Adrian Mihalcea surprinde, după FC Argeș – UTA 0-1: „Nu avem obiectiv play-off-ul”
Antena Sport, 31 ianuarie 2026 20:10
UTA a obținut un succes important la Mioveni în duelul cu FC Argeș, iar victoria a urcat echipa antrenată de Adrian Mihalcea pe loc de play-off în Liga 1. Arădenii își continuă sezonul remarcabil în actuala ediție de campionat. Tehnicianul „Bătrânei Doamne" a explicat care este punctul fortei al echipei sale în această stagiune.
Acum 10 minute
20:40
Acum 30 minute
20:30
Marius Șumudică, transfer direct de la campioana Arabiei Saudite! Jucătorul a fost prezentat oficial # Antena Sport
Marius Șumudică are o misiune infernală în Arabia Saudită, acolo unde a fost adus pentru a o salva pe Al-Okhdood de la retrogradare. Tehnicianul român a suferit o nouă înfrângere vineri în campionat și este la trei puncte de salvare. Acesta a cerut întăriri la ultimele conferințe de presă, iar conducerea a transfer un jucător
20:30
Acum o oră
20:10
20:00
Omul care a jucat cel mai lung meci din istorie, verdict pentru finala Djokovic – Alcaraz de la Australian Open # Antena Sport
Carlos Alcaraz și Novak Djokovic se întâlnesc duminică dimineața într-una dintre cele mai așteptate finale de la Australian Open din ultimii ani, iar diverși specialiști sau foști sportivi și-au expus opinia înainte de meciul de la Melbourne. Printre ei s-a numărat și Nicolas Mahut, cel care în 2010 juca la Wimbledon cel mai lung meci
Acum 2 ore
19:20
Arsenal a reușit să pună punct seriei de trei etape consecutive fără victorie în Premier League. Liderul din campionatul Angliei s-a impus categoric pe terenul celor de la Leeds United. Echipa antrenată de Mikel Arteta și-a extins avansul în fruntea clasamentului, față de Manchester City și Aston Villa. Distanța este acum de șapte puncte.
19:10
Suporterii din Slobozia au răbufnit, iar Dorinel Munteanu a vorbit cu Andrei Prepeliță: “Trebuie să facă asta” # Antena Sport
Dorinel Munteanu a dezvăluit că a vorbit cu Andrei Prepeliță după victoria celor de la Hermannstadt contra Unirii Slobozia, scor 3-2. În timpul meciului de pe "1 Mai", publicul ialomițean a scandat "demisia, demisia", referindu-se cel mai probabil la fostul jucător de la FCSB și la Jean Vlădoiu, cei care conduc echipa nou-promovată.
19:00
UTA a obținut o victorie importantă la Mioveni în fața revelației FC Argeș, succes care a urcat echipa antrenată de Adrian Mihalcea pe loc de play-off. Arădenii au dat lovitura în repriza a doua a partidei, erou fiind atacantul Marius Coman. Este a zecea victorie a sezonului pentru „Bătrâna Doamnă".
18:50
Ștefan Baiaram nu va fi prezent pe teren în tricoul Universității Craiova la partida cu Farul din etapa cu numărul 24 din Liga 1. Atacantul oltenilor încă se recuperează după ce s-a accidentat runda trecută contra Botoșaniului, atunci când a suferit o entorsă. Baiaram, cel mai bun jucător al Universității Craiova din acest sezon, va
Acum 4 ore
18:30
FCSB poate da lovitura! Jucătorul care i-a spus inițial “nu” lui Becali și-a dat acordul pentru transfer # Antena Sport
Kevin Ciubotaru își dorește să se transfere la FCSB, este ultima veste apărută în fotbalul românesc. Fundașul stânga al lui Hermannstadt nu a reușit să plece în străinătate, așa cum și-ar fi dorit el, motiv pentru care s-a răzgândit și se gândește din nou la o mutare la echipa campioană.
