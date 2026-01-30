FOTO | Pantograful unui tramvai nou Imperio s-a rupt pe linia 41 și a avariat și rețeaua de curent. Circulația a fost întreruptă peste două ore
Buletin de București, 30 ianuarie 2026 23:10
Pantograful unui tramvai nou Imperio s-a rupt pe Șoseaua Virtuții, în stația Pod Ciurel, iar circulația pe linia 41 a fost afectată timp de două ore, pe ambele sensuri, deoarece incidentul a provocat avarierea rețelei electrice de contact, a anunțat STB. Incidentul a fost semnalat și pe grupul de Facebook Info Trafic București și Ilfov,
Acum 30 minute
23:10
Acum 6 ore
19:10
Primăria colectează gratuit deșeurile voluminoase din Sectorul 5, sâmbătă, 31 ianuarie, potrivit unui anunț al autorității locale. Acțiuni similare vor avea loc în fiecare lună, în ultima zi de sâmbătă. Astfel, locuitorii din Sectorul 5 pot scăpa de obiecte de mari dimensiuni, precum mobilier uzat (canapele, dulapuri, mese, scaune), saltele, covoare, obiecte sanitare, uși, dar
18:10
Incident pe linia tramvaiului 41, în zona Pasaj Ciurel, din cauza unei defecțiuni tehnice la un vagon # Buletin de București
Pe Șoseaua Virtuții, în stația Pod Ciurel, circulația de pe linia tramvaiului 41 a fost afectată din cauza unei defecțiuni apărute la pantograful unui vagon vineri, 30 ianuarie 2026. Incidentul a provocat avarierea rețelei electrice de contact, anunță STB. Din această cauză, circulația tramvaielor liniei 41 a fost blocată vineri după-amiaza, pe ambele sensuri. Echipele
Acum 8 ore
17:20
Mercure Hotels & Resorts anunță deschiderea unui nou hotel în București: Mercure Bucharest Cantemir. Această unitate completează portofoliul grupului Accor, care ajunge astfel la un total de 25 de unități de cazare în mai multe orașe din România. Noul hotel unde turiștii pot alege să își petreacă sejururile din București se află pe Bulevardul Dimitrie
16:10
Primăria Capitalei investește 8,3 milioane de lei în clădirea Centrului Cultural Lumina, pe care Ciprian Ciucu îl vrea desființat. CGMB s-a opus comasării instituției # Buletin de București
Primăria Capitale a încheiat un contract de 8,3 milioane de lei pentru a reabilita clădirea Centrului Cultural Lumina, instituție aflată pe lista celor pe care primarul general Ciprian Ciucu vrea să le comaseze. Imobilul, situat pe Regina Elisabeta nr. 32, ar urma să intre într-un amplu proces de modernizare, conform anunțului de atribuire consultat de
15:50
Iarna a limitat lucrările la autostrada A0. Când vor fi gata ultimii 8,6 kilometri de pe lotul 3 Nord # Buletin de București
Gerul din ianuarie a dat peste cap planurile constructorilor de pe ultimele tronsoane ale autostrăzii de centură a Bucureștiului. Ministerul Transporturilor a prezentat evoluția pe de lotul 3 Nord al A0. „După mai multe sezoane de iarnă in care am putut să lucram destul de bine pe Șantiere, 'iarna aceasta a venit iarna', iar lucrările
Acum 12 ore
15:30
VIDEO | Progrese importante pe ambele secțiuni ale magistralei de metrou spre Otopeni. Stadiul lucrărilor de pe M6 # Buletin de București
Metrorex a prezentat stadiul lucrărilor de pe Magistrala M6, care va lega zona 1 Mai de Aeroportul Otopeni. Aceasta are două secțiuni cea de sud (tronsonul 1 Mai – Tokyo) și cea de nord (Tokyo – Aeroport Otopeni). În cazul secțiunii sudice, structura de rezistență se apropie de un procent de realizare de 60%, potrivit
15:30
Cufundarii polari revin în Capitală. Asociația Parcul Natural București organizează un tur ghidat pe Lacul Morii, sâmbătă # Buletin de București
Cufundarii polari revin în Capitală. Asociația Parcul Natural București organizează un tur ghidat pe Lacul Morii, sâmbătă, potrivit unui anunț lansat de organizație într-o postare pe Facebook. „Cine sunt vedetele? Direct din mult disputata Groenlandă, precum și din Peninsula Scandinavă și Siberia, au aterizat Cufundarii Polari (Gavia arctica). Sunt eleganți, discreți și pescari atât de
