Ce oraș deține cel mai vechi plan urban cunoscut din spațiul românesc, de peste 300 de ani

Newsweek.ro, 1 februarie 2026 03:30

Iașul devine, în urma unor cercetări recente, orașul cu cel mai vechi plan cunoscut din istoria prov...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum o oră
03:30
Ce oraș deține cel mai vechi plan urban cunoscut din spațiul românesc, de peste 300 de ani Newsweek.ro
Iașul devine, în urma unor cercetări recente, orașul cu cel mai vechi plan cunoscut din istoria prov...
Acum 8 ore
22:00
Taiwan instalează lansatoare de rachete HIMARS împotriva Chinei. România și-a luat HIMARS de 1.500.000.000$ Newsweek.ro
Armata taiwaneză va instala probabil lansatoare de rachete HIMARS fabricate în SUA pe insulele perif...
21:00
Zi decisivă pentru 2.800.000 pensionari. Ministrul muncii anunță ce bani se dau în plus la pensie în 2026 Newsweek.ro
Duminică este zi decisivă pentru pensionari. Ministrul muncii Florin Manole va propune mâine PSD cre...
20:50
Președintele Iranului acuză SUA, Israelul și Europa că au alimentat protestele violente Newsweek.ro
Președintele iranian Masoud Pezeshkian a acuzat sâmbătă SUA, Israelul și Europa că profită de criza ...
20:40
Ce SMS-uri și fotografii nu ar trebui stocate pe telefon: escrocii vânează aceste date Newsweek.ro
În zilele noastre, smartphone-ul altcuiva poate deveni o mină de aur pentru escroci dacă conține inf...
Acum 12 ore
20:20
Protest la Milano faţă de prezenţa ICE la Jocurile Olimpice de iarnă Newsweek.ro
Protest la Milano faţă de prezenţa ICE la Jocurile Olimpice de iarnă. Sute de manifestanţi au protes...
20:00
Un mic oraş, cu 5 locuitori, este scos la vânzare. Localnicii, însă, nu vor să plece Newsweek.ro
Ascuns adânc în zonele sălbatice ale statului australian Victoria se află Licola, un orăşel minuscul...
19:50
Schimbări la PSD București: conducere nouă în trei organizații de sector Newsweek.ro
PSD București a anunțat, sâmbătă, propunerile pentru funcțiile de președinte ale organizațiilor din ...
19:40
Rusia atacă infrastructura de transport din Ucraina înainte de noile discuţii de pace de la Abu Dhabi Newsweek.ro
Rusia şi-a continuat atacurile asupra Ucrainei, în pofida pauzei temporare anunţate în atacurile împ...
19:20
Blackout în Republica Moldova. Ajutor din România şi Ucraina pentru restabilirea alimentării cu energie Newsweek.ro
Ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, a mulţumit României şi Ucrainei pentru aj...
19:10
Închiderea parțială a Guvernului SUA începe, din cauza lipsei de finanțare, în ciuda acordului cu Senatul Newsweek.ro
Închiderea, e drept, parțială, deocamdată, a Guvernului SUA, începe, din cauza lipsei de finanțare, ...
19:00
Vicepremierul Oana Gheorghiu, la trei luni de mandat: &#34;Am început să săpăm, să punem bazele&#34; Newsweek.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu declară, la trei luni de mandat, că a început cu fundaţia şi au început...
18:50
Există o combinaţie de trei medicamente care opresc împreună cancerul pancreatic. Cum funcţionează lucrurile? Newsweek.ro
Există o combinaţie formată din trei medicamente, care opreşte cancerul pancreatic. Cum funcţioneaz...
18:30
În Rețeaua Epstein existau oameni cu conexiuni în România, care făceau rost de fete pentru petrecerile ilegale Newsweek.ro
În Rețeaua Epstein de infracţionalitate existau oameni cu conexiuni în România, care făceau rost de ...
18:10
PSD București, în schimbare. Rareș Hopincă, Alexandru Hazem Kansou și Adrian Vigheciu, la sectoarele 2, 4 și 6 Newsweek.ro
PSD București, în schimbare. Rareș Hopincă, Alexandru Hazem Kansou și Adrian Vigheciu, la sectoarele...