18:20
Valentin Mihăilă, gol superb în Istanbul Bașakșehir – Rizespor! Românul, printre cei mai buni de pe teren # Antena Sport
Valentin Mihăilă a fost titular sâmbătă în meciul dintre Istanbul Bașakșehir și Caykur Rizespor, din etapa cu numărul 20 din Superliga Turciei. Fotbalistul român a ieșit la rampă în minutul 68, când și-a adus echipa în avantaj. Disputa dintre cele două formații s-a încheiat cu scorul de 2-2, iar echipa românului a ajuns la patru
18:10
Lovitură pentru Real Madrid în cazul Negreira. Joan Laporta jubilează: “I-a închis «ușa în nas»” # Antena Sport
Presa spaniolă a dezvăluit că judecătoarea însărcinată cu anchetarea cazului Negreira, un scandal arbitral în care este implicată Barcelona, a respins cererea lui Real Madrid de a obţine documentele financiare ale catalanilor din perioada 2003-2021. Justiţia consideră că cererile Real Madrid nu sunt "justificate".
18:00
Ciprian Marica nu a ezitat! Cine îl va înlocui pe Denis Drăguș la barajul cu Turcia: „A muncit mult” # Antena Sport
România va disputa în luna martie unul dintre cele mai importante meciuri din istoria recentă, urmând să întâlnească naționala Turciei, în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial de anul acesta, transmis în Universul Antena. Denis Drăguș nu va fi disponibil pentru acest joc, el fiind suspendat după cartonașul roșu încasat în disputa contra Bosniei, din faza
17:50
17:40
Neluțu Varga, convins că CFR Cluj va juca în play-off. Ce îi dă încredere patronului din Gruia # Antena Sport
CFR Cluj dă semne de revenire sub comanda lui Daniel Pancu, ardelenii fiind la distanță mică de primul loc ce duce în play-off. Noul tehnician din Gruia a adus liniștea la echipă, lucru remarcat și de Neluțu Varga. Patronul „feroviarilor" s-a lăudat pentru faptul că a luat decizia de a-l aduce pe antrenorul român în
17:30
Dinamo București a ratat vineri seară șansa de a urca, cel puțin pentru moment, pe primul loc în Liga 1. Echipa antrenată de Zeljko Kopic a remizat pe Arcul de Triumf cu Petrolul Ploiești, asta deși „câinii" au dominat clar partida. Fiind catalogat drept un meci de risc ridicat, forțele de ordine a găsit numeroase
17:20
I-au închis “ușa în nas” lui Cristi Chivu. Două transferuri încercate de Inter au picat # Antena Sport
Inter își dorește să se întărească în această perioadă de mercato pentru a rezista pentru lupta pe cele trei fronturi, însă milanezii nu au noroc la mutări. După ce PSV a părut extrem de reticentă să îl cedeze pe Ivan Perisic, alte două transferuri au picat și ele într-o proporție extrem de mare, respectiv cele
17:10
La câteva zile după ce și-a încheiat campania europeană, cu un 1-1 contra celor de la Fenerbahce, FCSB va primi vizita celor de la Csikszereda pe Arena Națională, în etapa cu numărul 24 din Liga 1. La conferința de presă de sâmbătă, tehnicianul roș-albaștrilor a confirmat revenirea în lot a lui Florin Tănase, care ratase
17:00
Cristi Manea, în afara lotului pentru jocul cu Universitatea Cluj! Fotbalistul giuleștenilor și-a pierdut mama # Antena Sport
Rapid București va întâlni Universitatea Cluj sâmbătă de la ora 20:00, partida fiind una dificilă pentru echipa antrenată de Costel Gâlcă. „Șepcile roșii" au făcut legea în ultimele trei dueluri directe pe Giulești. La acest joc, tehnicianul alb-vișiniilor nu se va putea baza pe Cristi Manea. Fundașul și-a pierdut mama înaintea partidei, motiv pentru care
16:50
Adrian Mutu, “în modul bestie” la 47 de ani. Fotografia postată din sala de forță de “Il Fenomeno” # Antena Sport
