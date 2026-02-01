Un judecător american a ordonat eliberarea micuţului Liam şi a tatălui său, reţinuţi de ICE
News.ro, 1 februarie 2026 05:30
Un judecător american a ordonat eliberarea unui băieţel de cinci ani şi a tatălui său dintr-un centru de detenţie pentru imigranţi din Texas, condamnând detenţia lor ca fiind motivată de „dorinţa perfidă de putere neîngrădită”.
• • •
Acum 5 minute
06:20
Peste 168.000 de soldaţi ruşi ucişi în Ucraina, identificaţi în urma unei anchete de presă # News.ro
Publicaţia independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a 168.142 de militari ruşi ucişi în Ucraina.
Acum 30 minute
06:00
O a doua victimă a lui Epstein susţine că a fost trimisă în Marea Britanie pentru a întreţine relaţii sexuale cu fostul prinţ Andrew # News.ro
O a doua femeie susţine că a fost trimisă în Marea Britanie de Jeffrey Epstein pentru o întâlnire sexuală cu Andrew Mountbatten-Windsor, a declarat avocatul ei pentru BBC.
05:50
Kazahstanul invocă mită şi corupţie într-un arbitraj prin care cere miliarde de la giganţii petrolieri - surse # News.ro
Oficiali kazahi au acceptat mită pentru a aproba costuri de miliarde de dolari facturate de companii petroliere internaţionale la unul dintre cele mai mari zăcăminte ale ţării, au declarat reprezentanţi ai guvernului din Kazahstan, într-un arbitraj confidenţial câştigat în Suedia, potrivit a două surse citate de Reuters.
Acum o oră
05:30
Un aliat al premierului Modi propune interzicerea reţelelor sociale pentru adolescenţii din India, pe fondul unei dezbateri globale în creştere # News.ro
Un aliat al prim-ministrului indian Narendra Modi a depus un proiect de lege pentru a interzice accesul copiilor la reţelele sociale, în condiţiile în care cea mai mare piaţă din lume pentru platforme precum Meta şi YouTube intră într-o dezbatere globală privind impactul reţelelor asupra sănătăţii şi siguranţei tinerilor, transmite Reuters.
05:30
Acum 2 ore
05:20
Donald Trump a declarat, sâmbătă, că Iranul poartă discuţii cu Statele Unite, fără a da însă detalii, în contextul în care Teheranul pare să prefere diplomaţia în faţa ameninţării unui atac american, relatează AFP.
Acum 8 ore
00:10
Echipa spaniolă FC Barcelona a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-1, gruparea Elche, în etapa a 22-a din La Liga.
00:00
Campioana Angliei, FC Liverpool, a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Newcastle, în etapa a 24-a din Premier League.
31 ianuarie 2026
23:50
Slovacia: Consilierul pentru securitate naţională al premierului Fico a demisionat după ce numele său a apărut în dosarele Epstein / Lajčák a fost ministru de externe # News.ro
Premierul slovac Robert Fico a acceptat sâmbătă demisia consilierului său pentru securitate naţională, Miroslav Lajčák, după ce numele acestuia a apărut în documentele recent publicate legate de Jeffrey Epstein, relatează Politico.
23:30
Keir Starmer spune că fostul prinţ Andrew ar trebui să depună mărturie în faţa Congresului SUA despre legăturile sale cu Jeffrey Epstein / Noi imagini cu Andrew Mounbatten-Windsor în documentele publicate vineri - FOTO # News.ro
Premierul britanic Keir Starmer a declarat că Andrew Mounbatten-Windsor ar trebui să depună mărturie în faţa Congresului SUA cu privire la legăturile sale cu defunctul pedofil Jeffrey Epstein, relatează The Guardian.
22:50
Argeş - Cadru didactic reţinut după ce a sărutat o elevă de 13 ani pe obraji şi pe buze. Incidentul a avut loc pe holul şcolii # News.ro
Un cadru didactic în vârstă de 64 de ani a fost reţinut după ce mama unei eleve a reclamat că fiica sa, în vârstă de 13 ani , a fost sărutată de bărbat pe obraji şi pe buze. Incidentul a avut loc pe holul şcolii.
