Internaţionalul ucrainean Oleksandr Zinchenko va semna cu Ajax Amsterdam

News.ro, 31 ianuarie 2026 14:20
Internaţionalul ucrainean Oleksandr Zinchenko (75 selecţii, 12 goluri), împrumutat de Arsenal la Nottingham Forest, va semna cu Ajax Amsterdam.
Cluj: Anchetă a Poliţiei, după ce un adolescent a fost bătut crunt şi lăsat inert în faţa unui centru comercial din Cluj # News.ro
Poliţiştii din Cluj anunţă că au deschis anchetă după ce imagini în care se vede un tânăr bătut, culcat la pământ şi care abia mişcă, au apărut în spaţiul public.
Timiş: Un tânăr care consumase alcool şi nu avea permis de conducere, prins la volanul unui tractor neînmatriculat/ Bărbatul a fost reţinut 24 de ore # News.ro
Poliţiştii din Timiş au reţinut pentru 24 de ore un tânăr de 25 de ani care, deşi consumase alcool şi nu avea nici permis de conducere, a urcat la volanul unui tractor neînmatriculat.
Internaţionalul ucrainean Oleksandr Zinchenko (75 selecţii, 12 goluri), împrumutat de Arsenal la Nottingham Forest, va semna cu Ajax Amsterdam.
Tulcea: Anchetă a poliţiştilor după ce o fată de 18 ani a fost găsită decedată într-o locuinţă # News.ro
Poliţiştii din Tulcea au deschis o anchetă după ce o fată în vârstă de 18 ani a fost găsită moartă într-o locuinţă.
Documente DOJ: Epstein a pretins că Bill Gates ar fi avut o boală cu transmitere sexuală şi i-ar fi dat Melindei antibiotice pe ascuns; Gates neagă categoric acuzaţiile # News.ro
În noile fişiere publicate vineri de Departamentul Justiţiei al Statelor Unite, Jeffrey Epstein afirma în iulie 2013 că Bill Gates i-ar fi cerut unui consilier medicamente pentru o boală cu transmitere sexuală, ”ca urmare a sexului cu fete ruse”, şi că i-ar fi administrat pe ascuns antibiotice soţiei sale de atunci, Melinda, din acest motiv, potrivit New York Post.
Bihor: Bărbat în vârstă de 72 de ani, mort în urma unui incendiu provocat, cel mai probabil, de jarul căzut din sobă - FOTO # News.ro
Un bărbat în vârstă de 72 de ani a murit, sâmbătă dimineaţă, într-un incendiu care i-a cuprins locuinţa şi care a fost provocat, cel mai probabil, de jarul căzut din sobă.
Pene masive de curent în Moldova, din cauza unor probleme în reţeaua energetică a Ucrainei # News.ro
Sistemul energetic al Moldovei a fost grav afectat sâmbătă de o pană de curent cauzată de probleme în reţeaua din Ucraina, care a lăsat fără curent electric capitala moldoveană şi alte regiuni ale ţării, au anunţat autorităţile de la Chişinău, citate de Reuters.
Rîbakina, după victoria de la Australian Open: Este cu adevărat „Happy Slam”, îmi face întotdeauna plăcere să vin şi să joc aici / Ce a spus Sabalenka # News.ro
Elena Rîbakina a declarat, sâmbătă, după triumful de la Australian Open în faţa Arinei Sabalenka, că joacă mereu cu bucurie şi plăcere la turneul de la Melbourne.
Preşedintele Nicuşor Dan a primit anul trecut, cu ocazia unor acţiuni de protocol, cadouri evaluate la aproximativ 10.000 de euro. Care a fost cel mai scump cadouy # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a primit anul trecut, cu ocazia unor acţiuni de protocol, cadouri evaluate la aproximativ 10.000 de euro. Cel mai scump a fost o fotografie înrămată, cu semnăturile Regelui Charles al lll-lea şi Reginei Camila, cu o valoare estimată de 3.400 de euro. Toate bunurile primite au rămas în patrimoniul Administraţiei Prezidenţiale.