Adrian Mutu și-a dedicat 20 de ani din carieră fotbalului din postura de jucător profesionist, însă "Briliantul" se menține în continuare ca un sportiv. Ajuns la 47 de ani, antrenorul care nu are în prezent un angajament a postat recent o fotografie din sala de forță prin care a dorit să le arate urmăritorilor săi
Acum 6 ore
16:40
Tragedie în familia jucătorului de la Rapid! Va lipsi din lot pentru meciul cu Universitatea Cluj # Antena Sport
16:30
“Vă rupem picioarele!”. Scandări inimaginabile în Liga 1 după 3 goluri date în 7 minute # Antena Sport
Partida dintre Unirea Slobozia și Hermannstadt din Liga 1 a fost marcată de un moment de nervozitate din partea suporterilor ialomițeni. În minutul 36, după ce formația antrenată de Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu a încasat al treilea gol în doar șapte minute, galeria gazdelor a cedat și a începus să dat tonul la o
16:30
Unirea Slobozia – Hermannstadt a fost meciul care a deschis ziua de sâmbătă în Liga 1, partida fiind disputată fără sistemul VAR, din cauza unor probleme tehnice la fața locului. Gruparea antrenată de Dorinel Munteanu a luat toate cele trei puncte din acest joc, însă victoria nu a fost deloc una ușoară pentru formația care
15:40
Valeriu Iftime a fost întrebat cine dintre el, Gigi Becali şi Mihai Rotaru este mai bogat şi a făcut o dezvăluire impresionantă, legată de impozitul pe care îl va plăti patronul Botoşaniului, în 2026. Firma Elsaco, înfiinţată în 1994, va plăti către statul român un impozit de 41 de milioane de euro.
15:20
Trei transferuri la FCSB. Anunţul lui Elias Charalambous: “Unul e aproape să semneze” # Antena Sport
Elias Charalambous a anunţat trei transferuri la FCSB. Antrenorul campioanei a dezvăluit că Gigi Becali îşi doreşte să aducă întăriri în lotul echipei sale. Charalambous a dezvăluit că un jucător e foarte aproape să semneze cu FCSB. Joao Paulo, de la Oţelul, este pe lista lui Gigi Becali.
14:50
Elena Rybakina a câştigat al doilea ei trofeu de Grand Slam, după revenirea spectaculoasă din finala cu Aryna Sabalenka (6-4, 4-6, 6-4). În spatele succesului numărului 5 WTA stă o decizie importantă luată în 2018. Atunci, jucătoarea născută în 1999 la Moscova a ales să nu mai evolueze pentru Rusia şi a făcut-o pentru Kazahstan.
Acum 8 ore
14:40
Prima reacţie a lui Gigi Becali despre transferul pregătit la FCSB. Suma oferită: “Atât le dau, e treaba lor” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit prima reacţie despre transferul lui Joao Paulo (27 de ani) la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit că nu a ajuns încă la un acord cu cei de la Oţelul privind semnătura mijlocaşului. Deşi iniţial a apărut informaţia conform căreia Gigi Becali ar fi dispus să ofere suma de 600.000 de euro
14:40
Meciul dintre Unirea Slobozia şi Hermannstadt se va desfăşura fără sistemul VAR. Asta pentru că, din informaţiile oferite de FRF, arena nu este alimentată la rețeaua electrică a orașului, ci prin intermediul unui generator. "Echipa de implementare VAR din România face următoarele precizări cu privire la problemele tehnice apărute înaintea partidei Unirea Slobozia – FC
14:30
Octavian Popescu, alături de Denis Alibec la Farul? Răspunsul dat de echipa lui Gică Hagi # Antena Sport
Conducerea celor de la Farul a făcut anunţul despre un posibil transfer al lui Octavian Popescu (23 de ani). Zoltan Iașko, directorul sportiv al constănţenilor, a transmis că nu se pune problema ca mijlocaşul să ajungă sub comanda lui Ianis Zicu. După ce Denis Alibec a revenit la Farul, s-a zvonit că şi Octavian Popescu