22:40
Arbitrii Rareş George Vidican şi Cristian Moldoveanu vor conduce la centru partidele care se vor disputa, duminică, în etapa a 24-a a Superligii.
22:30
O judecătoare federală a respins, sâmbătă, în mod temporar, solicitarea autorităţilor democrate din Minnesota de a bloca operaţiunile poliţiei de imigrări, care acţionează în forţă în Minneapolis de câteva săptămâni, relatează AFP.
22:30
Echipa engleză Chelsea a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-2, gruparea londoneză West Ham, în etapa a 24-a din Premier League.
22:30
Prefectul judeţului Argeş a convocat reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean şi ai structurilor de ordine publică, în urma unor evenimente grave petrecute în ultimele zile în unităţi de învăţământ din judeţ # News.ro
Prefectul judeţului Argeş, Ioana Făcăleaţă, a convocat, pentru luni, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş şi ai structurilor de ordine publică, pentru analiza o serie de incidente de netolerat în unităţile şcolare, ea precizând că decizia a venit în urma unor evenimente grave petrecute în ultimele zile în unităţi de învăţământ din judeţul Argeş.
Acum 12 ore
22:10
Echipa Universitatea Cluj a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia bucureşteană Rapid, în etapa a 24-a din Superligă. Meciul a fost decis de doi jucători intraţi în repriza secundă, Oucasse Mendy şi Dan Nistor.
22:10
Baschet masculin: Partizan Belgrad – U BT Cluj, scor 90-79, în penultima etapă din Liga Adriatică # News.ro
Campioana României, U BT Cluj, a fost învinsă sâmbătă, în deplasare, de Partizan Belgrad, echipă care joacă şi în Euroligă, scor 90-79 (52-38), în penultima etapă din grupa A a Ligii Adriatice. Ambele echipe erau calificate anterior în Top 8.
21:50
O femeie din Bihor a murit într-un incendiu care i-a cuprins casa. Este al doilea deces produs în judeţ, într-o singură zi, în astfel de circumstanţe / Recomandările pompierilor # News.ro
O femeie din judeţul Bihor a murit, sâmbătă, într-un incendiu care i-a cuprins casa. Este al doilea deces produs în acest judeţ, într-o singură zi, în incendii provocate de nerespectarea măsurilor de prevenire. Pompierii reamintesc celor care se încălzesc cu sobe că este necesar să respecte mai multe reguli, între care aceea de a nu dormi cu focul aprins în sobă şi de a sigura că sistemele de înălzire sunt întreţinute corespunzător.
21:50
Patinatoarea rusă Kamila Valieva a revenit sâmbătă în competiţii, după suspendarea primită după Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing.
21:40
Raed Arafat, după ce a propus o discuţie privind limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele de socializare: Suntem la ceasul al 12-lea. Singură, această măsură nu rezolvă problema, dacă nu este însoţită de un proces educaţional # News.ro
Secretarul de stat Raed Arafat, şeful DSU, a declart sâmbătă seara, după ce a propus o discuţie privind limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele de socializare, că suntem la ceasul al 12-lea, el arătând că, singură, această măsură nu rezolvă problema, dacă nu este însoţită de un proces educaţional pentru părinţi şi copii. El a dat exemplul finlandez, unde copiii încep să fie pregătiţi să intre pe spaţiul online de la primele clase iar părinţii sunt educaţi privind impactul reţelelor de socializare.
21:30
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Ucraina aşteaptă mai multe informaţii din partea Statelor Unite cu privire la viitoarele negocieri de pace şi se aşteaptă ca noi întâlniri să aibă loc săptămâna viitoare, relatează Reuters.
21:20
Scrimă: Medalie de argint la Tbilisi, pentru Amalia Covaliu, în Cupa Mondială pentru juniori # News.ro
Amalia Covaliu a cucerit sâmbătă, în etapa de la Tbilisi, medalia de argint în proba feminină individuală a Cupei Mondiale FIE la sabie juniori.
