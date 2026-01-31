Sorana Cîrstea, emoții la ultimul Transylvania Open: „Vreau o finală românească”. Show cu Dracula și meniu de MasterChef la Cluj

Sport.ro, 31 ianuarie 2026 20:50

Jucătoarele au fost întâmpinate de Dracula la dineul oficial de la Cluj, unde au gustat meniul pregătit de Cosmina, câștigătoarea MasterChef. Sorana Cîrstea visează la o finală românească.

Acum 30 minute
20:50
20:50
Telenovela Horațiu Moldovan s-a încheiat! Antrenorul lui Real Oviedo a făcut anunțul Sport.ro
Horațiu Moldovan (28 de ani) a apărat ultima dată într-un meci oficial în luna octombrie.
Acum o oră
20:30
Wolverhampton - Bournemouth ne-a lămurit: știm prima retrogradată din Premier League! Sport.ro
Partidele din Premier League sunt transmise exclusiv de VOYO.
20:20
Mario Tudose a lămurit totul! Ce se întâmplă cu transferul jucătorului dorit de FCSB Sport.ro
Mario Tudose a oferit un răspuns clar după ce a fost întrebat despre plecarea de la FC Argeș.
Acum 2 ore
20:10
Cum s-a încheiat prima zi de Transylvania Open 2026 pentru românce și cine intră duminică pe teren Sport.ro
Startul Transylvania Open 2026 a fost unul dificil pentru jucătoarele noastre, Briana Szabo și Mara Gae fiind eliminate rapid. Duminică încep meciurile de pe tabloul principal la Cluj-Napoca.
20:00
Brighton - Everton, decis în minutul 90+7! Thriller în toată regula în Premier League Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
19:50
Adrian Mihalcea, mesaj neașteptat după victoria imensă cu FC Argeș: „Nu pot să neg” Sport.ro
Adrian Mihalcea a transmis un mesaj clar după ce echipa sa a urcat pe loc de play-off.
19:40
Rapid a făcut anunțul: "Suntem 90% înțeleși, luni semnează!" Sport.ro
Rapid a fost destul de activă în fereastra de mercato din această iarnă, atât la capitolul plecări, cât și la capitolul sosiri.
19:20
Darius Olaru a spus lucrurilor pe nume! Ce îl scoate din minți pe căpitanul FCSB: „Asta mă enervează” Sport.ro
Darius Olaru (27 de ani), căpitanul roș-albaștrilor, a dezvăluit lucrul care îl frustrează cel mai tare când este pe teren.
19:20
Adrian Șut, un meseriaș la Al Ain! Ce a făcut astăzi Sport.ro
Mijlocașul român s-a impus repede în fotbalul arab.
Acum 4 ore
18:50
Tricolorul din Serie A, ”anonim” și astăzi! Sezonul de coșmar continuă Sport.ro
Pisa a pierdut pe teren propriu în fața lui Sassuolo.
18:50
Play On Sport | „Tricolorii”, interziși în Premier League? Răspuns tăios în direct: „Nu văd pe nimeni” Sport.ro
Invitații emisiunii Play On Sport de pe VOYO au analizat șansele fotbaliștilor români de a ajunge în Premier League.
18:30
Olimpiu Moruțan, titular în premieră la Rapid! Starul sacrificat de Gâlcă Sport.ro
Rapid - Universitatea Cluj se joacă în această seară, de la ora 20:00, în runda a 24-a din Superliga.
18:30
Fază fierbinte în Superliga! Fotbalistul a fost lovit clar în careu, dar Chivulete nu a dat penalty Sport.ro
Partida FC Argeș - UTA a oferit o fază fierbinte.
18:10
Selecționerul Germaniei vede "luminița" aurului la EURO. Alfred Gislason: "Fenomenal! O performanță extraordinară" Sport.ro
Germania - Danemarca e finala Campionatului European de handbal masculin, LIVE pe VOYO, duminică, de la 19:00.
18:00
Dorinel Munteanu, nemulțumit după prima victorie pe banca lui FC Hermannstadt: „Ăsta e scopul meu” Sport.ro
Dorinel Munteanu a vorbit despre aspectul care l-a deranjat în meciul cu Unirea Slobozia.