14:20
Gigi Becali a ratat un transfer care îi putea asigura flancul stâng, la FCSB. Patronul roş-albaştrilor a refuzat să plătească 400.000 de euro pentru a-l achiziţiona pe Rogers Mato (22 de ani). Atacantul de flanc stâng de 22 de ani din Uganda i-a fost oferit lui Gigi Becali, dar din informaţiile Antena Sport, acesta a
14:10
FC Argeş – UTA, duelul din etapa a 24-a din Liga 1, va fi în format live score, pe as.ro, de la ora 17:00. Arădenii lui Adrian Mihalcea ţintesc victoria pentru a urca pe loc de play-off. După 23 de runde disputate, UTA ocupă locul nouă, cu 35 de puncte, fiind la un singur puncte
13:30
Elena Rybakina, copleşită de emoţii după succesul de la Australian Open: “Cu greu îmi găsesc cuvintele”. Mesaj pentru Sabalenka # Antena Sport
Elena Rybakina a oferit prima reacţie, după ce s-a impus la Australian Open 2026. Ocupanta locului 5 WTA a învins-o pe Aryna Sabalenka, scor 6-4, 4-6, 6-4 şi şi-a trecut în palmares al doilea titlu de Grand Slam din carieră, după Wimbledon 2022. Elena Rybakina şi-a găsit cu greu cuvintele după finala spectaculoasă cu Aryna
13:20
Suma uriaşă încasată de Elena Rybakina, după ce a învins-o pe Aryna Sabalenka şi a câştigat Australian Open # Antena Sport
Elena Rybakina a învins-o pe Aryna Sabalenka şi a câştigat pentru prima dată în carieră Australian Open. Kazaha s-a impus în trei seturi, scor 6-4, 4-6, 6-4. Elena Rybakina şi-a trecut în palmares al doilea titlu de Grand Slam, după cel cucerit la Wimbledon, în 2022. Ocupanta locului 5 WTA şi-a luat revanşa în faţa
13:20
Aryna Sabalenka, reacţie de mare campioană după eşecul din finala Australian Open: “Să sperăm că voi lua trofeul la anul” # Antena Sport
Aryna Sabalenka a oferit o primă reacţie după ce a fost învinsă în ultimul act de la Australian Open de Elena Rybakina, 4-6, 6-4, 4-6. A fost a patra finală de Grand Slam pierdută de numărul unu mondial, care rămâne astfel cu patru turnee majore adjudecate. Meciul a durat două ore şi 18 minute, iar
13:00
Cât au ajuns să valoreze jucătorii crescuţi de Barcelona în “La Masia”. Cifre fabuloase pentru catalani # Antena Sport
Barcelona ocupă primul loc în top
Acum 12 ore
12:10
Rapid – “U” Cluj LIVE TEXT (20:00). Giuleştenii pot trece pe primul loc. “U” continuă lupta pentru play-off # Antena Sport
Rapid şi U Cluj se întâlnesc în cel mai tare meci al etapei cu numărul 24 din Liga 1. Partida de pe Giuleşti va avea loc sâmbătă, de la ora 20.00, LIVE TEXT pe as.ro. Rapid va trece pe primul loc în cazul în care se va impune în faţa Şepcilor Roşii. Giuleştenii sunt acum […] The post Rapid – “U” Cluj LIVE TEXT (20:00). Giuleştenii pot trece pe primul loc. “U” continuă lupta pentru play-off appeared first on Antena Sport.
12:00
Andrei Nicolescu, detalii despre problemele cu care se confruntă Dinamo: “Suferim, atât e deficitul” # Antena Sport
Andrei Nicolescu a oferit detalii despre problemele cu care se confruntă Dinamo. Preşedintele “câinilor” a dezvăluit că echipa are un deficit de peste patru milioane de euro, însă este o sumă pe care investitorii şi-au asumat-o. Nicolescu a subliniat că toţi cei care se implică cu bani la Dinamo ştiu de deficitul clubului, astfel că […] The post Andrei Nicolescu, detalii despre problemele cu care se confruntă Dinamo: “Suferim, atât e deficitul” appeared first on Antena Sport.
