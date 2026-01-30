Strângere de donații pentru familiile palestiniene refugiate în București. „E mare nevoie de alimente”
Buletin de București, 30 ianuarie 2026 03:10
Războiul dintre Israel și Palestina a împins mai multe familii să își părăsească casele. În acest context, câteva sutele de refugiați au ajuns și în București, iar „Solidaritate România-Palestina” a anunțat că organizează o strângere de donații. Bucureștenii care doresc să le întindă o mână de ajutor familiilor palestiniene refugiate în Capitală sunt anunțați că […] The post Strângere de donații pentru familiile palestiniene refugiate în București. „E mare nevoie de alimente” appeared first on Buletin de București.
• • •
Alte ştiri de Buletin de București
Acum 30 minute
03:10
Strângere de donații pentru familiile palestiniene refugiate în București. „E mare nevoie de alimente” # Buletin de București
Războiul dintre Israel și Palestina a împins mai multe familii să își părăsească casele. În acest context, câteva sutele de refugiați au ajuns și în București, iar „Solidaritate România-Palestina” a anunțat că organizează o strângere de donații. Bucureștenii care doresc să le întindă o mână de ajutor familiilor palestiniene refugiate în Capitală sunt anunțați că […] The post Strângere de donații pentru familiile palestiniene refugiate în București. „E mare nevoie de alimente” appeared first on Buletin de București.
Acum 4 ore
00:00
Nicușor Dan despre „dezastrul bugetar” pe care îl reclamă Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei: „Situația pe care a găsit-o este ceva mai bună decât cea pe care am găsit-o eu” # Buletin de București
Nicușor Dan susține că situația financiară de la Primăria Capitalei este mai bună acum decât era în 2020, când a preluat primul său mandat de primar general. Actualul președinte al României a făcut declarația în contextul înfrângerii politice pe care a suferit-o actualul edil Ciprian Ciucu în ședința Consiliului General al Capitalei de joi, 29 […] The post Nicușor Dan despre „dezastrul bugetar” pe care îl reclamă Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei: „Situația pe care a găsit-o este ceva mai bună decât cea pe care am găsit-o eu” appeared first on Buletin de București.
Acum 6 ore
22:00
Agenda Urbană cu Cosmin @ Buletin: Ce facem în weekend? Recomandări culturale pentru 30 ianuarie – 5 februarie # Buletin de București
E 29 ianuarie, zi în care s-au născut Oana Pellea sau Matei Vișniec (LMA!). Dacă eram în 1990, n-aveam ce căuta prin centru (doar dacă voiam să protestăm pentru libertate), căci minerii luau cu asalt sediile partidelor istorice și puneau bazele instituției pe nume „mineriadă”, pentru care desigur că n-avem încă vinovați, că n-a sunat […] The post Agenda Urbană cu Cosmin @ Buletin: Ce facem în weekend? Recomandări culturale pentru 30 ianuarie – 5 februarie appeared first on Buletin de București.
21:50
Piedone îl ironizează pe Ciucu: „Cipriane, revino-ți. Sunt dispus oricând sa te consiliez” # Buletin de București
Fostul primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost prezenta la ședința de joi a Consiliului General al Municipiului București, în care consilierii generali ai PSD, PUSL și AUR au respins majoritatea inițiativelor primarului general. Ulterior, Piedone a ieșit cu un atac la edil și îl ironizează pe Ciprian Ciucu într-un mesaj pe Facebook. […] The post Piedone îl ironizează pe Ciucu: „Cipriane, revino-ți. Sunt dispus oricând sa te consiliez” appeared first on Buletin de București.
Acum 12 ore
19:20
USR vrea să oblige Consiliul Local să transmită ședințele live pe internet. Administrația condusă de Daniel Băluță, cea mai puțin transparentă dintre primăriile de sector # Buletin de București
Consilierii locali USR Sector 4 au anunțat că au depus un proiect de hotărâre pentru ca ședințele să fie transmise live pe internet, pe canalele oficiale ale administrației și înregistrările să fie publicate imediat. „Sectorul 4 este singurul din București și unul dintre puținele din țară în care ședințele de Consiliu Local nu sunt transmise […] The post USR vrea să oblige Consiliul Local să transmită ședințele live pe internet. Administrația condusă de Daniel Băluță, cea mai puțin transparentă dintre primăriile de sector appeared first on Buletin de București.
