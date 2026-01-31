Patinaj artistic: Rusoaica Kamila Valieva revine în competiţii după scandalul de dopaj

18:50

Vicepremierul Oana Gheorghiu declară, la trei luni de mandat, că a început cu fundaţia şi au început să sape şi să pună bazele, să se asigure că ceea ce construiesc acum nu se va prăbuşi peste un an. Potrivit vicepremierului, este pentru prima oară, după mulţi ani, când există o acţiune coerentă, coordonată la nivelul guvernului, având ca unic scop analiza şi restructurarea companiilor de stat. Potrivit Oanei Gheorghiu, companiile de stat pot fi restructurate, cu siguranţă, dar acest lucru nu se face prin gesturi bruşte sau decizii luate pe genunchi.