Profesorii ies din nou în stradă. O grevă de avertisment ar putea avea loc chiar în timpul simulărilor de examene naționale

Fostul prezentator CNN Don Lemon a fost arestat de agenți federali în legătură cu participarea sa la un protest la adresa ICE, care a avut loc acum mai bine de o săptămână la o biserică din Minnesota. Lemon susține că se afla acolo în calitate de jurnalist, nu de protestatar, și că arestarea sa este un atac la libertatea presei și la Primul Amendament al Constituției SUA. El a fost reținut joi noaptea în Los Angeles, în timp ce relata despre Premiile Grammy. Procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, a anunţat vineri că a ordonat arestarea fostului prezentator CNN Don Lemon, în legătură cu protestele organizate împotriva operaţiunilor Serviciului federal pentru imigraţie şi vămi (ICE) din statul Minnesota.