Clubul lui Cosmin Contra a făcut anunțul: i-a fost reziliat contractul

Sport.ro, 31 ianuarie 2026 21:50

Decizie radicală luată de Al-Arabi!

Acum 15 minute
22:10
Etapă de coșmar pentru FCSB! Șansele la play-off continuă să scadă Sport.ro
Rezultatele înregistrate până acum în runda a 24-a din Superliga nu sunt deloc favorabile celor de la FCSB.
Acum o oră
21:50
Amalia Covaliu, performanța senzațională la Cupa Mondială de Scrimă! Ce medalie a obținut Sport.ro
Amalia Covaliu a cucerit sâmbătă, în etapa de la Tbilisi, medalia de argint în proba feminină individuală a Cupei Mondiale FIE la sabie juniori.
21:50
Codașa Metaloglobus și-a vândut în străinătate cel mai bun jucător! Sport.ro
Echipa din București este pe ultimul loc în Superligă.
21:50
Clubul lui Cosmin Contra a făcut anunțul: i-a fost reziliat contractul Sport.ro
Decizie radicală luată de Al-Arabi!
21:30
Dezastru pentru jucătorul la care Chivu tocmai a renunțat! Roșu după 6 minute la debut Sport.ro
Kristjan Asllani (23 de ani), mijlocașul care aparține de Inter Milano, a avut un debut de coșmar la Beșiktaș.
Acum 2 ore
21:20
CSM București tremură! Echipa din Ardeal care a urcat pe primul loc în Liga Florilor după șapte victorii consecutive Sport.ro
Se anunță un final de campionat de poveste în Liga Florilor, LIVE pe Pro Arena și VOYO.
21:20
Decizia luată de Peter Bosz în privința lui Dennis Man pentru derby-ul cu Feyenoord: cum arată primul 11 Sport.ro
Dennis Man este anunțat titular în derby-ul PSV - Feyenoord de duminică, deși a fost schimbat în duelul cu Bayern. Peter Bosz face trei modificări în primul 11 pentru a șterge impresia din Ligă.
21:20
Cristiano Bergodi, printre rapidiști! Ce a făcut antrenorul care a plecat cu scandal din Giulești Sport.ro
Cristiano Bergodi s-a aflat într-o situație inedită înaintea duelului cu Rapid.
20:50
Sorana Cîrstea, emoții la ultimul Transylvania Open: „Vreau o finală românească”. Show cu Dracula și meniu de MasterChef la Cluj Sport.ro
Jucătoarele au fost întâmpinate de Dracula la dineul oficial de la Cluj, unde au gustat meniul pregătit de Cosmina, câștigătoarea MasterChef. Sorana Cîrstea visează la o finală românească.
20:50
Telenovela Horațiu Moldovan s-a încheiat! Antrenorul lui Real Oviedo a făcut anunțul Sport.ro
Horațiu Moldovan (28 de ani) a apărat ultima dată într-un meci oficial în luna octombrie.
20:30
Wolverhampton - Bournemouth ne-a lămurit: știm prima retrogradată din Premier League! Sport.ro
Partidele din Premier League sunt transmise exclusiv de VOYO.
Acum 4 ore
20:20
Mario Tudose a lămurit totul! Ce se întâmplă cu transferul jucătorului dorit de FCSB Sport.ro
Mario Tudose a oferit un răspuns clar după ce a fost întrebat despre plecarea de la FC Argeș.
20:10
Cum s-a încheiat prima zi de Transylvania Open 2026 pentru românce și cine intră duminică pe teren Sport.ro
Startul Transylvania Open 2026 a fost unul dificil pentru jucătoarele noastre, Briana Szabo și Mara Gae fiind eliminate rapid. Duminică încep meciurile de pe tabloul principal la Cluj-Napoca.
20:00
Brighton - Everton, decis în minutul 90+7! Thriller în toată regula în Premier League Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
19:50
Adrian Mihalcea, mesaj neașteptat după victoria imensă cu FC Argeș: „Nu pot să neg” Sport.ro
Adrian Mihalcea a transmis un mesaj clar după ce echipa sa a urcat pe loc de play-off.
19:40
Rapid a făcut anunțul: "Suntem 90% înțeleși, luni semnează!" Sport.ro
Rapid a fost destul de activă în fereastra de mercato din această iarnă, atât la capitolul plecări, cât și la capitolul sosiri.