21:10
Federaţia Germană de Fotbal exclude varianta boicotării Cupei Mondiale, în ciuda îndemnurilor de a i se opune lui Trump # News.ro
Federaţia Germană de Fotbal a exclus varianta boicotării Cupei Mondiale, în ciuda îndemnurilor din interiorul forului de a-i transmite un mesaj preşedintelui american Donald Trump, relatează AP.
21:00
Şeful Gărzii Naţionale de Mediu: Există o zonă gri, legislativă, în privinţa limitării cantităţilor de deşeuri: În 2024, o persoană fizică a vândut 4000 de tone de deşeuri. Evident că nu le putea genera şi le deţinea în mod ilegal # News.ro
Şeful Gărzii Naţionale de Mediu, Andrei Corlan, a decarat sâmbătă că există o zonă gri, legislativă, în privinţa limitării cantităţilor de deşeuri şi a dat ca exemplu faptul că în 2024, o persoană fizică a vândut 4000 de tone de deşeuri, pe care nu le putea genera şi le deţinea în mod ilegal, în condiţiile în care, potrivit legii, este interzisă autorizarea persoanelor fizice pentru colectarea deşeurilor.
21:00
Protest AUR la Curtea de Argeş, pe fondul crizei apei potabile. George Simion: România este condusă de o guvernare incompetentă şi incapabilă să aibă grijă de cetăţeni # News.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor anunţă că peste 1.000 de argeşeni au participat, sâmbătă, la un protest organizat de AUR în municipiul Curtea de Argeş, pe fondul crizei apei potabile care afectează de peste patru luni mai bine de 50.000 de locuitori din judeţul Argeş.
20:10
Anchetă în Italia după restaurarea picturii unui înger dintr-o bazilică astfel încât să semene cu Giorgia Meloni / Reacţia premierului italian # News.ro
Reprezentarea unui înger într-o biserică din centrul Romei a fost restaurată astfel încât să semene cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni, a relatat sâmbătă presa din Italia. Ministerul Culturii a deschis o anchetă, iar Meloni s-a amuzat de situaţie, relatează Reuters.
20:10
Argeş: Bărbat arestat preventiv pentru violenţă domestică, după ce şi-a agresat fizic tatăl / A încălcat ordinul de protecţie prin care avea interdicţia de a se apropia de victimă şi i-a tăiat anvelopele autoturismului # News.ro
Un bărbat din comuna Merişani, judeţul Argeş, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, sâmbătă, pentru violenţă domestică, după ce şi-a agresat fizic tatăl, în vârstă de 72 de ani, încălcând ordinul de protecţie emis anterior de instanţa de judecată, prin care avea interdicţie de a se apropia de victimă. Acesta şi-a ameninţat tatăl cu acte de violenţă fizică şi i-a tăiat anvelopele autoturismului.
19:30
Sute de manifestanţi au protestat sâmbătă la Milano faţă de trimiterea agenţilor ICE la Jocurile Olimpice de iarnă, relatează AP.
19:20
Cubanezii intră în ”modul de supravieţuire”, pe fondul penelor de curent, scumpirilor şi presiunilor americane # News.ro
Cubanezii resimt tot mai acut efectele unei crize care se adânceşte: pene de curent prelungite, preţuri în creştere la alimente, combustibil şi transport, precum şi teama unei blocade economice tot mai stricte impuse de Statele Unite ale Americii, după avertismentul Washingtonului că va sancţiona ţările care furnizează petrol Cubei, relatează Reuters.
19:10
Echipa UTA Arad a învins sâmbătă, în deplasare, scor 1-0, formaţia FC Argeş, în etapa a 24-a din Superliga. Arădenii au urcat pe loc de play-off.
19:10
Echipa engleză Arsenal Londra a învins sâmbătă, în deplasare, scor 4-0, formaţia Leeds United, în etapa a 24-a din Premier League.