14:20
Consiliul General a refuzat ca Bucureștiul să fie gazdă a evenimentului Forumul Orașelor 2027, organizat de Comisia Europeană # Buletin de București
Consilerii generali au respins, în ședința de joi, proiectul de hotărâre prin care Bucureștiul ar fi urmat să-și depună candidatura pentru a găzdui evenimentul Forumul Orașelor 2027 (Cities Forum), organizat de Comisia Europeană. Instituția europeană a anunțat că este în căutarea unui oraș gazdă pentrua șaptea ediție a acestui eveniment. „Aceasta este o ocazie unică
13:30
Când vor circula prin București noile troleibuze Yutong. Sunt primele aduse din Europa # Buletin de București
Noile troleibuze ale producătorului chinez Yutong achiziționate de Primăria Capitalei, au ajuns țară și sunt garate în Ciolpani, Ilfov. Vehiculele vor fi mutate în depoul din Bucureștii Noi după ce se vor face ultimele adaptări. Este vorba despre cele 22 de troleibuze care vor circula pe linia 86. Înainte de a fi puse în circulație,
13:10
„Bani topiți” pe Lascăr Catargiu: Cum arată după un an benzile pentru nevăzători. Între timp, PMB a mai atribuit un contract unei firme de apartament # Buletin de București
La finalul anului 2024 și începutul anului 2025, Primăria Municipiului București a montat benzile pentru nevăzători pe Bulevardul Lascăr Catargiu. Un an mai târziu, acestea sunt topite și deformate din cauza temperaturilor ridicate înregistrate pe perioada verii în Capitală. În timp ce infrastructura existentă se dezintegrează, Administrația Străzilor București (ASB) continuă achizițiile pe aceleași coordonate
12:50
Încă o competiție internațională are loc, în weekend, la patinoarul Berceni Arena. La începutul lunii ianuarie, aici a avut loc Campionatul Mondial de hochei pe gheață U20, grupa II/A. De această dată, patinatorii vor evolua pe gheața de la Berceni Arena, tot în cadrul unei competiții internaționale. Sub egida „Bucharest Open", timp de două zile,
11:30
Meciul dintre FCSB și Csikszereda ar putea devia patru linii STB, duminică, potrivit unui comunicat de presă al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI). Partida este programată să înceapă la ora 20:00 pe Arena Națională. Astfel, dacă va fi necesar, vehiculele liniilor 86, 90, 104 și 143 vor circula modificat,
Acum 24 ore
07:10
Reabilitare pentru incă patru clădiri cu risc seismic, din Capitală. Imobilele au o vechime de peste 100 de ani # Buletin de București
Primăria Capitalei continuă reabilitarea a încă patru clădiri cu risc seismic. Două imobile sunt publice și două rezidențiale. Cele patru clădiri cu risc seismic, vechi de peste 100 de ani, sunt: Consiliul General a aprobat, pe 29 ianuarie, indicatorii tehnico-economici, devizele generale și documentațiile de avizare a lucrărilor. CITEȘTE ȘI: Nicușor Dan despre „dezastrul bugetar"
06:50
CFR Călători modifică circulația a 24 de trenuri cu opriri în Gara de Nord în luna februarie, potrivit unui comunicat de presă. Operatorul național pune schimbările pe seama unor intervenții ce vor avea loc la infrastructura de cale ferată. Primele trenuri afectate IR 16021 și IR 16023, pe relația București Nord – Timișoara, care vor
06:40
Harta Blocurilor, instrument util pentru bucureștenii care își caută apartamente. Care este „zona roșie“ # Buletin de București
Căutarea unui apartament în București poate fi o adevărată încercare, în special din cauza numărul mare de clădiri cu risc seismic. În acest context, un instrument util pentru cei aflați în căutarea unei locuințe este Harta Blocurilor. Aici sunt adunate informații despre mai bine de 9.000 de imobile din Capitală. Harta Blocurilor este un proiect
05:10
Primăria Sectorului 6 amenajează spații pentru comercianții care vor să vândă mărțișoare # Buletin de București
