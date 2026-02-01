ANALIZĂ | Fiecare ilfovean a recuperat 44 de euro din ambalajele SGR reciclate, față de 40 de euro pentru un bucureștean

08:40

Politehnica București organizează împreună cu UNATC zile de teatru cu operele din programa de Bacalaureat, potrivit calendarului dat publicității de către unitatea de învățământ superior. Piesele de teatru vor fi puse în scenă în perioada 16-25 martie 2026. Programul spectacolelor cu opere din programa de Bacalaureat este, după cum urmează: Fiecare spectacol are trei reprezentații