18:50
REPORTAJ | „Negativul” unei ședinte cu scântei: „Ciucu Globus”, „Jelea Opoziției” și consilierul ChatCGMB au „regizat” comasările, biletul STB și gramatica de partid # Buletin de București
Prima mare ședință a Consiliului General din mandatul lui Ciprian Ciucu a început prost și a continuat exact la fel. Mult înainte să înceapă oficial, sala era deja plină de nervi, țipete, atacuri la persoană (și la partid) și aplauze spontane, ca un fel de teatru experimental sau circ mai atipic. În rolurile principale au […] The post REPORTAJ | „Negativul” unei ședinte cu scântei: „Ciucu Globus”, „Jelea Opoziției” și consilierul ChatCGMB au „regizat” comasările, biletul STB și gramatica de partid appeared first on Buletin de București.
18:50
Au fost majorate prețurile biletelor la teatrele „Nottara” şi „Ion Creangă”. Reduceri pentru familiile numeroase, la Teatrul Țăndărică # Buletin de București
Consilierii generali au aprobat, în ședința de joi, 29 ianuarie, să majoreze prețurile biletelor pentru două instituții de cultură din subordinea Primăriei Generale: teatrele „Nottara” și „Ion Creangă”. La Teatrul Țăndărică au fost introduse tarife preferențiale pentru familiile numeroase. Acestea vor beneficia de o reducere de 50%, în baza documentelor doveditoare. Au fost majorate prețurile […] The post Au fost majorate prețurile biletelor la teatrele „Nottara” şi „Ion Creangă”. Reduceri pentru familiile numeroase, la Teatrul Țăndărică appeared first on Buletin de București.
15:10
CGMB a respins anchetele fiscale de la STB și Termoenergetica. Ciucu: „Cui îi e frică de transparență?” # Buletin de București
A fost respins proiectul privind aprobarea achiziționării de servicii de audit extern de către Municipiul București pentru STB SA și Compania Municipală Termoenergetica, în ședința de joi, 29 ianuarie, a Consiliului General al Municipiului București. Proiectul privind achiziționarea serviciilor de audit extern a fost propus pentru a identifica motivele pentru care cele două companii au […] The post CGMB a respins anchetele fiscale de la STB și Termoenergetica. Ciucu: „Cui îi e frică de transparență?” appeared first on Buletin de București.
14:40
Spitalul de Obstetrică-Ginecologie, din Buftea, se extinde cu fonduri nerambursabile. Banii vin prin Programul Național de Investiții în infrastructura unităților spitalicești. Proiectul costa peste 583 de milioane de lei, finanțat aproape integral din fonduri nerambursabile. CITEȘTE ȘI: Tensiuni în PNL pe banii publici: Thuma, condamnat pentru corupție, îi cere lui Bolojan majorarea fondurilor cu 500% […] The post ILFOV | Se extinde Spitalul de Obstetrică-Ginecologie, din Buftea appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
14:10
Biletele STB nu se mai scumpesc. Prima înfrângere politică a lui Ciprian Ciucu în relație cu Consiliul General # Buletin de București
Consiliul General al Municipiului București a respins inițiativa primarului general privind mărirea prețului pentru biletele STB. Votul din CGMB reprezintă prima înfrângere politică a lui Ciprian Ciucu de când a preluat șefia Primăriei Capitalei în relație cu organismul legislativ local. Proiectul de hotărâre care prevedea scumpirea cu 66% pentru o călătorie cu transportul de suprafață a […] The post Biletele STB nu se mai scumpesc. Prima înfrângere politică a lui Ciprian Ciucu în relație cu Consiliul General appeared first on Buletin de București.
13:40
Firma care a produs autobuzele turcești din Capitală va fabrica blindate pentru Armata Româna # Buletin de București
Otokar, firma ce a produs autobuzele turcești pe care locuitorii din Capitală le folosesc zilnic, urmează să se ocupe și de producerea blindatele pentru Armata Română. În acest context, compania a semnat un Memorandum de Înțelegere în ceea ce privește achiziția a 96,77% din acțiunile Automecanica S.A, scrie Adevărul. Decizia a fost luată după ce […] The post Firma care a produs autobuzele turcești din Capitală va fabrica blindate pentru Armata Româna appeared first on Buletin de București.
