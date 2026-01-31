Ce cadouri a primit Nicușor Dan de când a ajuns președinte. Cel mai scump: o fotografie cu autograf de la Regele Charles
Digi24.ro, 31 ianuarie 2026 12:50
Președintele Nicușor Dan a publicat pe site-ul Administrației Prezidențiale lista cu cadouri primite în decursul anului trecut. În total, acestea însumează 50.281 de lei, adică aproximativ 10.000 de euro.
Republica Moldova, lovită de o pană de curent din cauza unor probleme la rețeaua Ucrainei: Chișinăul și alte zone sunt afectate # Digi24.ro
Sistemul energetic al Republicii Moldova este afectat sâmbătă de o întrerupere de urgență a alimentării cu energie electrică din cauza unor probleme în rețeaua vecinei Ucraine, au declarat oficialii, Chișinăul și alte părți ale țării fiind afectate de întreruperi de curent, relatează Reuters.
Acum o oră
12:30
Noi stenograme în cazul avocatei care lua mită: „Sorin Grindeanu are hobby-ul să toarne la DNA”. Reacția liderului PSD # Digi24.ro
O nouă serie de stenograme din dosarul avocatei acuzată că cerea mită jumătate de milion de euro unui om de afaceri pentru intervenții în dosare, au apărut public. După ce în primele interceptări ale DNA s-au vehiculat nume precum Ilie Bolojan sau Nicușor Dan, femeia ar fi vorbit inclusiv despre Sorin Grindeanu.
12:30
Cel puțin 200 de oameni au murit, după ce o mină s-a prăbușit în Congo: „Solul s-a surpat în timp ce victimele se aflau în groapă” # Digi24.ro
Cel puțin 200 de oameni au murit în urma prăbușirii minei de coltan Rubaya din estul Republicii Democrate Congo (RDC), a declarat pentru agenția de știri Reuters Lumumba Kambere Muyisa, purtătorul de cuvânt al guvernatorului numit de rebeli al provinciei în care se află mina, relatează Al Jazeera.
12:10
Speranță nouă în lupta cu cancerul pancreatic: combinația de trei medicamente care oprește boala # Digi24.ro
Acum 2 ore
11:30
Profesorii ies din nou în stradă. O grevă de avertisment ar putea avea loc chiar în timpul simulărilor de examene naționale # Digi24.ro
Elevii din clasele terminale riscă să nu mai dea simulările de examene naționale. Sindicatele din Educație anunță că reiau protestele în stradă, de săptămâna viitoare, iar în luna martie ar urma să facă grevă de avertisment chiar în orele în care ar trebui susținute simulările examenelor.
Acum 4 ore
10:10
Raed Arafat, despre limitarea accesului copiilor la rețelele sociale: Nu ar fi momentul potrivit ca și România să facă un pas curajos? # Digi24.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat în MAI Raed Arafat, apreciază, în contextul recentelor evenimente în care au fost implicaţi minori, că a venit momentul potrivit ca şi România să facă un pas curajos şi responsabil şi să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele sociale. „Copilăria şi adolescenţa nu trebuie sacrificate pentru profitul platformelor digitale”, a argumentat Arafat.
10:10
Indignare în Franța după ce o filială a unei companii de tehnologie a semnat un contract cu agenția americană ICE: „Un complice activ” # Digi24.ro
Legiuitorii francezi au cerut explicații după ce una dintre cele mai mari companii de tehnologie din țară a semnat un contract de milioane de dolari pentru a ajuta agenția americană ICE să localizeze și să expulzeze migranții, relatează The Guardian.
10:00
Caz revoltător într-un imobil din Gorj. Un bărbat a fost jefuit și torturat de către trei tineri # Digi24.ro
Un bărbat de 30 de ani din județul Gorj a fost jefuit și torturat de către trei tineri. Victima a reușit să reușit să sune după ajutor abia a doua zi, după ce anterior agresorii i-au luat telefonul. Doi tineri sunt acum cercetați în libertate, sub control judiciar, iar al treilea a fost reținut pentru 24 de ore.
09:50
Gabriel Mutu a demisionat din funcția de președinte al PSD Sector 6: „Las în urmă o organizaţie matură, funcţională” # Digi24.ro
Gabriel Mutu și-a anunțat demisia din funcția de președinte al PSD Sector 6, susținând că decizia „vine din dorința de a permite deschiderea unei noi etape de organizare și consolidare a filialei, în interesul partidului și al comunității pe care o reprezentăm”.