19:10
Captură de peste o tonă de peşte pescuit ilegal, în judeţul Teleorman. Poliţiştii au constatat că maşina folosită pentru transport avea numere false # News.ro
Poliţiştii din judeţul Teleorman au identificat un autoturism care transporta peste 1,2 tone de peşte prins ilegal, verificările făcute în bazele de date arătând că maşina folosită pentru transport avea numere false de înmatriculare.
18:50
Vicepremierul Oana Gheorghiu, la trei luni de mandat: Am început cu fundaţia. Am început să săpăm, să punem bazele / Companiile de stat pot fi restructurate, cu siguranţă, dar acest lucru nu se face prin gesturi bruşte sau decizii luate pe genunchi # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu declară, la trei luni de mandat, că a început cu fundaţia şi au început să sape şi să pună bazele, să se asigure că ceea ce construiesc acum nu se va prăbuşi peste un an. Potrivit vicepremierului, este pentru prima oară, după mulţi ani, când există o acţiune coerentă, coordonată la nivelul guvernului, având ca unic scop analiza şi restructurarea companiilor de stat. Potrivit Oanei Gheorghiu, companiile de stat pot fi restructurate, cu siguranţă, dar acest lucru nu se face prin gesturi bruşte sau decizii luate pe genunchi.
18:40
Blackout în R. Moldova: Ajutor din România şi Ucraina pentru restabilirea alimentării cu energie / Ministrul Junghietu mulţumeşte celor două ţări / Igor Grosu acuză Rusia - VIDEO # News.ro
Ministrul Energiei din R. Moldova, Dorin Junghietu, a mulţumit României şi Ucrainei pentru ajutorul acordat în contextul penelor masive de curent de astăzi. Timp de aproximativ patru ore, mai multe localităţi din Republica Moldova au rămas sâmbătă fără curent electric.
18:40
SUA încetinesc transferurile de deţinuţi din Statul Islamic către Irak, Bagdadul cerând ca alte state să îşi repatrieze proprii cetăţeni - surse # News.ro
Transferurile de militanţi ai grupării Statul Islamic din Siria către Irak, efectuate de armata americană, au încetinit în această săptămână, au declarat pentru Reuters şapte surse informate, după ce Bagdadul a cerut ca alte state să îşi repatrieze proprii cetăţeni aflaţi printre mii de jihadişti străini, transmite Reuters.
18:40
Echipa italiană Sassuolo a învins sâmbătă, în deplasare, scor 3-1, formaţia Pisa, pentru care a jucat şi Marius Marin. Meciul a contat pentru etapa a 23-a din Serie A.
18:20
Administraţia Bazinală de Apă Banat (ABA Banat) anunţă că a fost sesizată în cursul zilei de sţmbătă de apariţia unor unde colorate pe Dunăre, în dreptul localităţii Moldova Nouă, pe o lungime de 2 km, având o lăţime de 300 metri.
18:10
Echipa turcă Rizespor, pentru care românul Valentin Mihăilă a înscris un gol, a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Başakşehir, în etapa a 20-a din campionatul turc, Super Lig.
18:00
Israelul anunţă redeschiderea punctului de trecere a frontierei Rafah cu Egiptul, duminică # News.ro
Israelul va redeschide duminică punctul de trecere a frontierei Rafah pentru circulaţia persoanelor între Fâşia Gaza şi Egipt, a anunţat agenţia guvernamentală israeliană COGAT, aceasta fiind prima redeschidere a singurei rute funcţionale de intrare şi ieşire din Gaza de la începutul lunii mai 2024, relatează Reuters.
17:50
Atacantul ucrainean Roman Iaremchiuk este aşteptat duminică la Lyon, în vederea unui împrumut până la finalul sezonului, informează L’Equipe.
17:40
Cluj: Fost ofiţer, în vârstă de 68 de ani, cercetat pentru agresiune sexuală comisă asupra unei fete de 17 ani / Bărbatul a fost plasat în arest la domiciliu # News.ro
Un fost ofiţer, în vârstă de 68 de ani, este cercetat de procurorii din Cluj-Napoca, după ce a comis, la sfârşitul anului trecut, o agresiune sexuală asupra unei fete de 17 ani. Procurorii au cerut arestarea preventivă a bărbatului, dar instanţa a decis plasarea acestuia în arest la domiciliu.