11:00
PSD cere retragerea comasării unor instituții din subordinea Primăriei Generale. Ciucu: „Se testează o majoritate” # Buletin de București
UPDATE: Ordinea de zi, în integralitatea sa, a fost votata cu 5i de voturi pentru şi o abţinere. Prima mare ședință a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) din 2026, dar și din mandatul lui Ciprian Ciucu, a început cu o dispută între consilierii PSD, reprezentați de viceprimarul Adrian Vigheciu și primarul general. Subiectul contrelor […] The post PSD cere retragerea comasării unor instituții din subordinea Primăriei Generale. Ciucu: „Se testează o majoritate” appeared first on Buletin de București.
09:50
Avocata de la PNL Sector 1, care voia „cetățeanul în mijlocul administrației”, a fost reținută pentru trafic de influență # Buletin de București
Procurorii anticorupție au reţinut o avocată din cadrul Baroului București, activă în organizația PNL Sector 1, după ce a încasat o primă tranșă de bani dintr-o „taxă de protecție” juridică evaluată la jumătate de milion de euro. Ancheta DNA a vizat-o pe Adriana Georgescu, avocata surprinsă de procurori, care nu acționa singură, ci alături de […] The post Avocata de la PNL Sector 1, care voia „cetățeanul în mijlocul administrației”, a fost reținută pentru trafic de influență appeared first on Buletin de București.
09:10
Sector 6 | Primăria suprailuminează 78 de treceri de pietoni în 50 de locații # Buletin de București
Primăria suprailuminează 78 de treceri de pietoni în 50 de locații în Sectorul 6, potrivit unui anunț al instituției pe Facebook. Măsura a fost dispusă după ce alte 306 astfel de zone dedicate traversării au beneficiat de sporirea gradului de iluminare. Amenajările necesare pentru acest proiect se vor desfășura pe parcursul acestui an, în mai […] The post Sector 6 | Primăria suprailuminează 78 de treceri de pietoni în 50 de locații appeared first on Buletin de București.
08:40
Teatru cu operele din programa de Bacalaureat, pentru cei care vor să învețe mai ușor # Buletin de București
Politehnica București organizează împreună cu UNATC zile de teatru cu operele din programa de Bacalaureat, potrivit calendarului dat publicității de către unitatea de învățământ superior. Piesele de teatru vor fi puse în scenă în perioada 16-25 martie 2026. Programul spectacolelor cu opere din programa de Bacalaureat este, după cum urmează: Fiecare spectacol are trei reprezentații […] The post Teatru cu operele din programa de Bacalaureat, pentru cei care vor să învețe mai ușor appeared first on Buletin de București.
08:20
Chirurgie cu risc la „Sf. Maria”: Medicii operau cu lasere defecte și microscoape neclare înainte de licitația din decembrie # Buletin de București
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) a atribuit, în luna decembrie 2025, mai multe contracte pentru furnizarea de echipamente medicale necesare dotării Spitalului Clinic Sf. Maria, destinate specialității ORL. Valoarea totală a achiziției a fost de 1.347.700 de lei (264.510 de euro), potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Procedura a fost […] The post Chirurgie cu risc la „Sf. Maria”: Medicii operau cu lasere defecte și microscoape neclare înainte de licitația din decembrie appeared first on Buletin de București.
07:40
PS6 rade vechea zonă comercială de pe Bd. Timișoara. 340.000 de euro pentru chioșcuri noi și pavaj la stația Frigocom # Buletin de București
Primăria Sectorului 6 prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 (ADPDU) a lansat o licitație publică pentru a amenaja o nouă zonă comercială pe Bd. Timișoara la nr. 73–75. Proiectul presupune demolarea construcțiilor existente, ridicarea unor clădiri comerciale noi și modernizarea spațiului pietonal din zonă. Valoarea totală estimată a contractului este de peste […] The post PS6 rade vechea zonă comercială de pe Bd. Timișoara. 340.000 de euro pentru chioșcuri noi și pavaj la stația Frigocom appeared first on Buletin de București.
07:00
Justiția, pe pauză la Otopeni | Procesul primarului Gheorghe, blocat de „lipsa de apărare” pentru a treia oară consecutiv. După descinderile DNA din 2022, judecata încă nu a început # Buletin de București
Magistrații Tribunalului București au decis o nouă amânare în dosarul de corupție care-l vizează primarul din Otopeni, Silviu Gheorghe. Este pentru a treia oară consecutiv în ultima periodă când instanța acceptă solicitarea de amânare pe motiv de „lipsă de apărare”. Judecata de fond în dosarul de corupţie este în continuare blocată la mai bine de […] The post Justiția, pe pauză la Otopeni | Procesul primarului Gheorghe, blocat de „lipsa de apărare” pentru a treia oară consecutiv. După descinderile DNA din 2022, judecata încă nu a început appeared first on Buletin de București.