Comercianții care vor să vândă mărțișoare vor avea la dispoziție spații special amenajate, în Sectorul 6. În perioada 14 februarie – 9 martie, aceștia trebuie să aibă un aviz comercial pentru produse sezoniere. Spațiile comerciale vor fi amenajate în șase locații, au suprafețe între 4 și 6 mp, iar prețurile variază între 370 și 552
03:10
Strângere de donații pentru familiile palestiniene refugiate în București. „E mare nevoie de alimente” # Buletin de București
Războiul dintre Israel și Palestina a împins mai multe familii să își părăsească casele. În acest context, câteva sutele de refugiați au ajuns și în București, iar „Solidaritate România-Palestina" a anunțat că organizează o strângere de donații. Bucureștenii care doresc să le întindă o mână de ajutor familiilor palestiniene refugiate în Capitală sunt anunțați că
00:00
Nicușor Dan despre „dezastrul bugetar” pe care îl reclamă Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei: „Situația pe care a găsit-o este ceva mai bună decât cea pe care am găsit-o eu” # Buletin de București
Nicușor Dan susține că situația financiară de la Primăria Capitalei este mai bună acum decât era în 2020, când a preluat primul său mandat de primar general. Actualul președinte al României a făcut declarația în contextul înfrângerii politice pe care a suferit-o actualul edil Ciprian Ciucu în ședința Consiliului General al Capitalei de joi, 29
Ieri
22:00
Agenda Urbană cu Cosmin @ Buletin: Ce facem în weekend? Recomandări culturale pentru 30 ianuarie – 5 februarie # Buletin de București
E 29 ianuarie, zi în care s-au născut Oana Pellea sau Matei Vișniec (LMA!). Dacă eram în 1990, n-aveam ce căuta prin centru (doar dacă voiam să protestăm pentru libertate), căci minerii luau cu asalt sediile partidelor istorice și puneau bazele instituției pe nume „mineriadă", pentru care desigur că n-avem încă vinovați, că n-a sunat
21:50
Piedone îl ironizează pe Ciucu: „Cipriane, revino-ți. Sunt dispus oricând sa te consiliez” # Buletin de București
Fostul primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost prezenta la ședința de joi a Consiliului General al Municipiului București, în care consilierii generali ai PSD, PUSL și AUR au respins majoritatea inițiativelor primarului general. Ulterior, Piedone a ieșit cu un atac la edil și îl ironizează pe Ciprian Ciucu într-un mesaj pe Facebook.
19:20
USR vrea să oblige Consiliul Local să transmită ședințele live pe internet. Administrația condusă de Daniel Băluță, cea mai puțin transparentă dintre primăriile de sector # Buletin de București
Consilierii locali USR Sector 4 au anunțat că au depus un proiect de hotărâre pentru ca ședințele să fie transmise live pe internet, pe canalele oficiale ale administrației și înregistrările să fie publicate imediat. „Sectorul 4 este singurul din București și unul dintre puținele din țară în care ședințele de Consiliu Local nu sunt transmise
18:50
REPORTAJ | „Negativul” unei ședinte cu scântei: „Ciucu Globus”, „Jelea Opoziției” și consilierul ChatCGMB au „regizat” comasările, biletul STB și gramatica de partid # Buletin de București
Prima mare ședință a Consiliului General din mandatul lui Ciprian Ciucu a început prost și a continuat exact la fel. Mult înainte să înceapă oficial, sala era deja plină de nervi, țipete, atacuri la persoană (și la partid) și aplauze spontane, ca un fel de teatru experimental sau circ mai atipic. În rolurile principale au
18:50
Au fost majorate prețurile biletelor la teatrele „Nottara” şi „Ion Creangă”. Reduceri pentru familiile numeroase, la Teatrul Țăndărică # Buletin de București
Consilierii generali au aprobat, în ședința de joi, 29 ianuarie, să majoreze prețurile biletelor pentru două instituții de cultură din subordinea Primăriei Generale: teatrele „Nottara" și „Ion Creangă". La Teatrul Țăndărică au fost introduse tarife preferențiale pentru familiile numeroase. Acestea vor beneficia de o reducere de 50%, în baza documentelor doveditoare. Au fost majorate prețurile
15:10