19:20
Darius Olaru a spus lucrurilor pe nume! Ce îl scoate din minți pe căpitanul FCSB: „Asta mă enervează” Sport.ro
Darius Olaru (27 de ani), căpitanul roș-albaștrilor, a dezvăluit lucrul care îl frustrează cel mai tare când este pe teren.
19:20
Adrian Șut, un meseriaș la Al Ain! Ce a făcut astăzi Sport.ro
Mijlocașul român s-a impus repede în fotbalul arab.
18:50
Tricolorul din Serie A, ”anonim” și astăzi! Sezonul de coșmar continuă Sport.ro
Pisa a pierdut pe teren propriu în fața lui Sassuolo.
18:50
Play On Sport | „Tricolorii”, interziși în Premier League? Răspuns tăios în direct: „Nu văd pe nimeni” Sport.ro
Invitații emisiunii Play On Sport de pe VOYO au analizat șansele fotbaliștilor români de a ajunge în Premier League.
18:30
Olimpiu Moruțan, titular în premieră la Rapid! Starul sacrificat de Gâlcă Sport.ro
Rapid - Universitatea Cluj se joacă în această seară, de la ora 20:00, în runda a 24-a din Superliga.
18:30
Fază fierbinte în Superliga! Fotbalistul a fost lovit clar în careu, dar Chivulete nu a dat penalty Sport.ro
Partida FC Argeș - UTA a oferit o fază fierbinte.
Acum 6 ore
18:10
Selecționerul Germaniei vede "luminița" aurului la EURO. Alfred Gislason: "Fenomenal! O performanță extraordinară" Sport.ro
Germania - Danemarca e finala Campionatului European de handbal masculin, LIVE pe VOYO, duminică, de la 19:00.
18:00
Dorinel Munteanu, nemulțumit după prima victorie pe banca lui FC Hermannstadt: „Ăsta e scopul meu” Sport.ro
Dorinel Munteanu a vorbit despre aspectul care l-a deranjat în meciul cu Unirea Slobozia.
18:00
Valentin Mihăilă a renăscut în Turcia! A doua etapă consecutivă cu gol marcat Sport.ro
Valentin Mihăilă (25 de ani) a marcat un nou gol pentru Rizespor în campionatul Turciei.
18:00
Italienii nu l-au uitat pe Denis Alibec! Reacția presei din „Cizmă” după ce atacantul a revenit la Farul Sport.ro
Presa din Italia a reacționat imediat după ce Denis Alibec a semnat cu Farul Constanța, amintind de trecutul său la Inter și de titlul cucerit cu Hagi.
17:50
CS Dinamo, victorie în Ștefan cel Mare după un gol marcat de atacantul adus din liga a șaptea din Anglia! Sport.ro
Echipa antrenată de Florin Bratu luptă pentru evitarea retrogradării din Liga 2.
17:50
Încă un debut la FCSB, după Matei Popa! Sport.ro
FCSB va primi vizita celor de la FK Csikszereda, duminică, de la ora 20:00.
17:50
"Jucătorii sunt flămânzi de succes!" Selecționerul danezilor, Nikolaj Jacobsen, "amenință" Germania înaintea finalei EHF EURO 2026 Sport.ro
EURO 2026 la handbal masculin se vede în direct și în exclusivitate pe VOYO!
17:30
Sergio Ramos urcă în ring! Fostul star al Realului ar urma să se lupte cu Andrew Tate în Qatar Sport.ro
Sergio Ramos, liber de contract după despărțirea de Monterrey, ar putea debuta în box împotriva controversatului Andrew Tate, într-o gală programată în august, în Qatar.
17:10
Lovitură de imagine imediat după FCSB - Csikszereda: "Luni semnează contractul!" Sport.ro
FCSB - FK Csikszereda se joacă duminică, de la 20:00, pe Arena Națională, în etapa a 24-a din Superliga. După meci, nou-promovata este așteptată să oficializeze o mutare spectaculoasă.
17:00
A părăsit-o pe FCSB, iar acum a ajuns în liga secundă! Regretat în Superliga: „Grozavu l-a vrut mult!” Sport.ro
Dublul campion cu FCSB a revenit în țara natală.