06:40
STB reorganizează circulația liniilor de troleibuz 62 și 63, potrivit unui comunicat al operatorului de transport în comun. Măsura a fost dispusă ca urmare a unor lucrări Termoenergetica, care va afecta traficul de pe Bd. Iuliu Maniu. Astfel, linia 62 se va suspenda temporar, începând cu 29 ianuarie, până la finalizarea șantierului de termoficare din […] The post STB reorganizează circulația liniilor de troleibuz 62 și 63 appeared first on Buletin de București.
05:20
Robert Treviño va conduce orchestra Filarmonicii George Enescu, din stagiunea viitoare # Buletin de București
Robert Treviño va prelua conducerea celei mai importante orchestre a României, din stagiunea 2026-2027. Debutul cu Orchestra Filarmonicii a avut loc în noiembrie 2025. Planurile viitorului dirijor principal includ programe creative, turnee internaționale ample și realizarea de înregistrări cu casa de discuri Ondine Records, pentru aniversarea a 160 de ani, care va avea loc în stagiunea […] The post Robert Treviño va conduce orchestra Filarmonicii George Enescu, din stagiunea viitoare appeared first on Buletin de București.
05:10
Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) București a anunțat că a fost încheiat primul contract de foster pentru un cățel din adăpostul ASPA Mihăilești. În septembrie 2025, Consiliul General al Municipiului București a aprobat proiectul „Foster pentru adopție”. Programul foster le permite doritorilor să găzduiască temporar câini din adăpost, pentru îngrijire, socializare și pregătirea […] The post ASPA a încheiat primul contract de foster pentru un cățel din adăpost appeared first on Buletin de București.
04:50
Expoziție dedicată lui Theodor Aman, organizată de Muzeul Municipiului București începând cu 6 februarie # Buletin de București
O expoziție dedicată lui Theodor Aman va putea fi vizitată începând cu 6 februarie la Muzeul Theodor Aman, aflat în subordinea Muzeului Municipiului București. Potrivit unui anunț al instituției de cultură, lucrările expuse vor putea fi vizitate până la începutul lunii noiembrie a acestui an. „Expoziția propune întâlnirea publicului cu o categorie de opere extrem […] The post Expoziție dedicată lui Theodor Aman, organizată de Muzeul Municipiului București începând cu 6 februarie appeared first on Buletin de București.
04:00
Sector 1 | Ajutor de 1,1 milioane de euro către Institutul „Ana Aslan”. Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu” primește 400 de mii de euro # Buletin de București
Consiliul Local al Sectorului 1 urmează să acorde un ajutor de 1,1 milioane de euro către Institutul „Ana Aslan”. Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu” ar putea primi și el 400 de mii de euro, dacă proiectele de hotărâre vor trece de votul consilierilor generali în ședința de joi, 29 ianuarie. Potrivit unui referat de specialitate […] The post Sector 1 | Ajutor de 1,1 milioane de euro către Institutul „Ana Aslan”. Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu” primește 400 de mii de euro appeared first on Buletin de București.
03:40
ANALIZĂ | Biletul STB vs. transportul în comun în restul capitalelor europene. Ce prețuri sunt în Zagreb, Sofia, Londra, Atena, Kiev și Chișinău # Buletin de București
Biletul STB ar rămâne mai ieftin decât călătoria în majoritatea capitalelor europene, chiar și după majorarea propusă în Consiliul General al Municipiului București. Decizia de creștere a titlului tarifar va fi supusă la vot în ședința de joi, 29 ianuarie, iar dacă va fi aprobată, o călătorie ar urma să coste cinci lei. De asemenea, […] The post ANALIZĂ | Biletul STB vs. transportul în comun în restul capitalelor europene. Ce prețuri sunt în Zagreb, Sofia, Londra, Atena, Kiev și Chișinău appeared first on Buletin de București.