CGMB a respins anchetele fiscale de la STB și Termoenergetica. Ciucu: „Cui îi e frică de transparență?” # Buletin de București
A fost respins proiectul privind aprobarea achiziționării de servicii de audit extern de către Municipiul București pentru STB SA și Compania Municipală Termoenergetica, în ședința de joi, 29 ianuarie, a Consiliului General al Municipiului București. Proiectul privind achiziționarea serviciilor de audit extern a fost propus pentru a identifica motivele pentru care cele două companii au
14:40
Spitalul de Obstetrică-Ginecologie, din Buftea, se extinde cu fonduri nerambursabile. Banii vin prin Programul Național de Investiții în infrastructura unităților spitalicești. Proiectul costa peste 583 de milioane de lei, finanțat aproape integral din fonduri nerambursabile. CITEȘTE ȘI: Tensiuni în PNL pe banii publici: Thuma, condamnat pentru corupție, îi cere lui Bolojan majorarea fondurilor cu 500%
14:10
Biletele STB nu se mai scumpesc. Prima înfrângere politică a lui Ciprian Ciucu în relație cu Consiliul General # Buletin de București
Consiliul General al Municipiului București a respins inițiativa primarului general privind mărirea prețului pentru biletele STB. Votul din CGMB reprezintă prima înfrângere politică a lui Ciprian Ciucu de când a preluat șefia Primăriei Capitalei în relație cu organismul legislativ local. Proiectul de hotărâre care prevedea scumpirea cu 66% pentru o călătorie cu transportul de suprafață a
13:40
Firma care a produs autobuzele turcești din Capitală va fabrica blindate pentru Armata Româna # Buletin de București
Otokar, firma ce a produs autobuzele turcești pe care locuitorii din Capitală le folosesc zilnic, urmează să se ocupe și de producerea blindatele pentru Armata Română. În acest context, compania a semnat un Memorandum de Înțelegere în ceea ce privește achiziția a 96,77% din acțiunile Automecanica S.A, scrie Adevărul. Decizia a fost luată după ce
11:00
PSD cere retragerea comasării unor instituții din subordinea Primăriei Generale. Ciucu: „Se testează o majoritate” # Buletin de București
UPDATE: Ordinea de zi, în integralitatea sa, a fost votata cu 5i de voturi pentru şi o abţinere. Prima mare ședință a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) din 2026, dar și din mandatul lui Ciprian Ciucu, a început cu o dispută între consilierii PSD, reprezentați de viceprimarul Adrian Vigheciu și primarul general. Subiectul contrelor
09:50
Avocata de la PNL Sector 1, care voia „cetățeanul în mijlocul administrației”, a fost reținută pentru trafic de influență # Buletin de București
Procurorii anticorupție au reţinut o avocată din cadrul Baroului București, activă în organizația PNL Sector 1, după ce a încasat o primă tranș
09:10
Sector 6 | Primăria suprailuminează 78 de treceri de pietoni în 50 de locații # Buletin de București
Primăria suprailuminează 78 de treceri de pietoni în 50 de locații în Sectorul 6, potrivit unui anunț al instituției pe Facebook. Măsura a fost dispusă după ce alte 306 astfel de zone dedicate traversării au beneficiat de sporirea gradului de iluminare. Amenajările necesare pentru acest proiect se vor desfășura pe parcursul acestui an, în mai […] The post Sector 6 | Primăria suprailuminează 78 de treceri de pietoni în 50 de locații appeared first on Buletin de București.
08:40
Teatru cu operele din programa de Bacalaureat, pentru cei care vor să învețe mai ușor # Buletin de București
Politehnica București organizează împreună cu UNATC zile de teatru cu operele din programa de Bacalaureat, potrivit calendarului dat publicității de către unitatea de învățământ superior. Piesele de teatru vor fi puse în scenă în perioada 16-25 martie 2026. Programul spectacolelor cu opere din programa de Bacalaureat este, după cum urmează: Fiecare spectacol are trei reprezentații […] The post Teatru cu operele din programa de Bacalaureat, pentru cei care vor să învețe mai ușor appeared first on Buletin de București.