Preşedintele iranian acuză SUA, Israelul şi Europa că au amplificat tensiunile în timpul protestelor # News.ro
Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat sâmbătă că liderii Statelor Unite, Israelului şi Europei au exploatat problemele economice ale ţării, au instigat la proteste şi au oferit resurse pentru ”a rupe naţiunea în bucăţi”, transmite Reuters.
Dolj: Septuagenară, victimă a metodei „accidentul”. Ea i-a dat bunuri de 18.000 lei unui necunoscut care a pretins că are nevoie pentru fiul ei, bolnav. Suspectul a fost identificat # News.ro
O bătrână de 76 de ani din judeţul Dolj a rămas fără bani şi bijuterii în valoare de 18.000 de lei, după ce a fost înşelată prin metoda „accidentul”. Ea i-a dat banii şi bijuteriile unui necunoscut care a pretins că are nevoie pentru fiul ei este bolnav şi trebuie să dea bani la medic. Suspectul a fost identificat şi reţinut.
Elena Rîbakina a învins-o pe Arina Sabalenka şi a câştigat turneul de la Australian Open. Sportiva din Kazahstan a revenit după ce a fost condusă cu 3-0 în setul decisiv # News.ro
Jucătoarea kazahă de tenis Elena Rîbakina, cap de serie 5, a învins-o în trei seturi pe sportiva belarusă Arina Sabalenka, locul 1 mondial, şi a câştigat turneul de la Australian Open pentru prima oară.
Dragoş Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, a fost pus să aleagă, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, între liderul PSD Sorin Grindeanu şi preşedintele AUR George Simion. ”Nici, nici”, a răspuns Pîslaru, alegând alt nume: premierul Ilie Bolojan.
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe devine consilier onorific al premierului: România nu se poate schimba în bine până când nu scăpăm de risipă şi hoţie. / oi folosi ce ştiu şi ce pot ca să contribui la schimbarea pe care o aşteptăm de zeci de ani # News.ro
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, lider al partidului DREPT, devine consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, precizând că va folosi ce ştie şi ce poate pentru a contribui la schimbarea aşteptată de zeci de ani. Vlad Gheorghe, fost candidat la Primăria Capitalei, care s-a retras din cursă în favoarea lui Ciprian Ciucu, se pronunţă, î-tro postare pe Facebook, în favoarea reformei administrative, remarcând şi că ”şase sectoare plus Ilfovul primesc miliarde, iar Primăria Generală Bucureşti plăteşte datoriile”.”De zeci de ani structura asta nu a produs decât un oraş sufocat, căpuşat, blocat într-o funcţionare greoaie, fără responsabilitate, fără urmări.Acum este momentul să ne facem bine!”, afirmă el.
Dragoş Pîslaru: Mesajul meu pentru cei care îl fac pe Bolojan în toate chipurile - Ar trebui să vă crape obrazul! A făcut sacrificiul politic suprem - VIDEO # News.ro
Dragoş Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, susţine că Ilie Bolojan a făcut ”sacrificiul suprem” când a acceptat funcţia de prim-ministru, în condiţiile în care ”ţara mergea în gard”. Pîslaru, adus în Guvern chiar de Ilie Bolojan, le-a transmis liderilor PSD ”care-l fac în toate chipurile” pe şeful Executivului că ar trebui ”să le crape obrazul de ruşine”.
Dragoş Pîslaru critică şi laudă PSD: E cu partea dorsală în două luntrii / Jos pălăria pentru Rogobete, Ivan şi Manole - VIDEO # News.ro
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a criticat PSD pentru modul în care abordează guvernarea, remarcâns că PSD face parte din Guvernul condus de Ilie Bolojan, dar în acelaşi timp critică măsurile adoptate de Executiv. ”Asta înseamnă să fii cu partea dorsală în două luntrii, ca să fie foarte clar”, a spus ministrul Fondurilor Europene, la Prima TV. Pe de altă parte, Dragoş Pîslaru a lăudat mai mulţi miniştri PSD. ”Alexandru Rogobete, Bogdan Ivan, Florin Manole, jos pălăria, lucrez bine cu ei!”, a declarat Dragoş Pîslaru.
