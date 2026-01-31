Acordul de apărare între Arabia Saudită şi Pakistan nu va include Turcia

19:20

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, l-a primit la minister pe Pat Fallon, congresman republican din Texas, conform News.ro. Cu acest prilej, ministrul a afirmat că interesul companiilor americane pentru investiţii în România este în creştere, datorită existenţei resurselor, a proiectelor mature şi a unui cadru predictibil, potrivit sursei citate anterior. De asemenea, Bogdan Ivan a subliniat că România rămâne un partener de încredere pentru Statele Unite, iar rolul său în regiune este tot mai important