer premierului Ilie Bolojan să clarifice public o serie de „«coincidențe» de care nu mai scapă și care, puse cap la cap, nu mai arată a coincidențe, ci a simptom de sistem”. Printre „coincidențele” menționate de se numără și cazul avocatei Adriana Georgescu, acuzată că cerea mită unui om de afaceri pentru intervenții în dosare penale, care s-ar fi folosit de numele șefului Executivului pentru a câștiga încrederea celor de la care pretindea mită.