Casey Wasserman, preşedintele comitetului de organizare a JO din 2028, apare în noile documente ale dosarului Epstein / El ar fi avut o relaţie cu Ghislaine Maxwell # News.ro
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a publicat, vineri, peste trei milioane de pagini de documente legate de cazul Jeffrey Epstein. Printre numeroasele personalităţi menţionate se numără Casey Wasserman, preşedintele comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028.
Dragoş Pîslaru: Comisia Europeană, cel mai probabil foarte curând, e o chestiune de zile, trebuie să vină şi să spună - ”Noi credem că din cererea de plată 3 nu s-au făcut A, B, C, deci primiţi din 860 de milioane de euro doar o parte” # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă că se aşteaptă ca în câteva zile Comisia Europeană să anunţe că a penalizat România pentru nerealizarea reformelor privind pensiile magistraţilor şi conduccerile marilor companii de stat. „Speranţa mea este să avem măcar o jumătate de sumă recuperată”, mărturiseşte ministrul.
Un bărbat de 59 de ani, din localitatea Condeeşti, judeţul Ialomiţa, a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce ar fi omorât un câine, legându-l de o căruţă şi târându-l, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa.
Ottawa spune că disputa privind avioanele Bombardier poate fi soluţionată, după scăderea acţiunilor provocată de ameninţările lui Trump # News.ro
Autorităţile canadiene au declarat vineri că lucrează pentru a soluţiona disputa cu preşedintele american Donald Trump privind certificarea unor avioane private, după ce ameninţările acestuia de a retrage certificarea şi impune tarife pe aeronavele produse în Canada au dus la o scădere de 5% a acţiunilor Bombardier, transmite Reuters.
Pîslaru: După ce am renegociat PNRR şi unii au dat în scris şi au jurat pe Biblie că termină proiectele, în ianuarie a început marea fibrilaţie, că 31 august e cam la limită. Că vom termina PNRR cu Doamne-ajută, o ştiam. Dar, un pic de profesionalism! # News.ro
Dragoş Pâslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, dezvăluie că, după ce în urmă cu câteva luni, la renegocierea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, angajaţi din unele ministere, în calitate de coordonatori de reformă, au cerut insistent ca unele dintre proiectele propuse de ei să nu fie retrase din PNRR, „jurând pe Biblie” că le vor termina înainte de finalul lui august 2026, în ianuarie „a început marea fibrilaţie”, iar unii dintre ei încep să admită că poate au fost „prea ambiţioşi”. Pîslaru mai spune că, în timp ce unele ministere dau asigurări, în discuţiile cu ministrul Finanţelor privind formarea bugetului de stat, că vor accesa toţi banii din PNRR, în discuţiile cu Ministerul Proiectelor Europene (MIPE) ridică problema prelungirii termenelor dincolo de 31 august. Pâslaru mărturiseşte că această atitudine îl „scoate din minţi” şi cere „un pic de profesionalism”.
Ministrul Proiectelor Europene comentează absenţa lui Nicuşor Dan de la Forumul Economic de la Davos: A fost o presiune enormă pusă pe cine e acolo, la Davos, şi era foarte complicat dacă erai acolo să te dai lovit într-o aripă # News.ro
Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, explică absenţa preşedintelui Nicuşor Dan de la Forumul Economic Mondial de la Davos, arătând că şeful statului nu a fost singurul lider la nivel înalt care nu a fost prezent la evenimentul la care însuşi preşedintele Trump a participat. „Cred că domnia sa a gândit prezenţa într-un context în care ar fi fost împins poate pentru nişte decizii imediate pe care România a cumpănit că nu ar trebui să le luăm pe repede înainte. (...) A fost ceva în care a fost o presiune enormă pusă pe cine e acolo la Davos şi era foarte complicat dacă erai acolo să te dai lovit într-o aripă”, spune Pîslaru. Ministrul a vorbit şi despre costurile şederii delegaţiei române la Davos.
