Acum 5 minute
07:30
Cum să-ți alegi planta Feng Shui în funcție de zodie. Îți schimbă energia în casă, aduce noroc și bani # Newsweek.ro
Plantele Feng Shui nu sunt doar elemente decorative, ci adevărați amplificatori de energie. Află cum...
Acum 15 minute
07:20
Un copil și-a imaginat cum va fi in viitor. Scrisoarea i-a fost găsită în spatele unei canapele. Ce scria? # Newsweek.ro
O scrisoare găsită în spatele unei canapele ce urma să fie renovată arată cum o fetiță de 11 ani și-...
Acum 30 minute
07:10
Horoscop 2 februarie. Luna în Leu aduce o zi imprevizibilă Gemenilor. Taurii, risc de accidente # Newsweek.ro
Horoscop 2 februarie. Luna în Leu aduce o zi imprevizibilă Gemenilor. Taurii, risc de accidente. Rut...
Acum o oră
06:40
Cum au ajuns la Înalta Curte pensionarii care au cerut eliminarea CASS la pensie? Miza: 1.000.000.000€ # Newsweek.ro
Înalta Curte va judeca, cel mai probabil, o speță care poate deshide ușa spre eliminarea CASS la pen...
Acum 6 ore
03:30
Ce oraș deține cel mai vechi plan urban cunoscut din spațiul românesc, de peste 300 de ani # Newsweek.ro
Iașul devine, în urma unor cercetări recente, orașul cu cel mai vechi plan cunoscut din istoria prov...
Acum 12 ore
22:00
Taiwan instalează lansatoare de rachete HIMARS împotriva Chinei. România și-a luat HIMARS de 1.500.000.000$ # Newsweek.ro
Armata taiwaneză va instala probabil lansatoare de rachete HIMARS fabricate în SUA pe insulele perif...
21:00
Zi decisivă pentru 2.800.000 pensionari. Ministrul muncii anunță ce bani se dau în plus la pensie în 2026 # Newsweek.ro
Duminică este zi decisivă pentru pensionari. Ministrul muncii Florin Manole va propune mâine PSD cre...
20:50
Președintele Iranului acuză SUA, Israelul și Europa că au alimentat protestele violente # Newsweek.ro
Președintele iranian Masoud Pezeshkian a acuzat sâmbătă SUA, Israelul și Europa că profită de criza ...
20:40
Ce SMS-uri și fotografii nu ar trebui stocate pe telefon: escrocii vânează aceste date # Newsweek.ro
În zilele noastre, smartphone-ul altcuiva poate deveni o mină de aur pentru escroci dacă conține inf...
20:20
Protest la Milano faţă de prezenţa ICE la Jocurile Olimpice de iarnă. Sute de manifestanţi au protes...
20:00
Ascuns adânc în zonele sălbatice ale statului australian Victoria se află Licola, un orăşel minuscul...
19:50
PSD București a anunțat, sâmbătă, propunerile pentru funcțiile de președinte ale organizațiilor din ...
19:40
Rusia atacă infrastructura de transport din Ucraina înainte de noile discuţii de pace de la Abu Dhabi # Newsweek.ro
Rusia şi-a continuat atacurile asupra Ucrainei, în pofida pauzei temporare anunţate în atacurile împ...
19:20
Blackout în Republica Moldova. Ajutor din România şi Ucraina pentru restabilirea alimentării cu energie # Newsweek.ro
Ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, a mulţumit României şi Ucrainei pentru aj...
19:10
Închiderea parțială a Guvernului SUA începe, din cauza lipsei de finanțare, în ciuda acordului cu Senatul # Newsweek.ro
Închiderea, e drept, parțială, deocamdată, a Guvernului SUA, începe, din cauza lipsei de finanțare, ...
19:00
Vicepremierul Oana Gheorghiu, la trei luni de mandat: "Am început să săpăm, să punem bazele" # Newsweek.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu declară, la trei luni de mandat, că a început cu fundaţia şi au început...
18:50
Există o combinaţie de trei medicamente care opresc împreună cancerul pancreatic. Cum funcţionează lucrurile? # Newsweek.ro
Există o combinaţie formată din trei medicamente, care opreşte cancerul pancreatic. Cum funcţioneaz...
Acum 24 ore
18:30
În Rețeaua Epstein existau oameni cu conexiuni în România, care făceau rost de fete pentru petrecerile ilegale # Newsweek.ro
În Rețeaua Epstein de infracţionalitate existau oameni cu conexiuni în România, care făceau rost de ...
18:10
PSD București, în schimbare. Rareș Hopincă, Alexandru Hazem Kansou și Adrian Vigheciu, la sectoarele 2, 4 și 6 # Newsweek.ro
PSD București, în schimbare. Rareș Hopincă, Alexandru Hazem Kansou și Adrian Vigheciu, la sectoarele...
18:00
Premierul Ungariei, Viktor Orban, respinge ideea că ar fi nevoie să se ia unele măsuri de austeritat...
17:40
Un heruvim de pe o frescă restaurată la Roma pare să aibă faţa Giorgiei Meloni. Cum este posibil? # Newsweek.ro
Un heruvim de pe o frescă restaurată, de la o bazilică din Roma, pare să aibă faţa Giorgiei Meloni, ...
17:00
Planta periculoasă pe care nu este bine să o ai în casă. Are tulpina și frunzele toxice. Cum sunt semințele? # Newsweek.ro
Planta periculoasă pe care nu este bine să o ai în casă. Unele plante de apartament arată frumos, da...
16:40
16:10
Ministrul muncii anunță creșterea pensiilor. Despre ce sume e vorba, dacă acum ai între 1.300 și 6.000 lei? # Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole a anunțat că nu există niciun motiv pentru ca pensiile să nu fie ind...