08:20
Chirurgie cu risc la „Sf. Maria”: Medicii operau cu lasere defecte și microscoape neclare înainte de licitația din decembrie # Buletin de București
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) a atribuit, în luna decembrie 2025, mai multe contracte pentru furnizarea de echipamente medicale necesare dotării Spitalului Clinic Sf. Maria, destinate specialității ORL. Valoarea totală a achiziției a fost de 1.347.700 de lei (264.510 de euro), potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Procedura a fost […] The post Chirurgie cu risc la „Sf. Maria”: Medicii operau cu lasere defecte și microscoape neclare înainte de licitația din decembrie appeared first on Buletin de București.
07:40
PS6 rade vechea zonă comercială de pe Bd. Timișoara. 340.000 de euro pentru chioșcuri noi și pavaj la stația Frigocom # Buletin de București
Primăria Sectorului 6 prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 (ADPDU) a lansat o licitație publică pentru a amenaja o nouă zonă comercială pe Bd. Timișoara la nr. 73–75. Proiectul presupune demolarea construcțiilor existente, ridicarea unor clădiri comerciale noi și modernizarea spațiului pietonal din zonă. Valoarea totală estimată a contractului este de peste […] The post PS6 rade vechea zonă comercială de pe Bd. Timișoara. 340.000 de euro pentru chioșcuri noi și pavaj la stația Frigocom appeared first on Buletin de București.
07:00
Justiția, pe pauză la Otopeni | Procesul primarului Gheorghe, blocat de „lipsa de apărare” pentru a treia oară consecutiv. După descinderile DNA din 2022, judecata încă nu a început # Buletin de București
Magistrații Tribunalului București au decis o nouă amânare în dosarul de corupție care-l vizează primarul din Otopeni, Silviu Gheorghe. Este pentru a treia oară consecutiv în ultima periodă când instanța acceptă solicitarea de amânare pe motiv de „lipsă de apărare”. Judecata de fond în dosarul de corupţie este în continuare blocată la mai bine de […] The post Justiția, pe pauză la Otopeni | Procesul primarului Gheorghe, blocat de „lipsa de apărare” pentru a treia oară consecutiv. După descinderile DNA din 2022, judecata încă nu a început appeared first on Buletin de București.
06:40
STB reorganizează circulația liniilor de troleibuz 62 și 63, potrivit unui comunicat al operatorului de transport în comun. Măsura a fost dispusă ca urmare a unor lucrări Termoenergetica, care va afecta traficul de pe Bd. Iuliu Maniu. Astfel, linia 62 se va suspenda temporar, începând cu 29 ianuarie, până la finalizarea șantierului de termoficare din […] The post STB reorganizează circulația liniilor de troleibuz 62 și 63 appeared first on Buletin de București.
05:20
Robert Treviño va conduce orchestra Filarmonicii George Enescu, din stagiunea viitoare # Buletin de București
Robert Treviño va prelua conducerea celei mai importante orchestre a României, din stagiunea 2026-2027. Debutul cu Orchestra Filarmonicii a avut loc în noiembrie 2025. Planurile viitorului dirijor principal includ programe creative, turnee internaționale ample și realizarea de înregistrări cu casa de discuri Ondine Records, pentru aniversarea a 160 de ani, care va avea loc în stagiunea […] The post Robert Treviño va conduce orchestra Filarmonicii George Enescu, din stagiunea viitoare appeared first on Buletin de București.
05:10
Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) București a anunțat că a fost încheiat primul contract de foster pentru un cățel din adăpostul ASPA Mihăilești. În septembrie 2025, Consiliul General al Municipiului București a aprobat proiectul „Foster pentru adopție”. Programul foster le permite doritorilor să găzduiască temporar câini din adăpost, pentru îngrijire, socializare și pregătirea […] The post ASPA a încheiat primul contract de foster pentru un cățel din adăpost appeared first on Buletin de București.