18:00
Viktor Orban respinge ideea că ar fi nevoie să se ia măsuri de austeritate în Ungaria Newsweek.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, respinge ideea că ar fi nevoie să se ia unele măsuri de austeritat...
17:40
Un heruvim de pe o frescă restaurată la Roma pare să aibă faţa Giorgiei Meloni. Cum este posibil? Newsweek.ro
Un heruvim de pe o frescă restaurată, de la o bazilică din Roma, pare să aibă faţa Giorgiei Meloni, ...
17:00
Planta periculoasă pe care nu este bine să o ai în casă. Are tulpina și frunzele toxice. Cum sunt semințele? Newsweek.ro
Planta periculoasă pe care nu este bine să o ai în casă. Unele plante de apartament arată frumos, da...
16:40
Horoscop complet luna februarie. Bani, sănătate, succes. Care zodii le au pe toate? Newsweek.ro
ff
16:10
Ministrul muncii anunță creșterea pensiilor. Despre ce sume e vorba, dacă acum ai între 1.300 și 6.000 lei? Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole a anunțat că nu există niciun motiv pentru ca pensiile să nu fie ind...
16:00
Blue Origin şi-a suspendat lansările spaţiale turistice pentru a se concentra asupra prorgamului selenar Newsweek.ro
Compania spaţială americană Blue Origin, a fondatorului Amazon, Jeff Bezos, a anunţat vineri că va s...
15:40
Hunedoara: Incendiu provocat de un coş de fum deteriorat, la Petroşani Newsweek.ro
Un coş de fum deteriorat a provocat sâmbătă un incendiu la o casă din Petroşani, a anunţat Inspector...
Acum 24 ore
15:20
Pakistan: Peste 70 de morţi în urma unor atacuri separatiste în Balucistan Newsweek.ro
Cel puţin zece membri ai forţelor de securitate, cinci civili şi aproape 60 de rebeli au fost ucişi ...
15:10
Iran: Explozie la o clădire dintr-un oraş-port la Golful Persic Newsweek.ro
O explozie a lovit sâmbătă o clădire din Bandar Abbas, un oraş portuar din sudul Iranului, situat la...
14:50
Schi alpin: Cupa Mondială - Elveţianca Malorie Blanc, învingătoare slalomul super-uriaş de la Crans-Montana Newsweek.ro
Elveţianca Malorie Blanc a câştigat sâmbătă slalomul super-uriaş feminin de la Crans-Montana (Elveţi...
14:40
Cineastul iranian Hesam Eslami vorbeşte despre &#34;obsesia&#34; Iranului pentru controlul cetăţenilor Newsweek.ro
Cu scurtmetrajul "Citizen-Inmate" (Cetăţean-Deţinut), prezentat la Festivalul Internaţional de Film ...
14:20
Iran: Forţele armate sunt în alertă maximă, atenţionează Teheranul Newsweek.ro
Şeful armatei iraniene, Amir Hatami, a avertizat sâmbătă Statele Unite şi Israelul împotriva oricăru...
14:10
Tulcea: Anchetă a Poliţiei după ce o fată de 18 ani a fost găsită decedată Newsweek.ro
O fată de 18 ani a fost găsită decedată la o adresă din Tulcea, iar poliţiştii au început cercetăril...
13:50
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, lider al partidului DREPT, devine consilier onorific al premierului Newsweek.ro
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, lider al partidului DREPT, devine consilier onorific al premie...
13:30
Coreea de Sud va cheltui 1,67 miliarde de dolari pentru transformarea bazată pe inteligenţă artificială Newsweek.ro
Guvernul Coreei de Sud intenţionează să cheltuie până la 2,4 trilioane de woni (1,67 miliarde de dol...
13:20
Dragoş Pîslaru: Comisia Europeană va penaliza România pentru nerealizarea reformelor privind pensiile speciale Newsweek.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă că se aşteaptă ca în câteva ...
13:10
Deconectări în sistemul energetic din Republica Moldova, din cauza problemelor din rețeaua ucraineană Newsweek.ro
O deconectare a sistemului energetic din Republica Moldova a fost înregistrată sâmbătă dimineața, di...
12:50
METEO Cât mai stă vortexul polar deasupra României. Ce temperaturi vor fi în februarie la București sau Cluj? Newsweek.ro
Un vortex polar se află deasupra României care este acoperită de frig și zăpadă. Vom explica ce este...