11:40
Lovitură pentru Zeljko Kopic la Dinamo. Cât va lipsi titularul care s-a accidentat în remiza cu Petrolul # Antena Sport
Zeljko Kopic a primit o veste proastă, după ce Dinamo a remizat cu Petrolul, scor 1-1, în etapa a 24-a din Liga 1. Maxime Sivis (27 de ani) a părăsit terenul accidentat şi şi-a aflat diagnosticul medicale. Maxime Sivis a fost înlocuit la pauza meciului cu Petrolul, în locul său fiind trimis în teren Jordan […] The post Lovitură pentru Zeljko Kopic la Dinamo. Cât va lipsi titularul care s-a accidentat în remiza cu Petrolul appeared first on Antena Sport.
11:30
Luka Doncic, triple-double pentru Los Angeles Lakers! Victorie în deplasare cu Washington Wizards # Antena Sport
Los Angeles Lakers, cu starul sloven Luka Doncic în mare formă, a învins în deplasare, cu scorul de 142-111, Washington Wizards, într-un meci din Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), disputat vineri seara. Luka Doncic, triple-double pentru Los Angeles Lakers Doncic a încheiat partida de la Capital One Arena cu un total de 37 de […] The post Luka Doncic, triple-double pentru Los Angeles Lakers! Victorie în deplasare cu Washington Wizards appeared first on Antena Sport.
11:30
Lewis Hamilton, optimist după ce a fost cel mai rapid în testele din Barcelona: “Avem o mentalitate de învingători” # Antena Sport
Lewis Hamilton a oferit o primă reacţie, după ce a fost cel mai rapid în testele din Barcelona. Pilotul de la Ferrari a dezvăluit că mentalitatea din cadrul echipei s-a schimbat în acest an, fiind foarte optimist în ceea ce priveşte sezonul acesta, care va începe în martie, în Australia. Lewis Hamilton a înregistrat timpul […] The post Lewis Hamilton, optimist după ce a fost cel mai rapid în testele din Barcelona: “Avem o mentalitate de învingători” appeared first on Antena Sport.
11:00
Anunţul oficial: pierdere uriaşă pentru România, pentru barajul cu Turcia. Jucătorul care e OUT # Antena Sport
România va disputa semifinala barajului pentru World Cup 2026 cu Turcia, pe 26 martie, fără Denis Drăguş. Federaţia Română de Fotbal a anunţat că apelul depus la Comisia de Disciplină FIFA pentru reducerea suspendării a fost respins. Drăguş a fost eliminat în duelul din Bosnia şi a fost suspendat pentru două meciuri, primul fiind cel […] The post Anunţul oficial: pierdere uriaşă pentru România, pentru barajul cu Turcia. Jucătorul care e OUT appeared first on Antena Sport.
11:00
Paris FC a găsit în sfârşit atacantul de care avea nevoie, întrucât Ciro Immobile, în vârstă de 35 de ani, ar trebui să se alăture echipei nou-promovate din Paris în următoarele ore, informează lequipe.fr. Conducerea clubului parizian ar fi ajuns deja la un acord cu clubul din Bologna, la care Ciro Immobile, sub contract până […] The post Ce surpriză: ajuns la 35 de ani, Ciro Immobile s-a înţeles cu Paris FC appeared first on Antena Sport.
10:50
Anunţul oficial: pierdere uriaşă pentru România, înainte de barajul cu Turcia. Jucătorul care e OUT # Antena Sport
10:40
Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB # Antena Sport
Gigi Becali e aproape să dea o lovitură spectaculoasă pe piaţa transferurilor, chiar dacă FCSB a ratat calificarea în play-off-ul pentru optimile Europa League. FCSB are nevoie de un sezon regular perfect pentru a prinde play-off-ul, iar pentru asta Becali vrea să întărească linia mediană. Pentru asta, va scoate din conturi 600.000 de euro. Joao […] The post Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB appeared first on Antena Sport.