04:50
Expoziție dedicată lui Theodor Aman, organizată de Muzeul Municipiului București începând cu 6 februarie # Buletin de București
O expoziție dedicată lui Theodor Aman va putea fi vizitată începând cu 6 februarie la Muzeul Theodor Aman, aflat în subordinea Muzeului Municipiului București. Potrivit unui anunț al instituției de cultură, lucrările expuse vor putea fi vizitate până la începutul lunii noiembrie a acestui an. „Expoziția propune întâlnirea publicului cu o categorie de opere extrem […] The post Expoziție dedicată lui Theodor Aman, organizată de Muzeul Municipiului București începând cu 6 februarie appeared first on Buletin de București.
04:00
Sector 1 | Ajutor de 1,1 milioane de euro către Institutul „Ana Aslan”. Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu” primește 400 de mii de euro # Buletin de București
Consiliul Local al Sectorului 1 urmează să acorde un ajutor de 1,1 milioane de euro către Institutul „Ana Aslan”. Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu” ar putea primi și el 400 de mii de euro, dacă proiectele de hotărâre vor trece de votul consilierilor generali în ședința de joi, 29 ianuarie. Potrivit unui referat de specialitate […] The post Sector 1 | Ajutor de 1,1 milioane de euro către Institutul „Ana Aslan”. Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu” primește 400 de mii de euro appeared first on Buletin de București.
03:40
ANALIZĂ | Biletul STB vs. transportul în comun în restul capitalelor europene. Ce prețuri sunt în Zagreb, Sofia, Londra, Atena, Kiev și Chișinău # Buletin de București
Biletul STB ar rămâne mai ieftin decât călătoria în majoritatea capitalelor europene, chiar și după majorarea propusă în Consiliul General al Municipiului București. Decizia de creștere a titlului tarifar va fi supusă la vot în ședința de joi, 29 ianuarie, iar dacă va fi aprobată, o călătorie ar urma să coste cinci lei. De asemenea, […] The post ANALIZĂ | Biletul STB vs. transportul în comun în restul capitalelor europene. Ce prețuri sunt în Zagreb, Sofia, Londra, Atena, Kiev și Chișinău appeared first on Buletin de București.
00:40
Vicepremierul Tanczos Barna: „Se caută soluții astfel încât Bucureștiul să beneficieze de finanțarea necesară dezvoltării” # Buletin de București
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat miercuri, în urma unei întâlniri cu primarul general al Capitalei și cu primarii de sector, că se caută soluții astfel încât Bucureștiul să beneficieze de finanțarea necesară dezvoltării. Discuțiile vor continua săptămâna viitoare cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, pe baza propunerilor venite din partea PMB și a celor șase sectoare, conform […] The post Vicepremierul Tanczos Barna: „Se caută soluții astfel încât Bucureștiul să beneficieze de finanțarea necesară dezvoltării” appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:40
Stadiul lucrărilor la Prelungirea Ghencea, pentru fiecare tronson. Ciprian Ciucu anunță măsuri pentru deblocarea șantierelor # Buletin de București
Primarul general Ciprian Ciucu a anunțat că a analizat stadiul lucrărilor de modernizare la Prelungirea Ghencea, în cadrul unei întâlniri la care au participat toate părțile implicate în proiect și au discutat soluțiile necesare pentru deblocarea șantierelor. „Am adus astăzi la masă toate părțile implicate (Apa Nova, Distrigaz, Comp. de Iluminat Public, Primăria Sectorului 6, […] The post Stadiul lucrărilor la Prelungirea Ghencea, pentru fiecare tronson. Ciprian Ciucu anunță măsuri pentru deblocarea șantierelor appeared first on Buletin de București.
18:20
Registratura DGITL (Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1), din Piața Amzei nr. 13, se închide din 2 februarie 2026. Activitatea de registratură și relații cu publicul se va desfășura doar la sediul din Strada Mureș nr. 18-24, parter, anunță Primăria Sectorului 1. Registratura DGITL Piața Amzei nu va mai funcționa din 2 […] The post Sector 1 | Registratura DGITL Piața Amzei se închide din 2 februarie appeared first on Buletin de București.