16:00
Blue Origin şi-a suspendat lansările spaţiale turistice pentru a se concentra asupra prorgamului selenar # Newsweek.ro
Compania spaţială americană Blue Origin, a fondatorului Amazon, Jeff Bezos, a anunţat vineri că va s...
15:40
Un coş de fum deteriorat a provocat sâmbătă un incendiu la o casă din Petroşani, a anunţat Inspector...
15:20
Cel puţin zece membri ai forţelor de securitate, cinci civili şi aproape 60 de rebeli au fost ucişi ...
15:10
O explozie a lovit sâmbătă o clădire din Bandar Abbas, un oraş portuar din sudul Iranului, situat la...
14:50
Schi alpin: Cupa Mondială - Elveţianca Malorie Blanc, învingătoare slalomul super-uriaş de la Crans-Montana # Newsweek.ro
Elveţianca Malorie Blanc a câştigat sâmbătă slalomul super-uriaş feminin de la Crans-Montana (Elveţi...
14:40
Cineastul iranian Hesam Eslami vorbeşte despre "obsesia" Iranului pentru controlul cetăţenilor # Newsweek.ro
Cu scurtmetrajul "Citizen-Inmate" (Cetăţean-Deţinut), prezentat la Festivalul Internaţional de Film ...
14:20
Şeful armatei iraniene, Amir Hatami, a avertizat sâmbătă Statele Unite şi Israelul împotriva oricăru...
14:10
O fată de 18 ani a fost găsită decedată la o adresă din Tulcea, iar poliţiştii au început cercetăril...
13:50
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, lider al partidului DREPT, devine consilier onorific al premierului # Newsweek.ro
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, lider al partidului DREPT, devine consilier onorific al premie...
13:30
Coreea de Sud va cheltui 1,67 miliarde de dolari pentru transformarea bazată pe inteligenţă artificială # Newsweek.ro
Guvernul Coreei de Sud intenţionează să cheltuie până la 2,4 trilioane de woni (1,67 miliarde de dol...
13:20
Dragoş Pîslaru: Comisia Europeană va penaliza România pentru nerealizarea reformelor privind pensiile speciale # Newsweek.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă că se aşteaptă ca în câteva ...
13:10
Deconectări în sistemul energetic din Republica Moldova, din cauza problemelor din rețeaua ucraineană # Newsweek.ro
O deconectare a sistemului energetic din Republica Moldova a fost înregistrată sâmbătă dimineața, di...
12:50
METEO Cât mai stă vortexul polar deasupra României. Ce temperaturi vor fi în februarie la București sau Cluj? # Newsweek.ro
Un vortex polar se află deasupra României care este acoperită de frig și zăpadă. Vom explica ce este...
12:50
Alertă pe Android: toate dispozitivele sunt în pericol din cauza unui nou virus care fură datele bancare # Newsweek.ro
Cercetătorii au avertizat asupra unei noi campanii de atacuri cibernetice care utilizează platforma ...
12:40
Administrația Prezidențială a publicat lista bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acț...
12:20
Raed Arafat: rețelele de socializare sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți # Newsweek.ro
Raed Arafat, consideră că rețelele de socializare reprezintă risc ridicat pentru copii și adolescenț...
12:10
VIDEO Factură sau nu în 2026 pentru drepturi de autor? Ce se întâmplă cu jurnaliștii, artiștii și influencerii # Newsweek.ro
Persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor nu au obligația de a emite factură și ni...
12:00
Cod galben de ger în 6 județe din Moldova până duminică seara. Frigul se extinde în jumătatea estică a țării # Newsweek.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, două atenționări Cod galben de ger, i...
11:50
Autostrăzile Moldovei, proiecte strategice NATO finanțate prin SAFE: 4.200.000.000€ pentru mobilitate militară # Newsweek.ro
Autostrăzile A7 și A8 intră oficial în arhitectura de mobilitate militară a NATO. România va primi 4...
11:40
VIDEO Convoi rusesc, care transporta infanteria rusă, făcut praf și pulberi de drone în „triunghiul Gulyaypol” # Newsweek.ro
Un convoi de camioane rusești, care transporta o parte din infanteria rusească în sudul Ucrainei, a ...
11:40
Iei bani în plus la pensie dacă ai făcut școala postliceală, de ucenici, la seral, de subingineri? # Newsweek.ro
Pensionarii se întreabă care formele de școlarizare cresc pensia. Iei bani în plus la pensie dacă ai...
11:10
SUA intră în „shutdown”: guvernul federal, paralizat temporar după blocajul bugetar din Congres # Newsweek.ro
Guvernul federal al Statelor Unite a intrat într-o paralizie temporară după ce Congresul nu a reușit...
10:50
Trump, mințit din nou de Putin cu armistițiul din Ucraina: Rusia a atacat cu 100 de drone și rachete Iskander # Newsweek.ro
Armistițiul anunțat de Donald Trump după discuțiile cu Vladimir Putin s-a dovedit o nouă minciună sf...
10:40
Prăbușire istorică pe piața metalelor: argintul, cea mai slabă zi din 1980. aurul pierde peste 9% într-o zi # Newsweek.ro
Aurul și argintul au suferit scăderi istorice după ce Donald Trump a nominalizat un candidat percepu...
10:10
Dosarul Epstein: Miliardarul Bill Gates ar fi luat o „BTS” de la o damă de companie rusoaică # Newsweek.ro
Departamentul de Justiție din SUA a declasifict peste 3 milioane de noi documentente din Dosarul Eps...
10:00
Dosarul Epstein: Noi dovezi scot la iveală legături strânse între Elon Musk și Jeffrey Epstein decât se știa # Newsweek.ro
Noi documente făcute publice de Departamentul de Justiție al SUA arată că Elon Musk a avut schimburi...