10:40
Mircea Lucescu, nou anunţ despre starea de sănătate după ce a fost internat de două ori: “Nu vă faceţi griji” # Antena Sport
Mircea Lucescu a oferit noi detalii despre starea sa de sănătate, după ce în ultima perioadă a fost internat de două ori. Selecţionerul în vârstă de 80 de ani a dat asigurări că acum se simte bine. Mircea Lucescu s-a confruntat cu o răceală puternică la finalul lui 2025, în preajma Sărbătorilor. La momentul respectiv, […] The post Mircea Lucescu, nou anunţ despre starea de sănătate după ce a fost internat de două ori: “Nu vă faceţi griji” appeared first on Antena Sport.
10:30
“Dacă voi susţine pe cineva…”. Rafael Nadal va fi prezent la finala Carlos Alcaraz – Novak Djokovic, de la Australian Open # Antena Sport
Rafael Nadal (39 de ani) va fi prezent la finala dintre Carlos Alcaraz (22 de ani) şi Novak Djokovic (38 de ani), de la Australian Open 2026. Campionul spaniol, retras la finalul lui 2024, a recunoscut faptul că îl va susţine pe compatriotul său, însă s-ar bucura şi dacă Nole s-ar impune pentru a 11-a […] The post “Dacă voi susţine pe cineva…”. Rafael Nadal va fi prezent la finala Carlos Alcaraz – Novak Djokovic, de la Australian Open appeared first on Antena Sport.
10:10
Ce salariu va avea Denis Alibec la Farul. Atacantul a renunţat la bani pentru a pleca de la FCSB # Antena Sport
S-a aflat ce salariu va avea Denis Alibec (35 de ani) la noua lui echipă, Farul. Atacantul a renunţat la o sumă importantă de bani pentru a pleca de la FCSB, după doar o jumătate de sezon. Denis Alibec nu a reuşit să se impună sub comanda lui Elias Charalambous, bifând puţine partide la campioană. […] The post Ce salariu va avea Denis Alibec la Farul. Atacantul a renunţat la bani pentru a pleca de la FCSB appeared first on Antena Sport.
09:50
Sacrificii uriaşe făcute de Florin Tănase, pentru a reveni pe teren la FCSB. Dezvăluirile lui Mihai Stoica: “A venit cu un taxi” # Antena Sport
Florin Tănase a făcut sacrificii uriaşe pentru a reveni pe teren cât mai repede la FCSB. Mihai Stoica a dezvăluit că decarul roş-albaştrilor a ales să se întoarcă în ţară cu un taxi, după ce s-a tratat la “vraciul” Marijana, de la Belgrad. Florin Tănase “s-a rupt” înaintea meciului cu Dinamo Zagreb şi a plecat […] The post Sacrificii uriaşe făcute de Florin Tănase, pentru a reveni pe teren la FCSB. Dezvăluirile lui Mihai Stoica: “A venit cu un taxi” appeared first on Antena Sport.
09:40
Detroit Pistons – Golden State 131 – 124. Gazdele şi-au mărit avandul în fruntea Conferinţei de Est. Curry s-a accidentat # Antena Sport
Detroit Pistons – Golden State Warriors 131 – 124 a fost live video în AntenaPLAY. Detroit îşi consolidează prima poziție în Conferința de Est, după un succes la Chase Center din San Francisco împotriva lui Golden State Warriors, pentru care superstarul şi cel mai bun marcator de trei puncte al sezonului, Steph Curry, a părăsit […] The post Detroit Pistons – Golden State 131 – 124. Gazdele şi-au mărit avandul în fruntea Conferinţei de Est. Curry s-a accidentat appeared first on Antena Sport.
09:30
Sorana Cîrstea şi-a adus aminte de faimoasa îmbrăţişare pe care a avut-o cu Simona Halep, cu un an în urmă, la Cluj, imediat după ce fostul număr unu mondial îşi anunţa retragerea definitivă din tenis. La acel moment, multă lume a fost surprinsă de acel gest, dacă ţinem cont de relaţia rece pe care cele […] The post Ce a putut spune Sorana Cîrstea despre Simona Halep appeared first on Antena Sport.