Coreea de Sud va cheltui 1,67 miliarde de dolari pentru transformarea bazată pe inteligenţă artificială în sectoarele publice # News.ro
Guvernul Coreei de Sud intenţionează să cheltuie până la 2,4 trilioane de woni (1,67 miliarde de dolari) în acest an pentru a promova transformarea bazată pe inteligenţă artificială (AI) în sectoarele publice, de la apărare până la agricultură, scrie The Korea Times.
Ministrul Proiectelor Europene: La fiecare euro pe care îl primim de la Uniunea Europeană, noi cheltuim doar o treime ca şi contribuţie la buget # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene explică de ce România a eşuat în a accesa mai multe miliarde de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Dragoş Pîslaru a arătat că valoarea fondurilor nerambursabile stabilită după renegocierea Planului cu Comisia Europeană „rămâne neatinsă”, însă scade valoarea banilor împrumutaţi, pentru că, pe de o parte România şi-a îndreptat atenţia către programul SAFE destinat industriei de apărare, iar pe de altă parte unele proiecte propuse a fi realizate din fonduri împrumutate cu dobândă avantajoasă nu ar fi fost terminate la timp. El a explicat de asemenea cu pentru fiecare euro accesat din bani europeni, România contribuie la bugetul Uniunii cu o treime din cât primeşte.
Argeş: PNL, atac la adresa prefectului PSD al judeţului, după ce acesta a afirmat că a căutat înţelegere la Poliţia Locală privind plata unor amenzi de parcare pentru cei care au participat la un eveniment organizat de Prefectură # News.ro
PNL Argeş îl atacă dur pe prefectului PSD al judeţului, Ioana Făcăleaţă, după ce aceasta a afirmat că a căutat înţelegere la Poliţia Locală privind plata unor amenzi de parcare pentru cei care au participat la un eveniment organizat de Prefectură. „Prefecta Ioana Făcăleaţă se crede mai presus de lege”, este concluzia liberalilor, care cer demisia prefectului pe motiv că „aduce atingere gravă credibilităţii instituţiei”.
Ministrul Proiectelor Europene: La Davos a fost un exerciţiu de reprezentare a României, cum nu am mai avut de foarte, foarte multă vreme la nivel internaţional. # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, cataloghează drept o „experienţă profesională remarcabilă şi un exerciţiu de reprezentare a României, cum nu a mai fost de foarte, foarte multă vreme la nivel internaţional” prezenţa la Forumul Economic Mondial de la Davos. Dragoş Pîslaru anunţă că discuţiile pe care le-a avut la Davos s-au axat pe ideea atragerii de investitori în România, mai ales în contextul viitoarei reconstrucţii a Ucrainei
Apelul depus de FRF la Comisia de Disciplină FIFA pentru reducerea suspendării lui Denis Drăguş a fost respins # News.ro
Apelul depus de FRF la Comisia de Disciplină FIFA pentru reducerea suspendării lui Denis Drăguş, eliminat la Zenica, a fost respins.
Dosarul Epstein: Documente nou publicate arată că secretarul american al Comerţului Howard Lutnick a luat un prânz pe insula lui Jeffrey Epstein # News.ro
Departamentul Justiţiei al Statelor Unite a publicat vineri milioane de fişiere noi legate de Jeffrey Epstein, inclusiv emailuri care arată că Howard Lutnick, actualul secretar al Comerţului în administraţia Trump, ar fi vizitat insula privată a lui Epstein pentru un prânz, la ani după ce declarase că a întrerupt orice legătură cu acesta, relatează Reuters.
ANPC anunţă amenzi de aproape 8 milioane de lei date în ultima săptămână, în urma unor controale care au vizat activităţi economice diverse # News.ro
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) anunţă că instituţia a aplicat amenzi în valoare totală de aproape 8 milioane în ultima săptămână, sancţiunile fiind date în urma unor controale care au vizat activităţi economice diverse, de la complexe comerciale mari până la magazine mici din mediul rural şi operatori economici ultraspecializaţi.
