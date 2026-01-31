Cubanezii intră în ”modul de supravieţuire”, pe fondul penelor de curent, scumpirilor şi presiunilor americane
News.ro, 31 ianuarie 2026 19:20
Cubanezii resimt tot mai acut efectele unei crize care se adânceşte: pene de curent prelungite, preţuri în creştere la alimente, combustibil şi transport, precum şi teama unei blocade economice tot mai stricte impuse de Statele Unite ale Americii, după avertismentul Washingtonului că va sancţiona ţările care furnizează petrol Cubei, relatează Reuters.
• • •
Acum 10 minute
19:30
Sute de manifestanţi au protestat sâmbătă la Milano faţă de trimiterea agenţilor ICE la Jocurile Olimpice de iarnă, relatează AP.
Acum 30 minute
19:20
19:10
Echipa UTA Arad a învins sâmbătă, în deplasare, scor 1-0, formaţia FC Argeş, în etapa a 24-a din Superliga. Arădenii au urcat pe loc de play-off.
19:10
Echipa engleză Arsenal Londra a învins sâmbătă, în deplasare, scor 4-0, formaţia Leeds United, în etapa a 24-a din Premier League.
19:10
Captură de peste o tonă de peşte pescuit ilegal, în judeţul Teleorman. Poliţiştii au constatat că maşina folosită pentru transport avea numere false # News.ro
Poliţiştii din judeţul Teleorman au identificat un autoturism care transporta peste 1,2 tone de peşte prins ilegal, verificările făcute în bazele de date arătând că maşina folosită pentru transport avea numere false de înmatriculare.
Acum o oră
18:50
Vicepremierul Oana Gheorghiu, la trei luni de mandat: Am început cu fundaţia. Am început să săpăm, să punem bazele / Companiile de stat pot fi restructurate, cu siguranţă, dar acest lucru nu se face prin gesturi bruşte sau decizii luate pe genunchi # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu declară, la trei luni de mandat, că a început cu fundaţia şi au început să sape şi să pună bazele, să se asigure că ceea ce construiesc acum nu se va prăbuşi peste un an. Potrivit vicepremierului, este pentru prima oară, după mulţi ani, când există o acţiune coerentă, coordonată la nivelul guvernului, având ca unic scop analiza şi restructurarea companiilor de stat. Potrivit Oanei Gheorghiu, companiile de stat pot fi restructurate, cu siguranţă, dar acest lucru nu se face prin gesturi bruşte sau decizii luate pe genunchi.
18:40
Blackout în R. Moldova: Ajutor din România şi Ucraina pentru restabilirea alimentării cu energie / Ministrul Junghietu mulţumeşte celor două ţări / Igor Grosu acuză Rusia - VIDEO # News.ro
Ministrul Energiei din R. Moldova, Dorin Junghietu, a mulţumit României şi Ucrainei pentru ajutorul acordat în contextul penelor masive de curent de astăzi. Timp de aproximativ patru ore, mai multe localităţi din Republica Moldova au rămas sâmbătă fără curent electric.
18:40
SUA încetinesc transferurile de deţinuţi din Statul Islamic către Irak, Bagdadul cerând ca alte state să îşi repatrieze proprii cetăţeni - surse # News.ro
Transferurile de militanţi ai grupării Statul Islamic din Siria către Irak, efectuate de armata americană, au încetinit în această săptămână, au declarat pentru Reuters şapte surse informate, după ce Bagdadul a cerut ca alte state să îşi repatrieze proprii cetăţeni aflaţi printre mii de jihadişti străini, transmite Reuters.
18:40
Echipa italiană Sassuolo a învins sâmbătă, în deplasare, scor 3-1, formaţia Pisa, pentru care a jucat şi Marius Marin. Meciul a contat pentru etapa a 23-a din Serie A.
Acum 2 ore
18:20
Administraţia Bazinală de Apă Banat (ABA Banat) anunţă că a fost sesizată în cursul zilei de sţmbătă de apariţia unor unde colorate pe Dunăre, în dreptul localităţii Moldova Nouă, pe o lungime de 2 km, având o lăţime de 300 metri.
18:10
Echipa turcă Rizespor, pentru care românul Valentin Mihăilă a înscris un gol, a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Başakşehir, în etapa a 20-a din campionatul turc, Super Lig.
