Ce cadouri a primit Nicușor Dan în 2025. Lista completă a darurilor de aproape 10.000 de euro

La Film Now, februarie surprinde printr-o colecție de titluri romantice cu forme și tonuri diferite. Borderlands te duce pe Pandora, între bandiți și extratereștri, unde un grup de neadaptați descoperă ce înseamnă să se sprijine reciproc. În Iubire fără limite, două suflete se regăsesc după ani de despărțire, iar de Ziua Îndrăgostiților, Mărită-te cu mine aduce în prim-plan o poveste consumată sub lumina reflectoarelor. Și dragostea unde e? încheie selecția cu note de culoare și umor. Așadar, luna aceasta ne amintește că emoțiile profunde se pot ascunde în cele mai neașteptate locuri.