Administraţia Prezidenţială - Noul secretar al CSAT, Sorin Cîrstea, e militar de carieră. Timp de 27 de ani, a ocupat succesiv poziţii în MApN, culminând cu postul de comandant al Centrului de Operaţii Psihologice/ A fost consilier pentru compania Kearney # News.ro
Noul secretar al CSAT, Sorin Cîrstea, este militar de carieră, anunţă Administraţia Prezidenţială. Timp de 27 de ani, a ocupat succesiv poziţii în MApN, culminând cu postul de comandant al Centrului de Operaţii Psihologice/ De asemenea, a fost consilier pentru compania de consultanţă Kearney, în proiecte derulate pentru Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite, contribuind inclusiv la promovarea imaginii României în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord. De asemenea, a participat la şase misiuni internaţionale în teatrele de operaţii din Kosovo şi Afganistan.
Argentinianul Joaquin Pereyra, jucător la Minnesota United, se declară, într-un interviu acordat „Pioneer Press”, „speriat” de represiunea în materie de imigraţie care are loc în Statele Unite.
Arad - Bărbat reţinut pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, dar şi pentru că a fost prins conducând un vehicul deşi avea permisul anulat şi consumase alcool # News.ro
Un bărbat de 64 de ani din Arad Bărbat reţinut pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, dar şi pentru că a fost prins conducând un vehicul deşi avea permisul anulat şi consumase alcool.
Guvernul federal al Statelor Unite a intrat într-un blocaj parţial sâmbătă, după ce Congresul nu a reuşit să aprobe la timp finanţarea pentru mai multe agenţii înainte de termenul-limită de la miezul nopţii, relatează CNN.
Meteorologii prognozează ger în mai multe regiuni, până în 4 februarie. De duminică seară, până luni dimineaţă, jumătatea de est a ţării intră sub atenţionare cod galben, între -16 şi -9 grade, mai coborâte în nordul Moldovei - HARTA # News.ro
Meteorologii prognozează ger în mai multe regiuni, până în 4 februarie. De duminică seară, până luni dimineaţă, jumătatea de est a ţării intră sub atenţionare cod galben, între -16 şi -9 grade, mai coborâte în nordul Moldovei până în jurul a -20 de grade
Mii de oameni au ieşit vineri în stradă în Minneapolis, iar elevi şi studenţi din întreaga SUA au organizat greve şi proteste pentru a cere retragerea agenţilor federali de imigraţie din Minnesota, după ce doi cetăţeni americani au fost împuşcaţi mortal de agenţi ICE, transmite Reuters.
Paris FC a găsit în sfârşit atacantul de care avea nevoie, întrucât Ciro Immobile, în vârstă de 35 de ani, ar trebui să se alăture echipei nou-promovate din Paris în următoarele ore, informează lequipe.fr.
„Suntem prinşi într-un ciclu kafkian”: şeful ONU avertizează asupra „prăbuşirii financiare iminente” a organizaţiei # News.ro
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a tras un semnal de alarmă, avertizând statele membre cu privire la un „colaps financiar iminent” al organizaţiei dacă unele dintre ele continuă să ezite să plătească.
INTERVIU - Sergiu Costache este Vio în comedia „În Pielea Mea”: „Bărbaţii puternici sunt cei care recunosc că sunt vulnerabili, sunt sinceri şi deschişi cu emoţiile lor”/ VIDEO # News.ro
Sergiu Costache, actor cu numeroase filme şi seriale la activ, surprinde din nou publicul cu prestaţia sa dintr-o comedie care va rula în cinematografe din 10 februarie: „În pielea mea”, filmul de debut al tânărului regizor Paul Decu (absolvent al masterului de regie MetFilm School, Londra). „Este o comedie foarte bună la care cu siguranţă oamenii vor râde şi se vor simţi bine, se vor relaxa”, asigură actorul, într-un interviu publicat în exclusivitate de News.ro. În plus, el vorbeşte despre stereotipuri şi despre cele mai importante lucruri pentru o relaţie de cuplu armonioasă.
Bruce Springsteen a interpretat pentru prima dată live piesa de protest la adresa ICE în Minneapolis - VIDEO # News.ro
Bruce Springsteen a urcat vineri pe scena clubului First Avenue din Minneapolis pentru a interpreta pentru prima dată live noua sa piesă de protest împotriva ICE, „Streets of Minneapolis”.
