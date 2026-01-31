Mitropolitului Bartolomeu Anania, FOST DEȚINUT POLITIC cu FIȘĂ DE LEGIONAR. Când a anunțat continuarea grevei, studenții s-au ridicat în picioare și au cântat: ”Preoți cu crucea-n frunte, căci oastea e creștină”. Cuvânt VIDEO

19:20

Novak Djokovici, din nou în finala din Australia! A 38-a finală de Grand Slam la 38 de ani. „Bog se javi!” - „Dumnezeu s-a arătat!”. De aici își ia puterea, cum a mărturisit de fiecare dată, până la capăt. Haide Nole, încă o dată! - a scris un apologet ortodox pe internet.