Ieri
00:40
Vicepremierul Tanczos Barna: „Se caută soluții astfel încât Bucureștiul să beneficieze de finanțarea necesară dezvoltării” # Buletin de București
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat miercuri, în urma unei întâlniri cu primarul general al Capitalei și cu primarii de sector, că se caută soluții astfel încât Bucureștiul să beneficieze de finanțarea necesară dezvoltării. Discuțiile vor continua săptămâna viitoare cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, pe baza propunerilor venite din partea PMB și a celor șase sectoare, conform […] The post Vicepremierul Tanczos Barna: „Se caută soluții astfel încât Bucureștiul să beneficieze de finanțarea necesară dezvoltării” appeared first on Buletin de București.
28 ianuarie 2026
19:40
Stadiul lucrărilor la Prelungirea Ghencea, pentru fiecare tronson. Ciprian Ciucu anunță măsuri pentru deblocarea șantierelor # Buletin de București
Primarul general Ciprian Ciucu a anunțat că a analizat stadiul lucrărilor de modernizare la Prelungirea Ghencea, în cadrul unei întâlniri la care au participat toate părțile implicate în proiect și au discutat soluțiile necesare pentru deblocarea șantierelor. „Am adus astăzi la masă toate părțile implicate (Apa Nova, Distrigaz, Comp. de Iluminat Public, Primăria Sectorului 6, […] The post Stadiul lucrărilor la Prelungirea Ghencea, pentru fiecare tronson. Ciprian Ciucu anunță măsuri pentru deblocarea șantierelor appeared first on Buletin de București.
18:20
Registratura DGITL (Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1), din Piața Amzei nr. 13, se închide din 2 februarie 2026. Activitatea de registratură și relații cu publicul se va desfășura doar la sediul din Strada Mureș nr. 18-24, parter, anunță Primăria Sectorului 1. Registratura DGITL Piața Amzei nu va mai funcționa din 2 […] The post Sector 1 | Registratura DGITL Piața Amzei se închide din 2 februarie appeared first on Buletin de București.
18:00
Program de incluziune a 30.000 de romi din Sectorul 2. Peste 40% dintre familii trăiesc în condiții improprii # Buletin de București
Consiliul General al Municipiului Bucureşti urmează să voteze un proiect de hotărâre care vizează împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 pentru încheierea unui protocol de colaborare cu Fundaţia Roma Education Fund România (REF). Parteneriatul are ca obiectiv dezvoltarea unor programe educaţionale, culturale, sociale şi economice dedicate comunităţii rome din Sectorul 2, cea mai numeroasă din […] The post Program de incluziune a 30.000 de romi din Sectorul 2. Peste 40% dintre familii trăiesc în condiții improprii appeared first on Buletin de București.
17:40
Sector 3 | 115.000 de euro pentru supraînălțarea unei singure intersecții. Cum vor arăta trecerile de pietoni la „preț de apartament” # Buletin de București
205 de intersecții și 530 de treceri de pietoni din Sectorul 3 ar urma să fie supraînălțate cu 85 de milioane de euro, dacă autoritatea locală va obține finanțarea necesară prin Programul Regional București-Ilfov 2021-2027. Rezultă un cost unitar de peste 115.000 de euro pentru fiecare obiectiv de investiții, „echivalentul unui apartament”. Hotărârea în acest […] The post Sector 3 | 115.000 de euro pentru supraînălțarea unei singure intersecții. Cum vor arăta trecerile de pietoni la „preț de apartament” appeared first on Buletin de București.
17:10
Programul „Masă Sănătoasă”, pentru trei școli din Sectorul 5. Proiectul se votează în Consiliul Local # Buletin de București
Programul „Masă Sănătoasă” s-ar putea derula în trei școli din Sectorul 5. Dacă se aprobă în Consiliul Local din 29 ianuarie, se va implementa în școlile nr. 124, 125 și 131. Potrivit notei de fundamentare, suportul alimentar va consta într-o masă caldă pentru școlarii și elevii de nivel gimnazial. Pachetul alimentar se va acorda în […] The post Programul „Masă Sănătoasă”, pentru trei școli din Sectorul 5. Proiectul se votează în Consiliul Local appeared first on Buletin de București.
16:30
Sector 5 | Locuitorii care nu și-au reînnoit contractele de salubrizare rămân fără acest serviciu de la 1 februarie # Buletin de București
Locuitorii din Sectorul 5 care nu și-au reînnoit contractele de salubrizare vor rămâne fără acest serviciu de la 1 februarie, potrivit unui comunicat al administrației locale. Noile documente trebuie încheiate cu operatorul agreat de primărie, Salubrizare Sector 5 S.A. „Prestarea serviciilor de salubrizare se poate realiza exclusiv pe baza unui contract valabil, încheiat conform legislației […] The post Sector 5 | Locuitorii care nu și-au reînnoit contractele de salubrizare rămân fără acest serviciu de la 1 februarie appeared first on Buletin de București.
