Conducerea PSD se reuneşte duminică în şedinţă / Ministrul Muncii prezintă pachetul de solidaritate pe care PSD îl va susţine în coaliţie / Discuţii privind priorităţile legislative în noua sesiune parlamentară

Dragoş Pâslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, dezvăluie că, după ce în urmă cu câteva luni, la renegocierea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, angajaţi din unele ministere, în calitate de coordonatori de reformă, au cerut insistent ca unele dintre proiectele propuse de ei să nu fie retrase din PNRR, „jurând pe Biblie” că le vor termina înainte de finalul lui august 2026, în ianuarie „a început marea fibrilaţie”, iar unii dintre ei încep să admită că poate au fost „prea ambiţioşi”. Pîslaru mai spune că, în timp ce unele ministere dau asigurări, în discuţiile cu ministrul Finanţelor privind formarea bugetului de stat, că vor accesa toţi banii din PNRR, în discuţiile cu Ministerul Proiectelor Europene (MIPE) ridică problema prelungirii termenelor dincolo de 31 august. Pâslaru mărturiseşte că această atitudine îl „scoate din minţi” şi cere „un pic de profesionalism”.