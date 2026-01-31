Ștefan Baiaram e OUT de la meciul cu Farul. Filipe Coelho a confirmat vestea proastă

09:10

Inter a ajuns la un acord pentru al treilea transfer al iernii. Trupa lui Cristi Chivu a ajuns la o înţelegere cu Modena pentru semnătura lui Yanis Massolin (23 de ani). Tânărul mijlocaş este al treilea jucător de perspectivă cu care s-a înţeles Inter în această iarnă, după Leon Jakirovic (18 ani) şi Igor Amerighi […] The post Inter, acord pentru al treilea transfer al iernii. Cristi Chivu insistă şi pentru un jucător de la Liverpool appeared first on Antena Sport.