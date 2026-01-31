Telenovela Horațiu Moldovan s-a încheiat! Antrenorul lui Real Oviedo a făcut anunțul
Sport.ro, 31 ianuarie 2026 20:50
Horațiu Moldovan (28 de ani) a apărat ultima dată într-un meci oficial în luna octombrie.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 30 minute
20:50
Sorana Cîrstea, emoții la ultimul Transylvania Open: „Vreau o finală românească”. Show cu Dracula și meniu de MasterChef la Cluj # Sport.ro
Jucătoarele au fost întâmpinate de Dracula la dineul oficial de la Cluj, unde au gustat meniul pregătit de Cosmina, câștigătoarea MasterChef. Sorana Cîrstea visează la o finală românească.
20:50
Horațiu Moldovan (28 de ani) a apărat ultima dată într-un meci oficial în luna octombrie.
Acum o oră
20:30
Partidele din Premier League sunt transmise exclusiv de VOYO.
20:20
Mario Tudose a oferit un răspuns clar după ce a fost întrebat despre plecarea de la FC Argeș.
Acum 2 ore
20:10
Cum s-a încheiat prima zi de Transylvania Open 2026 pentru românce și cine intră duminică pe teren # Sport.ro
Startul Transylvania Open 2026 a fost unul dificil pentru jucătoarele noastre, Briana Szabo și Mara Gae fiind eliminate rapid. Duminică încep meciurile de pe tabloul principal la Cluj-Napoca.
20:00
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
19:50
Adrian Mihalcea a transmis un mesaj clar după ce echipa sa a urcat pe loc de play-off.
19:40
Rapid a fost destul de activă în fereastra de mercato din această iarnă, atât la capitolul plecări, cât și la capitolul sosiri.
19:20
Darius Olaru a spus lucrurilor pe nume! Ce îl scoate din minți pe căpitanul FCSB: „Asta mă enervează” # Sport.ro
Darius Olaru (27 de ani), căpitanul roș-albaștrilor, a dezvăluit lucrul care îl frustrează cel mai tare când este pe teren.
19:20
Mijlocașul român s-a impus repede în fotbalul arab.
Acum 4 ore
18:50
Pisa a pierdut pe teren propriu în fața lui Sassuolo.
18:50
Play On Sport | „Tricolorii”, interziși în Premier League? Răspuns tăios în direct: „Nu văd pe nimeni” # Sport.ro
Invitații emisiunii Play On Sport de pe VOYO au analizat șansele fotbaliștilor români de a ajunge în Premier League.
18:30
Rapid - Universitatea Cluj se joacă în această seară, de la ora 20:00, în runda a 24-a din Superliga.
18:30
Fază fierbinte în Superliga! Fotbalistul a fost lovit clar în careu, dar Chivulete nu a dat penalty # Sport.ro
Partida FC Argeș - UTA a oferit o fază fierbinte.
18:10
Selecționerul Germaniei vede "luminița" aurului la EURO. Alfred Gislason: "Fenomenal! O performanță extraordinară" # Sport.ro
Germania - Danemarca e finala Campionatului European de handbal masculin, LIVE pe VOYO, duminică, de la 19:00.
18:00
Dorinel Munteanu, nemulțumit după prima victorie pe banca lui FC Hermannstadt: „Ăsta e scopul meu” # Sport.ro
Dorinel Munteanu a vorbit despre aspectul care l-a deranjat în meciul cu Unirea Slobozia.
18:00
Valentin Mihăilă (25 de ani) a marcat un nou gol pentru Rizespor în campionatul Turciei.
18:00
Italienii nu l-au uitat pe Denis Alibec! Reacția presei din „Cizmă” după ce atacantul a revenit la Farul # Sport.ro
Presa din Italia a reacționat imediat după ce Denis Alibec a semnat cu Farul Constanța, amintind de trecutul său la Inter și de titlul cucerit cu Hagi.
17:50
CS Dinamo, victorie în Ștefan cel Mare după un gol marcat de atacantul adus din liga a șaptea din Anglia! # Sport.ro
Echipa antrenată de Florin Bratu luptă pentru evitarea retrogradării din Liga 2.
17:50
FCSB va primi vizita celor de la FK Csikszereda, duminică, de la ora 20:00.
17:50
"Jucătorii sunt flămânzi de succes!" Selecționerul danezilor, Nikolaj Jacobsen, "amenință" Germania înaintea finalei EHF EURO 2026 # Sport.ro
EURO 2026 la handbal masculin se vede în direct și în exclusivitate pe VOYO!
17:30
Sergio Ramos urcă în ring! Fostul star al Realului ar urma să se lupte cu Andrew Tate în Qatar # Sport.ro
Sergio Ramos, liber de contract după despărțirea de Monterrey, ar putea debuta în box împotriva controversatului Andrew Tate, într-o gală programată în august, în Qatar.
Acum 6 ore
17:10
FCSB - FK Csikszereda se joacă duminică, de la 20:00, pe Arena Națională, în etapa a 24-a din Superliga. După meci, nou-promovata este așteptată să oficializeze o mutare spectaculoasă.
17:00
A părăsit-o pe FCSB, iar acum a ajuns în liga secundă! Regretat în Superliga: „Grozavu l-a vrut mult!” # Sport.ro
Dublul campion cu FCSB a revenit în țara natală.