18:00
Israelul anunţă redeschiderea punctului de trecere a frontierei Rafah cu Egiptul, duminică # News.ro
Israelul va redeschide duminică punctul de trecere a frontierei Rafah pentru circulaţia persoanelor între Fâşia Gaza şi Egipt, a anunţat agenţia guvernamentală israeliană COGAT, aceasta fiind prima redeschidere a singurei rute funcţionale de intrare şi ieşire din Gaza de la începutul lunii mai 2024, relatează Reuters.
17:50
Atacantul ucrainean Roman Iaremchiuk este aşteptat duminică la Lyon, în vederea unui împrumut până la finalul sezonului, informează L’Equipe.
17:40
Cluj: Fost ofiţer, în vârstă de 68 de ani, cercetat pentru agresiune sexuală comisă asupra unei fete de 17 ani / Bărbatul a fost plasat în arest la domiciliu # News.ro
Un fost ofiţer, în vârstă de 68 de ani, este cercetat de procurorii din Cluj-Napoca, după ce a comis, la sfârşitul anului trecut, o agresiune sexuală asupra unei fete de 17 ani. Procurorii au cerut arestarea preventivă a bărbatului, dar instanţa a decis plasarea acestuia în arest la domiciliu.
Acum 4 ore
17:30
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială “Elie Carafoli” – INCAS obţine certificarea de Organizaţie de Proiectare a MApN / Va putea desfăşura activităţi de proiectare pentru aeronave militare # News.ro
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială “Elie Carafoli” – INCAS, institut aflat în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare, a fost certificat la începutul acestui an ca Organizaţie de Proiectare de către Autoritatea Aeronautică Militară Naţională a Ministerului Apărării, cees ce îi dă dreptul de a desfăşura activităţi de proiectare pentru aeronave militare, în conformitate cu cerinţele RMAR 21/EMAR 21, acoperind modificări şi reparaţii majore şi minore pentru aeronave de mici şi mari dimensiuni.
17:30
Viktor Orban respinge ideea unor măsuri de austeritate în Ungaria după alegerile din aprilie # News.ro
Premierul ungar Viktor Orbán a negat sâmbătă că ar fi nevoie de tăieri de cheltuieli pentru a reduce deficitul bugetar dacă Fidesz câştigă alegerile din aprilie, afirmând că politicile sociale şi economice emblematice ale partidului vor fi menţinute, transmite Reuters.
17:20
PSD Bucureşti: Rareş Hopincă, Alexandru Hazem Kansou şi Adrian Vigheciu, propuşi să preia interimatul filialelor PSD Sector 2, 4 şi 6, după demisia preşedinţilor. Băluţă: Organizaţia PSD Bucureşti are nevoie de o nouă abordare # News.ro
Rareş Hopincă, Alexandru Hazem Kansou şi Adrian Vigheciu au fost propuşi de către PSD Bucureşti să preia interimatul filialelor PSD Sector 2, 4 şi 6, după demisia preşedinţilor Rodica Nassar, Andrei Trocan şi Gabriel Mutu. Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, afirmă că organizaţia PSD Bucureşti are nevoie de o nouă abordare. Propunerile vor fi prezentate mâine, în cadrul Consiliului Politic Naţional, pentru a fi supuse procedurilor statutare de validare, până la organizarea de alegeri interne.
17:20
Presa spaniolă a dezvăluit că judecătoarea însărcinată cu anchetarea cazului Negreira, un posibil scandal arbitral în care este implicat clubul FC Barcelona, a respins cererea Real Madrid de a obţine documentele financiare ale catalanilor din perioada 2003-2021.
17:10
Cel puţin o persoană a murit şi 14 au fost rănite într-o explozie produsă sâmbătă în portul sudic Bandar Abbas, au declarat oficiali iranieni agenţiilor locale de presă. Cauza deflagraţiei nu este încă cunoscută.
17:00
Dâmboviţa: Trei persoane, rănite într-un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme, unul fiind condus de un şofer beat # News.ro
Trei persoane, între care o adolescentă de 17 ani, au fost rănite într-un accident rutier produs sâmbătă după-amiază pe un drum naţional din judeţul Dâmboviţa. Poliţiştii care i-au testat pe cei doi şoferi implicaţi în accident au constatat că unul dintre ei se afla sub influenţa alcoolului.
17:00
Posibile rămăşiţe umane descoperite lângă o locuinţă din Slobozia. Poliţia a căutat probe pe 122 de hectare / A fost folosită şi o dronă # News.ro
Poliţiştii din Ialomiţa au fost sesizaţi, sâmbătă, prin apel la 112, cu privire la descoperirea unor rămăşiţe care ar putea fi umane, în municipiul Slobozia, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa.