16:50
S-a înregistrat scorul campionatului! Rezultat SF reușit de Sepsi Sfântu Gheorghe Sport.ro
Diferență horror în ultima etapă din Liga Națională de baschet feminin.
16:50
Gigi Becali, gata să intre în play-off! Bombele pe care le pregătește FCSB: „Vrea trei transferuri” Sport.ro
Gigi Becali vrea să mai aducă jucători în această iarnă la FCSB.
16:30
Dinamo a urcat pe locul 1! Victorie fără vreo emoție în ultimul meci Sport.ro
Luptă palpitantă în Divizia A1 la volei feminin.
16:30
Radu Drăgușin, blocat la Tottenham! Anunțul agentului înainte de finalul mercato: „M-am resemnat” Sport.ro
Șansele lui Radu Drăgușin de a reveni în Serie A sunt minime. Agentul Florin Manea admite că stoperul va continua probabil la Tottenham, unde ar putea fi titular mâine.
Acum 8 ore
16:20
De nicăieri! Nou-promovata anunță: "Suntem mult, mult mai buni decât FCSB! Vrem 3 puncte" Sport.ro
FCSB a remizat contra lui Fenerbahce (1-1) în ultima partidă din faza principală Europa League, iar acum se pregătește de confruntarea cu FK Csikszereda, din campionat.
15:30
Meciuri din WTA, gratis, la Cluj. Directorul Transylvania Open vrea finală românească și anunță surprize din partea Simonei Halep Sport.ro
Patrick Ciorcilă a anunțat câteva dintre noutățile care vor fi văzute la Transylvania Open 2026 - competiție transmisă de VOYO în săptămâna 31 ianuarie - 7 februarie.
15:20
Motivul incredibil pentru care VAR-ul nu funcționează la un meci din Superliga României Sport.ro
Meciul dintre Unirea Slobozia și Hermannstadt poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.
15:20
Gigi Becali a făcut lumină în legătură cu noul transfer! Patronul de la FCSB a spus cât plătește pe fotbalistul dorit Sport.ro
FCSB pregătește o nouă mutare în această iarnă.
15:00
Mihai Stoica are emoții cu privire la planul lui Gigi Becali: ”E clar că nu e pregătit!” Sport.ro
Planul lui Gigi Becali este în plină desfășurare. 
14:50
Tavi Popescu, la Farul Constanța? Reacție oficială Sport.ro
După Denis Alibec, Gigi Becali a anunțat că este gata să trimită și alți jucători la Farul Constanța.
14:50
Gigi Becali pregătește bomba la FCSB: titularul unei adversare din lupta pentru play-off! Suma cerută de club Sport.ro
Gigi Becali își propune să o întărească pe FCSB în cursa pentru ultimul loc din play-off-ul Superligii.
14:30
Transfer tare pentru Oleksandr Zinchenko! Unde îl trimite Arsenal Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
Acum 12 ore
14:20
Surpriză la Real Madrid! Perez a luat legătura cu un antrenor de top din Premier League pentru a-l înlocui pe Arbeloa Sport.ro
Varianta surprinzătoare de înlocuire a lui Alvaro Arbeloa găsită de Florentino Perez. 
14:10
Spectacol în Ligue 1: Paris FC – OM (18:00), Lorient – Nantes (20:00) și Monaco – Rennes (22:00), LIVE pe VOYO Sport.ro
Trei meciuri sunt programate sâmbătă pe VOYO din etapa cu numărul 20 din Ligue 1. 
14:10
OUT de la Manchester City! S-a înțeles deja cu noua sa echipă Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
14:00
Swiatek și Sabalenka? Nicio problemă: reacția Rybakinei după ce a câștigat trofeul de la Melbourne și un premiu cât Australia Sport.ro
Elena Rybakina, campioana Openului Australian 2026.
13:40
„Mulți m-au retras în ultimii ani, le mulțumesc” Djokovic, acid înainte de finala cu Alcaraz. Tot ce trebuie să știi despre meciul istoric de la Melbourne Sport.ro
Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, finală istorică în Australia, indiferent de rezultat. Meciul va fi transmis live text pe Sport.ro.
13:10
Chelsea - West Ham United, exclusiv pe VOYO și Sport.ro, astăzi, de la 19:30. Echipele probabile Sport.ro
Sport.ro redă LIVE VIDEO & TEXT meciul Chelsea - West Ham United, astăzi, de la ora 19:30. 