Raed Arafat: Nu ar fi acum momentul potrivit ca şi România să facă un pas curajos şi responsabil şi să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele de socializare? # News.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat în MAI Raed Arafat apreciază, în contextul recentelor evenimente în care au fost implicaţi minori, că a venit momentul potrivit ca şi România să facă un pas curajos şi responsabil şi să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele de socializare. ”Copilăria şi adolescenţa nu trebuie sacrificate pentru profitul platformelor digitale”, argumentează Arafat.
Grupul de suporteri Football Supporters Europe, „îngrijorat” de raidurile ICE înaintea Cupei Mondiale din SUA # News.ro
Grupul de suporteri Football Supporters Europe (FSE) se declară „extrem de îngrijorat de militarizarea continuă a forţelor de poliţie din SUA” înaintea Cupei Mondiale din această vară din America de Nord, informează BBC.
Chevron: Venezuela face paşi pozitivi pentru protejarea investiţiilor private în sectorul petrolier # News.ro
Chevron consideră că Venezuela a început să ia măsuri concrete pentru a proteja investiţiile companiilor petroliere private, după capturarea fostului preşedinte Nicolás Maduro de către administraţia Trump, transmite Reuters.
Americanul Christian Harrison şi britanicul Neal Skupski au câştigat proba de dublu masculin de la Australian Open / Elise Mertens şi Shuai Zhang s-au impus la feminin # News.ro
Perechea formată din americanul Christian Harrison şi britanicul Neal Skupski a câştigat proba de dublu masculin de la Australian Open, primul Grand Slam al anului.
Cluj: Un TIR încărcat cu lemne a luat foc, pe centura Vâlcele-Apahida. Şoferul nu a fost rănit, incendiul fiind stins de către pompieri # News.ro
Un autotren care transporta lemne a luat foc, sâmbătă dimineaţă, în judeţul Cluj, pe centura Vâlcele-Apahida. Şoferul a reuşit să iasă din cabina autovehiculului, nefiind rănit. Incendiul a fost stins de către pompieri
Startupul american de inteligenţă artificială Perplexity a încheiat un acord de 750 de milioane de dolari cu Microsoft pentru utilizarea platformei cloud Azure, a relatat Bloomberg, citând surse familiare discuţiilor.
Integrarea inteligenţei artificiale (AI) în programele de screening pentru cancerul de sân este asociată cu o depistare mai timpurie a bolii şi cu un număr mai mic de diagnostice în anii următori examinării, potrivit rezultatelor unui studiu de mari dimensiuni. Cercetătorii spun că acesta este cel mai amplu studiu realizat până în prezent privind utilizarea AI în screeningul oncologic.
Utilizarea aspirinei pentru prevenirea cancerului a fost intens discutată în ultimele decenii, pe baza unor date obţinute mai ales la adulţi de vârstă medie. Un studiu de amploare, cu urmărire pe termen lung, arată însă că aceste beneficii nu se regăsesc la persoanele în vârstă şi ridică semne de întrebare legate de siguranţa acestei strategii pentru această categorie de populaţie.
Ministerul Public al cantonului Valais aprobă cererea Italiei de ajutor juridic reciproc în incendiul de la Crans-Montana. Prima reuniune tehnică, la mijlocul lui februarie # News.ro
Ministerul Public al cantonului Valais, care anchetează incendiul de la Crans-Montana, în Elveţia, a acordat un ajutor juridic reciproc Italiei, care le va permite unor anchetatori italieni să aibă acces la probe, a anunţat vineri Oficiul Federal elveţian al Justiţiei (OFJ), relatează AFP.
Exxon: ”Avem tehnologia necesară pentru a produce ţiţeiul greu şi costisitor al Venezuelei” # News.ro
Exxon Mobil afirmă că dispune de tehnologia necesară pentru a produce petrolul greu şi cu costuri ridicate din Venezuela, a declarat vineri CEO-ul Darren Woods într-o discuţie cu analiştii, transmite Reuters.