16:50
Diferență horror în ultima etapă din Liga Națională de baschet feminin.
16:50
Gigi Becali, gata să intre în play-off! Bombele pe care le pregătește FCSB: „Vrea trei transferuri” # Sport.ro
Gigi Becali vrea să mai aducă jucători în această iarnă la FCSB.
16:30
Luptă palpitantă în Divizia A1 la volei feminin.
16:30
Radu Drăgușin, blocat la Tottenham! Anunțul agentului înainte de finalul mercato: „M-am resemnat” # Sport.ro
Șansele lui Radu Drăgușin de a reveni în Serie A sunt minime. Agentul Florin Manea admite că stoperul va continua probabil la Tottenham, unde ar putea fi titular mâine.
16:20
De nicăieri! Nou-promovata anunță: "Suntem mult, mult mai buni decât FCSB! Vrem 3 puncte" # Sport.ro
FCSB a remizat contra lui Fenerbahce (1-1) în ultima partidă din faza principală Europa League, iar acum se pregătește de confruntarea cu FK Csikszereda, din campionat.
15:30
Meciuri din WTA, gratis, la Cluj. Directorul Transylvania Open vrea finală românească și anunță surprize din partea Simonei Halep # Sport.ro
Patrick Ciorcilă a anunțat câteva dintre noutățile care vor fi văzute la Transylvania Open 2026 - competiție transmisă de VOYO în săptămâna 31 ianuarie - 7 februarie.
15:20
Meciul dintre Unirea Slobozia și Hermannstadt poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.
15:20
Gigi Becali a făcut lumină în legătură cu noul transfer! Patronul de la FCSB a spus cât plătește pe fotbalistul dorit # Sport.ro
FCSB pregătește o nouă mutare în această iarnă.
Acum 8 ore
15:00
Planul lui Gigi Becali este în plină desfășurare.
14:50
După Denis Alibec, Gigi Becali a anunțat că este gata să trimită și alți jucători la Farul Constanța.
14:50
Gigi Becali pregătește bomba la FCSB: titularul unei adversare din lupta pentru play-off! Suma cerută de club # Sport.ro
Gigi Becali își propune să o întărească pe FCSB în cursa pentru ultimul loc din play-off-ul Superligii.
14:30
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
14:20
Surpriză la Real Madrid! Perez a luat legătura cu un antrenor de top din Premier League pentru a-l înlocui pe Arbeloa # Sport.ro
Varianta surprinzătoare de înlocuire a lui Alvaro Arbeloa găsită de Florentino Perez.
14:10
Spectacol în Ligue 1: Paris FC – OM (18:00), Lorient – Nantes (20:00) și Monaco – Rennes (22:00), LIVE pe VOYO # Sport.ro
Trei meciuri sunt programate sâmbătă pe VOYO din etapa cu numărul 20 din Ligue 1.
14:10
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
14:00
Swiatek și Sabalenka? Nicio problemă: reacția Rybakinei după ce a câștigat trofeul de la Melbourne și un premiu cât Australia # Sport.ro
Elena Rybakina, campioana Openului Australian 2026.
13:40
„Mulți m-au retras în ultimii ani, le mulțumesc” Djokovic, acid înainte de finala cu Alcaraz. Tot ce trebuie să știi despre meciul istoric de la Melbourne # Sport.ro
Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, finală istorică în Australia, indiferent de rezultat. Meciul va fi transmis live text pe Sport.ro.
Acum 12 ore
13:10
Chelsea - West Ham United, exclusiv pe VOYO și Sport.ro, astăzi, de la 19:30. Echipele probabile # Sport.ro
Sport.ro redă LIVE VIDEO & TEXT meciul Chelsea - West Ham United, astăzi, de la ora 19:30.
13:10
Denis Ciobotariu ar putea pleca de la Rapid în această iarnă.
13:00
Meciul dintre Rapid și U Cluj este programat de la ora 20:00 și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
12:50
Meciul dintre Dinamo și Petrolul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.
12:20
Marius Șumudică (54 de ani) o pregătește de trei săptămâni pe Al-Okhdood, cu care are ca obiectiv salvarea de la retrogradare.
12:20
Novak Djokovic sau Carlos Alcaraz? Rafael Nadal și-a ales favoritul în finala Australian Open # Sport.ro
Cu cine va ține Rafael Nadal în finala de la Australian Open dintre Novak Djokovic și Carlos Alcaraz.
12:10
Răsturnare de situație! Unde poate ajunge Dennis Politic de la FCSB: ”Cazul rămâne deschis!” # Sport.ro
Gigi Becali ”l-a testat” pe Dennis Politic în meciul cu Fenerbahce, scor 1-1, ultimul din faza principală Europa League.
12:00
Emma Răducanu a ajuns la Cluj, Rafael Nadal, în Melbourne. Cu cine va ține spaniolul în finala Djokovic - Alcaraz # Sport.ro
Transylvania Open 2026, transmis exclusiv de Pro Arena și VOYO, în săptămâna 31 ianuarie - 7 februarie.
11:40
FC Argeș - UTA, astăzi, de la 17:00. „Vulturii alb-violeți” vor să vâneze „Bătrâna Doamnă” în lupta pentru play-off # Sport.ro
Pe site-ul Sport.ro găsiți toate informațiile utile despre partida FC Argeș - UTA.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.