16:40
Formaţia Hermannstadt a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Unirea Slobozia, într-un meci din etapa a 24-a a Superligii.
16:30
Cel puţin 67 de militanţi au fost ucişi sâmbătă în confruntări cu forţele de securitate din Balochistan, după o serie de atacuri simultane în mai multe oraşe ale provinciei, au declarat pentru Reuters patru oficiali din structurile de securitate.
16:20
PSD Bucureşti propune asigurarea finanţării, prin bugetul pe 2026, a Proiectului Pilot LiftpentruViaţă, care prevedere construcţia a câte două lifturi la blocurile de 3-4 etaje în fiecare judeţ / Soluţia tehnică, amplasarea în exterior a liftului # News.ro
PSD Bucureşti propune asigurarea finanţării, prin bugetul pe 2026, a Proiectului Pilot LiftpentruViaţă, care prevedere construcţia a câte 2 lifturi la blocurile de 3-4 etaje, în fiecare judeţ al ţării şi utilizarea acestui proiect pilot pentru obţinerea unei linii dedicate de finanţare, prin fonduri europene, în următorul exerciţiu financiar. Deputatul PSD Diana Tuşa arată că soluţia tehnică este simplă şi vizează amplasarea în exterior a liftului.
16:10
Ionuţ Stroe (PNL) propune introducerea unui modul în şcoli, despre respect, consimţământ, relaţii sănătoase şi "igienă digitală", pe model britanic: Nu putem doar să "stingem incendii" prin pedepse, ci trebuie să prevenim prin educaţie # News.ro
Deputatul Ionuţ Stroe (PNL) propune un modul în şcoli (gimnaziu/liceu) despre respect, consimţământ, relaţii sănătoase şi "igienă digitală", pe model britanic, el precizând că nu putem doar să "stingem incendii" prin pedepse, ci trebuie să prevenim prin educaţie.
16:00
Conducerea PSD se reuneşte duminică în şedinţă / Ministrul Muncii prezintă pachetul de solidaritate pe care PSD îl va susţine în coaliţie / Discuţii despre priorităţile legislative în noua sesiune parlamentară, bugetul pe 2026 şi numiri în filiale # News.ro
Conducerea PSD se reuneşte, duminică, de la ora 17.00, în şedinţă a Consiliului Politic Naţional, la Vila Lac, social-democraţii urmând să discute despre coaliţia de guvernare, priorităţile legislative în noua sesiune parlamentară care începe luni, dar şi organizarea filialelor. În plus, ministrul Muncii, Florin Manole, va prezenta conducerii pachetul de solidaritate, cu măsurile pe care PSD vrea să le susţină în coaliţie privind protecţia categoriilor vulnerabile. În şedinţă urmează să se discute şi situaţia organizaţiilor PSD de la sectoarele 2 şi 6, unde preşedinţii Rodica Nassar şi Gabriel Mutu şi-au anunţat demisiile.
16:00
SUA aprobă o posibilă vânzare de rachete Patriot, de 9 miliarde de dolari, către Arabia Saudită # News.ro
Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat vineri o posibilă vânzare către Arabia Saudită de rachete de interceptare Patriot şi a echipamentelor aferente, în valoare estimată de 9 miliarde de dolari, a anunţat Departamentul Apărării al Statelor Unite, citat de Reuters.
15:50
Acum 6 ore
15:30
PNL Iaşi îşi anunţă susţinerea pentru premierul Ilie Bolojan. Costel Alexe, şeful Consiliului Judeţean Iaşi: România are nevoie de o guvernare care spune adevărul, chiar şi atunci când acesta este incomod # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a afirmat că Ilie Bolojan are susţinerea PNL Iaşi, el adăugând că România are nevoie de o guvernare care spune adevărul, chiar şi atunci când acesta este incomod.
15:20
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila: În PNRR ne-am asumat crearea a 4.500 de noi locuri pentru antepreşcolari în toată ţara şi, până în prezent, am creat 3.220 de noi locuri în creşe # News.ro
Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, a inaugurat la Lugoj, sâmbătă, cea de-a doua creşă construită în judeţul Timiş, prin Programul guvernamental de construire creşe "Sfânta Ana", coordonat de Ministerul Dezvoltării, şi cea de-a 51-a creşă construită la nivel naţional, el arătând că, în PNRR şi-au asumat crearea a 4.500 de noi locuri în creşe, în toată ţara, iar până în prezent au creat 3.220 de noi locuri.