09:30
Sindicaliștii din Guvern îi cer lui Ilie Bolojan să clarifice o serie de „coincidențe”: „Reforma e despre a tăia și dependențele” # Digi24.ro
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) cer premierului Ilie Bolojan să clarifice public o serie de „«coincidențe» de care nu mai scapă și care, puse cap la cap, nu mai arată a coincidențe, ci a simptom de sistem”. Printre „coincidențele” menționate de se numără și cazul avocatei Adriana Georgescu, acuzată că cerea mită unui om de afaceri pentru intervenții în dosare penale, care s-ar fi folosit de numele șefului Executivului pentru a câștiga încrederea celor de la care pretindea mită.
09:10
Topul vizibilității miniştrilor. Diana Buzoianu urcă pe locul 2, iar Radu Marinescu pe 6. Capul listei rămâne neschimbat # Digi24.ro
Ministrul Mediului Diana Buzoianu urcă de pe locul 7 pe locul 2 în topul vizibilităţii membrilor Guvernului pe luna decembrie, ministrul Justiţiei Radu Marinescu urcă de pe locul 10 pe 6 în decembrie, urmat de ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu, care vine de pe locul 13 ocupat în noiembrie, indică Barometrul vizibilităţii miniştrilor, analiză realizată de News.ro şi de Agenţia de monitorizare Klarmedia, pe baza monitorizării presei scrise şi online.
Acum 6 ore
08:30
Luigi Mangione nu va putea să fie condamnat la moarte pentru uciderea directorului UnitedHealthcare, Brian Thompson # Digi24.ro
Luigi Mangione, suspectat de uciderea patronului celui mai mare grup de asigurări de sănătate american, la New York, în 2024, nu va putea să fie condamnat la moarte, a decis, vineri, o judecătoare federală, potrivit AFP.
08:30
Proteste împotriva ICE în orașele americane după cazurile Pretti și Good: „Fără muncă, fără școală, fără cumpărături” # Digi24.ro
Mii de protestatari au ieșit în stradă în Minneapolis, în cadrul demonstrațiilor naționale împotriva acțiunilor Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE), după împușcarea mortală a doi cetățeni americani de către agenții federali, relatează BBC.
08:00
Noile documente publicate în cazul Epstein: sute de mențiuni despre Trump, e-mailuri de la Musk, acuzații legate de Bill Gates # Digi24.ro
Milioane de informații noi referitoare la infractorul sexual Jeffrey Epstein au fost publicate de Departamentul de Justiție al SUA, acesta fiind cel mai mare număr de documente partajate de guvern de când o lege a impus publicarea lor, anul trecut. Trei milioane de pagini, 180.000 de imagini și 2.000 de videoclipuri au fost postate public vineri, scrie BBC.
07:30
Cele mai importante evenimente petrecute pe 31 ianuarie
07:10
Simulare Bacalaureat 2026: Calendarul probelor scrise pentru elevii de liceu și afișarea rezultatelor inițiale # Digi24.ro
Simulările examenului de Bacalaureat 2026 se vor desfășura în perioada 23 - 26 martie, oferind elevilor de clasa a XII‑a, precum și celor care urmează cursuri la seral sau cu frecvență redusă, o evaluare importantă a nivelului de pregătire înaintea sesiunii naționale.
07:10
Respirația nazală versus pe gură. Medicii explică diferențele care îți afectează somnul: „Ajută la oxigenarea optimă a creierului” # Digi24.ro
Respirația nazală susține o oxigenare optimă a creierului și menține stabilitatea ciclurilor de somn, în timp ce respirația pe gură favorizează sforăitul, microtrezirile și oboseala resimțită la trezire.
07:10
Ce lapte să eviți ca să nu ai probleme digestive: Specialiștii în nutriție explică ce alternative se potrivesc fiecărui organism # Digi24.ro
Intoleranța la lactoză afectează un număr tot mai mare de persoane, provocând simptome digestive precum balonare, crampe sau senzații de disconfort. Atenția la tipul produselor lactate consumate și modul în care organismul reacționează permite adaptarea dietei fără a renunța complet la produs.
07:10
De ce a acționat China atât de repede pentru a executa 11 membri ai unei familii mafiote notorii # Digi24.ro
Nimeni nu ar trebui să fie surprins de faptul că Beijingul i-a executat rapid pe cei 11 membri ai unei familii de crimă organizată din nord-estul Myanmarului care au fost condamnați la moarte în septembrie. China execută mai multe persoane decât oricare altă țară din lume, potrivit grupurilor pentru drepturile omului – cifra exactă este un secret de stat. Oficialii sunt adesea executați pentru corupție. Acuzațiile aduse familiei Ming au fost mult mai grave, potrivit BBC.