15:30
Termoficare | O lună fără căldură, în plin ger. Avaria s-a rezolvat, agentul termic tot nu vine # Buletin de București
Locuitorii din peste 450 de blocuri din București nu au apă caldă și căldură de aproape o lună. Agentul termic s-a oprit pe 4 ianuarie, când a avut loc o avarie la CET Sud, și nu va reveni decât pe 31 ianuarie, potrivit ultimei estimări a Termoenergetica. Avaria de la CET Sud s-a produs în […] The post Termoficare | O lună fără căldură, în plin ger. Avaria s-a rezolvat, agentul termic tot nu vine appeared first on Buletin de București.
14:10
O nouă cerere de finanțare către Sectorul 1, de la Spitalul de Arşi. Proiectul se dezbate in CGMB # Buletin de București
Spitalul de Arşi, din Capitală, (Spitalul Clinic de Urgență, Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri) are nevoie de bani. Peste 1 milion de lei ar putea ajunge la instituția medicală, dacă un proiect în acest sens se votează în CGMB, pe 29 ianuarie. Potrivit notei de fundamentare, conducerea spitalului a înaintat Sectorului 1 al Municipiului București […] The post O nouă cerere de finanțare către Sectorul 1, de la Spitalul de Arşi. Proiectul se dezbate in CGMB appeared first on Buletin de București.
14:00
Un cuplu legendar al baletului european vine la București. Virna Toppi și Nicola Del Freo, prim-balerinii Teatrului La Scala din Milano, dansează în Gala de Balet Balanchine’s Legacy # Buletin de București
Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy”, care va avea loc pe 11 februarie 2026, la Sala Palatului, anunță prezența-surpriză în distribuția galei a doi prim-balerini de la celebrul Teatru La Scala din Milano, legendarii Virna Toppi și Nicola Del Freo. Cei doi, care vor dansa „Emeralds”, partea întâi din celebrul balet Jewels de George Balanchine, […] The post Un cuplu legendar al baletului european vine la București. Virna Toppi și Nicola Del Freo, prim-balerinii Teatrului La Scala din Milano, dansează în Gala de Balet Balanchine’s Legacy appeared first on Buletin de București.
12:50
Patru linii STB ar putea fi deviate joi seară, pentru meciul FCSB – Fenerbahçe SK # Buletin de București
Joi, 29 ianuarie 2026, patru linii STB ar putea fi deviate pentru meciul FCSB – Fenerbahçe SK, pe Arena Națională, programat de la ora 22:00. În cazul în care circulația rutieră va fi restricționată în zonă traseele troleibuzelor liniilor 86, 90 și a autobuzelor liniilor 104, 143 ar putea fi modificate. Meciul FCSB – Fenerbahçe SK ar […] The post Patru linii STB ar putea fi deviate joi seară, pentru meciul FCSB – Fenerbahçe SK appeared first on Buletin de București.
12:30
Poliția ar fi împușcat doi câini agresivi într-una dintre locuințele doctorului Cristian Andrei | Agerpres # Buletin de București
Polițiștii ar fi împușcat cu bile de cauciuc a doi câini agresivi, în timp ce echipele de intervenție specială a Poliției Capitalei percheziționau o locuință a doctorului Cristian Andrei, au declarat miercuri surse judiciare, pentru Agerpres. În contextul punerii în executare a unui mandat de percheziție domiciliară la o adresă din județul Dâmbovița, echipa SAS […] The post Poliția ar fi împușcat doi câini agresivi într-una dintre locuințele doctorului Cristian Andrei | Agerpres appeared first on Buletin de București.
12:10
Doctorul Cristian Andrei, percheziționat de poliție. Este acuzat de înșelăciune, viol și agresiune sexuală # Buletin de București
polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Sector 1 au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară în municipiu București, Târgoviște și în județul Ilfov, într-un dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, […] The post Doctorul Cristian Andrei, percheziționat de poliție. Este acuzat de înșelăciune, viol și agresiune sexuală appeared first on Buletin de București.