12:50
Alertă pe Android: toate dispozitivele sunt în pericol din cauza unui nou virus care fură datele bancare Newsweek.ro
Cercetătorii au avertizat asupra unei noi campanii de atacuri cibernetice care utilizează platforma ...
12:40
Ce cadouri a primit Nicușor Dan de când este la Palatul Cotroceni Newsweek.ro
Administrația Prezidențială a publicat lista bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acț...
12:20
Raed Arafat: rețelele de socializare sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți Newsweek.ro
Raed Arafat, consideră că rețelele de socializare reprezintă risc ridicat pentru copii și adolescenț...
12:10
VIDEO Factură sau nu în 2026 pentru drepturi de autor? Ce se întâmplă cu jurnaliștii, artiștii și influencerii Newsweek.ro
Persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor nu au obligația de a emite factură și ni...
12:00
Cod galben de ger în 6 județe din Moldova până duminică seara. Frigul se extinde în jumătatea estică a țării Newsweek.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, două atenționări Cod galben de ger, i...
11:50
Autostrăzile Moldovei, proiecte strategice NATO finanțate prin SAFE: 4.200.000.000€ pentru mobilitate militară Newsweek.ro
Autostrăzile A7 și A8 intră oficial în arhitectura de mobilitate militară a NATO. România va primi 4...
11:40
VIDEO Convoi rusesc, care transporta infanteria rusă, făcut praf și pulberi de drone în „triunghiul Gulyaypol” Newsweek.ro
Un convoi de camioane rusești, care transporta o parte din infanteria rusească în sudul Ucrainei, a ...
11:40
Iei bani în plus la pensie dacă ai făcut școala postliceală, de ucenici, la seral, de subingineri? Newsweek.ro
Pensionarii se întreabă care formele de școlarizare cresc pensia. Iei bani în plus la pensie dacă ai...
11:10
SUA intră în „shutdown”: guvernul federal, paralizat temporar după blocajul bugetar din Congres Newsweek.ro
Guvernul federal al Statelor Unite a intrat într-o paralizie temporară după ce Congresul nu a reușit...
10:50
Trump, mințit din nou de Putin cu armistițiul din Ucraina: Rusia a atacat cu 100 de drone și rachete Iskander Newsweek.ro
Armistițiul anunțat de Donald Trump după discuțiile cu Vladimir Putin s-a dovedit o nouă minciună sf...
10:40
Prăbușire istorică pe piața metalelor: argintul, cea mai slabă zi din 1980. aurul pierde peste 9% într-o zi Newsweek.ro
Aurul și argintul au suferit scăderi istorice după ce Donald Trump a nominalizat un candidat percepu...
10:10
Dosarul Epstein: Miliardarul Bill Gates ar fi luat o „BTS” de la o damă de companie rusoaică Newsweek.ro
Departamentul de Justiție din SUA a declasifict peste 3 milioane de noi documentente din Dosarul Eps...
10:00
Dosarul Epstein: Noi dovezi scot la iveală legături strânse între Elon Musk și Jeffrey Epstein decât se știa Newsweek.ro
Noi documente făcute publice de Departamentul de Justiție al SUA arată că Elon Musk a avut schimburi...
09:30
„Regii” și „reginele” la dublu, de la Australian Open: Harrison şi Skupski, Mertens şi Zhang Newsweek.ro
Americanul Christian Harrison şi britanicul Neal Skupski sunt „regii” și belgianca Elise Mertens și ...
09:10
VIDEO Iarnă extremă, în Japonia. Cel puțin 14 morți și 200 de răniți, mii de curse aeriene și trenuri anulate Newsweek.ro
Un episod de iarnă extremă a lovit Japonia. Autoritățile au anunțat cel puțin 14 morți și 200 de răn...
08:50
A murit mama lui Kevin din filmul „Singur acasă”. Actrița Catherine O Hara avea 71 de ani Newsweek.ro
Mama lui Kevin din filmul „Singur acasă”, actrița Catherine O Hara, a murit la vârsta de 71 de ani. ...
08:30
Noua conducere a Venezuelei, după „extragerea” lui Maduro, îl sfidează pe Trump. E „solidară” cu Cuba Newsweek.ro
Noua conducere a Venezuelei, care a preluat puterea după „extragerea” lui Maduro de către forțele am...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.