07:10
SpaceX ia în considerare o potențială fuziune cu Tesla Inc. sau cu firma de inteligență artificială xAI, potrivit unor persoane familiarizate cu situația, un semn că miliardarul Elon Musk analizează modalitățile de consolidare a imperiului său, scrie Bloomberg.
07:10
O decizie luată de Donald Trump pune în pericol un ajutor critic promis de Statele Unite Ucrainei # Digi24.ro
Oficiali americani și europeni sunt din ce în ce mai îngrijorați pentru că un ajutor de 250 de milioane de dolari promis Ucrainei de către de Statele Unite, în mandatul lui Joe Biden, nu a fost încă acordat, chiar dacă iarna geroasă împinge rețeaua electrică a țării, afectată de război, la limita capacității, au declarat surse oficiale pentru Reuters. Motivul fiind o decizie luată de Donald Trump.
07:10
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din Capitală. Cine le ia locul (surse) # Digi24.ro
Șefii filialelor PSD din sectoarele 2, 4 și 6 ale Capitalei pleacă acasă după ce Daniel Băluță nu a reușit să câștige fotoliul de primar general. Social-democrații vor numi noile conduceri duminică, într-o ședință a liderilor la Vila Lac.
07:10
Românii preferă mașinile la mâna a doua: șapte din zece autoturisme înmatriculate în România în 2025 au fost second-hand # Digi24.ro
Românii preferă mașinile la mâna a doua, arată datele oficiale ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI). Bugetul mic îi determină pe mulți să cumpere astfel de mașini. Aceștia țin cont de disponibilitatea achiziționării pieselor, de costurile reduse de întreținere, dar și de rezistență. Șapte din zece autoturisme (71,47%) înmatriculate în România în 2025 au fost second-hand.
07:10
SUA și Rusia sunt în pragul unei noi curse a înarmărilor, în timp ce avansul nuclear al Chinei pune Washingtonul în fața unei dileme # Digi24.ro
Statele Unite și Rusia ar putea demara o cursă nestăvilită a înarmărilor nucleare pentru prima dată de la Războiul Rece, cu excepția cazului în care ajung la un acord de ultim moment, înainte de expirarea ultimului tratat de control al armelor rămas, în mai puțin de o săptămână, potrivit Reuters.
07:10
De ce te simți obosit și slăbit când nu există un diagnostic clar. Medicii avertizează: „Lipsa acestui nutrient duce la complicații” # Digi24.ro
Vitamina C este un nutrient esențial pentru menținerea echilibrului biologic al organismului, jucând un rol important în susținerea sistemului imunitar, protejarea țesuturilor și regenerarea celulară. Lipsa unui aport zilnic suficient poate provoca simptome ușoare ce pot evolua în probleme de sănătate mai grave.
07:10
Actorul Ben Stiller condamnă ICE într-o „scrisoare către America”. „Trebuie să cerem dreptate și să punem capăt acestui haos letal” # Digi24.ro
Actorul Ben Stiller a cerut retragerea agenților poliției de imigrație (ICE) de pe străzile din orașele americane, în contextul situației actuale din Minneapolis. Declarația lungă a lui Stiller, o „scrisoare către America”, vine după ce protestatarii anti-ICE Alex Pretti și Renee Good au fost uciși de agenții ICE în Minneapolis. În ultimele zile, multe personalități importante din industria cinematografică s-au pronunțat împotriva ICE, printre care Molly Ringwald, Natalie Portman și Ethan Hawke.
07:10
De ce și-au cerut scuze rușii față de ucraineni și ce motiv au invocat pentru greșeala lor (NYT) # Digi24.ro
Negociatorii ruși și-ar fi cerut scuze în privat față de omologii lor ucraineni după ce atacurile asupra Odesei și asupra unui tren de călători din regiunea Harkov au provocat moartea a șase persoane, scrie Kyiv Post, preluând New York Times.
07:10
Care este cea mai bună țară din Europa pentru pensionari, în 2026. Destinația, una preferată de români # Digi24.ro
Cea mai bună țară din Europa pentru pensionari, în 2026, este Grecia, o destinație mediteraneană cu prețuri mici și o climă blândă. Potrivit unui studiu, țara se remarcă prin costul accesibil al vieții, sistemul medical bun și comunitățile primitoare.
