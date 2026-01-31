LaLiga: Justiţia refuză să divulge documente privind cazul Negreira

12:20

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene explică de ce România a eşuat în a accesa mai multe miliarde de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Dragoş Pîslaru a arătat că valoarea fondurilor nerambursabile stabilită după renegocierea Planului cu Comisia Europeană „rămâne neatinsă”, însă scade valoarea banilor împrumutaţi, pentru că, pe de o parte România şi-a îndreptat atenţia către programul SAFE destinat industriei de apărare, iar pe de altă parte unele proiecte propuse a fi realizate din fonduri împrumutate cu dobândă avantajoasă nu ar fi fost terminate la timp. El a explicat de asemenea cu pentru fiecare euro accesat din bani europeni, România contribuie la bugetul Uniunii cu o treime din cât primeşte.