15:20
Rapperul Snoop Dogg spune că vrea să contribuie la transformarea clubului Swansea City într-un „nume global”, informează BBC.
15:00
Elveţianca Malorie Blanc a câştigat sâmbătă super-G-ul de la Crans-Montana (Elveţia), obţinând la 22 de ani prima sa victorie în Cupa Mondială de schi, în ultima cursă a circuitului feminin înainte de Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina de săptămâna viitoare.
14:50
Zeci de turişti, la rând la mijloacele de transport pe cablu din Bucegi. Administratorii pârtiilor atrag atenţia că nu sunt condiţii ideale pentru începători - FOTO # News.ro
Zeci de turişti aşteaptă, sâmbătă după amiază, la rând la mijloacele de transport care deservesc domeniul schiabil al staţiunii Sinaia. La 2000 de metri altitudine, în Bucegi, sunt deschise mai mute pârtii, însă administratorii domeniului schiabil atrag atenţia că nu sunt condiţii ideale pentru începători, din cauza vizibilităţii reduse.
14:50
Gaza: 26 de morţi în urma celor mai intense lovituri israeliene din ultimele săptămâni, spun autorităţile sanitare # News.ro
Israelul a lansat sâmbătă cele mai puternice atacuri aeriene din ultimele săptămâni asupra Fâşia Gaza, ucigând 26 de persoane, potrivit autorităţilor sanitare locale, citate de Reuters.
14:30
Cluj: Anchetă a Poliţiei, după ce un adolescent a fost bătut crunt şi lăsat inert în faţa unui centru comercial din Cluj # News.ro
Poliţiştii din Cluj anunţă că au deschis anchetă după ce imagini în care se vede un tânăr bătut, culcat la pământ şi care abia mişcă, au apărut în spaţiul public.
14:20
14:20
Timiş: Un tânăr care consumase alcool şi nu avea permis de conducere, prins la volanul unui tractor neînmatriculat/ Bărbatul a fost reţinut 24 de ore # News.ro
Poliţiştii din Timiş au reţinut pentru 24 de ore un tânăr de 25 de ani care, deşi consumase alcool şi nu avea nici permis de conducere, a urcat la volanul unui tractor neînmatriculat.
14:20
Internaţionalul ucrainean Oleksandr Zinchenko (75 selecţii, 12 goluri), împrumutat de Arsenal la Nottingham Forest, va semna cu Ajax Amsterdam.
14:20
Tulcea: Anchetă a poliţiştilor după ce o fată de 18 ani a fost găsită decedată într-o locuinţă # News.ro
Poliţiştii din Tulcea au deschis o anchetă după ce o fată în vârstă de 18 ani a fost găsită moartă într-o locuinţă.
14:10
Documente DOJ: Epstein a pretins că Bill Gates ar fi avut o boală cu transmitere sexuală şi i-ar fi dat Melindei antibiotice pe ascuns; Gates neagă categoric acuzaţiile # News.ro
În noile fişiere publicate vineri de Departamentul Justiţiei al Statelor Unite, Jeffrey Epstein afirma în iulie 2013 că Bill Gates i-ar fi cerut unui consilier medicamente pentru o boală cu transmitere sexuală, ”ca urmare a sexului cu fete ruse”, şi că i-ar fi administrat pe ascuns antibiotice soţiei sale de atunci, Melinda, din acest motiv, potrivit New York Post.
13:50
Bihor: Bărbat în vârstă de 72 de ani, mort în urma unui incendiu provocat, cel mai probabil, de jarul căzut din sobă - FOTO # News.ro
Un bărbat în vârstă de 72 de ani a murit, sâmbătă dimineaţă, într-un incendiu care i-a cuprins locuinţa şi care a fost provocat, cel mai probabil, de jarul căzut din sobă.
13:40
Pene masive de curent în Moldova, din cauza unor probleme în reţeaua energetică a Ucrainei # News.ro
Sistemul energetic al Moldovei a fost grav afectat sâmbătă de o pană de curent cauzată de probleme în reţeaua din Ucraina, care a lăsat fără curent electric capitala moldoveană şi alte regiuni ale ţării, au anunţat autorităţile de la Chişinău, citate de Reuters.