18:00
Program de incluziune a 30.000 de romi din Sectorul 2. Peste 40% dintre familii trăiesc în condiții improprii # Buletin de București
Consiliul General al Municipiului Bucureşti urmează să voteze un proiect de hotărâre care vizează împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 pentru încheierea unui protocol de colaborare cu Fundaţia Roma Education Fund România (REF). Parteneriatul are ca obiectiv dezvoltarea unor programe educaţionale, culturale, sociale şi economice dedicate comunităţii rome din Sectorul 2, cea mai numeroasă din […] The post Program de incluziune a 30.000 de romi din Sectorul 2. Peste 40% dintre familii trăiesc în condiții improprii appeared first on Buletin de București.
17:40
Sector 3 | 115.000 de euro pentru supraînălțarea unei singure intersecții. Cum vor arăta trecerile de pietoni la „preț de apartament” # Buletin de București
205 de intersecții și 530 de treceri de pietoni din Sectorul 3 ar urma să fie supraînălțate cu 85 de milioane de euro, dacă autoritatea locală va obține finanțarea necesară prin Programul Regional București-Ilfov 2021-2027. Rezultă un cost unitar de peste 115.000 de euro pentru fiecare obiectiv de investiții, „echivalentul unui apartament”. Hotărârea în acest […] The post Sector 3 | 115.000 de euro pentru supraînălțarea unei singure intersecții. Cum vor arăta trecerile de pietoni la „preț de apartament” appeared first on Buletin de București.
17:10
Programul „Masă Sănătoasă”, pentru trei școli din Sectorul 5. Proiectul se votează în Consiliul Local # Buletin de București
Programul „Masă Sănătoasă” s-ar putea derula în trei școli din Sectorul 5. Dacă se aprobă în Consiliul Local din 29 ianuarie, se va implementa în școlile nr. 124, 125 și 131. Potrivit notei de fundamentare, suportul alimentar va consta într-o masă caldă pentru școlarii și elevii de nivel gimnazial. Pachetul alimentar se va acorda în […] The post Programul „Masă Sănătoasă”, pentru trei școli din Sectorul 5. Proiectul se votează în Consiliul Local appeared first on Buletin de București.
16:30
Sector 5 | Locuitorii care nu și-au reînnoit contractele de salubrizare rămân fără acest serviciu de la 1 februarie # Buletin de București
Locuitorii din Sectorul 5 care nu și-au reînnoit contractele de salubrizare vor rămâne fără acest serviciu de la 1 februarie, potrivit unui comunicat al administrației locale. Noile documente trebuie încheiate cu operatorul agreat de primărie, Salubrizare Sector 5 S.A. „Prestarea serviciilor de salubrizare se poate realiza exclusiv pe baza unui contract valabil, încheiat conform legislației […] The post Sector 5 | Locuitorii care nu și-au reînnoit contractele de salubrizare rămân fără acest serviciu de la 1 februarie appeared first on Buletin de București.
15:30
Termoficare | O lună fără căldură, în plin ger. Avaria s-a rezolvat, agentul termic tot nu vine # Buletin de București
Locuitorii din peste 450 de blocuri din București nu au apă caldă și căldură de aproape o lună. Agentul termic s-a oprit pe 4 ianuarie, când a avut loc o avarie la CET Sud, și nu va reveni decât pe 31 ianuarie, potrivit ultimei estimări a Termoenergetica. Avaria de la CET Sud s-a produs în […] The post Termoficare | O lună fără căldură, în plin ger. Avaria s-a rezolvat, agentul termic tot nu vine appeared first on Buletin de București.
14:10
O nouă cerere de finanțare către Sectorul 1, de la Spitalul de Arşi. Proiectul se dezbate in CGMB # Buletin de București
Spitalul de Arşi, din Capitală, (Spitalul Clinic de Urgență, Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri) are nevoie de bani. Peste 1 milion de lei ar putea ajunge la instituția medicală, dacă un proiect în acest sens se votează în CGMB, pe 29 ianuarie. Potrivit notei de fundamentare, conducerea spitalului a înaintat Sectorului 1 al Municipiului București […] The post O nouă cerere de finanțare către Sectorul 1, de la Spitalul de Arşi. Proiectul se dezbate in CGMB appeared first on Buletin de București.