Acum 24 ore
00:00
Doina Popescu, Cristian Tudor Băcanu şi Vasile Ţiple au fost numiți consilieri onorifici ai vicepremierului Oana Gheorghiu.
00:00
Departamentul de Justiție al SUA a deschis o anchetă federală privind încălcarea drepturilor civile în cazul uciderii lui Alex Pretti # Digi24.ro
Departamentul american de Justiție a deschis o anchetă federală privind încălcarea drepturilor civile în legătură cu moartea lui Alex Pretti, rezidentul din Minneapolis ucis sâmbătă de ofițerii Patrulei de Frontieră, potrivit autorităților federale, semnalând o schimbare evidentă față de modul în care a tratat până acum împușcările în care au fost implicați agenți în timpul represiunii împotriva imigranților din Minnesota, inițiată de administrația Trump, informează The Washington Post.
30 ianuarie 2026
23:40
Stolojan: Am o treime din pensia unui judecător. Fiecare avem o nemulţumire, dar ce face guvernul e ceea ce România are nevoie # Digi24.ro
Fostul premier Theodor Stolojan, fost lider al PNL, afirmă că are o pensie care reprezintă o treime din cea a unui magistrat, după ce a contribuit în toată activitatea sa profesională, în care a avut, în mare parte, funcţii de conducere.
23:40
„Mamă. Credeam că mai avem timp”. Mesajul emoționant postat de Macaulay Culkin după moartea actriței Catherine O’Hara # Digi24.ro
Macaulay Culkin a scris un mesaj emoționant după moartea actriței Catherine O’Hara, alături de care a jucat în celebrele filme „Home Alone”.
23:00
Germania explorează o umbrelă nucleară comună cu aliații europeni. Merz: „Știm că trebuie să luăm decizii strategice” # Digi24.ro
Țările europene încep să discute idei în jurul unei umbrele nucleare comune care să completeze acordurile de securitate existente cu SUA, a declarat cancelarul german Friedrich Merz, în contextul discuțiilor tot mai numeroase din Germania despre dezvoltarea propriei apărări nucleare, relatează Reuters.
22:40
Queen nu va mai face turnee în SUA în viitorul apropiat pentru că este „prea periculos”, spune chitaristul principal al trupei, Brian May, scrie Ultimate Classic Rock.
22:30
Venezuela îşi exprimă solidaritatea faţă de Cuba: „Respingem decretul prezidenţial emis de guvernul SUA” # Digi24.ro
Venezuela, un aliat istoric al Cubei, dar al cărei preşedinte, Nicolas Maduro, a fost capturat de armata americană, şi-a exprimat vineri "solidaritatea" faţă de Cuba, criticând "măsurile punitive" şi ordinul executiv prin care preşedintele american Donald Trump ameninţă cu taxe vamale ţările ce vând petrol Cubei, informează AFP.
22:30
Cel mai sever val de căldură din ultimii 16 ani în Australia: Temperaturi de aproape 50 de grade, incendiile se extind în zonele rurale # Digi24.ro
Vaste zone din sud-estul Australiei sunt afectate de un val de căldură care a dus temperaturile la aproape 50 de grade Celsius şi i-a obligat pe unii locuitori să-şi protejeze proprietăţile, în timp ce incendiile forestiere se propagă în unele zone rurale din Victoria, relatează CNN, potrivit News.ro.
22:00
NASA a anunţat vineri că va amâna cu câteva zile data prevăzută iniţial pentru lansarea misiunii spaţiale Artemis 2, în cadrul căreia astronauţii americani vor zbura în jurul Lunii pentru prima dată după o pauză de peste 50 de ani.
22:00
Vlad Gheorghe, liderul partidului DREPT, va fi consilier personal al premierului Ilie Bolojan – surse # Digi24.ro
Liderul partidului DREPT Vlad Gheorghe va fi numit consilier personal al premierului Ilie Bolojan, potrivit surselor digi24.ro. Fostul europarlamentar USR se va ocupa de reforma administrativă și relația Executivului cu zona metropolitană București-Ilfov.
22:00
Un cutremur slab s-a produs vineri seara în zona seismică Vrancea, anunță Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
22:00
Rusia nu vrea să audă de trupe europene în Ucraina: „Este de neimaginat şi toţi înţeleg asta” # Digi24.ro
Uniunea Europeană nu poate acţiona ca garant şi nici ca observator al unei încetări a focului în Ucraina, întrucât este parte a conflictului, a declarat vineri viceministrul rus de externe Alexandr Gruşko, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres.