11:20
Un nou complex de blocuri, cu sute de apartamente, se construiește în centrul Capitalei # Buletin de București
În centrul Capitalei se construiește un nou complex de blocuri, situat în zona Pieței Alba Iulia, în imediata apropiere a București Mall. Pe acest amplasament, compania Cordia România, membră a grupului Futureal, a demarat lucrările de construcție pentru Centropolitan, pentru care a fost emisă autorizația de construire. Terenul a fost achiziționat de Bog’Art Place și […] The post Un nou complex de blocuri, cu sute de apartamente, se construiește în centrul Capitalei appeared first on Buletin de București.
07:10
„Autostrada din mlaștină”. Restricții pe A7 pentru cercetări topografice, după ce constructorul „a experimentat” lucrări de drenaj # Buletin de București
Șoferii care tranzitează miercuri primul lot al Autostrăzii Moldovei (A7), între Dumbrava și Mizil, se lovesc de restricții de circulație impuse de Direcția Regională de Drumuri Buzău. Constructorul Lotului 1 al autostrăzii București-Moldova a cerut instituirea unor limitări de trafic pentru a efectua o „monitorizare topografică” a terasamentului. Măsurătorile vin într-un context tehnic sensibil care […] The post „Autostrada din mlaștină”. Restricții pe A7 pentru cercetări topografice, după ce constructorul „a experimentat” lucrări de drenaj appeared first on Buletin de București.
05:10
Aproape un sfert din elevii bucureșteni au participat sau asistat la acte de violență. 52% nu își cunosc drepturile # Buletin de București
Aproape 52% dintre elevii bucureșteni nu au auzit de Statutul Elevilor, arată cel mai recent studiu organizat de Consiliul Municipal al Elevilor București (CMEB) pentru anul școlar 2024-2025. Potrivit Raportului privind Implementarea Statutului Elevilor în București (RISEMB), 53,47% nu au avut ocazia nici să ofere feedback cadrelor didactice. De asemenea, același document estimează că 22,2% […] The post Aproape un sfert din elevii bucureșteni au participat sau asistat la acte de violență. 52% nu își cunosc drepturile appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
02:10
Podul de acces pe Insula Lacul Morii intră în reabilitare. PMB urmează să-l transfere către Primăria Sectorului 6 # Buletin de București
Podul de acces pe Insula Lacul Morii urmează să intre într-un proces de consolidare și reabilitare, după ce Primăria Municipiului București a inițiat un proiect de hotărâre prin care acesta va fi transferat de la Administrația Străzilor București (ASB) către Primăria Sectorului 6. Este vorba despre „Podul Insula Lacul Dâmbovița” (cunoscut și ca Podul Insula […] The post Podul de acces pe Insula Lacul Morii intră în reabilitare. PMB urmează să-l transfere către Primăria Sectorului 6 appeared first on Buletin de București.
01:40
Primăria Sectorului 3 taie 1.000 de treceri de pietoni din proiectul de supraînălțare, dar costurile cresc la 85 de milioane de euro # Buletin de București
La finalul lui februarie 2025, Consiliul Local al Sectorului 3 a adoptat o serie de hotărâri ce prevedeau supraînălțarea a peste 1.700 de treceri de pietoni. La aproape un an distanță, pe masa consilierilor ajunge un nou proiect de hotărâre prin care sunt abrogate toate cele 29 adoptate în anii 2024 și 2025 cu privire […] The post Primăria Sectorului 3 taie 1.000 de treceri de pietoni din proiectul de supraînălțare, dar costurile cresc la 85 de milioane de euro appeared first on Buletin de București.
00:10
Penalizări de 58 de milioane de euro cerute de Metrorex companiei franceze Alstom pentru livrarea cu întârziere a garniturilor pentru magistrala M5 # Buletin de București
Metrorex cere de la compania franceză Alstom penalizări de 58 de milioane de euro pentru livrarea cu întârziere a garniturilor contractate pentru magistrala M5 și pentru faptul că trenurile care au ajuns în România nu circulă încă, potrivit Adevărul. Producătorul francez a livrat în România 12 dintre cele 13 unități contractate de Metrorex, în baza […] The post Penalizări de 58 de milioane de euro cerute de Metrorex companiei franceze Alstom pentru livrarea cu întârziere a garniturilor pentru magistrala M5 appeared first on Buletin de București.
