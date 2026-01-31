Sector 1 | Înscrierile în programul de modernizare a lifturilor pentru asociațiile de proprietari încep duminică

17:40

205 de intersecții și 530 de treceri de pietoni din Sectorul 3 ar urma să fie supraînălțate cu 85 de milioane de euro, dacă autoritatea locală va obține finanțarea necesară prin Programul Regional București-Ilfov 2021-2027. Rezultă un cost unitar de peste 115.000 de euro pentru fiecare obiectiv de investiții, „echivalentul unui apartament". Hotărârea în acest […]