13:40
Rîbakina, după victoria de la Australian Open: Este cu adevărat „Happy Slam”, îmi face întotdeauna plăcere să vin şi să joc aici / Ce a spus Sabalenka # News.ro
Elena Rîbakina a declarat, sâmbătă, după triumful de la Australian Open în faţa Arinei Sabalenka, că joacă mereu cu bucurie şi plăcere la turneul de la Melbourne.
13:40
Preşedintele Nicuşor Dan a primit anul trecut, cu ocazia unor acţiuni de protocol, cadouri evaluate la aproximativ 10.000 de euro. Care a fost cel mai scump cadouy # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a primit anul trecut, cu ocazia unor acţiuni de protocol, cadouri evaluate la aproximativ 10.000 de euro. Cel mai scump a fost o fotografie înrămată, cu semnăturile Regelui Charles al lll-lea şi Reginei Camila, cu o valoare estimată de 3.400 de euro. Toate bunurile primite au rămas în patrimoniul Administraţiei Prezidenţiale.
Acum 8 ore
13:20
Preşedintele iranian acuză SUA, Israelul şi Europa că au amplificat tensiunile în timpul protestelor # News.ro
Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat sâmbătă că liderii Statelor Unite, Israelului şi Europei au exploatat problemele economice ale ţării, au instigat la proteste şi au oferit resurse pentru ”a rupe naţiunea în bucăţi”, transmite Reuters.
13:10
Dolj: Septuagenară, victimă a metodei „accidentul”. Ea i-a dat bunuri de 18.000 lei unui necunoscut care a pretins că are nevoie pentru fiul ei, bolnav. Suspectul a fost identificat # News.ro
O bătrână de 76 de ani din judeţul Dolj a rămas fără bani şi bijuterii în valoare de 18.000 de lei, după ce a fost înşelată prin metoda „accidentul”. Ea i-a dat banii şi bijuteriile unui necunoscut care a pretins că are nevoie pentru fiul ei este bolnav şi trebuie să dea bani la medic. Suspectul a fost identificat şi reţinut.
13:10
Elena Rîbakina a învins-o pe Arina Sabalenka şi a câştigat turneul de la Australian Open. Sportiva din Kazahstan a revenit după ce a fost condusă cu 3-0 în setul decisiv # News.ro
Jucătoarea kazahă de tenis Elena Rîbakina, cap de serie 5, a învins-o în trei seturi pe sportiva belarusă Arina Sabalenka, locul 1 mondial, şi a câştigat turneul de la Australian Open pentru prima oară.
13:00
Dragoş Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, a fost pus să aleagă, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, între liderul PSD Sorin Grindeanu şi preşedintele AUR George Simion. ”Nici, nici”, a răspuns Pîslaru, alegând alt nume: premierul Ilie Bolojan.
13:00
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe devine consilier onorific al premierului: România nu se poate schimba în bine până când nu scăpăm de risipă şi hoţie. / oi folosi ce ştiu şi ce pot ca să contribui la schimbarea pe care o aşteptăm de zeci de ani # News.ro
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, lider al partidului DREPT, devine consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, precizând că va folosi ce ştie şi ce poate pentru a contribui la schimbarea aşteptată de zeci de ani. Vlad Gheorghe, fost candidat la Primăria Capitalei, care s-a retras din cursă în favoarea lui Ciprian Ciucu, se pronunţă, î-tro postare pe Facebook, în favoarea reformei administrative, remarcând şi că ”şase sectoare plus Ilfovul primesc miliarde, iar Primăria Generală Bucureşti plăteşte datoriile”.”De zeci de ani structura asta nu a produs decât un oraş sufocat, căpuşat, blocat într-o funcţionare greoaie, fără responsabilitate, fără urmări.Acum este momentul să ne facem bine!”, afirmă el.
12:50
Dragoş Pîslaru: Mesajul meu pentru cei care îl fac pe Bolojan în toate chipurile - Ar trebui să vă crape obrazul! A făcut sacrificiul politic suprem - VIDEO # News.ro
Dragoş Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, susţine că Ilie Bolojan a făcut ”sacrificiul suprem” când a acceptat funcţia de prim-ministru, în condiţiile în care ”ţara mergea în gard”. Pîslaru, adus în Guvern chiar de Ilie Bolojan, le-a transmis liderilor PSD ”care-l fac în toate chipurile” pe şeful Executivului că ar trebui ”să le crape obrazul de ruşine”.