27 ianuarie 2026
23:30
Centru de Management al Obezității, înființat de Ministerul Sănătății la București # Buletin de București
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, marți, înființarea la București a unui Centru de Management al Obezității. Acesta va funcționa în cadrul Institutului Național de Endocrinologie „C.I. Parhon”. „Obezitatea este una dintre cele mai serioase provocări medicale ale prezentului, prin efectele în lanț pe care le produce – asupra sănătății oamenilor și asupra presiunii puse […] The post Centru de Management al Obezității, înființat de Ministerul Sănătății la București appeared first on Buletin de București.
19:40
CFR Călători modifică circulația a două trenuri între București și Budapesta, potrivit unui comunicat de presă al operatorului de transport feroviar cu călători. De vină pentru aceste schimbări sunt o serie de lucrări, solicitate de CFR Infrastructură între Lugoj și Recaș. Astfel, joi, 29 ianuarie circulația garniturilor IR 72 și IR 73 va fi afectată […] The post CFR Călători modifică circulația a două trenuri între București și Budapesta appeared first on Buletin de București.
19:00
METEO | Revin ninsorile în București, după creșterile de temperaturi din ultimele zile # Buletin de București
Ninsorile în București ar putea reveni la finalul lunii ianuarie, atunci când temperaturile încep să scadă, din nou, după câteva zile cu valori mai mari decât cele specifice acestei perioade. Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), temperaturile vor începe să scadă începând cu 30 ianuarie 2026, atunci când se anunță și precipitații […] The post METEO | Revin ninsorile în București, după creșterile de temperaturi din ultimele zile appeared first on Buletin de București.
15:50
Dosarul IOR, în pericol de închidere: apărarea Mariei Cocoru mizează totul pe viciile de procedură și acuză judecătorul de lipsă de imparțialitate # Buletin de București
A fost reluat procesul prin care Grupul Civic IOR-Titan contestă legalitatea retrocedării celor 12 hectare din Parcul IOR. Cauza a fost repusă pe rol, după ce Petre Băjenaru, moștenitorul Mariei Cocoru, implicat în afaceri imobiliare, a fost introdus în dosarul ce vizează anularea dispozițiilor de retrocedare a unei porțiuni din Parcul IOR, emise în 2005 […] The post Dosarul IOR, în pericol de închidere: apărarea Mariei Cocoru mizează totul pe viciile de procedură și acuză judecătorul de lipsă de imparțialitate appeared first on Buletin de București.
15:10
Terenurile pentru bazele de reparații Airbus și Boeing din Băneasa, pierdute de Romaero | Profit # Buletin de București
Compania de stat Romaero, aflată în insolvență de aproximativ doi ani, unde acționar majoritar este Ministerul Economiei, a pierdut în primă instanță un proces privind anularea unor acte care au stat la baza ipotecării și vânzării unor active imobiliare din Băneasa, scrie Profit.ro. Statul intenționa să dezvolte acolo un centru de suport pentru Airbus și […] The post Terenurile pentru bazele de reparații Airbus și Boeing din Băneasa, pierdute de Romaero | Profit appeared first on Buletin de București.
14:50
VIDEO | Trenurile electrice PESA, care vor circula de la București, în teste pe calea ferată # Buletin de București
Au început testele cu trenurile electrice PESA fabricate în Polonia pentru căile ferate române. Două garnituri au ajuns în București pe 20 ianuarie. Trenurile, garate inițial în gara București Obor, au fost livrate în baza contractului semnat cu Autoritatea pentru Reforme Feroviară (ARF). Cele două au fost preluate de la intrarea în țară, la Curtici, […] The post VIDEO | Trenurile electrice PESA, care vor circula de la București, în teste pe calea ferată appeared first on Buletin de București.
13:40
Termoficare | Peste 500 de blocuri încă nu au apă și căldură. Pentru alte 1.100, agentul termic este deficitar # Buletin de București
Sistemul de termoficare funcționează la doar 82%, marți la prânz. Peste 500 de blocuri nu au deloc apă caldă și căldură, iar pentru alte 1.100, agentul termic este deficitar. De data aceasta, au apărut defecțiuni la CET Progresul, potrivit Termoenergetica. Cele mai afectate de problemele care persistă în rețeuaua de termoficare a Capitalei sunt blocurile […] The post Termoficare | Peste 500 de blocuri încă nu au apă și căldură. Pentru alte 1.100, agentul termic este deficitar appeared first on Buletin de București.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.