17:30
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială “Elie Carafoli” – INCAS obţine certificarea de Organizaţie de Proiectare a MApN / Va putea desfăşura activităţi de proiectare pentru aeronave militare # News.ro
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială “Elie Carafoli” – INCAS, institut aflat în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare, a fost certificat la începutul acestui an ca Organizaţie de Proiectare de către Autoritatea Aeronautică Militară Naţională a Ministerului Apărării, cees ce îi dă dreptul de a desfăşura activităţi de proiectare pentru aeronave militare, în conformitate cu cerinţele RMAR 21/EMAR 21, acoperind modificări şi reparaţii majore şi minore pentru aeronave de mici şi mari dimensiuni.
17:30
Viktor Orban respinge ideea unor măsuri de austeritate în Ungaria după alegerile din aprilie # News.ro
Premierul ungar Viktor Orbán a negat sâmbătă că ar fi nevoie de tăieri de cheltuieli pentru a reduce deficitul bugetar dacă Fidesz câştigă alegerile din aprilie, afirmând că politicile sociale şi economice emblematice ale partidului vor fi menţinute, transmite Reuters.
Acum 24 ore
17:20
PSD Bucureşti: Rareş Hopincă, Alexandru Hazem Kansou şi Adrian Vigheciu, propuşi să preia interimatul filialelor PSD Sector 2, 4 şi 6, după demisia preşedinţilor. Băluţă: Organizaţia PSD Bucureşti are nevoie de o nouă abordare # News.ro
Rareş Hopincă, Alexandru Hazem Kansou şi Adrian Vigheciu au fost propuşi de către PSD Bucureşti să preia interimatul filialelor PSD Sector 2, 4 şi 6, după demisia preşedinţilor Rodica Nassar, Andrei Trocan şi Gabriel Mutu. Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, afirmă că organizaţia PSD Bucureşti are nevoie de o nouă abordare. Propunerile vor fi prezentate mâine, în cadrul Consiliului Politic Naţional, pentru a fi supuse procedurilor statutare de validare, până la organizarea de alegeri interne.
17:20
Presa spaniolă a dezvăluit că judecătoarea însărcinată cu anchetarea cazului Negreira, un posibil scandal arbitral în care este implicat clubul FC Barcelona, a respins cererea Real Madrid de a obţine documentele financiare ale catalanilor din perioada 2003-2021.
17:10
Cel puţin o persoană a murit şi 14 au fost rănite într-o explozie produsă sâmbătă în portul sudic Bandar Abbas, au declarat oficiali iranieni agenţiilor locale de presă. Cauza deflagraţiei nu este încă cunoscută.
17:00
Dâmboviţa: Trei persoane, rănite într-un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme, unul fiind condus de un şofer beat # News.ro
Trei persoane, între care o adolescentă de 17 ani, au fost rănite într-un accident rutier produs sâmbătă după-amiază pe un drum naţional din judeţul Dâmboviţa. Poliţiştii care i-au testat pe cei doi şoferi implicaţi în accident au constatat că unul dintre ei se afla sub influenţa alcoolului.
17:00
Posibile rămăşiţe umane descoperite lângă o locuinţă din Slobozia. Poliţia a căutat probe pe 122 de hectare / A fost folosită şi o dronă # News.ro
Poliţiştii din Ialomiţa au fost sesizaţi, sâmbătă, prin apel la 112, cu privire la descoperirea unor rămăşiţe care ar putea fi umane, în municipiul Slobozia, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa.
16:40
Formaţia Hermannstadt a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Unirea Slobozia, într-un meci din etapa a 24-a a Superligii.
16:30
Cel puţin 67 de militanţi au fost ucişi sâmbătă în confruntări cu forţele de securitate din Balochistan, după o serie de atacuri simultane în mai multe oraşe ale provinciei, au declarat pentru Reuters patru oficiali din structurile de securitate.