18:00
Valentin Mihăilă a renăscut în Turcia! A doua etapă consecutivă cu gol marcat Sport.ro
Valentin Mihăilă (25 de ani) a marcat un nou gol pentru Rizespor în campionatul Turciei.
18:00
Italienii nu l-au uitat pe Denis Alibec! Reacția presei din „Cizmă” după ce atacantul a revenit la Farul Sport.ro
Presa din Italia a reacționat imediat după ce Denis Alibec a semnat cu Farul Constanța, amintind de trecutul său la Inter și de titlul cucerit cu Hagi.
17:50
CS Dinamo, victorie în Ștefan cel Mare după un gol marcat de atacantul adus din liga a șaptea din Anglia! Sport.ro
Echipa antrenată de Florin Bratu luptă pentru evitarea retrogradării din Liga 2.
17:50
Încă un debut la FCSB, după Matei Popa! Sport.ro
FCSB va primi vizita celor de la FK Csikszereda, duminică, de la ora 20:00.
17:50
"Jucătorii sunt flămânzi de succes!" Selecționerul danezilor, Nikolaj Jacobsen, "amenință" Germania înaintea finalei EHF EURO 2026 Sport.ro
EURO 2026 la handbal masculin se vede în direct și în exclusivitate pe VOYO!
17:30
Sergio Ramos urcă în ring! Fostul star al Realului ar urma să se lupte cu Andrew Tate în Qatar Sport.ro
Sergio Ramos, liber de contract după despărțirea de Monterrey, ar putea debuta în box împotriva controversatului Andrew Tate, într-o gală programată în august, în Qatar.
Acum 6 ore
17:10
Lovitură de imagine imediat după FCSB - Csikszereda: "Luni semnează contractul!" Sport.ro
FCSB - FK Csikszereda se joacă duminică, de la 20:00, pe Arena Națională, în etapa a 24-a din Superliga. După meci, nou-promovata este așteptată să oficializeze o mutare spectaculoasă.
17:00
A părăsit-o pe FCSB, iar acum a ajuns în liga secundă! Regretat în Superliga: „Grozavu l-a vrut mult!” Sport.ro
Dublul campion cu FCSB a revenit în țara natală.
16:50
S-a înregistrat scorul campionatului! Rezultat SF reușit de Sepsi Sfântu Gheorghe Sport.ro
Diferență horror în ultima etapă din Liga Națională de baschet feminin.
16:50
Gigi Becali, gata să intre în play-off! Bombele pe care le pregătește FCSB: „Vrea trei transferuri” Sport.ro
Gigi Becali vrea să mai aducă jucători în această iarnă la FCSB.
16:30
Dinamo a urcat pe locul 1! Victorie fără vreo emoție în ultimul meci Sport.ro
Luptă palpitantă în Divizia A1 la volei feminin.
16:30
Radu Drăgușin, blocat la Tottenham! Anunțul agentului înainte de finalul mercato: „M-am resemnat” Sport.ro
Șansele lui Radu Drăgușin de a reveni în Serie A sunt minime. Agentul Florin Manea admite că stoperul va continua probabil la Tottenham, unde ar putea fi titular mâine.
16:20
De nicăieri! Nou-promovata anunță: "Suntem mult, mult mai buni decât FCSB! Vrem 3 puncte" Sport.ro
FCSB a remizat contra lui Fenerbahce (1-1) în ultima partidă din faza principală Europa League, iar acum se pregătește de confruntarea cu FK Csikszereda, din campionat.
15:30
Meciuri din WTA, gratis, la Cluj. Directorul Transylvania Open vrea finală românească și anunță surprize din partea Simonei Halep Sport.ro
Patrick Ciorcilă a anunțat câteva dintre noutățile care vor fi văzute la Transylvania Open 2026 - competiție transmisă de VOYO în săptămâna 31 ianuarie - 7 februarie.
15:20
Motivul incredibil pentru care VAR-ul nu funcționează la un meci din Superliga României Sport.ro
Meciul dintre Unirea Slobozia și Hermannstadt poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.
15:20
Gigi Becali a făcut lumină în legătură cu noul transfer! Patronul de la FCSB a spus cât plătește pe fotbalistul dorit Sport.ro
FCSB pregătește o nouă mutare în această iarnă.
