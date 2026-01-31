Ministrul Pîslaru: ”Celor de la PSD care îl fac în toate chipurile pe Ilie Bolojan ar trebui să le crape obrazul”

21:40

Biroul Politic Judeţean al PNL Iaşi a decis să analizeze, înaintea fiecărei şedinţe de Consiliu Local, toate proiectele aflate pe ordinea de zi şi să stabilească o poziţie ”obligatorie, clară şi argumentată la vot” pentru consilierii liberali. Până acum, edilul PNL Mihai Chirica era cel care se întâlnea cu reprezentanţii liberali din consiliu şi stabilea […]