21:50
Un sondaj efectuat în rândul locuitorilor Groenlandei şi publicat vineri de ziarul danez Copenhagen Post arată că numai 5% dintre aceştia ar dori ca insula lor arctică, ce are statut de teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, să se orienteze spre o cooperare mai strânsă cu SUA, dacă ar avea de ales între Uniunea Europeană şi ţara preşedintelui Donald Trump, care doreşte să anexeze Groenlanda, relatează agenţia daneză de ştiri Ritzau, citată EFE.
21:20
Ninsorile abundente au făcut victime în Japonia: Cel puțin 14 oameni au murit şi aproape 200 au fost răniți # Digi24.ro
Ninsorile abundente şi persistente provocate de fronturi de presiune atmosferică hibernală au afectat multe zone ale Japoniei în ultimele zile, provocând moartea a cel puţin 14 oameni şi rănirea a 198 de persoane în întreaga ţară, a anunţat vineri Agenţia niponă pentru Gestionarea Incendiilor şi Dezastrelor, citată de Xinhua.
21:00
Catherine O’Hara, actrița care a jucat rolul mamei lui Kevin în „Singur acasă”, a murit la 71 de ani # Digi24.ro
Catherine O’Hara, cunoscută pentru interpretarea mamei lui Kevin în filmul „Singur acasă”, dar și pentru pelicule precum „Beetlejuice” și „Schitt’s Creek”, a murit la vârsta de 71 de ani, a confirmat managerul său, pentru revista People. Actrița canadiană a fost apreciată pentru talentul său comic și pentru contribuția adusă cinematografiei și televiziunii internaționale.
20:30
Jandarmeria avertizează asupra unui proces-verbal falsificat cu AI, de la protestele din 24 ianuarie, care circulă pe internet # Digi24.ro
20:20
Unde a decis să locuiască Papa Leon al XIV-lea. Acest spațiu a fost respins de Papa Francisc pe motiv că se simţea prea izolat # Digi24.ro
Papa Leon al XIV-lea a ales să nu locuiască nici la Casa Santa Marta din Cetatea Vaticanului, nici în apartamentele papale spaţioase ale Palatului Apostolic, ca predecesorii săi, ci la mansarda acestei clădiri emblematice, după o amplă renovare, transmite vineri agenţia spaniolă de presă EFE care citează cotidianul italian La Repubblica.
20:10
Guterres avertizează că ONU riscă un „colaps financiar iminent” și acuză țări membre că nu-și plătesc cotizațiile # Digi24.ro
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a prevenit statele membre că organizaţia se află la risc de „colaps financiar iminent”, citând cotizaţii neplătite şi reguli bugetare care o obligă să returneze banii necheltuiţi, potrivit unei scrisori consultate vineri de Reuters.
20:10
Dosarele Epstein: Departamentul Justiției din SUA publică peste trei milioane de pagini și mii de materiale video # Digi24.ro
Departamentul Justiției din SUA a început publicarea a peste trei milioane de pagini de documente și a mii de materiale video legate de cazul infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein, la mai mult de o lună după termenul-limită impus prin lege, a anunțat vineri adjunctul procurorului general, Todd Blanche.
20:00
Pompierii din Turda au salvat un bărbat din apele înghețate, la peste 20 de metri de mal # Digi24.ro
Un bărbat a fost salvat din apele înghețate din Turda, județul Cluj, după o intervenție spectaculoasă a pompierilor, transmite IGSU. Victima se afla la peste 20 de metri de mal, ținându-se cu ultimele puteri de gheață, iar salvatorii au spart stratul de gheață și l-au adus în siguranță la mal, unde a fost preluat de echipajul SMURD și transportat la spital.
19:50
Europa, în alertă: Un segment dintr-o rachetă chinezească de 11 tone se va prăbuși în nordul continentului # Digi24.ro
Europa se confruntă cu reintrarea necontrolată în atmosferă a celui de-al doilea segment a rachetei chinezești ZQ-3 R/B (Zhuque-3), lansată în decembrie 2025 de compania privată LandSpace. A doua treaptă a rachetei chinezești lansate în spațiu este așteptată să reintre în atmosfera Pământului vineri și se prevede că va cădea în Letonia, dar și Lituania este pregătită să reacționeze dacă situația se schimbă, a declarat șeful serviciului de navigație aeriană al țării, citat de lrt.lt.