Acum 8 ore
15:00
Mihai Stoica are emoții cu privire la planul lui Gigi Becali: ”E clar că nu e pregătit!” Sport.ro
Planul lui Gigi Becali este în plină desfășurare. 
14:50
Tavi Popescu, la Farul Constanța? Reacție oficială Sport.ro
După Denis Alibec, Gigi Becali a anunțat că este gata să trimită și alți jucători la Farul Constanța.
14:50
Gigi Becali pregătește bomba la FCSB: titularul unei adversare din lupta pentru play-off! Suma cerută de club Sport.ro
Gigi Becali își propune să o întărească pe FCSB în cursa pentru ultimul loc din play-off-ul Superligii.
14:30
Transfer tare pentru Oleksandr Zinchenko! Unde îl trimite Arsenal Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
14:20
Surpriză la Real Madrid! Perez a luat legătura cu un antrenor de top din Premier League pentru a-l înlocui pe Arbeloa Sport.ro
Varianta surprinzătoare de înlocuire a lui Alvaro Arbeloa găsită de Florentino Perez. 
14:10
Spectacol în Ligue 1: Paris FC – OM (18:00), Lorient – Nantes (20:00) și Monaco – Rennes (22:00), LIVE pe VOYO Sport.ro
Trei meciuri sunt programate sâmbătă pe VOYO din etapa cu numărul 20 din Ligue 1. 
14:10
OUT de la Manchester City! S-a înțeles deja cu noua sa echipă Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
14:00
Swiatek și Sabalenka? Nicio problemă: reacția Rybakinei după ce a câștigat trofeul de la Melbourne și un premiu cât Australia Sport.ro
Elena Rybakina, campioana Openului Australian 2026.
13:40
„Mulți m-au retras în ultimii ani, le mulțumesc” Djokovic, acid înainte de finala cu Alcaraz. Tot ce trebuie să știi despre meciul istoric de la Melbourne Sport.ro
Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, finală istorică în Australia, indiferent de rezultat. Meciul va fi transmis live text pe Sport.ro.
Acum 12 ore
13:10
Chelsea - West Ham United, exclusiv pe VOYO și Sport.ro, astăzi, de la 19:30. Echipele probabile Sport.ro
Sport.ro redă LIVE VIDEO & TEXT meciul Chelsea - West Ham United, astăzi, de la ora 19:30. 
13:10
Pleacă Denis Ciobotariu de la Rapid? Răspunsul dat de Costel Gâlcă Sport.ro
Denis Ciobotariu ar putea pleca de la Rapid în această iarnă. 
13:00
Rapid - U Cluj, ora 20:00, LIVE TEXT. Meci tare în Giulești Sport.ro
Meciul dintre Rapid și U Cluj este programat de la ora 20:00 și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
12:50
Dinamo pierde un titular! S-a accidentat în meciul cu Petrolul Sport.ro
Meciul dintre Dinamo și Petrolul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.
12:20
Marius Șumudică a răbufnit după un nou eșec în Arabia Saudită: ”Mi-e rușine” Sport.ro
Marius Șumudică (54 de ani) o pregătește de trei săptămâni pe Al-Okhdood, cu care are ca obiectiv salvarea de la retrogradare.
12:20
Novak Djokovic sau Carlos Alcaraz? Rafael Nadal și-a ales favoritul în finala Australian Open Sport.ro
Cu cine va ține Rafael Nadal în finala de la Australian Open dintre Novak Djokovic și Carlos Alcaraz. 
12:10
Răsturnare de situație! Unde poate ajunge Dennis Politic de la FCSB: ”Cazul rămâne deschis!” Sport.ro
Gigi Becali ”l-a testat” pe Dennis Politic în meciul cu Fenerbahce, scor 1-1, ultimul din faza principală Europa League.
12:00
Emma Răducanu a ajuns la Cluj, Rafael Nadal, în Melbourne. Cu cine va ține spaniolul în finala Djokovic - Alcaraz Sport.ro
Transylvania Open 2026, transmis exclusiv de Pro Arena și VOYO, în săptămâna 31 ianuarie - 7 februarie.
11:40
FC Argeș - UTA, astăzi, de la 17:00. „Vulturii alb-violeți” vor să vâneze „Bătrâna Doamnă” în lupta pentru play-off Sport.ro
Pe site-ul Sport.ro găsiți toate informațiile utile despre partida FC Argeș - UTA.
